DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul DHA Pendik'te bayramın birinci gününde parkta oynarken kendisini uyaran kişi tarafından vurulan Hiranur Demircan ve ailesi çıkan karardan memnun olduklarını söyledi. Hiranur Demircan, "Çocuklar yaralanmasın, silahlanmaya hayır" dedi. Pendik'te parkta oynayan çocukları "sessiz olun" diye uyaran ve ardından havaya açtığı ateş sonucu 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın sırtından yaralanmasına neden olan şüpheli B.B. çıkarıldığı mahkemece dün tutuklanmıştı.B.B Maltepe Cezaevine gönderilirken tutuklanmanın ardından yaralanan kız, anne ve babası konuştu.

"SİLAHLANMAYA HAYIR"

Olayda sırtına mermi çekirdeği isabet eden küçük kız, "Çocuklar yaralanmasın, silahlanmaya hayır" dedi.

HİRANUR'UN BABASI : EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Hiranur'un babası Hasan Demircan, "Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Biz de sevinçliyiz. Sonuçta ateş edilen yer belli. Ateş edilen yerde tanıklar var, çocukların gördükleri şeyler var. Bundan dolayı çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra da dikkatli bir şekilde yürütülür. Ve hak edilen ceza verilir" diye konuştu.

"BUGÜN ÇOK ŞÜKÜR MUTLU EDEN HABER GELDİ"

Anne Serenay Demircan "Bugün bizi mutlu eden haber geldi çok şükür sonunda. Günlerdir perişan olduk. Hastane hastane dolaşıyoruz. Ayrıca bu adamın dışarıda olması bize rahatsızlık veriyordu. Bunu yaptı. Karşısındaki bir çocuktu. Bayram günüydü. Bayram günü çocuklar sevindirilir. Çocuklara ateş açılmaz. Bunu yapan kişinin cezasını da çekmesi lazımdı. Bugün çok şükür mutlu eden haber geldi. Çok mutluyum, konu komşu hepimiz de çok mutluyuz. Birkaç gündür konuşuyorduk. Dedik ki önüne gelen çıksın eline silahını alsın millet bireysel silahlanmaya geçsin. Herkes kendi adaletini kendi sağlasın. Bu çok yanlış dedik günlerdir konuşuyoruz. Sadece kendi çocuğum için değil bu sitede kızımın yanında oynayan başka çocuklara da denk gelebilirdi. Benim kızım şanslıydı bu durumu bu şekilde atlattık. Ama ya diğerlerine gelseydi ya da başka bir şeyle sonuçlansaydı. Bundan sonra o adamı içeri atmışlar bize ne faydası olacaktı ki." dedi.