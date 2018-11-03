DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

(ÖZEL)

1- MİNİBÜSTEKİ DEHŞET ANLARI KAMERADA *Ellerinde sopalar bulunan iki kişi, minibüsü durdurarak araca ve şoföre sopalarla saldırdı. *Minibüsün içerisine de dalan şüpheliler, yolcuların arasında şoförü yumruklayarak feci şekilde dövdü. İSTANBUL,(DHA)

Bakırköy'de, yol kenarına park ettikleri otomobillerini sürten yolcu dolu minibüsün şoförüne iki kişinin sopalarla saldırı anı saniye saniye kameraya yansıdı. Darp raporu alan minibüs şoförü görüntülerle birlikte savcılığa başvurarak saldıran iki kişiden şikayetçi oldu.

Olay, 11 Eylül günü Soğanlık Mahallesi'nde bir sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 M 4291 plakalı hatlı minibüsüyle seyir halinde olan Şemsettin Ö., yol kenarında park halindeki 34 LG 8303 plakalı otomobile yandan sürttü. Bunun üzerine Şemsettin Ö. ile park halindeki otomobilin sahipleri iki kişi arasında önce tartışma ardından kavga yaşandı. Yolcuların araya girmesiyle kavga yatıştırılınca minibüs şoförü yoluna devam etti. Aynı güzergahtan yolcu ile tekrar dönen minibüs şoförünün önü aynı iki kişi tarafından kesildi. Ellerinde sopalar bulunan iki kişi, minibüsü durdurarak araca ve şoföre sopalarla saldırdı. Minibüsün içerisine de dalan şüpheliler, yolcuların arasında şoförü yumruklayarak feci şekilde dövdü.

Bütün bu yaşananlar saniye saniye minibüsün kamerasına yansıdı. Minibüs şoförü kamera kayıtları ve hastaneden darp raporu da yanına alarak savcılığa şikayet başvurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kamera kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Minibüsün güvenlik kamera görüntüleri

-Minibüs içerisindeki yolcular

-Minibüs şoförü ile otomobil sahipleri arasında yaşanan tartışma

-Yolcuların araya girmesi

-Yolcular arasında yaşanan panik

-Tekrar döndüğünde iki kişinin minibüsçüye sopa ve yumruklarla saldırması

-Şüphelilerden birinin minibüse dalarak şoföre yumruklarla saldırması

-Detaylar

03.11.2018 -10.39- Haber Kodu : 181103037

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(GENİŞ HABER)

2- SULTANGAZİ'DE BİR İŞYERİNDE YANGIN *Yangın sırasında içeride olan ve yan binaya geçerek, kurtulan işçi; "Bir an burada kalıp, yanarak öleceğiz diye korktuk." Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi'de 5 katlı bir apartmanın en üst katından bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İşyerinde mahsur kalan 4 kişi kurtarılırken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, 08.30'da 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı 2000 Sokakta bulunan 5 katlı işyerinin 5. kat ve çatısında çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşyerinde mahsur kalan 4 kişiden biri camı kırıp yan binaya geçerken, diğer 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangına İstanbul itfaiyesi 26 araç ve 76 personelle müdahalede bulunurken, işyerindeki yangın kontrol altına alındı.

"YANARAK ÖLCEĞİZ DİYE KORKTUK"

Yangın sırasında içeride olan ve yan binaya geçerek, kurtulan işçi Ramazan Zorba olayı şöyle anlattı;

Burası ayakkabı bağcığı üreten bir atölye. Çalışıyorduk, birden bire Aseton adı verilen bir madde alev aldı. Bir an burada kalıp, yanarak öleceğiz diye korktuk. Yan binaya geçerek, canımı kurtardım. İçeride kalan 3 arkadaşı da itfaiye ekipleri kurtardı. ALEVLERDEN İŞTE BÖYLE KAÇTI

Sultangazi'de bir iş yerine çıkan yangında çıktı. Yangında mahsur kalan bir kişinin yan binaya geçtiği görüntüler cep telefonuna yansıdı.

