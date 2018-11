DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

1- ATATÜRK HAVALİMANI APRONUNDA KAZA: 9 YARALI (2) Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)

Atatürk Havalimanı'nda bagajları taşıyan araçları çeken traktör ile uçak içlerini temizlemeye giden temizlik personelini taşıyan servis aracı kafa kafaya çarpıştı. Apronda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Türk Hava Yolları'na yer hizmetleri veren TGS'ye ait traktör ile uçakların içini temizlemeye giden personeli taşıyan servis aracı Atatürk Havalimanı apronunda kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan personellere müdahale etmek için ambulans olay yerine geldi. Kazanın Atatürk Havalimanı'nda bulunan N bölgesi yakınlarında meydana geldiği öğrenildi. Görüntü dökümü:

--------------

-Olay yeri

-Yaralıların görüntüsü

-Ambulanslara konulmaları

-Genel ve detaylar 2- ATATÜRK HAVALİMANI APRONUNDAKİ KAZA ANI KAMERADA Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)

Atatürk Havalimanı'nda bagajları taşıyan araçları çeken traktör ile uçak içlerini temizlemeye giden temizlik personelini taşıyan servis aracının karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde traktörün bir anda sola dönmeye çalışırken, arkadan gelen servisle çarpışması görülüyor.

Görüntü dökümü:

------------------

-Güvenlik kamerası

-Kaza anı

=============================

(ÖZEL)

3- İSTANBUL TRAFİĞİNDE UÇAKSAVAR TAŞIYAN CİPİ GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA

Yer İstanbul, D-100 Karayolu. Haliç Köprüsü'nden Topkapı istikametine ilerleyen 34 KYM 30 sivil plakalı askeri cipi görenler gözlerine inanamadı. Zira arka kısmında bir uçaksavar silahı bulunuyordu. DHA kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde aracın içinde sivil giyimli iki kişi bulunuyor. Uçaksavarın maket olduğunu söyleyen araçtakiler, cip fuarına gittiklerini belirtiyor. Seyir halinde olan sürücülerin dikkatini çeken araç bir süre sonra gözden kayboldu. Görüntü Dökümü:

---------------------

-Haliç Köprüsü üzerinde ilerleyen cip

-Uçaksavardan detay

-Araçta bulunan kişinin silahın maket olduğunu ve cip fuarına gittiklerini söylemesi

-Detaylar 04.11.2018 - 10.04 - Haber Kodu : 181104010 (ÖZEL)

4- BAĞDAT CADDESİ'NDE POLİS DRİFT YAPAN SÜRÜCÜYE GÖZ AÇTIRMADI *Bağdat Caddesi'nde drift yapan bir sürücü polis kamerasına saniye saniye yakalandı.

*Drift yapan sürücüyü bir süre takip eden polis ekipleri aracı durdurarak sürücüye cezai işlem uyguladı. Egzoz kontrolünde de bir sürücüye bin 2 lira ceza kesildi. Haber: Ali Kerem BENGİ-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motosikletli Trafik ve Sivil Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipler dün akşam Kadıköy Bağdat Caddesi'nde yarış yapan, drift atan ve abartılı egzozlu araç kullananlara yönelik denetim yaptı. Caddede drift yapan bir sürücü polis kameralarına yakandı. Polis tarafından durdurulan aracın sürücüsüne 5 bin 10 lira ceza verildi, sürücü adayı ehliyeti iptal edildi. DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ KAMERALARA YAKALANDI

Bağdat Caddesi'nde polis kamesarına yansıyan görüntülerde, trafik lambalarının yeşil yanmasının ardından ilerleyen otomobiller arasından beyaz renkli otomobilin sürücüsü bir anda caddede drift yapmaya başlıyor. Kadıköy istikametine ilerleyen otomobil, sivil trafik ekipleri tarafından ikaz edilerek sürücüsü durdurulmaya çalışılıyor. İkaz edilmesine rağmen durmayan sürücü ekipler tarafından kısa süre sonra tekrar ikaz edilerek durduruluyor. Yakalanan sürücü adayı Bülent A. Y.'ye kurallar anlatılıyor, cezai işlem uygulanıyor.

