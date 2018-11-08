DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 -BAHÇELİEVLER'DE ÖLDÜRÜLEN LİSELİ MERT CAN'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Bahçelievler'de pompalı tüfekle vurularak, öldürülen 15 yaşındaki lise öğrencisi Mert Can Karagöz 'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Dün akşam saatlerinde Siyavuşpaşa Mahallesi, Mine Sokak yürüdüğü sırada arkasından gelen okul arkadaşı M.K. tarafından pompalı tüfekle öldürülen Mert Can Karagöz'ün cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. 15 yaşındaki lise öğrencisinin cenazesi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Karagöz'ün cenazesi ikindi vakti Şirinevler Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Görüntü Dökümü:

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-Cenaze aracının çıkışı

-Genel ve detaylar

08.11.2018 - 12.02 Haber Kodu : 181108070

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2- TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Aksaray'da halk otobüsü tramvay hattına girerek katener telini kopardı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar - Fındıkzade ve Beyazıt-Kabataş arasında yapıldı. Yaklaşık 3 saatlik bir aksamanın ardından saat 10.40'da tramvay seferleri normale döndü.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Unkapanı'ndan Aksaray istikametine seyir halinde olan bir halk otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu öndeki taksiye çarptı. Otobüs daha sonra elektrik direğine çarparak tramvay yoluna girdi. Elektrik direği devrilirken, tramvaya enerji sağlayan katener telleri de koptu. Kaza sonucu tramvay seferleri aksadı.

"BENİM TAKSİYE DE VURDU. DİREKLERİ DE HEP YIKTI"

Otobüsün Taksim tarafından geldiğini belirten taksi sürücüsü, "Onun araba kaydı. Süratliydi biraz da galiba. Gördüm onu. Ben yavaşladım. Duramadı. Bemim taksiye de vurdu. Direkleri de hep yıktı. Metro görmüş onu. o bile durdu yani" dedi. YOLCULAR YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Halk otobüsünün katener teline zarar vermesiyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler, Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Yolcular kazanın olduğu bölgeye yakın diğer istasyonlara yönlendirilirken, bazı yolcular yürüyerek duraklara ulaşamaya çalıştı. SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Halk otobüsü kaza yerinden çekilirken devrilen direğin ve zarar gören katener tellerinin onarılmasının ardından, tramvay seferleri 10.40 itibarıyla normale döndü. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Otobüsün görüntüsü

-Yolda yürüyenler

-Kopan telin görüntüsü

08.11.2018 - 09.42 Haber Kodu : 181108012_I (ÖZEL)

3 - ŞANTAJ İDDİASINA KURŞUN GÜVENLİK KAMERASINDA * Ataşehir'de kızına sevgilisi tarafından şantaj yapıldığını öğrenen baba, kızının sevgilisiyle buluşmasını istedi.

* İki kişiyle kafeye gelen baba, silah zoruyla kızının sevgilisinden cep telefonunu aldı. * Ardından kafenin dışına çıkartılan kişi önce tartakladı sonra bacaklarından vuruldu. * Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

Güvenlik kamerasına yansıyan olay dün saat 14.00 sıralarında Ataşehir'de bir kafede meydana geldi. İddiaya göre babasına ait nakliye firmasının muhasebe bölümünde çalışan Z. K.'nin 2 yıldır R.D. ile aşk yaşıyordu.

R.D., Z.K.'den zaman zaman şantaj yoluyla para aldı. R.D., kendisine para vermez ise cep telefonunda bulunan görüntüleri ailesine göstereceğini söyleyerek Z.K.'den yine 5 bin lira istedi. Parayı bulamayan Z.K. durumu babasına anlatmak zorunda kaldı. Baba M.K., kızından R.D. ile buluşmasını istedi. Kafeye gelen Z.K. bir süre tek başına kafede oturdu. Daha sonra yanına R.D. geldi. Bir süre sonra ise babası iki kişiyle masaya oturdu. Z.K. ise masadan ayrıldı. ÖNCE DÖVDÜLER SONRA VURDULAR

Baba yanındakiler, R.D. ile bir süre konuştu. Daha sonra babanın yanındaki kişi silahını R.D.'nin boynuna dayadı ve elindeki cep telefonunu aldı. 3 kişi, R.D.'yi zorla kafenin dışına çıkartıp tartakladı. Ardından baba M.K. ve yanındakiler silahla R.D.'ye ateş etti. Saldırı sonrası M.K. ve yanındakiler olay yerinden bir araca binerek ayrıldı. Olay sonrası ihbar üzerine kafeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından iki kurşunla vurulan R.D., Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, baba M.K. ve yanındaki bir kişiyi Ataşehir'de sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin bugün yapılan sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Z.K.'nin masada tek başına oturması

