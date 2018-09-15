DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- (ÖZEL) TEM'DE CAN PAZARI: 5 YARALI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Ümraniye TEM Otoyolu'nda 2 otomobil ve bir minibüsün karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikameti Molla Gürani Viyadüğü yakınında meydana geldi. İddiaya göre Perihan Torlak'ın kullandığı 34 ZC 5579 plakalı aracın lastiği patladı. Lastiğin patladığını fark eden sürücü yavaşlayarak emniyet şeridine geçmek istediği sırada arkadan gelen minibüs araca çarptı. Kontrolden çıkan minibüs başka bir araca ve ardından bariyerlere çarparak durabildi. ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazaya karışan iki otomobil ve bir minibüs nedeniyle TEM Otoyolu savaş alanına döndü. Kazayı gören diğer sürücüler hemen yaralıların yardımına koşarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Minibüste sıkışan 2 yaralı sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının araçlar çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Yol kumlanıp temizlendikten sonra tekrar trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. Görüntü dökümü:

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-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-Yaralıların görüntüsü

-Ambulanstaki yaralılardan görüntü

-Minibüs içinde sıkışan yaralıların görüntüsü

-Yaralıların kurtarılması

-Kadın sürücünün görüntüsü

-Ambulansa binmesi

-Araçların çekiciye konması

-Trafik yoğunluğundan görüntü

-Yolun kumlanıp temizlenmesi

-Genel ve detay görüntüler 15.09.2018 - 08.42 - Haber Kodu : 180915012 ============================= 2- MİNİBÜS KÜÇÜK ÇOCUĞA ÇARPTI, ARKASINA BAKMADAN KAÇTI *Minibüs sürücüsü olay yerinden kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA)

Esenyurt'ta arkadaşıyla birlikte çöp atmaya giden küçük çocuğa karşıya geçmeye çalıştığı sırada minibüs çarptı. Küçük çocuğun hafif sıyrıklarla atlattığı kazada minibüs sürücüsü olay yerinden hızla kaçarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 14.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Mehtap Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşunun kızıyla birlikte yolun karşısındaki çöp kutusuna giden çocuk, tekrar geri yolun karşısına geçmek istedi. Tam bu sırada bir minibüs çocuğa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle küçük çocuk ileriye savruldu, minibüsün sürücüsü ise aracından dahi inmeyerek hızla kaza yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar küçük çocuğa yardıma koştu.Şans eseri hafif şekilde yaralanan çocuk vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Yaşanan kaza ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÖLÜMLE DE SONUÇLANABİLİRDİ"

Yaşanan kazayı anlatan ve çarpan sürücünün kaçmasına tepki gösteren baba Bahattin Çelik , "Komşunun kızı çöp atamaya gidiyor. O da onunla birlikte gidiyor. Gelirken elini bırakıyor. Elini bırakınca da yola çıkıyor minibüste gelip vuruyor ve kaçıyor.Kazayı gören bir motosikletçi durdurmaya çalışıyor. Ona rağmen basıp gidiyor. Bugün çocuğum yeni yeni toparlanmaya başladı, yarası geçmedi daha. Arkasında gelen araba da üzerinden geçebilirdi. Ölümle de sonuçlanabilirdi" diye konuştu. Görüntü dökümü:

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-Kazaya anı güvenlik kamera görüntüleri

-Çocuğun babasıyla röportaj

-Çocuktan görüntü

-Diğer detaylar ============================== 3- 3.5 MİLYON LİRALIK ARAÇ YOLDA KALDI Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Sarıyer'de yaklaşık 3.5 milyon liralık lüks otomobil yolda kaldı. Dünyanın en pahalı otomobilleri arasında bulunan araç için servis çağrıldı. Yolda kalan araç çekici yardımı ile tamire götürüldü.