Sabah saatlerinde ayakkabı bağcığı üreten bir tekstil atölyesinde yangın çıkmış, mahsur kalan 3 işçi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, bir kişi yangından kurtulmak için yan binanın camına geçmişti. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde camdan sarkan Ramazan Zorba isimli işçi, su borusunu tutarak yan binanın yan binanın camından içeri girmek istiyor. Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-Alevlerden görüntü

-Kurtulan bir kişi ile röp

-İtfaiye araçları

-Genel ve detaylar

(CEP TELEFONU)

-İşçinin pencereden sarkması

-Boruya tutunması

-Detaylar

03.11.2018 - 09.31-Haber Kodu : 181103022

03.11.2018 - 09.43-Haber Kodu : 181103024

03.11.2018 - 10.41-Haber Kodu : 181103038

03.11.2018 -11.35- Haber Kodu : 181103049 ================================

3- CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: FETÖ 15 TEMMUZ'DA HALKIN TOKADINI YEMİŞTİR Haber-Kamera:Gökhan ÇELİK-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)

Türkiye İş Ahlakı Zirvesi'nin 3'üncüsü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nin (İGİAD) düzenlediği zirveye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Diyanet İşleri eski başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, Çevre ve Şehircilik eski Bakanı İdris Güllüce, Eğitim-Bir-Sen / Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri Doçent Doktor Nihat Alayoğlu, Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ömer Demir, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cüneyt Yüksel, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Nihat Erdoğmuş, Yeni Şafak gazetesi yazarı Kemal Öztürk ve çok sayıda davetli katıldı.

"FETÖ, 15 TEMMUZ'DA HALKIN TOKADINI YEMİŞTİR"

Zirvenin onur konuğu konuşması yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasında FETÖ ile mücadeleye dikkat çekerek; "17-25 Aralık ve 15 Temmuz tecrübeleri bize bir gerçeği göstermiştir; kamu kurumları ve akademi dünyası gibi topluma temas eden yerlerde çalışan insan kaynağının, bilgi ve beceriyle beraber yerli ve milli bir anlayışa da sahip olması elzemdir. Tüm ahlaki değerleri hiçe sayarak vesayetin açtığı çatlaklardan devlet kurumlarına sızan FETÖ, 15 Temmuz'da halkın tokadını yemiştir. FETÖ'ye karşı başlattığımız mücadele kapsamında bu ihanet çetesini devletimizden temizledik ve temizlemeye de devam ediyoruz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın, FETÖ, PKK gibi terör örgütü uzantılarının, kurum ve kuruluşlarımızda, üniversitelerimizde hâkim olmalarına izin veremeyiz. Türkiye'de kamu düzenini alt üst edecek şekilde, devletin bürokratik hiyerarşisi dışından talimat alan ya da güç zehirlenmesi yaşayarak kamuya talimat vermeye kalkan herhangi bir oluşuma müsaade etmeyiz, edemeyiz" dedi.

"ASLOLAN, BU MİLLETE HAK ETTİĞİ HİZMETİ VERMEKTİR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasını şöyle devam etti:

Türkiye'de tarihi bir değişim yaşanmaktadır. Zayıf koalisyon hükümetleri ve iktidar boşluğu oluşmasına izin vermeyecek, kalıcı istikrar sağlayan yeni bir hükümet sistemine geçilmiştir. Bu yeni ve köklü reform dalgası ile merkeziyetçi, vatandaşa kapalı, bürokratik hiyerarşik bir yönetim yapısı yerine; yerelin güçlendiği, etkin, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim yapısı hedeflemekteyiz. Biz her zaman şuna inanıyoruz. Aslolan, bu millete hak ettiği hizmeti vermektir. Bütün mesele insanımıza hizmetkâr olabilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yönetim kadrolarımız, karar alıcılarımız işte böyle bir sorumluluğu üzerinde taşıyor. "VATANDAŞ KAPI KAPI DOLAŞIP BELGE TOPLAMAYACAK"

Fuat Oktay, "Kamu sektöründe emek veren her kesimin talepleri yerine getirilmiş, sayıları 1 milyonu aşan taşeron işçi ve 300 bin sözleşmeli personel kadroya geçirilmiştir. Kamu hizmetlerini tüm vatandaşlarımız için daha erişilebilir ve kolay kılmak amacıyla çağdaş kamu hizmeti anlayışı çerçevesinde e-devlet uygulamaları hayata geçirilmektedir. Bugün, 40 milyonu aşkın kullanıcı, 474 kurumun 3 bin 942 farklı hizmetinden 'e-Devlet Kapısı' üzerinden faydalanmaktadır. En geç bir yıla kadar tamamlanması planlanan proje kapsamında, vatandaşla devlet ilişkisi artık beyan esaslı bir hale gelecektir. Vatandaşlarımız hizmet almak için kapı kapı dolaşıp belge toplamayacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından İGAD Başkanı Ayhan Karahan, Fuat Oktay'a günün anısı olarak hediye takdim etti. Görüntü Dökümü:

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-Fuat Oktay ve beraberindekilerin salona girişi

-Katılımcılardan genel ve detaylar

-Prof. Dr. Mehmet Görmez'in konuşması

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması

-Detaylar =============================

4- DÜNDEN BUGÜNE AK PARTİ Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul-DHA

