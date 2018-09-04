DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2

1 - (ÖZEL) BAHÇEŞEHİR'DE PAZAR YERİNDE YANGIN PANİĞİ KAMERADA Haber: Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Bahçeşehir'de kapalı pazar olarak kullanılan alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Zıbatalar, esnaf ve vatandaşları tahliye ederken yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangın sabah saat 09.30'da 3 katlı bir kapalı pazarda meydana geldi. Pazar yeri olan, aynı zamanda fuar ve sergi alanı olarak da kullanılan binada dumanları gören, zabıta ekipleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Zabıtalar pazar yerindeki vatandaşları ve esnafı tahliye etmeye başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Bu sırada dumandan etkilenen bir zabıta memuru da hastaneye kaldırıldı. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi. İtifaiyenin çalışmaları devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU

-Dumanlardan görüntü

-Kaçışanlar

-Eşyalarını taşıyan esnaf

-Vatandaşların kaçışması

-Yaşanan panik

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Pazar yerinden görüntü

-İtfaiyecilerden görüntü

-Dumanlardan görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Genel ve detaylar

04.09.2018 - 11.05 Haber Kodu : 180904034 ======== 2 - (ek bilgilerle) METRODA SEFERLER NORMALE DÖNDÜ Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hüseyin COŞKUN-İSTANBUL DHA

Metro seferlerindeki arıza giderilerek seferler normale döndü. Teknik bir arızadan dolayı metro seferleri 1 saat Taksim aktarmalı yapıldı.

Metro İstanbul'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı'nda yaşanan teknik bir arızadan dolayı seferlerimiz, Taksim İstasyonu'ndan aktarmalı şekilde yapılmaktadır. Seferlerimiz Yenikapı-Taksim ve Taksim-Hacıosman olarak yapılmaktadır" denildi. Aktarma nedeniyle Taksim İstasyonu'nda yoğunluk yaşanıyordu. Yaklaşık 1 saat süren teknik arıza giderilerek seferler normale döndü. Görüntü Dökümü:

EK GÖRÜNTÜ

TAKSİM İSTASYONU

-Yoğunluktan görüntü GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Metrodan görüntü

-Uyarı anonsu

-Detaylar 04.09.2018 - 08.44 Haber Kodu : 180904012

04.09.2018 - 09.10 Haber Kodu : 180904015 3- AVM OTOPARKINDAN 40 BİN LİRALIK MOTOSİKLETİ ÇEKEREK ÇALDILAR *Hırsızlık anı kamerada Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'nde motosikletli 2 hırsız bir AVM'nin otoparkından 40 bin liralık motosikleti çaldı. Çalıştıramadıkları motosikleti ayağıyla çekerek otoparktan çıkaran hırsızların o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlık dün sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletle AVM otoparkına gelen 2 hırsız bir süre keşif yaptı. 15 dakika sonra otoparka tekrar gelen hırsızlar gözlerine kestirdikleri yaklaşık 40 bin lira değerindeki motosikletin direksiyon kilidini kırdı. Hırsızlardan biri geldikleri motora binerken, diğer hırsız çaldıkları motosiklete bindi. Hırsız motosikleti çalıştıramayınca diğeri motoru ayağıyla çekerek otoparktan çıkardı.

MOTOSİKLET HIRSIZLARI KAMERADA

Hırsızlık anı alışveriş merkezinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızlar motosiklet ile AVM otoparkına giriyor. Bir hırsız geldiklere motora binerken diğeri ise çaldıkları motora biniyor. Motosiklet üzerindeki hırsızlardan biri ayağıyla diğer motoru çekerek dışarı çıkarıyor.

Motosikletin sahibi Erdoğan Yüksekdağ, otoparka geldiğinde motosikletini yerinde göremediğini belirterek, "Sabah işe gitmek için AVM içine girdiğimde motosikletimin çalındığını gördüm. Ben gelmeden yaklaşık 15 dakka önce çalındığını güvenlik kameralardan gördüm. Ardından polisi aradım polis gelip görüntüleri aldı. AVM otoparkı daha güvenli olduğu için bıraktım ama sabah gittiğimde motor yerinde yoktu" dedi. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü:

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- GÜVENLİK KAMERASI

- Hırsızlık anı

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

- Erdoğan yüksekdağ röp

- Genel ve Detaylar 04.09.2018 - 11.20 Haber Kodu : 180904039 ============ 4- YUMRUKLU SALDIRI SONUCU ÖLEN MİZAH DERGİSİ SAHİBİ ÇAĞIN TÜRKER SORUŞTURMASINDA 3 KİŞİ SERBEST