DRİFT YAPTI, 5 BİN 10 LİRA TRAFİK CEZASI YEDİ

Bülent A. Y.'ye caddede drift atması nedeniyle yeni trafik maddesi 67/1-d 'Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi,' gerekçesi nedeniyle 5 bin 10 lira trafik cezası kesildi. Ayrıca Bülent A. Y.'nın sürücü adayı ehliyeti iptal edilerek TCK'nın 179/2 maddesi 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi'nde olayla ilgili ifadesinin alındığı öğrenildi. Otomobili ise iki ay trafikten men edildi. GÜRÜLTÜLÜ EGZOZLARA CEZA

Sivil Trafik ekipleri yine Bağdat Caddesi'nde ilerleyen bir otomobilinin teknik değişiklik ve abartılı egzoz bulunması nedeniyle ikaz edilerek ekipler tarafından durduruldu. Sivil Trafik Ekipleri Sürücüye '32/3 maddesi mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması' nedeniyle bin 2 lira trafik cezası kesti. Otomobil ise sivil trafik ekipler tarafından otoparka çekildi.

Bağdat Caddesi'nde denetleme yapan polisler 7 sürücüye toplam 9 bin 267 lira trafik cezası kesti. 6 araç da trafikten men edildi. Görüntü Dökümü

----------------------------------------

(POLİS KAMERASI)

-Bağdat Caddesi'nde drift atan sürücü

-Drift atan sürücüyü yakalama çalışması

-Ekipler tarafından dur ikazı edilmesi

-Sivil trafik ekipleri denetimine takıldığını sürücüye anlatması

-Denetime yakalanan otomobillerden detaylar

-Ceza kesilmesi ve ehliyetinden detay

-Otomobilde arama çalışması

-Drift atan sürücü karakola ifade için götürülmesi

-Abartılı Egzoz bulunan sürücünün durdurulması

-Abartılı Egzoz otomobilinden detaylar

-Cadde makas atan kırmızı otomobilden detay

-Sürücülerden detay

-Genel ve detaylar 04.11.2018 - 12.00 - Haber Kodu : 181104045 ========================== (ÖZEL)

5- FENERBAHÇE TARAFTARI KORAY ŞENER'İN CENAZESİ GASİLHANEDEN ALINDI *Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, acılı aileyi bir an olsun yalnız bırakmadı. Haber Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Derbi maçında hayatını kaybeden Koray Şener'in cenazesi gasilhaneden alındı.

Cuma günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Koray Şener'in cenazesini almak için sabah erken saatlerde Üsküdar Karacaahmet'te bulunan gasilhaneden alındı. Cenazeyi almaya Şener'in ailesi, okul arkadaşları, taraftarlar ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç geldi. Koç, ailenin yanından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze saat 11.00'da düzenlenecek tören için Fenerbahçe Stadına götürüldü.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Ali Koç'un arabasından inmesi

-Aile ile görüşmesi

-Cenazenin gasılhaneden çıkartılması

-Cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının çıkışı

-Genel ve detay 04.11.2018 - 10.40 - Haber Kodu : 181104023 6- KORAY ŞENER İÇİN STADYUMDA TÖREN DÜZENLENDİ *Ali Koç: Bu sezon her maça seni anarak çıkacağız *Topal: Kelimeler yetersiz, acımız tarifsiz, teselli imkansız *Hasan Ali: Tribünlere bakışım çok farklı, çok daha anlamlı olacak *Eray Şener: Bugün tüm renkler senin için bir arada Haber-Kamera: Ali DANAŞ - İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında tribündeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ve tüm spor camiasını yasa boğan sarı-lacivertli taraftar Koray Şener için Fenerbahçe Ülker Stadı'nda anma töreni düzenlendi. Törene Şener ailesinin fertleri ve yakınlarının yanı sıra; Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Profesyonel Futbol Takımının teknik heyet ve oyuncuları, diğer şubelerden sporcu ve yöneticiler, eski sporcular, kulüp çalışanları, spor ve basın dünyasından isimler ile Koray Şener'in sevenleri katıldı. Ayrıca çok sayıda taraftar da tören için Okul Açık tribününün alt katındaki yerini aldı. Rakip takım taraftarlarından da cenazeye katılanlar oldu.