-R.D.'nin masaya gelmesi

-M. K. ve iki kişinin masaya gelmesi

-Z.K.'nin masadan ayrılması

-M. K. ve iki kişinin R. D. ile konuşması

-M.K. ve diğer kişinin R. Dn'nin boğazına silah dayaması

-R. D.'nin tartaklanması

-R.D.'nin vurulması AKTÜEL GÖRÜNTÜ -Yaralının taşınması

-Yaralının ambulansa taşınması

-Genel ve detay 08.11.2018 - 11.04 Haber Kodu : 181108044 (KAZI ANI GÖRÜNTÜSÜYLE)

4- SULTANBEYLİ'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI Haber: İstanbul DHA

Sultanbeyli'de öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 öğrenci yaralandı.

Kaza dün akşam saatlerinde Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde meydana geldi.Öğrenci servisi yan yoldan çıkan otomobilin çarpması sonucu savrularak yan yattı. Kazada serviste bulunan 3 öğrenci yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EK GÖRÜNTÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-CEP TELEFONU

-Ambulansın gelişi

-yerdeki yaralılar

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-Ambulanslar

-Yaşanan panik

-Detaylar

08.11.2018 - 09.59 Haber Kodu : 181108020_D 5- VATAN ŞAŞMAZ'IN CESEDİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYANLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Beşiktaş'ta bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen oyuncu Vatan Şaşmaz'ın cansız bedeninin görüntüsünü çekerek kamuoyuna sızdırılmasına ilişkin biri polis 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanıklardan polis memuru Faruk K. ve eşi Sibel K. hazır bulundu. Diğer sanıklar Yakup İ. ve Didem Ç. ise duruşmaya katılmadılar. Didem Ç.'nin avukatı, müvekkilinin Antalya'da yaşadığını, sağlık sorunları olduğundan duruşmaya katılamadığını belirtti. Müvekkilinin savunmasının talimatla alınmasını talep eden sanık avukatı, dosyaya sağlık raporunu sundu.

Olay tarihinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığını söyleyen sanık Faruk K., grup amiri olarak olay tarihinde ihbar üzerine cinayetin yaşandığı otele gittiklerini söyledi. Sanık Faruk K., "Gittiğimizde güvenlikler ve sağlıkçılar oradaydı. Müdürümüze bilgi aktarmak için kısa bir görüntü çektim. Bu tür olaylarda genelde böyle yaparız. Görüntüyü müdüre Whatsapp'tan atacakken alttan eşim arayıp duruyordu. O arada görüntüyü eşime atmak durumunda kaldım. Yani meşgul olduğumu gösterir gibi bir durum oldu" dedi. Bunun üzerine hakim, "Her cinayeti eşine gönderiyor musunuz?" diye sorunca sanık Faruk K. "O gün bir basiretsizlik oldu. Görüntüyü atarken Vatan Şaşmaz olduğunu bilmiyordum, yerde yüzüstü yatıyordu. Şaşmaz'ın sırtında mermi girişlerini görünce olayda üçüncü bir şahıs olabileceğini düşündüğüm için çektim. Cinayet bürodaki arkadaşlara ekip göndermeleri için gönderdim. Ne bir basın mensubunu, ne de sanıklardan Didem'i tanımam. Olay yerini muhafaza altına alıp görevimi yapıp çıktım. O arada yani benden beş dakika sonra müdürümüz geldi. Görüntüyü ona atmaya gerek kalmadı" dedi.

