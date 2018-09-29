DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN TROPİK FIRTINA UYARISI

İstanbul DHA

İstanbul Valiliği, tropik fırtınayla ilgili uyaradı bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre ; ilimizin de içinde bulunduğu Marmara Bölgesi'nde rüzgarın Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, Pazartesi günü sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği deniz kabarması, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile kara, hava ve deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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2- KAĞITHANE'DE DEHŞET ANLARI KAMERADA: BOĞAZINDAN BIÇAKLANAN KİŞİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA -

Kağıthane'de fırından ekmek alan Tarık K. yolunu kesen Mustafa Ç. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gürsel Mahallesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Tarık K., ekmek almak için girdiği fırından çıktığı sırada aynı mahallede oturan Mustafa Ç. tarafından yolu kesildi. Mustafa Ç. bir süre konuştuğu Tarık K.'yi boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Tarık K. olay yerinden kaçmaya çalıştı ancak bir süre sonra yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar kanlar içinde kalan Tarık K.'yı görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede yerde kanlar içinde yatan Tarık K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay gerçekleştiği yerde geniş güvenlik önlemi alırken, çevredeki vatandaşların da bilgisine başvurarak güvenlik kamera çalışması yaptı. Polis ekipleri saldırgan Mustafa Ç.'nin yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri çalışmasının ardından, Tarık K.'nın cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.