Büyükdere Caddesi Maslak mevkii Sarıyer istikametinde dün saat 17.00 sıralarında, seyir halindeki lüks otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle durdu. Sürücü, tüm uğraşlarına rağmen, dünyanın en pahalı otomobilleri arasında gösterilen lüks aracı çalıştıramadı. Bunun üzerine sürücü, servis çağırdı. Servis çalışanı da, akünün bitmiş olabileceği ihtimaliyle takviye yapmasına rağmen aracı çalıştırmayı başaramadı. Piyasa değeri yaklaşık 3.5 milyon lira olan lüks otomobil, çekici yardımıyla tamir edilmek üzere servise götürüldü.

İran uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenilen otomobilin arıza yapması nedeniyle caddenin bir şeridi bir süre trafiğe kapandı ve araç yoğunluğu oluştu. Aracın bulunduğu yerden kaldırılması ardında trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Lüks araçtan genel ve yakın detaylar

-Servis elemanının aracı çalıştırmak için uğraşması

-Caddeden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar 15.09.2018 - 11.36 - Haber Kodu : 180915040 ============================== 4- İBB'DEN YENİ ÖĞRETİM YILI TEDBİRLERİ *Okulların açıldığı gün olan 17 Eylül'de tarihinde 06:00 - 14:00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (Bilet Entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olacak. *İETT tarafından mevcut 4.840 otobüs ve 453 metrobüse ek olarak 349 adet otobüs ve 90 adet metrobüs konulacak. İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu yıl "Akıllı Şehircilik" konsepti çerçevesinde yeni bir projeyi hayata geçiriyor. 2018-2019 öğretim yılında veliler servis ücretlerini öğrenme, servis ve şoför sorgulamasını internet üzerinden yapabilecek. Okulların açıldığı gün olan 17 Eylül'de tarihinde 06:00 - 14:00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (Bilet Entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olacak. İBB tarafından verilen; Okul servisi güzergah kullanım izin belgesi ve toplu taşıma aracı kullanım belgesi olmayan okul servis araçları ve şoförleri okul taşımacılığı yapamayacak. Belgeler okullar açılana kadar tamamlanacak.

18 bin okul servis aracıyla 300 bin öğrenci taşınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İSPARK A.Ş., Şehir Hatları A.Ş. , İDO A.Ş., İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Umum Servis Araçları Odası'nın katılımıyla AKOM'da toplantıda uygulanacak eylem planı hazırlandı. İstanbul'da 2018 - 2019 Eğitim Öğretim yılında 2.714.030 öğrenci, 151.604 öğretmen ders başı yapacak. Bu öğretim yılında 18.000 okul servis aracıyla 300 bin öğrenci taşınacak.

KAYITLI ŞOFÖR SORGUSU

İstanbul Büyük Büyükşehir Belediyesi tarafından yıl ilk defa hayata geçirilen yeni bir uygulama ile veliler, https://tuhim.ibb.gov.tr/ adresinden servis sorgulaması yaparak servisler hakkında tüm bilgileri ve servis ulaşım ücretlerini öğrenebilecek. Siteye giren veli karşısına çıkan "KAYITLI ŞOFÖR SORGULAMA" ile şoför bilgilerine ulaşarak şoförün sistemde kayıtlı olup olmadığını öğrenebilecek. Şoför sisteme kayıtlı ise; "Servis Taşımacılığında Şoförlük Yapmaya Uygundurö ibaresi ekranda görünecek. Kayıtlı servis aracı sorgulama ile servis hizmeti alınan aracın hangi şahıs veya firma adına kayıtlı olduğunu ve servis yapmaya uygun olup olmadığını öğrenilecek. Araç sisteme kayıtlı ise; firma/taşımacı ismi ile birlikte "Servis Taşımacılığı Yapmaya Uygundurö ibaresi ekranda görünecek. OKUL SERVİS ÜCRETİ HESAPLAMA

Okul servis ücreti hesaplama ile okul türü seçildikten sonra başlangıç ve bitiş noktaları harita üzerinden işaretlenerek UKOME tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden okul servis ücretleri hesaplanabilecek. Ücret hesaplaması yapılırken okul türü olarak "okul öncesi, ilkokul ve ortaokulö seçilmesi durumunda sistem tarafından, ücrete otomatik olarak %35 rehber personel ücreti de ilave edilerek veliler bilgilendirilecek. İlgili kurum temsilcileriyle AKOM'da yapılan toplantılarda, okul öncesi ve sonrası için de bir dizi tedbir alındı.

