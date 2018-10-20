DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ARA GÜLER İÇİN GALATASARAY MEYDANI'NDA TÖREN (1) - ARA GÜLER'İN FOTOĞRAF MAKİNESİ ÇANTASI TABUTUN BAŞINA KONULDU. Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Usta foto muhabiri Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda tören düzenleniyor.

Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirilen tören öncesinde, Beyoğlu Belediyesi'nce bir platform kuruldu. Ara Güler'in fotoğrafları ile Güler'in hayatını anlatan bir film platforma kurulan ekrandan gösterildi.Alana Ara Güler'in "Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın." şeklindeki sözlerinin yer aldığı poster asıldı. Ara Güler'in Türk bayrağına sarılı naaşı da platforma konuldu. Karanfillerin yer aldığı platformda, mumlar yakıldı. Yakınları ve sevenleri tabutun başında bir süre nöbet tuttu. Törende dostları Ara Güler'i anlattı.

Galatasaray Meydanı'ndaki törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Milletvekili Hasan Turan ve Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı

Ara Güler'in naaşı, buradaki törenin ardından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne götürülecek. Güler'in cenazesi, kilisedeki tören sonrasında Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden görüntüler DHA FEED ======================== 2- FATİH'TE YANGIN PANİĞİ: MAHSUR KALAN 8 KİŞİ KURTARILDI Haber - Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Fatih'te 5 katlı bir binada çıkan yangın çıktı, üst katlarda mahsur kalan 4'ü çocuk 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay saat 10.00 sıralarında Cerrahpaşa Mahallesi Kuru Sebil Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm daireyi sararken, yoğun duman nedeniyle bina sakinleri üst katlarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Fatih itfaiyesi ekipleri yangını kontrol altına aldı. 4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ KURTARILDI

Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan 4'ü çocuk 8 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Kurtarılanlar arasında "gonzalez" adlı kedisiyle Valerya Zaharova adlı bir de kadın vardı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan ve dumandan etkilenen bazı bina sakinleri kontrol amaçlı ambulanslara alındı. Büyük korku yaşayan ve kedisiyle birlikte üst katlarda mahsur kaldıklarını söyleyen yabancı uyruklu kadın iyi olduklarını söyledi. Bir diğer apartman sakini ise " Giriş katında oturuyorduk, prizden birden alev çıktı. Biz kendimiz hızlıca dışarı çıktı. Diğerlerini itfaiye ekipleri kurtardı" diye konuştu Çıkan yangında binada mahsur kalan 4 çocuğu kurtaran ekip arasında yer alan Fatih Bölgesi İtfaiye Ekip Amiri Hakan Kara, çocukların yanına giderek onlarla sohbet etti ve sakinleştirmeye çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangından ve kurtarma anları cep telefonu görüntüsü

Olay yerinden görüntü

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Sağlık ekiplerinden görüntü

Kedisiyle kurtarılan kadından görüntü

Vatandaşlar ile röportaj

Amirin çocukların konuşması

Diğer detaylar =============================== (ÖZEL)

3 - TARLABAŞI'NDA GÜVEN TİMLERİNDEN NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU - UYUŞTURUCUYU KANALİZASYONDAN ÇIKARDILAR * İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube ekipleri, Tarlabaşı'nda sabaha karşı daha önce belirledikleri adrese baskın düzenledi. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli, uyuşturucuyu tuvalete attı. * Bunun üzerine sokaktaki kanalizasyon kapağını açarak aşağı inen polis ekibi şüphelinin attığı uyuşturucuları tek tek topladı. * Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alınırken, satışa hazır çok sayıda "taş kokain" diye tabir edilen uyuşturucu madde ve bir miktar para ele geçirildi. Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube ekipleri, Beyoğlu Tarlabaşı'nda daha önce belirledikleri bir adresi fiziki takibe aldı. Polis ekipleri yaklaşık 1 hafta izledikleri adrese dün gece sabaha karşı operasyon düzenledi. Beyoğlu, Çukur Mahallesinde bulunan 6 katlı bir binaya giren güven timlerine itfaiye ekiplerinin de eşlik ettiği görüldü. Binanın kapısını kıran polis ekipleri içeriye girerek tüm katlarda tek tek arama yaptı. Polis ekipleri çatıda da arama yaptı.

UYUŞTURUCUYU TUVALETE ATTI

Operasyon sırasında polisin geldiğini gören şüpheli, satışa hazır olan 'taş kokaini' tuvalete attı. Polis ekipleri şüphelinin tuvalete attığı uyuşturucu maddesini bulmak için sokakta bulunan rögar kapağını açtı. Kanalizasyon kapağını açan güven timleri binadan tuvalete su dökerek uyuşturucunun kanalizasyona düşmesini sağladı. Polis ekibi kanalizasyona inerek uyuşturucu maddeyi tek tek topladı. ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda satışa hazır çok sayıda taş kokain adı verilen uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi. Operasyon kapsamında binada bulunan bir kişi gözaltına alındı. Ayrıca sokakta bulunan 4 kişi de gözaltına alınarak kelepçe takıldı. Şüphelilerin binadan taş kokaini dışarıdaki torbacıya attığı, torbacının da müşterilere sattığı öğrenildi. Şüpheliler, Güven Timleri Bölge Amirliğine götürdü. Gözaltına alınan ve satıcı olduğu öğrenilen M.Ş.A (20)'nin PKK/KCK terör örgütüne üyelikten ceza aldığı, cezaevi firarisi olduğu ve uyuşturucu madde ticaretinden 3 ayrı aranmasının olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Operasyonun yapıldığı adres

- Güven Timlerinin binaya girmesi

- Gözaltına alınan şahısların görüntüsü

- Kanalizasyondan çıkarılan uyuşturucu maddeler

- Operasyonda ele geçirilen paralar

- Genel ve detaylar ================== 4- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı'nda, valizinde 9 kilo 548 gram eroin ile 2 ecstasy hap bulunan Belçikalı bir kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlülüğü ekipleri, Hindistan Yeni Delhi'den tarifeli uçakla Atatürk

Havalimanı'na gelen Belçikalı B.B'yi (36) şüphe üzerine takibe aldı. B.B'nin valizinde yapılan aramada, 9 kilo 548 gram eroin

ile 2 ecstasy hap bulundu. Gözaltına alınan B.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Görüntü Dökümü:

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-B.B'nin havalimanındaki görüntüsü

-Bavulundaki arama

-Ele geçirilenler ====================== 5- TURİSTLERİ SOYAN SAHTE POLİSLER YAKALANDI Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)İSTANBUL'da polis gibi davranarak durdurdukları turistlerin pasaportlarını kontrol edeceklerini söyleyerek paraları çaldığı belirlenen 3 kişi yakalandı. 4 turist tarafından teşhis edilen şüphelilerin 9 bin 400 Euro ile 10 bin 300 dolar çaldıkları öğrenildi.

İstanbul'da polise başvuran Davit A. Zeytinburnu'nda yolda yürürken bir otomobille yanına yaklaşan kişilerin kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra pasaportunu görmek istediklerini söylediğini belirtti. Pasaportu kontrol ettikten sonra yanındaki paraları da görmek isteyen şüphelilere inandığını söyleyen Davit A. "5200 dolar paramı elimden alıp hızla uzaklaştılar. Şikayetçiyim." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis aynı kişilerin Kartal ve Pendik bölgesinde 3 turistin daha benzer yöntemle paralarını çaldığını belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kullandığı otomobillerin plakası belirlendi. Yapılan çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler Syhed H.(43), Alirıza S.(54), Azızı E.(46) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler kendilerini polis olarak tanıtarak toplamda 9 bin 400 Euro ile 10 bin 300 dolar ve 1000 lira çaldıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından olay anı

-Şüphelilerin adliyeye sevki ============================== 6- TELEFON DOLANDIRICISINA İBRETLİK CEZA Haber: Hayati ARIGAN /İSTANBUL(DHA)

TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Tülin Berbergil'i terör örgütü FETÖ'nün adını kullanarak 50 bin TL dolandıran İbrahim Y.'ye mahkemeden ibretlik ceza... Yakalandıktan sonra sanatçıya 50 bin TL'sini geri ödeyen İbrahim Y.'yi mahkeme, 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 9 ay hapis ile 100 bin TL adli para cezasına çarptırdı. "ASAYİŞ ŞUBEDEN ARIYORUM"

28 Haziran günü yaşanan dolandırıcılık olayı şöyle gelişti; 57 yaşındaki Tülin Berbergil, Şişli'deki evinde olduğu sırada cep telefonundan arandı. Telefondaki erkek, kendisini İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olarak tanıttı ve banka hesabının FETÖ terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyledi. TC kimlik numarası ve kimlik bilgilerini söyleyerek Tülin Berbergil'i inandıran dolandırıcı, yakındaki bankaya gidip 50 bin TL çekmesini , parayı da Taksim Pürtelaş Sokak'ta bekleyecek olan sivil polis otosuna teslim etmesini söyledi. Hemen bankadan parayı çeken Tülin Berbergil, verilen adreste yanına gelen kişiye parayı verdi.