DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA Çekmeköy'de arkadaşlarıyla saklambaç oynarken parkta bulunan trafoya saklanan 8 yaşındaki Kadir Açık, akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olay, Çekmeköy'de bulunan çocuk parkında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Kadir Açık(8), parkta bulunan trafoya saklandı. Trafodaki elektrik akımına kapılan çocuk bir anda yere yığıldı. Olayı gören arkadaşları, çocuğun ailesine haber verdi. Ailesinin haber vermesi üzerine de olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kadir Açık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçük çocuğun cenazesi Ümraniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, tekrar İstanbul Adalet Sarayı'na geldi Suudi Arabistan Başsavcısı Suud Muceb, kaldığı otelden çıkarak saat 11.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Suud Muceb beraberindeki heyet dün de adliyeye gelerek Başsavcı İrfan Fidan ile yaklaşık 1 saat 15 dakika görüşmüştü.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Oğlunu kaybeden 5 çocuk babası Metin Açık, "8 yaşındaki çocuğum parka geliyor burada. Bu trafoyu, elektrik kablolarını açık bırakmışlar. Çocuk buraya dokunuyor. Olduğu yere yığılıyor. Bana komşular telefon etti. Buranın bir bekçisi vardı. Bekçiyi işten çıkartmışlar. Ondan sonra bu hale gelmiş burası. Vurmuşlar, kırmışlar. Buranın bir sorumlusu yok. Benim canım gitti. Bunun hesabını verecekler bana" dedi. Mahalle sakinleri parkta toplanarak yaşanan olayı protesto etti.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Kazanın yaşandığı park

-Kazanın neden olduğu trafo

-Acılı baba ile röp

-Mahalle sakinlerinin toplanması

-Mahalle sakinlerinin olayı protesto etmesi

-Mahalle sakiniyle röp

-Genel ve detay

(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

-Olaydan sonra trafoda çalışma

-Çocuğun saç traş olduğu bir görüntü

-Çocuğun fotosu

30.10.2018 - 10.31 Haber Kodu : 181030046

3- METROBÜS ARIZASI YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Beşyol mevkiinde bir metrobüsün arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Avcılar'dan Zincirlikuyu'ya ilerleyen metrobüs, Beşyol Durağı yakınlarında arızalandı.

Arıza nedeniyle iki yönünde de metrobüs kuyruğu oluştu. Metrobüstekiler inerek duraklara yürüdü. Arızalı aracın kaldırılmasıyla yoğunluk azalmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Metrobüs hattımızda yaşanan araç arızası nedeniyle seferlerde aksama yaşanmıştır. Konu ekiplerin bilgisi dahilinde olup, kademeli olarak metrobüs geçişi yapılmaktadır" denildi.