"SUÇ İŞLEME KASTIM YOKTU"

1,5 senedir açıkta olduğunu söyleyen sanık Faruk K. "Çalışmıyorum, maaş almıyorum. Bir hata oldu bizim açımızdan. Başkaca bir art niyetimiz olmadı. Öğleden sonra arkadaşlar vasıtasıyla görüntülerin basına sızdırıldığını öğrendim. Görüntüleri eşimin aile grubuna yolladığını bilmiyordum. Ben bu olaydan bir menfaat temin etmedim, görevimi kötüye kullanmadım. Üzgünüm, gerçekten bir suç işleme kastım yoktu" diye konuştu. POLİSİN EŞİ: "ART NİYETİM YOKTU"

Sanık Faruk K'nın eşi sanık Sibel K., ise savunmasında, eşinin normal şartlarda her gün kendisini birkaç kez aradığını, ancak olay günü hiç aramadığını söyledi. Daha önce İstanbul'daki patlama gibi olaylarda, eşi kıl payı kurtulduğu için kendisini merak ettiğini, bu yüzden defalarca eşini aradığını anlatan Sibel K. "Eşim görüntüyü attıktan sonra, bir süre sonra ölenin kimliği tespit edilmiş. Eşim bana bunu da yazdı. Kardeşlerimle bir grubumuz vardı. Kızkardeşim Vatan Şaşmaz ölmüş diye yazınca, 'Evet, görüntüsü de var' yazıp gruba görüntüyü attım. Ticari amaçlı değil, olayın şokuyla videoyu gönderdim. Kendisi çok sevdiğimiz biriydi, popüler bir insandı. Hiçbir şekilde art niyetim yoktu yemin ederim" dedi.

"BİR CEZA VERECEKSENİZ BANA VERİN"

Sanık Sibel K., eşinin bir suçu olmadığını vurgulayarak, "Eşim 1,5 yıldır zaten cezasını çekiyor. Suçlu benim. 1,5 yıldır mağduruz. Kirada oturuyoruz. Bir ceza verecekseniz bana verin. Sanıklardan Yakup benim erkek kardeşimdir. Ona da görüntüleri gönderdim. Amacım olaydan menfaat sağlamak değildi. Didem Ç. adlı kişiyi ben de tanımıyorum" dedi. DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanık Didem Ç.'nin savunmasının talimatla alınması için ikamet ettiği Antalya'daki asliye ceza mahkemesine yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın, eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek takipsizlik kararı vermişti. Şaşmaz ile Aker'in, otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin soruşturma sonucunda Didem Ç., Yakup İ., Faruk K. ve Sibel K. hakkında "Gizliliğin ihlali", "Görevi kötüye kullanma" ile "Ses ve görüntülerin kayda alınması" suçlarından dava açılmıştı.

Görüntü Dökümü;

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-Arşiv

08.11.2018 - 11.47 Haber Kodu : 181108065_ 6- GAZİOSMANPAŞA'DA SERVİS ARACININ ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ Haber-Kamera : Alper KORKMAZ-Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL ,(DHA)

Gaziosmanpaşa'da servis aracının çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 06.30 sıralarında Merkez Mahallesi, Eski Edirne Astalfı, Sağmalcılar tramvay durağı karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis minibüsü sürücüsü yol kenarındaki 77 yaşındaki Ramiz Fındıklı'ya çarptı. Kanlar içinde yere yığılan adam için ihbar üzerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fındıklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri servis sürücüsünü gözaltına alarak polis merkezine götürürken, olay yerinde incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden adamdan geriye ayakkabıları kaldı. Görüntü Dökümü

Servis aracından görüntü

Kaza yerinden görüntü

Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

Cenazenin ambulansa taşınışı

diğer detaylar

08.11.2018 - 09.19 Haber Kodu : 181108008_ 7- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA AYAKKABILARDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı'nda Güney Afrikalı yolcunun valizinde spor ayakkabılar içinde 3 kilo 587 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Kasım'da Brezilya'nın Sao Paulo kentinden tarifeli uçakla gelen Güney Afrikalı kadın yolcu M.B.N'yi takibe aldı.

42 yaşındaki kadının valizinde arama yapıldı. Aramada dört çift spor ayakkabıya gizlenmiş 3 kilo 587 gram kokain bulundu.

Gözaltına alınan M.B.N, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-kadının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri

-Valizdeki arama

-Ayakkabıdan uyuşturucu çıkması 08.11.2018 - 09.19 Haber Kodu : 181108047_I

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8- TAYFUN KAHRAMAN: 8 KASIM İSTANBUL GİBİ ŞEHİRLERİMİZDE DERT YANMA GÜNÜ Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA)