ALINAN KARARLAR

Okul servis araçları öğrenci indirme-bindirme ve parklanma sırasında okul bahçelerini kullanabilecekler. Okul çevresinde öğrencilerin taşıtlardan inerek okul binasına girmeleri rehber personel ve öğretmenlerden oluşan "okul geçidi görevlileriö kontrolünde gerçekleşecek. Servis kullanacak öğrencilerin açık adresleri ve iletişim bilgilerinin servis şoförlerinde bulundurulması ve velilere duyurulması sağlanacak. Okulların açık adresleri, telefon numaraları, öğrenci kapasiteleri ve okul müdürlerinin bilgileri İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı birimlerine gönderilecek. İETT VE METRO KAPASİTESİ ARTTIRILIYOR

İETT tarafından mevcut 4.840 otobüs ve 453 metrobüse ek olarak 349 adet otobüs ve 90 adet metrobüs konulacak. Okulların açıldığı gün, Metro İstanbul ve İETT tarafından gerçekleştirilecek toplam 5.397 ilave sefer ile yaklaşık 596.083 özel aracın trafikten çekileceği ve 894.124 yolcunun toplu ulaşım sistemlerine yönlendirileceği hedefleniyor. Okulların açıldığı gün, okul servis araçlarına tam gün ücretsiz park alanı sağlanacaktır.

ANA ARTERLER VE OKUL ÇEVRELERİNE PARKLANMALAR ÖNLENECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün saha personeli dışında büroda çalışan personelden destek alınacak, 83 adet motosikletli ve 156 polis ekip otosu görev yapacak. Yollarda oluşan maddi hasarlı kazalara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan 189 adet çekici ile müdahale edilecek. Trafik akışını sağlamak için okul çevreleri ve kritik noktalarda 47 yaya personel ile birlikte toplam 475 polis görevlendirilecek. Mobil Okul Timleri, okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale ederek, sorunu yerinde çözüme kavuşturacaklar. Ana arterlerde ve okul çevrelerinde zabıta ile koordineli olarak trafik yönlendirmesi yapılarak okul çevrelerindeki parklanmalar önlenecek. İDO ve servis odaları, koordineli olarak okul servis araçlarının İDO arabalı vapurlarını öncelikli kullanması için gerekli yönlendirmeleri yapacak. Okulların açıldığı gün, İlçe Emniyet müdürlükleri personeli de trafik düzeninin sağlanmasına yardımcı olacak. İl Jandarma Komutanlığı yetki alanındaki bölgelerde trafik, emniyet ve asayiş hizmetlerini yerine getirmek üzere Jandarma Trafik, Asayiş müdahale, suç önleme ve araştırma devriyeleri ile okulların önleri ve yakınlarında yeterli sayı ve personelle tedbir alacak.

SİNYAL DİREKLERİNE 1 HAFTA SÜRELİ 'BEN DUYARLI SÜRÜCÜYÜM' LEVHALARI ASILACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, uygulamalara yönelik olarak, İBB Beyaz Masa ilgili kurum ve kuruluşlarla organizasyonlar yaparak koordinasyon sağlayacak. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler 153 Beyaz Masa tarafından dağıtılarak veliler bilgilendirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü, Sinyal direklerine 1 hafta süreli 'Ben Duyarlı Sürücüyüm' levhaları asılacak. Eğitim-öğretim dönemi başlangıcından önce gerekli görülen yerlerde sinyalizasyon, kent içi trafik kameraları ve şerit çizgilerinin bitirilecek. Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenerek, tıkanan arterler ilgili birimlere bildirilip anında çözümlenecek. ZABITA MEMURLARI VE POLİS MEMURLARI İLE KOORDİNELİ TRAFİK DENETİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Belediye Ekipleri ile ortak yapılacak çalışmaların programını oluşturacak olup, 2018-2019 öğretim yılında 1000 adet zabıta memuru arasında aktif olarak okullarda 215 personelle görev yapacaktır. Okulların açıldığı gün oluşabilecek kazalarda emniyet ekiplerine yardımcı olacak çekicilerin yerleri ve iletişim bilgileri ilgili birimlere aktarılacak. 12 adet çekici İl Trafik müdürlüğü ile takviye olarak koordineli çalışacak. Okulların açıldığı gün ve takip eden bir hafta içerisinde sabah ve akşam yoğun saatlerde yeterli sayıda zabıta memurunun okul çevrelerinde görevlendirerek ilçe zabıta memurları ve polis memurları ile koordineli trafik denetiminin yapılması ve yönlendirmesi yapacak.

