DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA Kartal'da pompalı tüfekli bir kişi, husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı. İlçenin en işlek caddesinde onlarda kişinin gözleri önündeki dehşet dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Silahlı saldırı önceki gün öğlen saatlerinde Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Alper Bircanoğlu, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Çetin Akbulut'a elindeki pompalı tüfekle onlarca kişinin gözleri önünde ateş açtı. Göğsünden vurulan Akbulut bir markete sığındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, saldırganı gözaltına aldı. Yaralı Akbulut ise ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akbulut'un vurulması ve markete sığınması yer alıyor.

- O onlar kamerada

CEP TELEFONU

-Polisin saldırganı gözaltına alması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Kurşunların isabet ettiği yerler

-Genel ve detay

11.09.2018 -11.34 Haber Kodu : 180911038

=============

2- TAKSİCİ, CAMINI KIRAN KİŞİYE SOPAYLA SALDIRDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Kadıköy'de alkollu olduğu iddia edilen kişi içinde yolcu bulunan taksinin camını kırdı. Taksici ise elinde sopayla araçtan inip saldırgana karşılık verdi.

Olay, 26 Ağustos Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen bir kişi, taksi durağının önünde bekleyerek cadde üzerinden geçen taksilere saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, içinde bulunan yolcusuyla birlikte hareket eden taksinin yolcu kısmındaki cama vuran saldırgan camı kırdı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ ÖFKELENDİ, SOPAYLA SALDIRDI

Duruma öfkelenen taksi sürücüsü, aracından sopayla inerek karşılık verdi. Taksi durağında bekleyen kişiler de kavgaya dahil olunca kavga büyüdü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.