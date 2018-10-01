DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 

1- KÜÇÜKÇEKMECE'DE HIRSIZ DEHŞETİ (1) - ENGELLİ GENCİ 17 KEZ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜLER Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Alper KORKMAZ - Akın ÇELİKTAŞ İstanbul DHA

Küçükçekmece'de 16 yaşındaki engelli genç eve giren hırsızlar tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Küçükçekmece Bezirganbahçe Mahallesi Çiçekli sokaktaki olay cumartesi gecesi meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir evin 2. katına giren hırsızlar evde bulunan yüzde 50 engelli 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz'ü 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hırsızlar evde bulunan iki LCD televizyon, Öz'ün laptopu ve telefonunu da alarak kaçtı.

Gencin, 9 yıl önce anne ve babasının boşanmasının ardından anneannesi Hatice Akkaya'nın evinde yaşamaya başladığı öğrenildi. Hatice Akkaya'nın cumartesi günü Edirne'ye gittiği pazar günü döndüğünde ise torununu kanlar içinde bulduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemede gencin, 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Öz'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Görüntü dökümü:

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-Öz'ün babası Sezer Öz ile röp

-Anneannesi ile röp

-Apartmandan detaylar

-Anneannenin ağlaması genel ve detaylar

-Adli Tıp Kurumu

-Dede Süleyman Akkaya ile röportaj

-Fotoğraflar

-Detaylar

01.10.2018 - 11.15 Haber Kodu : 181001045 2- TÜNELDE KAZA: YARALI ARKADAŞININ ELİNİ BİRAN OLSUN BIRAKMADI Haber-Kamera: Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Bomonti-Beşiktaş Tüneli 'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet önce dubalara ardından da yol bakım çalışması yapan belediye işçisine çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, bir belediye işçisi yerde yatan mesai arkadaşının elini biran olsun bırakmayarak ona moral verdi.

Kaza Bomonti-Beşiktaş Tüneli Dolmabahçe istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Volkan Demir motosikletinin kontrolünü henüz bilinmeyen nedenle kaybetti. Yol kenarındaki dubalara çarpan motosiklet ardından yol bakım çalışması yapan belediye işçisine çarptı. Kazada motosikleti kullanan Volkan Demir ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yol bakım Müdürlüğü'nde çalışan Hatip Doğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından yerde yatan Doğan'ın yardımına ilk olarak mesai arkadaşları ve yoldan geçenler koştu. Doğan'ın elini tutarak ona moral veren bir işçi mesai arkadaşının yanından biran olsun ayrılmadı. Yerde yatan motosiklet sürücüsü Volkan Demir ise cep telefonunu kendisine yardım eden kişiye vererek kazayı yakınlarına bildirmesini söyledi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralıların yerde yatması

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Arkadaşının yaralı işçinin elini tutması

-Bir kişinin motosiklet sürücüsünün cep telefonu ile ailesine haber vermesi

-Yaralıların ambulanslara alınması

-Ambulansların gidişi

-Tüneldeki trafikten detay görüntü

-İBB Yol bakım aracından detay görüntü

-Kaza yapan motosikletten detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar ======================== 3- MALTEPE'DE SİLAHLI SOYGUN Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Maltepe'de meydana gelen soygunda silahlı ve maskeli 4 kişi kasada bulunan 400 bin lira parayı alarak kayıplara karıştı. Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Soygun saat 08.00'da Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı ve maskeli 4 kişi toptan sigara satış deposuna gelerek depoda bulunan bekçiyi etkisiz hale getirdi. Maskeli soyguncular daha sonra kasada bulunan 400 bin lirayı aldıktan sonra kaçtı. Kafasından yaralanan bekçi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri işyeri bekçisi Cengiz B.'yi hastaneye sevk etti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Soygun yapılan deponun önü

-Olay yerinde çalışma yapan polisler

-Olay yeri inceleme polisleri

-Yaralı bekçinin olay yerine gelmesi

-Yaralı bekçinin ailesine sarılması

-Genel ve detay

01.10.2018 - 11.14 Haber Kodu : 181001039 4- SULTANBEYLİ'DE YANGIN: 2 YARALI Haber: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kadife Sokakta meydana geldi. 5 katlı bir binanın çatısı bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken binanın çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Görüntü Dökümü:

-Yangından alevli görüntü

-Detaylar 01.10.2018 - 10.15 Haber Kodu : 181001023 ========================== 5- 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ'NDE DARÜLACEZE ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR Haber- Kamera: Cansel KİRAZ - Ali AKSOYER - Cemal YURTTAŞ- İSTANBUL DHA

Kimi evsiz kaldığı için kimi de terk edildiği için Darülaceze'ye geldi. Her birinin farklı bir hayat hikayesi var ama ortak noktaları hep birlikte, bir arada üretmek ve tüm günü birlikte geçirmek. Okmeydanı'ndaki Darülaceze Başkanlığı'nda yaşayan yaşlılar, resim yapıyor, örgü örüyor, gazete kağıtlarından çanta tasarlıyor. Haftanın 7 günü ziyarete açık olan Darülaceze'de yaşlılar, ziyaretçilerini bekliyor.

"EVSİZ KALINCA BURAYA GELDİM"

Darülaceze'de yer alan rehabilitasyon merkezinde yaşlılar için çeşitli aktivite salonları bulunuyor. Yaşlılar, bu salonlarda hem üretiyor hem de birlikte zaman geçiriyor. Onlardan biri de Leyla Argon. Haziran ayından itibaren Darülaceze'de kaldığını söyleyen ve rehabilitasyon merkezinde kapı süsleri yapan Argon, "Daha önce Avcılar'da üst geçitte kışın çorap, yazın da su satıyordum. Sonra bir adam beni dolandırdı. Zorla kredi çektirdi. Tabii öyle olunca banka, maaşımdan kredi için para kesmeye başladı. Evimi de aldı. Ben de evsiz kalınca buraya geldim. Dolandıran kişi ile aynı üst geçitte çalışıyorduk, o başka bir şey satıyordu. 18 Haziran'dan beri burada, rehabilitasyonda çalışıyorum" dedi. "EVLAT ACISI TAŞINAMAYACAK BİR YÜK"

Darülaceze sakinlerinden Gülşen Bartınlı ise 7 Eylül'de Darülaceze'ye gelmiş. Daha önce Yeşilpınar'da tek başına yaşadığını söyleyen Bartınlı, "Üç sene evvel ikinci oğlum beni terk etti. Beraber yaşıyorduk. Ben hasta vaziyetteyken, yatağımda terk etti. Geçtiğimiz sene artık iş göremez hale geldim. Dört tane tehlikeli hastalığım var. Bunlardan dolayı sık sık komaya giriyordum. Buraya gelmeye karar verdim. Burada çok iyi bakılıyorum. İki evladımı kaybettikten sonra depresyona girdim. Evde tedavim yapılıyordu. Burada yeniden doğdum. Tabii onların acısı içimde çok büyük bir yara. Evlat acısı taşınamayacak bir yük. 10 sene evvel 33 yaşında oğlumu kaybettim 3 sene evvel de en büyük oğlumu 54 yaşında kaybettim. Şimdi yaşasaydı 57 yaşında olacaktı" dedi. Gülşen Bartınlı, Darülaceze'deki günlerini arkadaşları ile birlikte örgü örerek geçiriyor.

4 SENEDEN BERİ DARÜLACEZE'DE RESİM YAPIYOR

Talip Aydoğan ise 4 seneden beri Darülaceze'de kalıyor. Aydoğan, resim atölyesinde her gün resim yapıyor. Aydoğan, Darülaceze'ye gelme sebebini, "Mecbur kaldım buraya gelmeye. Evim yandı. Bir evim de selde gitti. Ondan sonra da üst üste geldi her şey. Kazalar geçirdim, ameliyatlar geçirdimö sözleri ile anlattı.

Darülaceze'de çok rahat olduğunu belirten Talip Aydoğan,öÇok memnunum. Burası artık yuvam oldu. Buraya gelmeden önce de resim yapıyordum. 8-9 yaşında resim yapmaya başlamıştım. Zaten küçükken hocamız söylemişti bana.'Sen büyüdüğünde ressam olacaksın' demişti. Dediğinin aynısı çıktı. Boş zamanlarımda resim yapıyordum. Burada ilerlettim" diye konuştu. KUŞLAR, EN İYİ ARKADAŞI OLDU

Darülaceze bahçesinde akülü sandalyesi ile gezen Hikmet Nazlı'nın peşindeki kuşlar O'nu hiç yalnız bırakmıyor. Nazlı, yanında taşıdığı yemler ile bahçede sürekli kuşları besliyor. Hikmet Nazlı, kuşların kendisine gelme sebebini ise, "Kuşların hepsi bana geliyor çünkü ben onlara yem veriyorum. Alıştırdım onları eğittim. Bunlar yabani güvercinler. Gün boyu onlarla vakit geçiriyorum. Buraya geleli 21 sene oldu. Önceden ablamın ya da kardeşlerimin yanındaydım ama hastalığım vardı. 32 yaşında buraya geldim. En iyi arkadaşlarım kuşlar oldu. Bunlardan zarar gelmez. Ben nereye gidersem oraya gelirler. Yem almaya giderim, arkamdan gelirler" ifadeleri ile anlattı.

"YAŞLILARA İLGİ VE ALAKA SADECE SENEDE 1 GÜN OLMASIN"

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" için, "Yaşlılara ilgi ve alaka sadece senede bir gün veya pazartesi günü olmasın. Yaşlılarımıza 365 gün 24 saat ilgi ve alaka olsun. Burası 365 gün 24 saat yaşlılara hizmet veren bir yer. Buraya da yaşlıları ziyarete insanlarımız her gün, haftanın 7 günü sabah 10'dan akşam 5'e kadar, yaz mevsimin de biraz daha süreyi uzatıyoruz. Ziyarete geliyorlar. İşin sevindirici tarafı ziyarete gelenlerin yaklaşık yüzde 80'i genç" dedi. "AYDA 10 BİN CİVARINDA ZİYARETÇİ GELİYOR"

Cebeci, Darülaceze'de sadece yaşlıların yaşamadığını belirterek,"Burada engelliler, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar da var. Yaşlı sayılarımız diğerlerine göre daha fazla. Ortalama ayda 10 bin civarında ziyaretçi geliyor. Bugüne kadar milletin bağışladığı mülklerden elde ettiğimiz kira gelirleri, tasarruftan elde ettiğimiz gelirler ve bağışlarla ortalama bin kişiye yemek çıkarıyoruz. 510 civarında sakinimiz var. 450 civarında da çalışanımız var. Darülacezelik olmadan, Darülaceze'ye gelin. Görün. Fikren, ruhen, gerekli katkıları vermelerini toplumdan istiyoruz" şeklinde konuştu.

YAŞLI NÜFUSU YÜZDE 17 ARTTI

TÜRKİYE YAŞLANIYOR

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü öncesinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun(TÜİK) açıkladığı veriler, Türkiye'de yaşlı nüfusun giderek arttığını ortaya koydu. Yaşlı nüfus oranı son 5 yılda yüzde 17 arttı. TÜİK'in 2017 yılına ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarına göre, Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 2013 yılında 5 milyon 891 bin 694 kişi iken yüzde 17 artarak, geçen yıl 6 milyon 895 bin 385'e yükseldi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2013 yılında yüzde 7,7 iken, geçen yıl yüzde 8,5 oldu. YAŞLI KADIN ERKEKLEREN FAZLA

Yaşlı nüfusun yüzde 44'ünü erkek, yüzde 56'sını kadın nüfus oluşturdu. EN UZUN YAŞAM SÜRESİ TUNCELİ'DE

TÜİK verilerine göre, doğuşta beklenen yaşam süresi en yüksek il 80,7 yıl ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Tunceli'yi 80,3 yıl ile Muğla ve 80 yıl ile Trabzon takip etti. Beklenen yaşam süresi en düşük il de 76,1 yıl ile Kilis oldu. Kilis'i 76,8 yıl ile Ağrı ve Kütahya, 76,9 yıl ile Ardahan ve Gaziantep izledi. Türkiye'de kadınlarda doğuşta beklenen yaşam süresi 80,7 yıldır olarak belirlenirken,85,7 yıl ile Tunceli en uzun yaşayan kadınları barındıran il oldu. Tunceli'yi 84,3 yıl ile Giresun ve 83,7 yıl ile Mardin ve Rize illeri takip etti. En düşük değer 77,5 yıl ile Ağrı'da. Muğla ise 83,5 yıl ile kadın nüfusu için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu 6. il oldu.

Görüntü Dökümü:

-Yaşlıların rehabilitasyon atölyesindeki çalışmalarının görüntüsü

-Yaşlılar ile röportaj

-Muhabir anonsu

-Kuşları besleyen Hikmet Nazlı ile röportaj

-Darülacaze Başkanı Hamze Cebeci ile röportaj

-Havadan görüntülerle Darülaceze

-Genel ve detaylar

01.10.2018 - 09.51 Haber Kodu : 181001013 6- EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de 25 yaşındaki eşi Fatoş Mutlugüneş'i tabancayla öldüren ve kayınvalidesi Sabiha Bayram'ı da yaralayan tutuklu sanık Tanju Mutlugüneş (27) ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, "İyi hal" ve "Haksız tahrik" indirimi uygulamazken, sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verdi. PİŞMANIM. KEŞKE BEN ÖLSEYDİM

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Tanju Mutlugüneş ve taraf avukatları hazır bulundu. Son savunmasını yapan sanık Mutlugüneş "Olayı tasarlayarak gerçekleşirmiş olmam söz konusu değildir. Kendi kafama ateş etmem de olayı başka bir mecraya çekmeye yönelik değildir. Olaydan dolayı pişmanım. Keşke olmasaydı. Eşimin yerine ben ölseydim" dedi. İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mutlugüneş'i "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Mutlugüneş'i, müşteki Sabiha Bayram'ı "Kasten yaralama" suçundan da 12 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığı "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl hapis ve 600 TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanığa "İyi hal" ve "Haksız tahrik" indirimi de uygulamadı, sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi. Karar oy birliğiyle alındı.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Avcılar'da 2017 yılında şüpheli Tanju Mutlugüneş, ailevi sorunlar yaşadığı eşi Fatoş Mutlugüneş ve kayınvalidesi Sabiha Bayram ile tartıştı. Tartışma sonrasında şüpheli Tanju Mutlugüneş yanında taşıdığı 9 mm çaplı tabanca ile eşi Fatoş Mutlugüneş'i kafasından ve vücudunun değişik bölgelerinden vurmak suretiyle öldürdü. Aynı silahla kayınvalidesi müşteki Sabiha Bayram'ı da ateş etmek suretiyle yaralayan Tanju Mutlugüneş aynı silahla kendisinin kafasından vurarak intihara teşebbüs etti. Fatoış Mutlugüneş olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Sabiha Bayram ile Tanju Mutlugüneş ise hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından 6 Mart'ta ifadesi alınan Tanju Mutlugüneş, "Benim telefon bayiliğim vardır. Bitişik iş yerini de kadın kuaförü olarak eşimin talebi üzerine açmıştım. Ancak arada geçen zaman içerisinde eşim işyerini açmamaya başladı. Kayınvalidem de sürekli aile işlerimize karışmaktaydı. Bu nedenle ailevi sorunlar yaşıyorduk. Olay gününe ilişkin hiçbir şey hatırlamıyorum. Olayda kullandığım tabancamın ablamın eşi olan enişteme ait olduğu söyleniyor ama onu da hatırlamıyorum. Olayın oluşuna ilişkin söyleyebileceğim başka bir şey yoktur. Atılı suçlamalara ilişkin söyleyeceğim herhangi bir şey yoktur. Çünkü bilmiyorum" dedi.

İfadesinin ardından Tanju Mutlugüneş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tanju Mutlugüneş'in "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Silahla yaralama" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarında da 4,5 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

===================== 7- DERS ARASI UYKU BAŞARIYI ARTTIRIYOR Haber: Buse ÖZEL / İSTANBUL DHA

Okulların açılması ile birlikte öğrenciler yoğun bir tempoya girerken uzmanlar uykunun önemine dikkat çekti. Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, ders çalışırken verilen arada uyuyup uyanan öğrencilerin daha kolay öğrendiğini söyledi. 2017 yılında yapılan bir araştırmaya göre kötü uyuyanlar da Alzheimer'e yakalanma riskinin arttığına dikkat çekti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz de ilkokul öğrencilerinin 10, ortaokul öğrencilerinin 9, lise öğrencilerinin 8 saat uyumaları gerektiğini vurguladı. "SAĞLIKLI UYUYAN İNSANLARDA ÖĞRENME KALICI OLUYOR"

Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, sağlıklı uyuyan çocuk ve yetişkinlerde öğrenmenin daha kalıcı olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Sağlıklı uyuyan ve REM (Rapid Eye Movement-Hızlı Göz Hareketleri) uykusunu yeterince uyuyan insanlarda öğrenme kalıcı, bellek güçlü oluyor. Öğrendiği bilgiyi ihtiyacı olduğunda kullanabiliyor. Aksi takdirde bilgi uçuşabiliyor. Belki o an için bilgi kısa bir süre bellekte kalıyor ama teflon tava gibi bir süre sonra kaybolup gidiyor."

"KÖTÜ UYUYANLAR YA DA UYKUSUZ KALANLARDA ALZHEIMER RİSKİ VAR"

2017 yılında Belçika'da yapılan ve Brain isimli tıp dergisinde de yayınlanan bir çalışmanın sonuçlarını paylaşan Prof. Dr. Yılmaz, "Bu çalışmada insanları iki gruba ayırdılar ve görevler verdiler. Çalışmaya katılanların beyin omurilik sıvılarından örnekler alınarak, bazı proteinlere bakıldı. Tau Protein ve Beta-Amiloid denilen ve Alzheimer'e yatkınlığı arttıran proteinler iyi uyuyanlarda düşük çıktı. Kötü uyuyan ya da uyumayanlar da ise bu iki protein yüksek çıktı. Böylelikle uyku bozukluğunun sadece öğrenmede değil bellek ile ilgili mekanizmaları bozduğunu ve Alzheimer ile bunamaya yatkınlığı arttırdığını çok daha net söyleyebiliyoruz" dedi. "DERS ÇALIŞIRKEN UYUYUP UYANMAK ÖĞRENMEYİ ARTTIRIYOR"

Sınavlara hazırlanan öğrenciler için de başarıyı arttıracak önerilerde bulunan Prof. Dr. Yılmaz, "Öğrencilerin ders arasında cep telefonuyla ilgilenmek, televizyona bakmak, internete girmek yerine uyuyup uyanıp, çalışmaya devam ederlerse daha çabuk öğrendiğini, daha az tekrar ile daha kalıcı bilgi edindiklerini biliyoruz. Bu bilginin edinmesinde beyindeki hipokampüs denilen bölgenin, REM uykusu döneminde sinaptogenez ile bilginin oluşumunu hızlandırdığını, karmaşık bilgileri çekmecelediğini düşünüyoruz" dedi.

"İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ 10, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ 9 SAAT UYUMALI"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Nöroloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz de iyi uyumanın öğrenme gücünü arttırdığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"İlkokul çağı çocuklarının yaklaşık 10-10,5 saat uykuya ihtiyacı var. Ortaokul çağı çocuklarının ise 9 saat uyuması gerekiyor. İlkokul çağındaki çocuk sabah 07.00'de uyanıyorsa akşam 21.00 civarında yatmalı. Ortaokul çağı çocuklarının 22.00 gibi yatması gerekiyor. Çünkü saat 23.00'den sonra melatonin dediğimiz bir hormon salınıyor. Melatonin hormonu, çocukların gelişmesindeki en önemli hormon. Büyümede, hücre yenilenmesinde de en önemli hormon olan melatonin mutluluğu sağlıyor, kemik gelişimini sağlıyor. Uyku bu nedenle çocuk sağlığında çok çok önemli. Öğrenmede inanılmaz yeri var. Uyuduğunuz zaman beyniniz sinir hücreleri arasındaki iletişimi daha çok arttırıyor." "UYKUNUN 2 EVRESİ VAR"

Uykunun 2 evresi olduğunu belirten Prof. Dr. Uludüz, "Uykumuz derin evre ve rüya evresi olarak ikiye ayrılıyor. Rüya görmeye başladığımızda yüzeyel evreden derin evreye giriyoruz. Derin evre gün boyu öğrendiğimiz bütün olayları hafızaya almamızı sağlıyor. Rüya evresi ise hafızaya aldığınız o olayları temizlemenizi ve ayıklamanızı, önemli olanları kalıcı hafızaya almanızı sağlıyor" dedi.