ŞANTİYELERDE ÇALIŞMA YOK, SERVİS ARAÇLARINA TÜM GÜN ÜCRETSİZ OTOPARK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, Şantiyelerde okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Trafiği engelleyecek tüm hususlar ortadan kaldırılıp, çalışmalar daha sonra kademeli olarak başlatılacak. Mevcut çalışmaların okul açılış gününden önce bitirilmesi sağlanacak. Çalışmalar sırasında yerleştirilen şerit daraltıcı ya da trafiği engelleyici aparatların toparlanması sağlanacak. Zaruri çalışmaların gece vardiyasında sürdürülmesi sağlanacak. (22:00-05:00 arası) Alt yapı çalışmaları yapan İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, TÜRK TELEKOM, BEDAŞ vb. kurumlarla önceden iletişime geçilerek öğretim dönemi açılış haftasına kadar çalışmalar bitirilecek. Okulların açıldığı ilk 2 gün boyunca okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli olarak kullanacaklar. Okulların açıldığı gün, okul servis araçlarına tam gün ücretsiz park alanı sağlanacak.

ALO 153 ŞİKAYET HATTI

İstanbul Ticaret Odası - İst. Umum Servis Araçları Esnaf Odası, Servise çıkacak araçların, şoförlerin ve rehber personelin ilgili mevzuat kurallarına uygun çalışması için gerekli bilgilendirmeleri yapacaklar. Öğretim yılı başlangıç tarihinden en az bir hafta önce servis kullanan öğrencilerin adres ve iletişim bilgileri okul müdürlerinden temin edilerek güzergahlar tespit edilecek. Servis araçlarına, halkın gerektiğinde şikayet edebilmesi için 'ALO 153' yazısı asılacak. ============================ 5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AZERBAYCAN'A HAREKET ETTİ Haber-Kamera: Enver ALAS - Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL,DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu'nun teşkilinin ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle düzenlenecek törenlere katılmak üzere özel uçak TC-CAN ile Azerbaycan'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 08.50 sıralarında Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile diğer ilgililer uğurladı.

Görüntü Dökümü

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-Cumhurbaşkanı'nın aracının konukevine gelişi

-Erdoğan'ın araçtan inişi

-Cumhurbaşkanının karşılanması

-Genel ve detaylar 15.09.2018 - 09.25 - Haber Kodu : 180915017 ======================== 6- "MİS GİBİ TÜRKİYE" İÇİN ÇÖP TOPLADILAR * Revna Demirören, "Herkes kendine düşen görevi yapmalı ve etrafını temiz tutmalı, temiz tutmayanları uyarmalı" Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA)

15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde "Mis gibi Türkiye" üyeleri Beşiktaş'tan başlayarak Topkapı'ya kadar çöp topladı.

15 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında "Mis gibi Türkiye" adlı grubun üyeleri Beşiktaş'ta bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in de aralarında bulunduğu grup, ellerine çöp poşetlerini alarak çevreye atılan çöpleri topladı. "HERKESİ TEMİZ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Revna Demirören, "Sağlıklı ve güzel bir ortamda yaşamak için öncelikle temizlik çok önemli. Herkesin nasıl evini, kendini temiz tutması gerekiyorsa çevresini de temiz tutması gerektiğine inanıyorum. Her türlü sağlık problemi pislikten geliyor. Onun için herkes kendine düşen görevi yapmalı ve etrafını temiz tutmalı, temiz tutmayanları uyarmalı. Biz de bugün burada bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Herkesi temiz olmaya davet ediyorum" dedi.

