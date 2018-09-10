DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL'DA FETÖ OPERASYONU; 56 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında bu sabah 71'i asker 18'i sözde asker imamı toplam 89 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 48'i asker 8'i sözde imam 56 şüpheli gözaltına alındı. İhraç edilen Albay E.G.'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkış yaparken gözaltına alındığı, el konulan telefonuna uzaktan erişimle müdahale edildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu sabah FETÖ/PDY operasyonu kapsamında bu sabah 71'i asker 11'i sözde asker imamı 89 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı üzerine 11 Cumhuriyet Savcısının da katılımıyla yapılan operasyonda 48'i asker 8'i sözde imam toplam 56 kişi gözaltına alındı. BİNBAŞININ EVİNDE ARANAN ŞAHIS BULUNDU

Operasyon kapsamında gözaltı kararı verilen muvazzaf bir askerin evinde 35 bin Euro ve 25 bin dolar nakit paranın ele geçirildiği, ihraç edilen bir binbaşının evinde de aranan sivil bir kişinin yakalandığı öğrenildi.

SABİHA GÖKÇEN'DEN YURT DIŞINA ÇIKIŞ YAPARKEN YAKALANDI

İhraç edilen E.G. isimli albayın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına çıkış yaparken gözaltına alındığı, telefonundan örgütün kripto haberleşme programı Falcon'un yüklü olduğu ve telefonuna uzaktan erişim ile müdahale edildiği öğrenildi. ================= 2- İSTANBUL'DA OKUL DENETİMLERİ Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mobil Okul Timleri uyum haftası kapsamında okul önlerinde öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için denetim gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğrencilerin okul kaygılarını gidermek ve öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak için uygulanan uyum haftası bugün başladı. Uyum haftası kapsamında okul öncesi, ilkokul 1., ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri sınıfları doldurdu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri , Mobil Okul Timleri ve Önleyici Hizmetler ekipleri de öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için okul önlerinde denetim başlattı. Denetimler kapsamında Beşiktaş'taki Orgeneral Kami Güzey İlkokulu önündeki Cengiz Topal Caddesi'nde servis araçları ve otomobiller incelendi.

Denetimlerde öğrencilerin seyahat sırasında emniyet kemeri takıp takılmadığını kontrol eden ekipler servis sürücülerinin ise evraklarını inceledi. Mobil Okul Timleri servisteki öğrencilere emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıda bulundu. Bir otomobil sürücüsüne emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulandı.

BU İŞİ YAPAN İNSANLARIN DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR

Denetimde durdurulan servis şoförü Ahmet Tandoğan 4 yıldır bu mesleği yaptığını belirterek, " Ben isterim ki bu uygulama her gün yapılsın. Bizim böyle bir şikâyetimiz yok. Denetim yapılmasından memnun kalırız. Bu işi yapan insanların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Denetim olmadığı zaman insanlar biraz daha vurdumduymaz oluyor, pek önemsemiyorlar. Ben şahsen bu denetimlerin sürekli olmasını istiyorum. Ben hazırlığı yaptım. Anaokulu öğrencilerini taşıyorum ve onlara uygun emniyet kemerlerimizi yaptırdım. Şuan için bir problem yok" dedi. KADIKÖY'DE DE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Denetim yapılan yerlerden biri de Kadıköy'deki Göztepe Anakent Koleji önü oldu. Polis ekipleri, şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Sürücü ve yolcular Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçti. Görüntü Dökümü:

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BEŞİKTAŞ

-Cengiz Topel Caddesi önünde denetim yapan polis ekipleri

-Şüpheli araçların durdurulması

-Servis araçlarının denetlenmesi

-Araçlarda arama yapılması

-Servis şoförü ile röp.