Maraton Tribünü'ne dev Türk bayrağı açılırken, Koray Şener'in kombinesinin olduğu koltuğa fotoğrafı ve kitapları koyuldu. Ayrıca sahanın ortasında üzerinde Koray Şener'in fotoğrafının bulunduğu, 'Seni unutmayacağız' yazılı bir pankart yer aldı. Koray Şener'in üzerinde Fenerbahçe bayrağı ve çubuklu forması bulunan cenazesinin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Okul Açık Tribünü önüne getirilmesinin ardından tören başladı. Törende ilk olarak Koray Şener anısına hazırlanmış, fotoğraflarından oluşan bir video oynatıldı. TOPAL: "KELİMELER YETERSİZ, ACIMIZ TARİFSİZ, TESELLİ İMKANSIZ"

Koray Şener'e veda etmek adına söz alan Fenerbahçe'nin kaptanı Mehmet Topal, "Koray'ımızın annesi, babası ve tüm ailesi, Başkanım ve yöneticilerimiz, bugün burada olan ya da kalbi burada bizimle olup kendisi olamayan tüm Fenerbahçelilere merhaba. Bugün Koray kardeşimizi uğurlamak için evimizde, bir aradayız. Dün Koray bir deplasmanda yine bizimle, yanımızdaydı ama ne yazık ki en zamansız şekilde bizi onsuz bıraktı. Kelimeler yetersiz, acımız tarifsiz, teselli imkansız... Fenerbahçe sevgisiyle, tertemiz kalbiyle, gülen yüzüyle kalbimize kazınan Koray'ımızın artık bizimle olamayacak olması onu unutacağız anlamına gelmiyor. Onun Fenerbahçe sevgisi hepimize en büyük miras olacak. Biz en zor, en kötü günlerde birbirine sarılan, birbirinden güç alan bir aileyiz. Bundan sonra Koray'ımızın annesi annemiz, babası babamız olacak. Mekanın cennet olsun kardeşim Koray, Allah başta ailene ve hepimize sabırlar versin" dedi.

HASAN ALİ: "TRİBÜNLERE BAKIŞIM ÇOK FARKLI, ÇOK DAHA ANLAMLI OLACAK"

Sarı-lacivertli ekibin bir diğer kaptanı Hasan Ali Kaldırım ise, "İsmini ömür boyu unutamayacağım, sevgili kardeşim Koray. Değerli babamız Rıfat Baba, Gülümser Anne, Başkanım, yöneticilerim, taraftarlarımız... Bizler futbolcular olarak sahaya çıktığımızda, bizi biz yapan, yaptığımız işin en değerli taraftarı bu tribünler, bu taraftar. Ancak Koray kardeşimin aramızdan ayrılışı, ayrılış şekli, ayrılış anı bizi o kadar derin etkiledi ki, artık bu tribünlere bakışım şahsım adına çok farklı, çok daha anlamlı olacak. Biz sahaya çıktığımızda şöyle bir tribüne bakarız ve özellikle deplasmanlarda, deplasman tribünü bizleri her defasında ayrıca duygulandırır. Ve Koray kardeşim, aramızdan o deplasman tribününde ani bir şekilde ayrıldı. Acım çok büyük, acım tarifsiz. Böyle bir günde tüm kelimeler, duygularımızı anlatmak için yetersiz. Sen aramızdan böyle zamansız ayrıldın, her şeyi bir anda anlamsız kıldın... Bizleri bu genç yaşında arkasında bırakarak ebediyete ulaşan Koray kardeşim, sen bizim için belki de sayısız maça geldin, paranı, vaktini harcadın, hiç susmadan bizi destekledin. Sana sözüm olsun, bu forma için attığım her adımda, sarf ettiğim tüm çabada her zaman sen olacaksın, her zaman bizimle olacaksın. Saygıdeğer Rıfat Baba, Gülümser anne, hiç kimse Koray'ın yerini tutmaz ama, bizleri, hepimizi çocuklarınız olarak kabul edin. Maddi ve manevi tüm gücümle bundan böyle yanınızda olacağımı bilmenizi isterim. Hepimizin başı sağ olsun, Allah başta Koray kardeşimin ailesi olmak üzere hepimize sabır versin. Mekanın cennet olsun canım kardeşim" diye konuştu.

