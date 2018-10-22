DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ifade verenlerin görüntüsüyle)

1- KAŞIKÇI'NIN ÖLDÜRÜLMESİ: KONSOLOSLUK ÇALIŞANI 5 KİŞİ İFADE VERİYOR Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA

Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı 5 kişi ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı toplam 45 kişinin ifadesine başvuracak. Soruşturma kapsamında cuma günü de başkonsolosun makam şoförünün de aralarında bulunduğu 20 çalışanın ifadesi alındı. Görüntü Dökümü:

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-İfadeye gelenler 22.10.2018 - 11.15 Haber Kodu : 181022041

22.10.2018 - 11.53 Haber Kodu : 181022054_ 2- ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON: 33 GÖZALTI KARARI Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA

Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 ildeki 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişinin İstanbul'da olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

22.10.2018 - 09.06 Haber Kodu : 181022007_ (ÖZEL)

3- LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EVDEKİ DENEYİ FACİAYLA SONUÇLANIYORDU * İki lise öğrencisinin evde yaptıkları deney patlamaya neden oldu. * Patlama sonucunda 17 yaşındaki Ali Ç.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluştu. Haber-Kamera: Emin YEŞİL / İSTANBUL , (DHA)

Sultangazi'de lise öğrencileri Tarık G. ve Muhammed Ali Ç.'nin evde yaptığı deneyde patlama meydana geldi. Patlamada Lise 3. Sınıf öğrencisi Tarık G. (17) hafif yaralanırken, arkadaşı Muhammed Ali Ç.'nin yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluştu. BİR ANDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Olay, 20 Ekim Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarık G., sınıf arkadaşı Muhammed Ali Ç.'yi ders çalışmak için evlerine davet etti. Evde bir araya gelen iki arkadaş bir süre ders çalıştıktan sonra, test çözmeye başladı. Evin mutfak bölümünde çalışan Tarık G. ve Muhammed Ali Ç., daha sonra deney yapmaya karar verdi. İki arkadaşın deney çalışmasında, kimyasal karışımlar patlamaya neden oldu. Patlamada Muhammed Ali Ç.'nin yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerleri yanarken, arkadaşı Tarık G., hafif şekilde yaralandı.

ŞOK GEÇİRİP, ÇIĞLIK ATTI

Patlama sesi üzerine mutfağa koşan anne Derya G., gördüğü manzara karşında şok geçirip, çığlık atmaya başladı. Çığlıkları duyup eve gelen komşular, kendi imkanlarıyla Tarık G., ve Muhammed Ali Ç.'yi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay esnasında çıkan duman tüm binayı sarınca, bina sakinleri dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İTFAİYE EKİPLERİ ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri laboratuvarda yapılması gereken deneyin evde yapılmaya çalışıldığını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemediler. Anne Derya G., oğlu Tarık G., ve Muhammed Ali Ç.'nin ders çalıştıkları sırada bir patlama sesi duyduğunu ve patlama sonrası evi duman sardığını söyledi.

Olaydan sonra Sultangazi Lütfiye Nuir Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tarık G.,tedavisinin ardından taburcu edildi. Yüzü, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. derece yanık oluşan Muhammed Ali Ç., ise yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed Ali Ç.'nin Yanık Ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Apartmanın görüntüsü

-Duman basan merdivenler

-Evin içinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-İnceleme yapmaları

-Test kitapları

-Deney malzemeleri

-Hastaneden görüntü

22.10.2018 - 10.58 Haber Kodu : 181022017_I 4- MHP'Lİ MİLLETVEKİLİNDEN KURTULMUŞ İDDİASI Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Şile'de katıldığı bir toplantıda AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını iddia etti.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Şile Ordulular Derneği'nin olağan kongresine katılarak ilçede yaşayan hemşerileriyle bir araya geldi. Enginyurt burada yaptığı konuşmada AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağını iddia etti.

'Ben size bir haber vereyim' diyerek konuşmasına başlayan Enginyurt, "Numan Kurtulmuş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Nerden çıkarttın bunu Cemal Enginyurt diyeceksiniz. Ben bugün buraya Esenyurt ESOF (Esenyurt Ordu Dernekleri Federasyonu) binasının açılışı için geldim. Ama dün beni aradılar. Numan Bey dediler 'ertele' dedi dediler. Dernek binasının açılışını Numan Bey ertelemiş. Ben siyasetçiyim. İyi de bir siyasetçiyim. Benim aklım öyle fazla ki; bana göre aklımın zekatını versem birilerine 40 yıl yeter. Ben buradan şunu anladım. Demek ki Numan Bey İstanbul adayı. Çünkü Kasım ayına adaylar belli olur değil mi? O zaman geniş bir açılış yapacak orada dedim. Hayırlı olsun. Ben de şunu söylüyorum. Biz öyle bir siyasetçiyiz öyle bir Ordu aşığıyız, öylesine bir Türk milliyetçilisiyiz ki nefsimizi gerektiğinde ayaklar altına alırız. Numan Kurtulmuş'u hiç sevmem. O da beni sevmez. Ama Numan Kurtulmuş Büyükşehir adayı olduğunda; partim bir karar aldı. İstanbul'da Büyükşehir adayı çıkarmayacak, Cemal Enginyurt olarak söz veriyorum sonuna kadar çalışacağım. Niye? Hiç olmasa bir Ordulu Büyükşehir Belediye Başkanı olsun" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Salondaki dinleyiciler

-Enginyurt'un açıklaması

22.10.2018 - 11.50 Haber Kodu : 181022052_ (ÖZEL)

5- YAŞLI SÜRÜCÜYE YUMRUKLU SALDIRI KAMERADA Haber-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Başakşehir'de yolcu taşıyan midibüs şoförüne bir kişi yumruklarla saldırdı. O anlar aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

Başakşehir Boğazköy'de kapalı pazara ücretsiz yolcu taşıyan özel bir turizm şirketine bağlı midibüse durak olmayan yerde binmek isteyen kişiye midibüs sürücüsü durmadı. Buna kızan kişi, başka bir durağa giderek kendisini almayan midibüsün gelmesini bekledi. Durakta bekleyen kişi midibüs kapısı açılır açılmaz şoför Hasan Alıç'a yumruklarla saldırdı. Art arda gelen yumruklara maruz kalan midibüs şoförünü araya giren yolcular saldırganın elinden kurtardı. Saldırgan kişi olay yerinden kaçarken 65 yaşlarındaki midibüs şoförü polis merkezine giderek şikayette bulundu. Midibüs şoförüne yumruklu saldırı ve yolcuların paniği araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntü dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

(Sesli kamera)

-Midibüste oturan ve yeni binen yolcular

-Şoförün durağa yanaşıp durması

-Midibüse giren kişinin şoföre yumruklarla saldırması

-Yaşanan panik

-Araya giren yolcuların şoförü kurtarması

-Saldırganın araçtan indirilmesi

-Şoför ve yolcular arasındaki diyaloglar

22.10.2018 - 11.51 Haber Kodu : 181022053 6- HAFRİYAT KAMYONUNUN KORKUTAN YOLCULUĞU KAMERADA Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Maltepe'de dorsesi halatla bağlanmış bir şekilde ilerleyen hafriyat kamyonun tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Görüntüler Maltepe Büyükbakkalköy mahallesinden. Ara sokaklarda ilerleyen dorsesi halatla bağlanmış hafriyat kamyonu, yanından geçtiği sürücülere korkulu anlar yaşattı. Trafikteki diğer sürücüler tehlike saçan hafriyat kamyonundan dikkatli bir şekilde uzaklaştı. Hafriyat kamyonun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.