AK Parti, 16 yıl önce bugün yapılan genel seçimde henüz 15 aylık bir parti olarak tek başına iktidara geldi. Başarısını 16 yılda 13 seçimden zaferle çıkarak taçlandıran AK Parti'nin kurucu başkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı oldu. 15 AYLIK PARTİYKEN TEK BAŞINA İKTİDAR OLDU

AK Parti, 14 Ağustos 2001 yılında Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Binali Yıldırım, Bülent Arınç gibi isimler tarafından kurularak, Türk siyaset tarihindeki yerini aldı. Kuruluş bünyesinde, Millî Selamet Partisi-Refah Partisi-Fazilet Partisi (Millî görüş) ile Anavatan Partisi'nden isimleri barındıran AK Parti, 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan genel seçimlerde henüz 15 aylık bir siyasi parti olmasına rağmen geçerli oyların yüzde 34,29'unu aldı. Bu başarı, 16 yılını geride bırakan AK Parti'yi tek başına iktidara taşıdı. AK Parti, Abdullah Gül'ün başbakanlığında 58. Hükümeti kurdu. Partinin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise hakkındaki siyasi yasak nedeniyle kabine ve TBMM'de yer alamadı. Erdoğan'ın siyasi yasağı, Anayasa değişikliği ile aşıldı. Erdoğan, 8 Mart 2003 tarihinde Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçilerek, TBMM'ye girdi. Abdullah Gül başbakanlığındaki 58. Hükümet 11 Mart 2003 tarihinde istifa etti. Hemen ardından Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den hükümeti kurma görevini aldı ve 15 Mart 2003 tarihinde 59. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

MECLİS TARAFINDAN SEÇİLEN SON CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL OLDU

AK Parti, 24 Mart 2004 yerel seçimlerinde yani parti olarak girdiği ilk yerel seçimde yüzde 41.7 oy elde etti. Bu oy oranıyla 11'i büyükşehir, 1950 belediyeyi kazandı. AK Parti, tek başına ikinci iktidarını ise 22 Temmuz 2007 yılında yapılan genel seçimlerde yüzde 46.52 oy alarak kazandı. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev süresinin dolmasının ardından Meclis'te Cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. 28 Ağustos 2007 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan 3'üncü tur oylamada 339 oy olan AK Parti'nin adayı Abdullah Gül Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Gül, Meclis tarafından seçilen son Cumhurbaşkanı oldu. HAZİNE YARDIMININ YARISINDAN MAHRUM BIRAKILDI

Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, 14 Mart 2008'de AK Parti'nin 'laikliğe aykırı fiillerin odağı haline geldiği' iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Anayasa Mahkemesi, 30 Temmuz 2008 tarihinde 6'ya karşı 5 oyla AK Parti'nin kapatılmamasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi kararını 3 gün süren görüşmelerin ardından açıkladı. Dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç yaptığı açıklamada AK Parti'nin Hazine yardımının yarısından mahrum bırakılmasına karar verildiğini bildirdi.

Kapatma davası kararından aylar sonra Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde, AK Parti yüzde 38.39'luk oy oranıyla 10'u büyükşehir belediyesi olmak üzere 1442 belediyeyi kazandı.

HALK, CUMHURBAŞKANINI SEÇMEK İSTEDİ

21 Ekim 2007 tarihinde Türkiye'de, Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi başta olmak üzere birtakım Anayasa değişiklikleri, halk oylamasına sunuldu. Türkiye'de yapılan 5'inci halk oylamasında, sandıktan yüzde 68.95 "evet" oyu çıkarak Cumhurbaşkanlığı seçimi halka bırakıldı. Tarihler 17 Haziran 2010'u gösterdiğinde, Anayasa'da 'Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine yönelik 2007'de yapılan değişiklikler doğrultusunda hazırlanan Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı'nın, Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeleri tamamladı. Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, seçimin genel, eşit ve gizli oyla, bütün ülkede aynı günde, yargı yönetim ve denetimi altında yapılması yer alan tasarı kabul edildi. Böylelikle Türk siyasi hayatında halkın seçeceği Cumhurbaşkanı dönemi başladı. 12 HAZİRAN 2011 GENEL SEÇİMLERİNDE REKOR OY ALDI

AK Parti, 12 Haziran 2011 yılında yapılan genel seçimlerde yüzde 49.80'lik rekor oyla tek başına iktidar olmayı sürdürdü. AK Parti, TBMM'nde 327 sandalyenin sahibi oldu. 30 Mart 2014'te yapılan yerel seçimlerde oy sayısı 20 milyon 519 bin 829, oy oranı 45,60 olan AK Parti, 21 büyükşehir ve 32 ilin belediye başkanlığını kazandı.

