DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

1-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜGVA GENEL MERKEZİ'NİN AÇILIŞINDA KONUŞTU (1) Haber-Kamera: Cansel KİRAZ-Güven USTA/İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Genel Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Erdoğan, "Gençlik geleceğimizdir. İstikbalimizin teminatıdır. Çok daha güçlü çok daha müreffeh bir Türkiye'nin garantisidir. Gençliğini ihmal eden geleceğini de tehlikeye atıyor demektir. Öyle ki gençliğine değer vermeyen bir devletin ayakta kalması mümkün değildir. Bu anlayışla son 16 yıldır gençlerimize sahip çıkmanın onları her açıdan en güzel şekilde yetiştirmenin mücadelesini veriyoruz. 16 yıl önce 45 lira alan bir lisans öğrencimize Ocak ayından sonra 500 lira vermeye başlıyoruz. Yüksel lisans öğrencilerine bu meblağın 2 katını yani bin lira. Doktora öğrencilerine ise bin 500 lira ödüyoruz. Karşılıksız burs verdiğimiz öğrenci sayısı sadece bu yıl 50 Bini buldu." dedi Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın konuşması ====================== (ÖZEL)

2- KASK HAYAT KURTARDI

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy D-100 karayolunda önce polis otosuna daha sonra da başka bir otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ve yanında kız arkadaşı, başlarında bulunan kask sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer motor sürücüleri yaparken,kaza yerinde ufak çaplı başka bir kaza daha meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza D-100 karayolu Göztepe mevkii Harem istikametinde meydana geldi. İddialara göre Eyüp Çiçek'in kullandığı 34 FF 5836 motosiklet önce bir polis otosuna ardından seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yanındaki kız arkadaşı yola savruldu. Motordan düşerek sürüklenen sürücü ve kız arkadaşı taktıkları kask sayesinde kazayı hafif yaralı şekilde atlattı. İLK MÜDAHALEYİ MOTORCULAR YAPTI

Kazayı gören trafikteki diğer motosiklet sürücüleri yaralıların hemen yardıma koştu.Yaralılara ilk müdahaleyi yapan motorcular polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. KAZA YERİNDE BAŞKA BİR KAZA YAŞANDI

Ambulans beklendiği sırada kaza yerinde maddi hasarlı başka bir kaza daha meydana geldi. Motosiklete hafif şeklide çarpan otomobil sürücüsü aracından indi. Bu sırada araç hareket edip ilerlemeye başlayınca kısa süreli bir panik yaşandı.Sürücü hemen frene basarak aracını durdurmayı başardı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Polisin kaza ile ilgli soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Yaralıların yerdeki görüntüsü

-Bir yaralının sedye ile ambulansa taşınması

-Kazaya karışan motor ve diğer araçların görüntüsü

-Görgü tanığı ve araç sürücüsü ile röp

-Yardıma gelen diğer motosiklet sürücülerinden görüntü

-Maddi hasarlı bir kazanın yaşanması

-Kazaya karışan otomobilin sürücüsüz ilerlemesi

-Sürücünün frene basarak aracı durdurması

-Diğer yaralının ambulansa konması

-Trafikten görünü

-Genel ve detay görüntüler 21.10.2018 - 09.52 - Haber Kodu : 181021011 ======================= 3- İSTANBUL BAROSU BAŞKANINI SEÇİYOR Haber-Kamera: Özden ATİK - İlkay DİKİCİ / İstanbul, DHA

İstanbul Barosu'nun başkanlık seçimi bugün oy verme işlemiyle devam ediyor. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen başkanlık yarışında, bugün saat 09.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Toplam 105 sandığın kurulduğu merkezde, başkanlık için 10 aday yarışıyor. Avukatların oy verme işlemi saat 17.00'a kadar sürecek. Daha sonra oylar toplanarak İstanbul Barosu'nun yeni başkanı açıklanacak. 41 bin avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı için yarışan adaylar, dünkü genel kurulda seçim konuşmalarını tamamlamıştı.

10 ADAY YARIŞIYOR

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu, Özgürlükçü Hukukçular Platformu'ndan Eren Keskin, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu'ndan Hasan Kılıç, Avukat Hareketi'nden Başar Yaltı, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi'nden Talat Canbolat, Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Kaptan Yılmaz, Ortak Hedef Platformu'ndan Cem Kaya Karatün ile bağımsız adaylar Fikret İlkiz ve Çiğdem Koç. İstanbul Barosu Başkanı ve Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun adayı Mehmet Durakoğlu da oyunu kullandı. Avukatların oy verme işlemi devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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-Sandıklardan görüntü

-Oy kullanan avukatlar

-Durakoğlu'nun oy kullanması

-Genel ve detaylar 21.10.2018 - 12.07 - Haber Kodu : 181021035

21.10.2018 - 11.56 - Haber Kodu : 181021030 =========================== 4- FATİH'TE IRAKLI TURİSTLERİ SOYAN HIRSIZLAR KAMERADA Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Fatih'te Iraklı turistleri 'silkeleme' yöntemiyle soyan 4 şüpheli, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre 18 Ekim 00.30 sıralarında vatandaşları durdurarak konuşmaya çalışan ve rahatsız eden 4 kişiden şüphelenilmesi üzerine güven timleri bu kişileri takibe aldı. 2 saat süren takip sonrası şüphelilerin Irak uyruklu H.F.O.A.'yı (38) sıkıştırarak durdurması ve Iraklı turiste sarıldıktan ve kemer kısmını tutarak salladıktan sonra 'silkeleme' ismi verilen yöntemle cebindeki paraların aldıklarının görülmesi üzerine şüphelilere müdahale edildi. Şüphelileri kıskıvrak yakalayan güven timleri, şüphelilerin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada M.H.G (39), E.Ç(23), M.Ş,(37) ve A.E (22) üzerinden 95 TL ve 130 bin Irak dinarı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerin vatandaşları rahatsız etme anları da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Şüphelilerin turistlere yaklaşması