ALİ KOÇ: "BU SEZON HER MAÇA SENİ ANARAK ÇIKACAĞIZ"

Törende konuşan ve üzüntüsünü dile getiren başkan Ali Koç, "Koray'ımız, değerli annesi Gülümser Hanım, babası Rıfat Bey, ağabeyleri Eray ve Güray, ailesi, arkadaşları ve büyük ailemizin her bir bireyi, bugün, burada en zor günümüzde, bir aradayız. Bir canımıza, bizlere veda eden gencecik Koray'ımıza son görevimizi yerine getirmek için birlikteyiz. 1907 ÜNİFEB üyesi, Fenerbahçe aşkını kalbinde en saf duygularla yaşayan, tertemiz yüzünde taşıyan örnek Fenerbahçeli, Fenerbahçe ile dolu Fenerbahçe'ye adanmış kısacık hayatının son gününde yine Fenerbahçe'nin yanında olan güzel çocuğumuz, zamansızca aramızdan ayrılışın bizleri kahretti. Allah'ın takdiri demekten başka hiçbir tesellimiz yok. Arkadaşların, seni çalışkan, özverili, ailesine, insanlara değer veren, Atatürk'ü, kitapları ve şiirleri çok seven, herkes tarafından sevilen Fenerbahçe sevdalısı diye anlatıyorlar. Ve bugün, senin için burada, en sevdiğin yerde, unutulmaz anılarının olduğu mabedimizdeyiz. Seni şu an burada olan ve olmayan milyonların sevgisiyle uğurluyoruz. Birkaç gün önce attığın bir mesajında 10 Kasım için arkadaşlarına seslenip 'yine Atamızın huzurunda olacağız' demişsin. Gözün sakın arkada kalmasın! Biz bu 10 Kasım'da, tarif edilemez üzüntümüz ile Ata'mızın huzurunda binlerle seni temsil edeceğiz. Bu sezon her maça seni anarak çıkacağız, sahada mücadele ederken hep kalbimizde olacaksın. Ve Okul Açık'taki koltuğuna senin adını yazıp hep boş bırakacağız; bu tribünlerde seni her zaman yaşatacağız. Kederli annen ve baban başta olmak üzere ailene, arkadaşlarına, aile olduğumuzu bir kez daha kanıtlayan camiamıza başsağlığı diliyorum. Neşeli, temiz kalpli, güleç yüzlü kardeşim, seni asla unutmayacağız. Güle güle iyi insan. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

ERAY ŞENER: "BUGÜN TÜM RENKLER SENİN İÇİN BİR ARADA"

Son olarak söz alan Koray Şener'in ağabeyi Eray Şener ise, "Korayım canım kardeşim, 22 yılına 250'den fazla okunmuş kitap sığdıran efendi kardeşim. Karıncayı inceltmekten korkan, yufka yürekli kardeşim. Gecesini gündüzünü Fenerbahçe'siyle yaşayan sarı-lacivert kardeşim. Annesinin canı, babasının miniği, ağabeylerinin 'Kori'si, her şeyi. Bugün burada aşık olduğu renklerle, mabedinden seni son yolculuğuna uğurluyoruz. Doğuştan Fenerbahçeliydin ve sonsuza dek sarı-lacivert formanla gidiyorsun yolculuğuna. Hep büyük adam olmak, sırası ile basamakları tırmanıp yönetimde olmanın hayalini kuran kardeşim. Belki bu hayalin yarım kaldı ama bugün tüm Türkiye'nin arkasından ağladığı, dualar okuduğu bir taraftar ekolü olarak hayal bile edilemeyecek bir şekilde uğurluyoruz seni. Bugün tüm renkler senin için bir arada. Daha birbirimize, sana, küçüğümüze doyamadık. Keşkelerimiz kaldı geriye ama biliyoruz ki kocaman yüreğin ve tertemiz duygularınla cennette bizleri bekliyor olacaksın, melek kardeşim. Her 10 Kasım'da ziyaretine gittiğin Atamızın bu sefer temelli yanına gittin be Koray'ım. Senin de haykırdığın gibi; 'Kan ağladı bu yürekler, uykusuz geçti geceler, başını öne eğme aldırma Fener, çok yakında güneşli günler.' Değişen Türkiye'mize, değişen Fenerbahçe'mize ve değişen spor, ahlak anlayışımıza senin sayende #yenidendostluk #yenidentekyürek diyoruz. Bu zor zamanımızda bizzat arayıp taziyelerini ileten başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımıza, Bugün Koray'ımızın buradan uğurlamasını bizzat ayarlayan Başkanımız Sayın Ali Koç'a ve Fenerbahçe yönetimimize, arka planda tüm hazırlıkları yapan ve bu zor günümüzde bizleri hiç yalnız bırakmayan Fenerbahçe ailesine, bizlere destek olmak için arayan ve mesaj atan herkese, tüm Türkiye'ye teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

