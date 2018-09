DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

PROJENİN YÜZEY HATTINDA OLAN KISIMLARI DEĞİŞTİRİLDİ

Mahmut Yeter, "Proje devam etmektedir. Projenin sadece yüzey hattında olan kısımları, açıkladığım bu gerekçelerden dolayı, projenin süresini belirsiz bir zamana erteleyeceği için değiştirilmiştir. Söz konusu yerde yapılan proje değişiklikleri plan değişikliği gerektirmemektedir" dedi.

"ÇALIŞMAYI BİR AN ÖNCE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Yeter, "Söz konusu yer hakikaten bizim kavşak noktamız. Yani biz şu anda söz konusu Martı Projesi'nin etrafındaki yerleri yapmakla beraber, oradaki deniz hattını kestik. Ama bir an önce yerin altındaki ucu açık faaliyetlerde de söz konusu çalışmayı bir an önce bitirmek istiyoruz. Yani bizim 'Zemin altında çalışmayalım, inmeyelim, dolayısıyla oradaki istasyon yapılarını yüzeyde tutalım, gemilerin yaşanacağı iskeleyi bitirelim' anlamındaki çalışmamızın revizesinin temel noktası söz konusu yerin tarihi açıdan böyle bir risk taşıması ve projenin süresini tarihi bilinmeyecek bir şekilde uzatmasından kaynaklanmaktadır" diye konuştu.

Öte yandan geçtiğimiz hafta İBB yetkililerince yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmişti:

"Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi (Martı) projesinde iptal söz konusu değildir. Proje karayolu trafik akışını yer altına almaksızın yeniden düzenlenecektir. Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi en kısa sürede tamamlanarak İstanbulluların hizmetine sunulacaktır"