*Olayın faili olduğu belirtilen 1 kişi bugün adliyeye sevk edilecek Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

Mizah dergisi sahibi Çağın Türker'in tartıştığı kişiler tarafından yumruklu saldırıya uğrayarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü serbest bırakıldı. Olayın faili olduğu belirtilen Yusuf Ş.'nin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Karaköy'de geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen olayda Çağın Türker, akşam yemeği için gittiği restoranda, başka bir masada oturanlarla tartıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre sözlü başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Çağın Türker dışarı çıkmasının ardından onu takip eden şüphelilerle metro durağı önünde bir kez daha karşılaşmıştı. Burada yumruklanan Çağın Türker'in yere düşerken başını merdivenlere çarptığı ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheliler ise olay yerinden yaya olarak kaçtığı tespit edilmişti.

Kaldırıldığı hastanede bir gün sonra hayatını kaybeden Çağın Türker cinayetinden sonra harekete geçen polis 4 kişiyi gözaltına almıştı. Asayiş Şube Müdürlüğünde olayla ilgili sorgulanan 4 kişiden 3'ü savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayın faili olduğu tespit edilen ve Çağın Türker'e yumruk vurarak yere düşmesine neden olan şüpheli Yusuf Ş. ile ilgili işlemler sürüyor. Şüphelinin, Çağın Türker'in karşılıklı kavga sırasında yaşanan itişme sonucu yere düştüğünü söylediği öğrenildi.

Şüphelinin ifadesinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntüler

- Türker'in fotoğrafları 03.09.2018 - 21.39 Haber Kodu : 180903187

03.09.2018 - 22.20 Haber Kodu : 180903189 ========== 5- KİRALIK EV BAKMAYA GİDİP SURİYELİ AİLEYİ GASP ETTİLER Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de bakmaya gittikleri kiralık dairede oturan Suriyeli ailenin 11 yaşındaki kız çocuğunun evde yalnız olmasını fırsat bilerek, 12 bilezik ve 3 bin TL parayı çalan Suriyeli aile yakalandı.

Olay, Küçükçekmece'nin İnönü Mahallesi'nde 1 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli bir aile kiralık daire ilanlarında gördükleri bir eve giderek, daireyi incelemek istedi. Başka bir Suriyeli ailenin yaşadığı evin kapısını 11 yaşındaki bir kız çocuğu açtı. Eve giren karı koca, küçük çocuğun evde yalnız olduğunu görünce küçük kızı zorlayarak evdeki paraların yerini öğrendi. Evde bulunan para ve altınları alan çift ile onlara yardım eden diğer kişiler kaçtı. YÜZLERCE GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelilerin eşgallerini belirledi. Yaklaşık bir ay boyunca yüzlerce güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek hırsızlığı gerçekleştiren Suriyeli ailenin bulundukları yer tespit edildi. Nour A. isimli kadın ve eşi Mahmoud W. ile birlikte onlara yardımcı olan Obade el S., Omar Hattab M. ve kimliği öğrenilemeyen başka bir kadın 2 Ağustos Pazar günü yakalanarak gözaltına alındı.

BEBEĞİ KUCAĞINDA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan, Kanarya Polis Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Suriyeli çiftin küçük bir bebekleri olduğu görülürken, gasp suçunu işlerken bebeklerini başka bir yere bıraktıkları öğrenildi. Küçük bebek, anne Nour A.'nın kucağında polis aracına bindirilerek, adliyeye gitti. Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Zanlıların kaçışı

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışları

-Genel ve detaylar //////////////////////////////// 6 - (ÖZEL) OTOMOBİLLE ÇARPTIĞI KADINI YARALI HALDE BIRAKIP KAÇTI Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL, DHA

Şişli'de yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı. Ağır yaralanan kadını olay yerinde bırakarak kaçan sürücüyü polis kazadan 2 saat sonra yakaladı. Kaza Darülaceze Caddesi üzerinde meydana geldi. Cennet Ergün (48) yanındaki yeğeni ile birlikte caddeden yolun karşısına geçmek istedi. İddiaya göre bu sırada hızla gelen otomobil, Cennet Ergün'e çarptı, yeğeni ise son anda kendini geri çekerek kurtuldu. Otomobil sürücüsü kaza sonrası hiç durmadan yoluna devam ederek kaçtı. Kanlar içinde kalan kadın için olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kadına ilk müdahalede bulundu. Yaralı kadın daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anını gören vatandaşlar çarpıp kaçan otomobilin plakasını polise bildirdi. Cennet Ergün'e çarpıp kaçtığı belirtilen sürücü M.A . kazadan iki saat sonra Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.