Görüntü dökümü:

----------------

-Koray Şener'in anma töreninden detaylar

-Mehmet Topal'ın açıklamaları

-Hasan Ali Kaldırım'ın açıklamaları

-Ali Koç'un açıklamaları

-Eray Şener'in açıklamaları ====================== (ÖZEL)

7- ZEYTİNBURNU'NDA MİLYONLUK HIRSIZLIK *Alarm sistemini sökmek için arkadaşının omuzuna çıktı. Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Zeytinburnu'nda bir tekstil şirketine giren hırsızlar kasada bulunan yaklaşık 1.6 milyon lirayı çaldı. Alarm sistemini sökmek için arkadaşının omuzuna çıkan hırsızların görüntüleri saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde bir tekstil şirketinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tekstil firmasının merkez binasının önüne 3 hırsız geldi. Hırsızlardan biri gözcülük yaparken diğer iki hırsız bodrum kattan bina içerisine girdi. Hırsızlar kat kat dolaşarak kasaların bulunduğu odaları tespit etti. Yanlarında getirdikleri aletlerle içeride bulunan iki kasayı açan hırsızlar kasalarda bulunan yaklaşık 1.6 milyon lira nakit parayı alarak kaçtı. Hırsızlık anları ise şirketin güvenlik kameralarına yansıdı.

ARKADAŞININ OMZUNA ÇIKTI

Görüntülerde, kapüşonlarıyla yüzlerini gizlemeye çalışan iki hırsız ilk olarak alarm sistemini söküyor. Arkadaşının omuza çıkarak alarm sistemine ulaşan hırsız alarmı sökerek devre dışı bıraktıktan sonra yan tarafta bulunan elektrik kablosunu kesiyor. Yerde bulunan mazgalın kilidini kıran hırsızlar bu noktadan içeri giriyor. TUVALET CAMINDAN GİRDİLER ,1.6 MİLYON LİRA ÇALDILAR.

Bodrum kattan binaya giren hırsızlar kasayı bulunduğu yerden sürükleyerek odanın ortasına taşıyor. Yanlarında getirdikleri aletlerle kasaları açmayı başaran iki kişi kasalarda bulunan yaklaşık 1.6 milyon lirayı, şirket sahibine ait gümüş kaplı ruhsatlı silahı ve çok sayıda çeki alarak girdikleri yerden kaçıyor. "ÖDEME GÜNÜYDÜ"

Başlarına gelen hırsızlık olayını anlatan firma sahiplerinden Murat Güler, diğer zamanlarda kasalarda bu kadar yüklü miktarda para tutmadıklarını ödeme günü olduğu için paraların kasalara konduğunu söyledi. Yaşanan olayı anlatan Güler," Gece 4 sıralarında bu civarda keşif yapmaya başlıyorlar. Bodrum kattan içeri giriyorlar. 3 kişi olduğunu gördük. Aşağıda ızgaralık bir alan var oradan giriyorlar. Oradan zemin kattaki tuvalete giriyorlar. Lavabodan da birinci kattan itibaren tek tek katları keşif yapmaya başlıyorlar. En son bu odaya geliyorlar. 45 dakikaya yakın içeride kalıyorlar. Kasayı taşıyorlar altına da ses yapmasın diye bizim kürklerden koyuyorlar. Muhtemelen delici aletle açıyorlar kasayı. İçerideki kasamızı da açıyorlar. Genelde biz kasada çok fazla para tutmayız fakat ay sonu olduğu için bu gün ödeme günümüz. Grup şirketi olduğumuz için bütün şirketlerin ödemeleri bu şirketten yapılıyor. Bizim tespit edebildiğimiz 1.5 milyon lira gibi bir rakam var. Zaten zor günler geçiriyoruz umarım en kısa sürede bulunurlar" diye konuştu.

Güvenlik kameralarına da yansıyan hırsızlık olayı ve şüphelilerin yakalanmasıyla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor.