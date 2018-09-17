DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- MECLİS BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM İLK DERS ZİLİNİ ÇALDI (1) Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK / Güven USTA, İSTANBUL (DHA)

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Öğretmen Semiha Yıldırım İlköğretim Okulu'nda düzenlenen 2018 - 2019 Eğitim-Öğretim yılı açılış törenine katıldı. Yeni dönemin öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, ilk ders zilini eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen öğrencilerle birlikte çaldı.

2018-2019 Eğitim-öğretim yılı açılış töreni, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile çocuklarının katkıları ile 2012 yılında Çekmeköy'de yaptırılan Semiha Yıldırım İlköğretim Okulu'nda yapıldı. 09.00 sıralarında başlayan törene TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, il ve ilçe milli eğitim müdürleri, okulun idari personeli ile öğrenci ve veliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını 3D sınıfından Benilay Yıldırım yaparken, yeni eğitim öğretim döneminin tüm öğrenciler için başarılı olmasını diledi. Konuşmanın ardandan okulun folklor ekibi kısa bir gösteri yaptı. Ardından konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Vali Vasip Şahin ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen öğrencilerle birlikte ilk ders zilini birlikte çaldı.

Görüntü dökümü

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-Semiha Yıldırım İÖO

-Okul bahçesindeki öğrenci ve veliler

-Tören alanı

-Apartman çatısındaki güvenlik önlemi

-Binali Yıldırım ve eşinin okula gelişi

-Folklor gösterisi

-Okul zilinin açılması 17.09.2018 - 11.05 - Haber Kodu : 180917030 2- İSTANBUL'DA TRAFİK DURUMU Haber-Kamera : Alper KORKMAZ- Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, (DHA)

2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi bugün başladı. İstanbul'da sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre, sabah 07.30 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 44 olarak kaydedildi. Altunizade'de trafik yoğunluğu dikkat çekici boyutlara ulaştı. Kavacık'ta oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 09.00 sıralarındaki yoğunluk yüzde 36'ya düştü. Bu arada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri de Eğitim Öğretim yılının başlaması üzerine il genelinde çeşitli noktalarda okul servis araçlarına yönelik denetimler yaptı. Bazı veliler çocuklarıyla birlikte geldikleri okul bahçelerinde açılış törenlerini izlediler. Öğrenciler, yeni ders başında öğretmen ve arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadılar.

Bu arada İBB'nin aldığı tedbirler kapsamında bugün saat 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları ücretsiz veriliyor.

Görüntü dökümü:

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Trafikten görüntü

Servis araçlarından görüntü

Metrobüs ve tramvaydan görüntü

Diğer detaylar 17.09.2018 - 07.47 - Haber Kodu : 180917007 ======================= 3- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE TRAFİKTEKİ SON DURUM Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi bugün başlıyor.

İstanbul'da sabah erken saatlerinde yola çıkan okul taşıtlarıyla birlikte trafik yoğunluğu arttı. Kavacık'ta oluşan yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle trafik yoğunluğu 17.09.2018 - 08.41 - Haber Kodu : 180917010

17.09.2018 - 08.56 - Haber Kodu : 180917011

17.09.2018 - 10.09 - Haber Kodu : 180917016 (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)

4- İSTANBUL'DA DERS BAŞI Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)

İSTANBUL'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başladığı ilk gün öğrenciler heyecanla okullarına geldiler

3 aylık yaz tatilinin ardından bugün ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde okullarda ilk ders zili çaldı. Yedinci sınıfa giden Ahmet Çaylak, "Okulun ilk günü çok heyecanlıyım ve mutluyum. Arkadaşlarımı çok özledim. Yaz tatili çok güzel geçti. Memleketime gittim" dedi. Altıncı sınıf öğrencisi Alpay Berk Şahin ise, " Çok heyecanlıyım.Tatilim çok eğlenceli geçti. Köye gittik" dedi. Hafta sonu yeni aldığı okul kıyafetleri denediğini belirten Eylül Filizoğlu da " Arkadaşlarımı çok özledim. Yaz tatilim çok iyi geçti. Hafta sonu yeni kıyafetlerimi denedim" dedi.

Okullarda birinci dönem 18 Ocak'ta tamamlanacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat arasında yapılacak. İkinci yarı yıl 4 Şubat'ta başlayacak ve 14 Haziran'da son ders zili çalacak.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrencilerin okula geliş detayları

-Öğrenciler ile röp.

-Servis aracının okula gelişi

-Genel Detaylar 17.09.2018 - 09.11 - Haber Kodu : 180917012 5- OKUL SERVİS ARAÇLARINA DENETİM İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının başlaması üzerine okul servis araçlarına yönelik uygulama başlattı. Uygulamada emniyet kemeri takılı olmayan bir servis sürücüsüne 108 lira para cezası kesildi. Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının başlaması üzerine il genelinde çeşitli noktalarda okul servis araçlarına yönelik denetim başlattı.

Polis ekipleri, Fındıkzade'de servis araçlarını durdurarak, sürücülerin ve araçların çeşitli evraklarını kontrol etti. Trafik polisleri okul servis araçlarının içerisine binerek öğrencilerin emniyet kemerlerini bağlayıp bağlamadıklarını kontrol etti. Emniyet kemerini bağlamayan bir okul servis aracı sürücüsüne 108 lira para cezası kesti. Okul servis sürücüleri ise yapılan uygulamalardan mutlu olduklarını ifade ederek, denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini, öğrenci servis sürücülüğünün herkes tarafından yapılmaması gerektiğini belirtti.