DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

(yeni görüntülerle)

1- İŞTE ARDA TURAN-BERKAY KAVGASININ GÖRÜNTÜLERİ - Eğlence mekanı ve hastanedeki olaylar güvenlik kamerasına yansıdı Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL,(DHA)-

BAŞAKŞEHİRLİ milli futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin'in bardaki kavgası ve ardından hastanede yaşananların görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde o gece yaşananlar saniye saniye görülüyor. O GECE NELER YAŞANDI

Emirgan'daki eğlence mekanında Arda Turan şarkıcı Berkay Şahin'in burnuna kafa attı.

Saatler sabaha karşı 06.21'i gösterirken mekandan önce Berkay çıktı. Görüntülerde kavgada burnu kırılan Berkay Şahin'in sinirle elindeki şişeyi hızlıca yere attığı görülüyor.

Berkay'ı barın dışındakiler sakinleştirmeye çalışıyor ama şarkıcı el işaretiyle, uzak durmalarını istiyor. Hatta eğlence merkezinin işletmecisi Umut Evirgen de şarkıcının yanına gidiyor. Berkay'ın yanındakiler, şarkıcıyı caddenin karşısındaki otobüs durağına doğru götürüyor. ARDA TURAN AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR!

Herkes Berkay Şahin'i sakinleştirmeye çalışırken bu kez, saatler 06.22'yi gösterdiğinde kameranın açısına Trabzonsporlu milli futbolcu Burak Yılmaz giriyor. Yılmaz'ı kapıdaki görevliler durdurmak istese de başarılı olamıyor. O da Berkay'ın yanına doğru ilerliyor.

Burak'tan tam 1 dakika sonra bu kez saatler 06.23'ü gösterdiğinde kavganın diğer tarafı, milli futbolcu Arda Turan kameranın açısını giriyor. Ayakta durmakta zorluk çeken milli futbolcuyu etrafında bulunun 8 kişi durdurmakta zorluk çekiyor. Turan otobüs durağında bekleyen Berkay'ın yanına gitmek istiyor. Ama yanındakiler ikilinin sokakta kavga etmemesi için büyük çaba harcıyor.

Hatta devreye oyuncular Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak giriyor. Onlar da Arda Turan ile konuşarak, milli futbolcuyu sakinleşmeye çalışıyor. Saatler 06.25'i gösterdiğinde durakta burnu kırık halde bekleyen Berkay taksiye bindiriliyor ve hastaneye götürülüyor. Arda Turan da Berkay'ın hastaneye gittiğini öğrenince aynı hastaneye doğru yola çıkıyor.

HASTANEDE NELER YAŞANDI?

Saatler 06:24'ü gösterdiğinde Arda hastaneye geliyor. Yanında kardeşi Okan Turan var. Kapıdan girişi sırasında Arda'nın belindeki kabarıklık dikkat çekiyor. Arda'nın bir eliyle silah olduğu sanılan kabarıklığı tuttuğu da görülüyor. Diğer eliyle de perdelemeye çalışıyor. İkili seri adımlarla içeri giriyor.

Tam iki dakika sonra kameranın saati 06:26'yı gösterirken, Berkay Şahin ve Arda Turan hastanenin check-up servisinde kadraja giriyor.

İkili bir koltuğa oturuyor sohbet etmeye başlıyor. Arda verdiği ifadeye göre, özür diliyor. Berkay'ın eşiyle ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. O sırada hastane personeli de içecek servisi yaptı. SİLAH DEFALARCA EL DEĞİŞTİRDİ

Tam 18 dakika sonra, saatler 06:44'ü gösterirken Berkay ve Arda arasındaki tartışma hararetleniyor. Arda ifadesinde belirttiği gibi yanında getirdiği silahı, namlusuna mermi sürerek sehpanın üstüne atıyor. "Bana inanmıyorsan bu silahla istediğini yapabilirsin" diyor.

Şarkıcı Berkay, o silahı sehpadan aldıktan sonra "Daha fazla rezilliğe gerek yok" diyerek yanlarındaki koltuğun üstüne atıyor. Silah defalarca koltukta yer değiştiriyor. Saatler 06:47'yi gösterirken, şarkıcı Berkay ifadesine göre Arda'ya hatalı olduğunu ve özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Bunun üstüne Arda sinirleniyor. Silahı bir kez daha alıyor. Ve yere tek el ateş ediyor. İkili o sırada yalnız. Kameranın da kör noktasındalar. Yerden seken mermi hastane içindeki bir printer'e saplanıyor. Silah sesine rağmen odaya kimse gelmiyor.

Ancak Berkay ile Arda arasındaki tartışma bir kez daha hararetleniyor. Yaklaşık 5 dakika boyunca tartışan ikili yine geldikleri yoldan birlikte yürüyerek hastanenin check-up servisinden çıkıyor.

Saatler 07:07'yi gösterirken Arda bu kez kalabalık bir grupla birlikte hastanenin acil servis kapısında görülüyor. O grubun içinde olan şarkıcı Murat Dalkılıç da kolunu Arda Turan'ın omzuna atıyor. Hastaneden çıkış yapıyorlar. Berkay ise yanında koruması ve hastane görevlileri ile birlikte check-up servisine geri dönüyor. Arda'nın ateş ettiği yeri gösteriyor. Onlarla birlikte merminin kovanını arıyor. O kovan daha sonra polisin olay yerinde yaptığı incelemede bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamera görüntüleri ================================= 2- TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde bir TIRın da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi yaralanırken otoyolu Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapandı.

Kaza TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi Ankara istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Gürcistan plakalı TIR aniden şerit değiştirince TIR'ın kendisine çarpacağını zanneden kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip sol şeritte ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç da TIR'a çarptı. Kaza nedeniyle kadın sürücü ve hafif ticari araç sürücüsü yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. TEM Otoyolu Ankara istikametindeki 3 şerit trafiğe kapandı. Trafikte uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayı gören Tayfur Yıldız "Ben 100 metre geriden geliyordum, yabancı plakalı TIR kendisini bir anda sola atınca otomobili sıkıştırdı. Kendi ekseni etrafında dönen otomobil sonra panelvana vurdu.Sonra panelvanda tekrar TIR'a vurdu" diye konuştu.

Yaklaşık 1 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Kazada yaralanan sürücülerden detay görüntü

-Sağlık ve polis ekiplerinden detay görüntü

-Oluşan trafikten detay görüntü

-Genel ve detaylar

13.10.2018 - 12.38 Haber Kodu : 181013056 3- TEM'DE DEVRİLEN KAMYON TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLDU Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevkii'nde çakıl yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Devrilen kamyon ve yola saçılan çakıl taşları nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevkii Avcılar ayrımlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çakıl taşı yüklü hafriyat kamyonun sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kamyonda yüklü olan çakıllarda yola saçıldı. Durumu gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra vinç ile iş makinesi de sevk edildi. Kamyon sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, vinç yardımıyla kamyon kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Görüntü dökümü:

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-Devrilen kamyondan görüntü

-Trafikten görüntü

-Yoldan görüntü

-Genel ve detaylar

13.10.2018 - 11.51 Haber Kodu : 181013060_ 4- KARTAL'DA MEYVE SUYU YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL DHA

Kartal'da viraja alamayan meyve suyu yüklü TIR devrildi.

Kaza Sanayi Caddesi Kartal Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Yusuf Eker'in kullandığı 01 ABH 266 plakalı meyvesuyu yüklü TIR viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken polis ekiplerine haber verdi. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen TIR'daki meyve suları çağırılan başka bir TIR'a taşındı. Devriler araç çekiciler tarafından yoldan kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen tırın görüntüsü

-Trafikten görüntü

-Tırdaki malzemelerin taşınması

-Genel ve detay görüntüler =========================== 5- "ANNE ŞİDDETİNDEN KAÇARKEN BALKONDAN DÜŞTÜ" İDDİASI Haber-Kamera : Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA)

Sultangazi'de öz annesinden şiddet gördüğü öne sürülen 14 yaşındaki S.C., 2'nci kattaki evlerinin balkonundan düştü.

Olay, Cebeci Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Genç kız, komşularının iddiasına göre öz annesinden şiddet görüyordu.

Dün yine annesinden şiddet gördüğü öne sürülen S.C., evin arka balkonuna kaçtı. Annesinin balkona doğru geldiğini gören genç kız, yaşadığı panikle 2'nci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip düştü. Zeminde bulunan bir masanın üzerine düşen S.C.'nin şans eseri hafif yaralandı. Acı içinde kıvranan S.C., apartmanın bodrum katında yaşayan komşularından yardım istedi.

Ailenin kapısını çalan S.C., komşularından polise haber vermelerini istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, S.C.'nin yardım beklediği eve gitti. Polis, kolu incinen genç kızı tedavi edilmek üzere hastaneye, anneyi de ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Polis aracına binen genç kız annesinin şiddetinden kaçtığını ve bundan dolayı da balkondan düştüğünü gözyaşları içerisinde dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Binanın görüntüsü

-Genç kızın polis aracın gidişi

-Annesinin görüntüsü

-Olay yerinden görüntüler ========================== 6- SAVCILIK İTİRAZ ETTİ; PKK'YA DESTEK SAĞLANDIĞI ÖNE SÜRÜLEN İŞADAMI TUTUKLANDI Haber : Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Terör örgütü PKK'ya maddi destek sağlayan işadamlarından olduğu iddiasıyla yakalanıp 100 bin TL kefaletle serbest kalan H.T savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınıp tutuklandı. HAVALİMANINDA YAKALANDI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avusturya'da PKK adına finans faaliyeti yapan, örgüte maddi destek veren işadamları arasında olduğu öne sürülen H.T'yi Avusturya'ya gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı'nda yakalamıştı.

KONGRA-GEL eş başkanı R.K ile iletişimi olduğu iddia edilen H.T'nin MEDNUÇE TV'nin yayınlarında yer alan işadamlarından olduğu öne sürülmüştü.. H.T'nin üzerinde 2 bin 66 Dolar, 19 bin 411 Euro, 240 Frank, 95 Pount, 10 bin 869 lira bulundu.

Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen H.T. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. H.T. imza ve yurt dışı çıkış yasağı konularak 100 bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ, TUTUKLANDI

Savcılık H.T'nin serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazın mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine H.T hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.T.'yi geçtiğimiz Perşembe günü gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan H.T, çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntü Dökümü:

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-Fotoğraf 13.10.2018 - 12.08 Haber Kodu : 181013048 ======================== 7-'ANNE' LAKAPLI UYUŞTURUCU SATICISI YAKALANDI Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Üsküdar'da evinin kapısını açmadan demir parmaklıklar arasından uyuşturucu sattığı öne sürülen 'Anne' lakaplı N.Y., Üsküdar Belediyesi yeleği giyerek daireye giren polisler tarafından yakalandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da bodrum katındaki bir daireden uyuşturucu satıldığı yönünde ihbar aldı. Alınan bilgi üzerine ekipler evi fiziki takibe aldı. Evin bulunduğu apartmana girerek çıkan bir kişi durdurularak üst araması yapıldı. B.G. adlı kişinin üzerinden 0.60 gram 'skunk' ele geçti. B.G, uyuşturucuyu 'Anne' lakabıyla bildiği kadından aldığını, kadının evin kapısını açmadığını, kapının demir parmaklıkları arasından uyuşturucuyu sattığını söyledi.