"BUNDAN SONRAKİ ADIMLAR ÇOK ÖNEMLİ"

Celal Çapa ise etkinliği Türkiye'de farkındalık yaratabilmek için yaptıklarını söyledi. Çapa, "Bizim grubun rotası Beşiktaş'tan başlayarak Topkapı'ya gitmek. Burada yaratabileceğimiz farkındalıkla bundan sonraki adımlar çok önemli. Özellikle atıkların toplanması, tekrar geri dönüşümünün sağlanması gibi birçok önemli adım var" diye konuştu. Şebnem Çapa ise etkinliklerin devamının geleceğini belirterek, "Kendi aramızda küçük bir arkadaş grubu olarak 'Mis gibi Türkiye' adlı sivil toplum örgütü kurduk. 1 - 1,5 yıldır çöp topluyoruz. Yapılacak çok şey var aslında. Zamanla hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu. "DAHA FAZLA İNSAN SOKAKTAN ÇÖP TOPLAMAYA BAŞLADI"

Grup üyelerinden Işın Görmüş de, "Biz aslında bireysel olarak sokaktan çöp topluyorduk ama Celal ve Şebnem sayesinde kamuoyunda dikkat çekti. Şimdi görüyorum ki daha fazla insan sokaktan çöp toplamaya başladı. Bu utanılacak bir şey değil de değil. 'Niye çöp topluyorsunuz?' diyorlar. Niye toplamayalım? Birileri atıyor, birileri de topluyor. Bütün Türkiye'de diyelim ki çöp topladık, temizlendi. Yarın yine kirlenecek. Bu etkinliğin amacı Türkiye'yi bir günde temizlemek değil. Farkındalık yaratmak. Hepimiz herhalde temiz bir toplumda yaşamak istiyoruzdur diye düşünüyorum. Slovenya 10 sene önce Avrupa'nın en pis ülkesiymiş. Aynen böyle bir etkinlik yapıyorlar. Slovenya'yı Avrupa'nın en temiz ülkesi haline getiriyorlar. Niçin biz de yapmayalım?" diye konuştu.

Grup ellerindeki çöp poşetleri ile Beşiktaş sahilinden başlayarak Topkapı ve Sultanahmet'te çöp toplamaya devam etti.

Görüntü dökümü

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-Revna Demirören'in konuşması

-Haberdeki sıraya göre diğer röportajlar

-Çöplerin toplanması

-Genel ve detaylar ================================= 7- NARKOTİK KÖPEĞİ 32 KİLOGRAM UYUŞTURUCU HAPI İŞTE BÖYLE BULDU Haber: Erhan TEKTEN-Taner YENER - Kamera: İstanbul DHA

Gümrük Muhafaza ekiplerince Pendik Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yurda sokulmak istenen 32 kilogram 143 gram ecstasy adı verilen uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri yürütükleri çalışmalarda yasadışı yollarla Türkiye'ye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmalar sonucunda İtalya'nın Trieste Limanı'ndan Pendik Limanı'na gelen bir gemide yer alan TIR, Gemi Takip Sistemi üzerinden takibe alındı. NARKOTİK KÖPEĞİ BULDU

Limana girmesinin ardından söz konusu araç Gümrük Muhafaza ekiplerince detaylı olarak aramaya tabi tutuldu. Narkotik köpeğinin de yer aldığı aramada köpeğin tepki verdiği TIR'ın dorse yan dolabında bir karton kutuda haplar tespit edildi. Mobil uyuşturucu test cihazında yapılan analizde hapların ecstasy olduğu tespit edilirken, ele geçirilen 32 kilogram 143 gram ecstasy'nin, piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 800 bin lira olduğu belirlendi. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan bir kişinin savcılık soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-TIR'ın görüntüsü

-Köpeğin tepki vermesi

-Dolabın açılması

-İçerisindeki uyuşturucu haplar

-Genel ve detaylar 15.09.2018 - 10.44 - Haber Kodu : 180915031 8- TUZLA'DA 95 BİN LİTRE '10 NUMARA YAĞ' ELE GEÇİRİLDİ. Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürülüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzla'da operasyon düzenledi. İhbar üzerine bir geri dönüşüm fabrikasına 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda 95 bin litre 10 numara yağ olarak bilinen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak tesis sahibinin de içinde olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Görüntü dökümü:

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-Polis kamerası

-Polislerin gelişi

-Depolar

-Ele geçirilen 10 numara yağlar

-Genel ve detaylar 15.09.2018 - 10.26 - Haber Kodu : 180915023 ============================== 9- KAĞIT KRİZİNE KENEVİRLİ ÇÖZÜM "3-4 yıl içerisinde yerli kağıdımıza kavuşuruz" Haber-Kamera: Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - KAĞIT fiyatlarının dövize bağlı olarak artması nedeniyle gazetelerin yanı sıra kitap ve dergiler de yeni çözüm arayışına girdi. Uzmanlar Türkiye'de kenevir ekim alanlarının artmasıyla daha dayanıklı ve uzun ömürlü kağıt üretilebileceğini söyledi.

Üretimin artmasına bağlık olarak maliyetlerin de düşeceğini belirten yetkililer, kenevirin odunsu kısımlarından orta kalitede liflerinden ise üstün kalitede kağıt üretilebileceğini belirtti.

Türkiye Kenevir Platformu Kurucu Üyesi Ercüment Degidiben, kenevirin birçok faydası olduğunu aktararak, "Kenevirden kağıt üretilir ve çok da iyi olur. Gelecek 3-4 yıl içerisinde yerli kağıdımıza kavuşuruz. Ağaçtan yapılan kağıt 100 sene dayanır kenevir kağıdı 10 bin sene dayanır" dedi.

DAHA DAYANIKLIDIR, AZ YIPRANIR

Kenevirden yapılan kağıdın yüzeyinin biraz daha kaba olacağını söyleyen Degidiben, "Arap ülkelerindeki paraların birçoğu kenevir kağıdından basılır. Daha dayanıklıdır, az yıpranır. Nemi alıp atar, rutubet olmaz. Tahtada çürüme olur, sağlıklı değildir" diye konuştu. 1 MİLYON DÖNÜMDEN FAZLA EKİM ALANINA İHTİYACIMIZ VAR

Yerli tohuma ihtiyaç olduğunu vurgulayan Degidiben, "Kenevir çok marifetli bir bitki. 50 bin adet ürün yapılabilir. Yerli üretim, yerli tüketim ondan sonra ihracatı hedefliyoruz. Tohum sıkıntımız var, bu yıl Samsun ve Kastamonu'da 200 dönümde ekim yaptık ama gelecek yıl 2 ilden çıkıp 19 ile gitmeyi hedefliyoruz, talep de var. Kenevirden daha hesaplı kağıt üretmek için1 milyon dönümden daha fazla yere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. İLK KAĞIT KENEVİRDEN YAPILDI

Milattan 140 yıl önce ilk kağıdın kenevirden yapıldığını belirten Degidiben, "Kenevir lifinden selüloz hamuru yapılıyor, ardından silindir onu ince tabak haline getiriyor. Tarlalar mart ayında ekime hazırlanıyor ardından kenevir tohumu ekiliyor. Fakat bu tohum hint keneviri diye bilinen tohum değil. Esrar amaçlı kullanılan kenevir türleri bizim hedefimizde değil. Ekim yapıldıktan sonra 120 gün içinde çapası, sulaması yapılıyor" dedi.

TOPRAKTAKİ SUYU YUKARI ÇEKİP, DETOKS YAPIYOR

Kenevir köklerinin derine kadar gittiğini ve topraktaki suyu yukarı çektiğini söyleyen Degidiben,"O yüzden toprağı nemlendiriyor, detoks ediyor. Ağır metalleri temizliyor. Kenevirden sonra aynı yere kış bitkisi buğday veya arpa etkiyorsanız ürüne destek verir yüzde 10 verimini artırır. Kenevir lifi kadar tahtasında kıymetli tuğla, sıva ve çimento, tekstil ürünleri yapılıyor" diye konuştu. KARBONDİOKSİTİ YOK EDİP OKSİJEN ÜRETİYOR