-Servisteki öğrencilerden görüntü

-MOT ekibinin çocukları emniyet kemerlerini takması konusunda uyarması

-Genel ve detay

KADIKÖY

-Şüpheli araçların durdurulması

-GBT yapılması

10.09.2018 - 09.25 Haber Kodu : 180910012

10.09.2018 - 09.02 Haber Kodu : 180910010 3- NECMİ AMCA MEME KANSERİNİ YENDİ Haber-Kamera: Buse ÖZEL- Doğanay YAVUZ/İSTANBUL DHA

73 yaşındaki Necmi Eren 2 yıl önce memesinde bir kitle fark etti ve doktora gitti. Birçok yerde tahliller yapıldı ancak kimsenin aklına bunun bir meme tümörü olabileceği gelmedi. Kitle 9 x 9 santimetre büyüklüğüne ulaşana kadar da teşhis konulamadı. Tanı, kitle tüm memeyi kapladıktan sonra konulabildi.

Necmi Eren, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Velidedeoğlu ve ekibi tarafından ameliyat edilerek sağlığına kavuşturuldu. Doç. Dr. Velidedeoğlu, ABD'li ünlü oyuncu Angelina Jolie ile tüm dünyanın öğrendiği BRCA-1, BRCA-2 geninin erkeklerde de olabildiğini ve bu genin meme kanserine neden olabildiğini söyledi. Necmi Eren ise "Kimse 'Ben erkeğim, benim başıma gelmez' demesin" diyerek tüm erkeklere uyarılarda bulundu.

Hastanın memede sertlik, meme başında şişlik, meme başında çökme ve cilt derisinde kızarıklık, renk değişikliği şikayetleri ile geldiğini söyleyen Doç. Dr. Velidedeoğlu, hastanın ameliyat öncesi kemoterapi tedavisi gördüğünü belirtti.

MEME DOKUSUNUN YERİNE SIRTINDAN DOKU NAKLEDİLDİ

Doç. Dr. Velidedeoğlu, meme kanseri olan erkek hastanın durumunu şöyle anlattı:

"Hastanın lokal ileri denilen meme kanseri olduğu görülmüştü. Tümörün kemoterapi sonrası 5 santimetreye kadar gerilediğini gördükten sonra kendi onkoloji konseyimiz ile ameliyata karar verdik. 10 gün önce de hastanın tüm memesini ve koltuk altı lenf bezlerini kapsayacak şekilde mastektomi dediğimiz ameliyatı gerçekleştirdik. Kemoterapiye kısmen yanıt aldığı için tümör yine büyüktü ve erkekte de meme dokusu çok az olduğu için kenarlara doğru da yine yaygın olduğu için oluşan boşluğu da hastanın sırtından aldığımız cilt dokusu ile doldurma yöntemine başvurduk." "MEME KANSERİ VAKALARININ SADECE YÜZDE 1'İ ERKEK"

Türkiye'de ve dünyada meme kanserinin erkeklerde çok az görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Velidedeoğlu, "Yurtdışı verilerine bakarsak meme kanseri vakalarının erkeklerde görülme sıklığı yüzde 0,5 ile yüzde 1 arasında değişiyor. Bu rakam Afrika'da yüzde 6'lara kadar yükselmekte. Bunun sebebi ise Afrika gibi ülkelerde karaciğerin enfeksiyon hastalıklarının daha sık görülmesi ve bunun da östrojen değişikliğine yol açması" dedi.

"ERKEKLER DOKTORA DAHA GEÇ BAŞVURUYOR O YÜZDEN SAĞKALIM SÜRESİ DAHA KÖTÜ"

Doç. Dr. Velidedeoğlu, erkek ve kadınlarda hastalığın iyileşme beklentisinin aynı olduğunu ancak erkeklerin doktora daha geç başvurması ya da daha geç tanı alması nedeniyle sağkalım oranlarının kadınlardan daha düşük olduğunu söyledi.

Meme kanseri olan erkeklerin aile bireylerinde de meme kanseri görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Velidedeoğlu, diğer aile bireylerinin de Angelina Jolie ile ünlenen BRCA-1, BRCA-2 genleri açısından tetkik edilmesi gerektiğini açıkladı. "KİMSE 'BEN ERKEĞİM BU BENİM BAŞIMA GELMEZ' DEMESİN"

Yaklaşık 2 yıl önce memesinde kitle hissettiğini söyleyen Necmi Eren ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Başka bir ilacın yan etkisi olduğunu sanmıştık. O yüzden üzerinde fazla durmadık. Bu nedenle de geç kaldık. Bu sene Mart ayında hastanelere müracaat ettik. Ondan sonra ameliyata karar verildi. Çok şükür Doç. Dr. Mehmet Velidedeoğlu bizi sağlığımıza kavuşturdu. Kimse 'Ben erkeğim. Ben de bu hastalık olmaz diye düşünmesin.' Herkes kendi doktoru olup kendini kontrol etmeli. İnsan kurtulunca da ikinci bir yaşama kavuşuyor. Bu işte moral çok mühim. Ben hiç moralimi bozmadım."