-Yakalanan şüphelilerin götürülmesi 21.10.2018 - 12.24 - Haber Kodu : 181021042 ================================= 5- ŞİŞLİ'DE APARTMANIN 6. KATINDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA)

Şişli Feriköy Mahallesi Bayır Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmandan düşen kadın hayatını kaybetti. Fas asıllı 20 yaşındaki Oumaima Waguaf henüz belirlenemeyen bir sebeple apartmanın en üst katındaki dairenin balkonundan düştü. Saat 13.00 sıralarında gerçekleşen olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Waguaf'ın öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Waguaf'ın intihar etme olasılığı üzerinde de duruyor. Waguaf'ın cenazesi ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Waguaf'ın olayı duyan iki arkadaşı olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı. Polisin soruşturması devam ediyor. Görüntü dökümü:

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-olay yeri

-Cesedin görüntüsü

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Vatandaşlar

-Vatandaşlarla röp

-Ambulansın görüntüsü

-Waguaf'ın arkadaşlarının görüntüsü

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

6-BEYOĞLU'NDA BİR KİŞİ KALDIRIMDA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda bir kişi kaldırımda ölü bulundu.

Olay saat 06.00 sıralarında Çukur Mahallesi Kalyoncu Kulluğu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde caddeden geçen vatandaşlar kaldırım üzerinde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Hayatını kaybeden kişinin 35 yaşlarında olduğu üzerinde herhangi bir darp ve yaralama izine rastlanmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. Görüntü dökümü:

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-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Hayatını kaybeden vatandaştan görüntü

-Hayatını kaybeden kişinin ambulansa konulması

-Genel ve detaylar 7- İSTANBUL'DA BUGÜN BU YOLLAR KAPALI Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Provası" ve "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, bugün yapılacak "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Provası" nedeniyle 07.00-11.00 saatleri arası araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Vatan Caddesi gidiş geliş, D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi, 10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Vatan Caddesi girişleri, Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar."

Alternatif güzergahlar ise Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi olarak belirlendi.

"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği Kapsamında Kapanan Yollar

"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği kapsamında nedeniyle çok sayıda yol trafiğe kapatıldı. "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği ile nedeniyle 07.00 ile 11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Sahil Kennedy Caddesi Zeytinburnu mevki, Tunç Petrol'den kuzey transit yoldan, havalimanı istikametine akım verilmeyecek. Yanyol'dan akım Ekrem Kurt Bulvarı istikametine yönlendirilecek, Aksu Caddesinden gelen akım sahil kuzey Atatürk Havalimanı istikametine verilmeyip köprü üzerinden sahil Kenndy Sirkeci istikametine verilecek. Ayrıca köprü altından (U) yaptırılarak Ekrem Kurt Bulvarı'na geri çevrilecek, İskele Caddesi Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine bağlantı noktası, Muhtar Halil Kral Sokak Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine bağlantı noktası, Pınar Sokak Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine yol bağlantı noktası, Pancar Sokak Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine bağlantı noktası, Mormenekşe Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine yol bağlantı noktası, Odabaşı Sokak Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine yol bağlantı noktası, Halit Ziya Uşaklıgil Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı istikametine yol bağlantı noktası, Rauf Orbay Caddesi Kuzey ve Güney Yol Havuzlu Kavsak arası bağlı cadde ve sokaklar, Ataköy Kavşağı Rauf Orbay Caddesi Sahil Kenndy Ahlve Sirkeci istikametine yol bağlantı noktası, Strazburg Caddesi Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı ve Sirkeci istikametine yol bağlantı noktası, Adnan Kahveci Bulvarı kavşağından Sahil Kenndy Atatürk Havalimanı ve Sirkeci istikametine yol bağlantı noktası, Hava Harp Okulu lojmanlarından Rauf Orbay caddesine katılım Atatürk Havalimanı ve Sirkeci istikametine, Atatürk Havalimanı Caddesi Havuzlu Kavşak katılım akım Florya istikametine yönlendirilecek, Eski Havalimanı Caddesi Havuzlu Kavşak alt geçit kapatılacak.

Akım Havuzlu Kavşak üstü katılım noktasından Yeşilyurt istasyon caddesine yönlendirilecek, Yeşilyurt İstasyon Caddesi Havuzlu Kavşak istikameti, Yeşilyurt İstasyon Caddesinden Hava Harp Okulu'ndan Sirkeci istikametine, Ataköy 5. Kısım kavşağından Rauf Orbay Caddesi Atatürk Havalimanı ve Sirkeci istikametine katılım, Ataköy 5. Kısım Ataköy Kamping'den Rauf Orbay Caddesi güney yola katılım, Ataköy Galeria AVM Kavşağından Atatürk Havalimanı ve Sirkeci istikametine yola katılım, Ataköy

Galeria AVM önünden Rauf Orbay Caddesi Atatürk Havalimanı ve Sirkeci istikametine katılım yola katılım, Bakırköy Opet'ten (Ataköy Marina )Sahil Kenedy Sirkeci istikametine katılım"