HALKIN SEÇTİĞİ İLK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN

10 Ağustos 2014'te ise Türkiye, Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile AK Parti Genel Başkanı ve Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı için yarıştı. Erdoğan, 1'inci turda aldığı 21 milyon 143 oy sayısı ve yüzde 51,79 oy oranı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın 12. Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte Ahmet Davutoğlu, Başbakanlık görevine geldi. 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan AK Parti 2. Olağanüstü Kongresi'nde genel başkanlık koltuğuna Binali Yıldırım oturdu. Yıldırım, 65. Hükümeti kuran Başbakan oldu.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI DÖNEMİ BAŞLADI

16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasında çıkan "evet" ile Cumhurbaşkanı'na parti üyeliğinin yolu açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Mayıs 2017 tarihinde kurucu genel başkanı olduğu AK Parti'ye üye oldu. 21 Mayıs 2017'de yapılan AK Parti'nin 3. Olağanüstü Kongresi'nde 1414 geçerli oyun tamamını alarak, 998 gün sonra, partisinin yeniden genel başkanı seçildi. AK Parti, geçtiğimiz 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yüzde 42.28 oy ile 13'üncü seçimini kazandı. Recep Tayyip Erdoğan da yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Görüntü Dökümü (Arşiv):

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüntüleri

- Erdoğan'ın oy kullanmaları

- Detaylar

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(ÖZEL)

5- OTOPARKTAKİ OTOMOBİLİN KAPILARINI BÖYLE ÇALDILAR Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - Gamze ŞİMŞEK / İstanbul DHA

Kadıköy'de, bir apartmanın otoparkındaki otomobilin iki kapısı sökülerek çalındı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gece Bostancı'da bulunan bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Beyaz bir otomobille apartmanın otoparkına giren şüpheliler, araçtan inip görüntülenmemek için önce güvenlik kamerasını ters yöne çevirdi. Daha sonra otoparkta park halinde bulunan ve apartmandaki bir eve gelen misafire ait otomobilin sağ ön ve arka kapılarını söktü. Şüpheliler, söktükleri kapıları kendi araçlarına yükleyerek olay yerinden ayrıldılar. Misafirlikten ayrılırken kapıları sökülmüş haldeki otomobilini gören sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ardından kapısız kalan otomobilini çekiciye yükleyerek servise götürdü.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Hırsızlık anının apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin, otomobilleriyle otoparka gelişi, görüntülenmemek için kamerayı ters yöne çevirmeleri ve kendi araçlarıyla otoparktan ayrılması görülüyor.

Hırsızlığın meydana geldiği apartmanın yakınında esnaflık yapan bir kişi, "Biz de buranın yerli esnaflarından biriyiz. Sabaha karşı 04.00 civarlarında burada özel bir aracın sağ ön ve arka kapısını söküp götürmüşler. Maskeli şahıslar, polis tarafından tespit edilmiş kamerada gözükmüşler zaten. İki kapıyı söküp götürmüşler ve arka camı kırıp patlatarak girmişler. Herkesin canı yanıyor başkalarının canı yanmasın." dedi.

Polis, güvenlik kamera görüntülerince görüntülenen şüphelilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor. Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık yapılan binanın otoparkı

-Hırsızlık yapılan bina

-Görgü tanığıyla röp

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Şüphelilerin araçlarıyla otoparka girmesi

-Şüphelilerin kamerayı kapatması

-Şüphelilerin araçlarıyla otoparktan çıkması

-Kapıları çalınan otomobilin çekiciyle götürülmesi

03.11.2018 -11.21- Haber Kodu : 181103044_ ================================ 6- İSTANBUL'DA TERÖR OPERASYONU: 5 GÖZALTI Haber:Çağatay KENARLI/İSTANBUL (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da yaptığı operasyonda PKK'nın gençlik yapılanması olan YDG-H içerisinde faaliyet gösteren ve örgütün kırsal alanında bulunup tekrar yasadışı yollardan İstanbul'a gelen 5 kişiyi gözaltına aldı.

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Ağustos'ta Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda ölü olarak ele geçirilen bir örgüt üyesinin üzerinde bulunan dokümanlarda kimlik bilgileri bulunan 9 şüphelinin İstanbul'da olduğunu belirledi.

TEM ekipleri bunun üzerine yaptığı çalışmalarda şüpheli 9 kişinin adreslerini tespit etti. Dün gece saatlerinde TEM Özel Tim ekiplerinin desteğiyle düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin örgütün gençlik yapılanması olan YDG-H içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün kırsal alanında bulunup tekrar yasadışı yollardan geri gelen kişiler olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.