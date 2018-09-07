DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

Haber: Yüksel KOÇ - Şengüler YEŞİL / İSTANBUL DHA Uyanış filminin yönetmeni Ali Avcı, "FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu yargılanan Ali Avcı ile avukatları katıldı. Söz alan Ali Avcı, soruşturmaya konu filmin darbeyi anlatan bir film olduğunu belirterek, "Bu film 'darbe olsaydı nasıl olurdu' yu anlatan bir film idi. Film tek kişilik değildir. Örneğin köprüyü kapatırken emniyet müdürlüğü yardım etti. Filmde Erdoğan'ın başına silah dayanması asıl sıkıntı çıkaran sahne. Sokaktaki çocuğa sorsanız darbenin hedefinin Erdoğan olduğunu söyler, Erdoğan da bunu söyler zaten. Eğer terör örgütü propagandası yapsaydım Erdoğan'ı namaz kılarken değil kaçış planı yaparken çekerdim" dedi. Filminde subliminal mesaj verdiği iddiasını kabul etmeyen Ali Avcı, "Subliminal mesaj verdiğim ispat edilsin müebbet hapis almayı kabul ederim" dedi.

BERAATINI İSTEDİ

Savunmasının ardından karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Ali Avcı, "Beraatımı istiyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Avcı'yı, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-Film galası

-Filmden görüntü

07.09.2018 - 11,15 Haber Kodu : 180907036

3- 200 KİLOGRAMLIK ŞEMSİYEYİ ÇALDILAR

Haber:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy'de bir iş yerine gelen iki kişi 200 kilogram ağırlığındaki şemsiyeyi çalarak kayıplara karıştı.

Olay geçtiğimiz Çarşamba günü 04.30 sıralarında Kozyatağı mahallesinde meydana geldi.İddiaya göre, gece saatlerinde bir apartmanın altındaki kafeye gelen iki kişi yüzlerini bez parçasıyla kapattı. Sokakta kimsenin olmadığı sırada şemşiyeyi bulunduğu yerden söken iki hırsız sürükleye sürükleye götürdü. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken şemsiyenin ağırlığının 200 kilogram olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-İş yerine gelen iki kişi

-Şemşiyeyi bulunduğu yerden kaldırmaları

- Şemşiyeyi devirmesi ve sürüklemesi

-Genel ve detaylar