Kenevirinin lif uzunluğu daha düşük olduğu için 9 kez kağıda dönüştürülürken ağacın 4 kez dönüştürülebildiği vurgulayan Ercüment Degidiben,"120 günde 4-5 kat daha fazla selüloz miktarı elde ediliyor. Büyüyken karbondioksiti yok edip oksijen üretiyor. Yerli üretimde çok daha ekonomik ama Türkiye'de 1 milyon dönüm kenevir ekilmesi gerekiyor. Yaşadığımız dünyayı daha sağlıklı bir hale getirebilir. Sağlık ve ekonomik açıdan yaşam zenginliğimizi artırıp bizi daha varlıklı yapabilir. Kenevir 120 günde bir ağaç 20 yılda yetişiyor" ifadelerini kullandı.

TARIM İLACI İSTEMİYOR

"Tarım ilacı istemiyor çünkü kenevirin var olan kokusunu sinekler, böcekler, insanlar da sevmiyor" diyen Degidiben, THC'si düşük olan kenevir türünü Türkiye genelinde ekip, tarıma destek vermeyi ve sanayi, ticaret boyutunu geliştirip, ilerletmeyi hedeflediklerini söyledi. ODUNSU KISIMLARINDAN ORTA KALİTEDE LİFLERİNDEN İSE ÜSTÜN KALİTEDE KAĞIT ÜRETİLİR

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Selim Aytaç ise, kenevirin odunsu kısımlarından orta kalitede liflerinden ise üstün kalitede kağıt üretilebileceğini belirtti. Doç. Dr. Aytaç, "Geriye dönüşümü de mümkün olan kağıt yapılır. Türkiye'de kenevirden kağıt yapılması gerekiyor. Çünkü yurt dışına endeksli olduğumuz için döviz kurlarına göre kağıt fiyatları da yükseliyor. Kenevir lifinden kağıdın yapılması daha basittir, çevreyi daha az kirletir, daha sağlamdır" dedi. KENEVİR ÇEVREYİ KORUYAN BİR BİTKİDİR

Kenevirin çevreyi koruduğunu dile getiren Doç. Dr. Aytaç, "Kimyasal ilaçları kullanmadan üretimi yapılabiliyor. Bol yapraklıdır, hızlı büyür karbondioksiti emer, oksijen üretir. 4 ayda 5 metre boyuna ulaşır. Keneviri ister yakın ister kullanın ürettiği oksijenden daha az oksijen tüketir" diye konuştu.

ENDÜSTRİYEL KENEVİR ÇEŞİTLERİ ESRAR İÇERMEZ

Endüstriyel kenevir çeşitlerinin esrar içermediğini aktaran Doç. Dr. Selim Aytaç,"2017 yılında Almanya'da üretim izni verilen 51 adet endüstriyel kenevir çeşidi var. Bizim ülkemizde endüstriyel kenevir çeşidi yok. Hatta şu anda Türkiye'de tescil edilmiş bir kenevir çeşidimiz bile yok. Halbuki bu topraklarda bizim bildiğimiz 400-500 yıldan beri, hatta yapılan kazılarda bulunan ve öğrenilen belki de binlerce yıldır kenevir tarımı yapılıyor. Bununla ilgili kenevir tescili yapmak için yaptığımız çalışmalar var. Onun dışında içinde esrar bulunmayan endüstriyel kenevir çeşitleri ortaya çıkarmak istiyoruz" dedi. Görüntü Dökümü:

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- Ercüment Degidiben röp.

- Doç. Dr. Selim Aytaç röp.