Görüntü Dökümü:

- Doç. Dr. Mehmet Velidedeoğlu ile röportaj

- Hasta Necmi Eren ile röportaj

- Hasta ve doktor muayene detayları, yürüyüş detayları ============= (ÖZEL)

4- KAMERAYI KIRAN KOMBİ HIRSIZLARI BAŞKA BİR KAMERAYA YAKALANDI Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta bir kombi dükkanına giren yüzleri maskeli 4 kişi, yaklaşık 25 bin TL değerinde 7 kombiyi çalarak kayıplara karıştı. İşyerinin güvenlik kamerasını kıran hırsızlar, çevredeki diğer bir kameraya yakalanmaktan kurtulamadı.

Olay geçtiğimiz cuma günü saat 06.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan kombi dükkanına bir araçla yüzleri maskeli 4 kişi geldi. Sokakta araç ve yaya geçişlerinin olduğunu gören hırsızlar, bir süre araç içerisinde bekledi. Kisenin olmadığı anda harakete geçen hırsızlardan biri ellerindeki levyeyle dükkan kepengini kırarak içeri girdi. Diğeri hırsız dükkanın güvenlik kamerasını kırarken biri de çevreyi gözetledi. O ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kombi dükkanında yaşanan hırsızlık anı dükkanın yanında bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kamerada iki hırsızın ellerindeki levyeyle önce dükkan kepengini kırdığını daha sonra bir hırsızın kapıyı kırarak içeriye girdiği görülüyor. Hırsızlar, dükkandan çaldıkları yaklaşık 25 bin TL değerindeki 7 kombiyi geldikleri araca yüklüyor. Olayın gerçekleştiği o anlarda dükkanın üst katından inen bir kişiyi fark eden hırsızlar, dükkandan hızlıca dışarı çıkarak araca binip hızlıca uzaklaşıyor. Öte yandan hırsızlık anında ana caddeden ve ara sokaktan araçların, bisiklet kullanan ve yürüyen bazı vatandaşların geçtiği görülüyor.

"7 KOMBİMİZ YAKLAŞIK 25 BİN TL DEĞERİNDE"

Dükkan sahibi Zafer Özdemir, " On dakika sürmeden 7 tane kombimizi alıp götürüyorlar. Bizim gördüğümüz 4 kişiydi. Şoför yerinde bir kişi olup olmadığını anlayamadık. 7 kombimiz yaklaşık 25 bin TL değerindeki kombimiz gitti. Üst katta kardeşim oturuyor. İşe gitmek için saatini 06.00'a ayarlıyor. O esnada kapının açılma gıcırtısından uyanıyor. Yukarıdan sesleniyor istiflerini hiç bozmuyorlar. Kardeşimin iniş süresini hesaplıyorlar. Tam kardeşim iner inmez bagaja üç kişi binip gidiyorlar. Polise başvurup, tutanaklarımızı tuttuk. Bu olaylar sürekli oluyor. Devletimizden istediğimiz, bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Bunların bulunup adalete teslim edilmesini istiyoruz. Kombilerimizin bulunmasını istiyoruz. Bizim için büyük kayıp oldu" dedi. Görüntü Dökümü:

-Yaşanan hırsızlık olayının güvenlik kameraları

-Dükkan sahibi Zafer Özdemir röp.

-Dükkandan görüntü

-Genel ve detaylar 10.09.2018 - 10.09 Haber Kodu : 180910022 (ÖZEL)

5- KEPENGİ AÇAMAYINCA ARAÇLA DÜKKANA GİRDİLER Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Sultangazi'de yüzü maskeli hırsızlar iş yerinin kepengini açamayınca araçla dükkana girdi. 30 otomobil lastiğini çalan hırsızların o anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.