- Kenevir tarlası detayı

- Detaylar 15.09.2018 - 11.19 - Haber Kodu : 180915038 10- SULTANGAZİ'DEKİ "YASAK AŞK" CİNAYETİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ Haber:Şengüler YEŞİL / Kamera: İSTANBUL DHA

Sultangazi'de 5 ay önce Umut Alyağız'ı (42) tek el ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayfer D. hakkında (50) "Tasarlayarak öldürme" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ölen Umut Alyağız'ın eşiyle ilişkisi olduğunu iddia eden sanık Ayfer D. olay günü Umut Alyağız'ın kendisine omuz attığını belirterek, "Dün elimden kurtuldun, bugün ne yapacaksın seni öldüreceğim' dedi. Korkutmak amacıyla nişan almadan arkama dönüp bir el ateş ettim. Tek suçum yasak ilişki içine girmekti. Pişmanım, yüz bin kere pişmanım" dedi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

İLK DURUŞMA YAPILDI

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Ayfer D. ve taraf avukatları katıldı. Umut Alyağız'ın eşi F.A. da Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile şikayetçi sıfatıyla duruşmaya katıldı.

Savunmasını yapan sanık Ayfer D. boya ve badana işine gittiği yerde evli olan F.A. ile tanıştığını, bir seneye yakın arkadaşlık ettiklerini, ve birliktelik yaşadıklarını iddia etti. Sanık Ayfer D., F.A.'ya istediği zaman para verdiğini, yardımda bulunduğunu, ayrıca bir de yatak odası hediye ettiğini ifade ederek, sürekli para istediği için karşılayamadığını, bu nedenle F.A.'nın kendisinden ayrıldığını öne sürdü. F.A.'nın yeni numarasını kendisine vermediğini söyleyen Sanık Ayfer D., "Olaydan iki günce F.A. ile mahallede tesadüfen karşılaştık. Birlikte çekildiğimiz fotoğrafları kocasına göstereceğimi söyledim. O da 'Gidip göster, sıkıntı yok' dedi. Ben de gidip fotoğrafları evlerinin kapısına bıraktım, kaçtım. Kapıyı bir erkeğin açtığını fark ettim, ancak yüzüne bakmadım" dedi.

"TEK SUÇUM YASAK İLİŞKİ İÇİNE GİRMEKTİ. PİŞMANIM, YÜZBİN KERE PİŞMANIM "

Ayfer D., olaydan bir gün önce maktülün elinde sopayla kendisini kovaladığını ve kendisinin de camiye sığındığını anlatarak sözlerine şöyle devam etti: Pazar günü markete ekmek almaya gitmiştim, dönerken evin 5-10 metre yakınlarında bir adam bana omuz attı ve 'Dün elimden kurtuldun, bugün ne yapacaksın seni öldüreceğim' dedi. Ben de korkutmak amacıyla sağ elimde ekmek olduğundan sol elimle silahın ağzına mermi verdim. Nişan almadan arkama dönüp bir el ateş ettim. Olay sonrası taksiyle ormana kaçtım. Öldürmek amacıyla ateş etmedim. Öldürmeyi planlamadım. Bu zamana kadar karıncayı bile ezmedim. Bu kadın çok paramı aldı. Benim tek suçum yasak ilişki içine girmekti. Pişmanım, yüz bin kere pişmanım " diye konuştu. "KOCAMI BIRAKMAMI, KENDİSİYLE EVLENMEMİ İSTEDİ"

F.A. da "Ablam, fotoğrafımı Burhan olarak tanıdığım Ayfer D.'ye göstermiş. Ayfer D. de beğenmiş.

Abi de '1-2 gün konuş, sonra devam etmezsin' dedi. Ben de konuştum, sapık hareketleri vardı. Sürekli çağırıyordu, 'Gelmezsen fotoğraflarını eşine gösteririm' diyordu. Beni tehdit etti. Ayfer D.'nin evine 4-5 kere gittim. İlişkiye girmedik, sadece görüştük. Fotoğraflar ikinci gidişimde herhalde çekilmişti. Fotoğrafları 'Sil' dedim. Silmemiş. 'Peşini bırakmayacağım' diyordu. Eşim bana 10 bin liraya aldığı bilezikleri elimden aldı, parayı vermedi ben de mobilya aldırdım. Beni oğlumla tehdit etmişti. Korktuğum için görüşmeye devam ettim. Beni sürekli taciz ediyordu, numaramı değiştirdim, numaramı istiyordu. Peşimi bırakmadı. Kocamı bırakmamı, kendisiyle evlenmemi istedi. Ben de 'Kocamı seviyorum' dedim" şeklinde konuştu.