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü'nde konuşan Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman, 8 Kasım'ın İstanbul'da kutlama değil, dert yanma günü olduğunu söyledi. Güncel şehir planlarının yetersiz kaldığını savunan Kahraman, “Gerekli önlemler alınmazsa İstanbul'u gelecekte daha kaotik bir gelecek bekliyor" dedi. Şehirlerdeki çarpık kentleşmenin önüne geçmek, insanların kentlerde çağdaş koşullarda yaşamasını sağlamak ve sürdürülebilir, planlı kent bilincinin arttırılması amacıyla her yıl 8 Kasım'da kutlanan “Dünya Şehircilik Günü" için ülkemizde 1977 yılından beri çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Şehir plancıları, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde var olan sorunların, kutlamaların önüne geçtiğini savunuyor. Mega projelerle kentteki sorunların sürekli arttığını belirten İstanbul Şehir Plancıları Odası Şube Başkanı Tayfun Kahraman, “8 Kasım Dünya şehirciliği için aslında çok önemli bir gün. 1950'lilerden beri dünya genelinde kutlanıyor. Bu kutlamaları biz özellikle İstanbul gibi şehirlerimizde dert yanma günü olarak değerlendiriyoruz. Baktığınızda İstanbul tam bir sorunlar yumağı. Bu anlamda da biz kutlamak yerine birbirimize dert yanıyoruz" dedi.

“ŞEHİR PLANLARI YENİ PROJELERLE ÇÖP OLDU"

İstanbul'un artık yaşayamayan ve kendine yetemeyen bir kent olduğunu söyleyen Kahraman, şunları söyledi: “Böyle bir şehirde yaşayamaz, nefes alamaz, ulaşamaz ve sağlıklı çevrelere ulaşamaz olduk. Bu sorunların ivedilikle çözülmesi lazım. Dünya Şehircilik Günü vesilesiyle bu sorunların çözümü için hep birlikte daha çok çalışmamız lazım. İstanbul'un güncel şehir planları 2006 ve 2009 yılında yapıldı. Bu planlar zamanla çöp belge haline dönüştü. Çünkü bu projelerde yer almayan pek çok büyük proje İstanbul'da inşa edildi. Bu projelerle İstanbul'un Kuzey Ormanları yok oluyor, İstanbul'un nefes aldığı, doğal kaynaklarının bulunduğu bu alanları kaybediyor. İstanbul için kaotik durum daha da artacak. 2009 çevre düzenleme planında bir kırmızı hat vardı. Bu planda da şöyle bir öneri vardı. Bu kırmızı hattın kuzeyinde kesinlikle yapılaşmaya ve projelere izin verilmemeli. Ama bugün bakıyoruz ki, bu kırmızı hat çoktan geçildi. İstanbul'u şimdi daha da kaotik bir gelecek bekliyor."

“KARA YOLUNA DEĞİL RAYLI SİSTEME İHTİYACIMIZ VAR"

Kentte yeni yerleşim yerleri açmak yerine mevcut sorunların çözümü için çalışılması gerektiğini savunan Tayfun Kahraman, “Sorunların başında ulaşım sorunu geliyor. Ulaşım sorununu çözmek için bizim yeni karayollarına ihtiyacımız yok, raylı sistemlere ihtiyacımız var. Karayolları durumu daha kötüleştiriyor. Bugün dünya örneklerinde de görebileceğiniz gibi bütün gelişmiş kentler ulaşım sorunlarını raylı sistemle çözüyor. Karayolları demek sorunların daha da büyümesi anlamına geliyor. Biz de karayolları yerine, raylı sistemle entegre bir ulaşım sistemleri yaratmamız gerekiyor. İstanbulluların yaşayabilecekleri, trafikte çok vakit geçirmeyecekleri sağlıklı bir alt yapı sunabilmeliyiz. Ayrıca İstanbul'da yeşil alanlara rekreasyon alanlarına ihtiyacımız var. Bugün İstanbul'da merkezdeki saray bahçelerinden başka yeşil alan kalmadığını görürüz. Onun da her geçen gün azaldığını görüyorum. Bu tablo karşısında kent gerçekten sağlıklı bir alt yapı bize sunmuyor" ifadelerini kullandı.

“KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 10 - 15 METREKARE ARALIĞINDA OLMALI"

Son olarak kentteki kişi başına düşen yeşil alanların azlığına dikkat çeken Kahraman, “Bugün İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan 3 metrekare. Bu çok küçük bir alan. Bir kentte kişi başına düşen yeşil alan 10 -15 metre aralığında olmalıdır. Ancak bugün biz refüj alanlarını da hesaplama içine katarak rakamları büyütmeye çalışıyoruz. Bir anlamda hile yapıyoruz. İstanbul'da en üst ölçekli plandan en alt ölçekli uygulama imar planına kadar uyumlu plan çalışmaları yapmak ve kamu mülkiyetinde olan alanların satışlarını gerçekleştirmeden bunların kamusal faaliyetler, sosyal donatı alanları anlamında kullanabilmeliyiz. Eğer bunu başarabilirsek bir sonraki dünya şehircilik gününde dert yanmıyor olacağız" şeklinde konuştu. Görüntü dökümü:

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-Tayfun Kahraman ile röportaj

-İstanbul'un havadan görüntüleri

-Havadan trafik yoğunluğu 08.11.2018 - 11.07 Haber Kodu : 181108046 9- 'KADIN CİNAYETİ DAVASI'NDA TANIKLAR DİNLENDİ Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de Kurban Bayramı'nın ikinci günü tartıştığı 32 yaşındaki eşi Alime Demirdağ'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Kenan Demirdağ'ın yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Alime Demirbağ'ın teyzesi Cennet Karakoyun, çift arasında 4-5 yıl önce geçimsizlik başladığını belirterek, "Alime kocası için 'Bana her gün işkence yapıyor, sürekli bana sen kiminle yattın, kiminle görüşüyorsun' diyor. Beni öldürmeye kalkıştı, fare zehri içirdi, içmiş gibi yaptım yutmadım. Öldürmek için Belgrad Ormanı'na bile götürdü, elinden kaçtım' dedi" diye konuştu.

ALİME "ARAMA BENİ BİR DAHA ARAMA" DİYORDU

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kenan Demirdağ ve taraf avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Büşra Öztürk de duruşmaya katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Tuba Karakuş, "Alime ile aynı köydeniz. Öldürme olayını görmedim. Ancak ölenle olay günü tesadüfen aynı otobüsle Balıkesir'den İstanbul'a döndük. Alime otobüste sürekli telefonla görüşüyordu. Telefondaki kişilere 'Meşgulsem arama, arama beni bir daha arama' diyordu. Telefonda öleni arayanın sanık olduğunu öğrendim. Otobüsten indiğimizde sanık otogardaydı. Sanık, Alime'yi aldı, tartışarak gidiyorlardı. Aynı metroya bindik. Metrodan inip yukarı çıkıyordum. Kenan arkamdan gelip 'O telefonu cebine sok yoksa sen de zararlı çıkarsın' dedi. Ben evime gittim" ifadelerini kullandı. "BENİ ÖLDÜRMEYE KALKIŞTI, FARE ZEHRİ İÇİRDİ"

Duruşmada Alime Demirdağ'ın teyzesi Cennet Karakoyun da "tanık" sıfatıyla dinlendi. Cennet Karakoyun, "Çiftin 4-5 sene önce geçimsizlikleri başladı. Alime işe gitti, çocuğunu bize bıraktı. Bir ara Alime sığınma evinde kaldı, Alime'nin yanına gittim. Alime kocası için 'Bana her gün işkence yapıyor, sürekli bana sen kiminle yattın, kiminle görüşüyorsun' diyor. Beni öldürmeye kalkıştı, fare zehri içirdi, içmiş gibi yaptım yutmadım. Öldürmek için Belgrad Ormanı'na bile götürdü, elinden kaçtım' dedi. Alime sığınma evinden çıktığında 'Her gün ölmektense bir ölmek daha iyidir' dedi. Eşi ona 'Önce sana evlat acısı yaşatacağım sonra da seni öldüreceğim' demiş. 'Kızım için sığınma evinden çıktım tekrar onun için gireceğim' diyordu" diye konuştu. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlamasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Temizlik işçisi olarak çalışan Alime Demirdağ (32) ile Kenan Demirdağ (34) arasında 29 Temmuz 2017 tarihinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kenan Demirdağ kesici alet ile yaralandı. Bu olay nedeniyle Alime Demirdağ ve Kenan Demirdağ çocuklarını memleketleri Balıkesir'e gönderdi. Ardından da Alime Demirdağ da ailesi yanına Balıkesir'e gitti. İstanbul'da tek kalan Kenan Demirdağ, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 2 Eylül'de Alime Demirdağ'ı otogara giderek karşıladı. Bahçelievler'de oturdukları eve dönen çift arasında aile içi meselelerden dolayı yine tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Kenan Demirdağ, ekmek bıçağıyla Alime Demirdağ'ın hayati nitelikteki boyun-bel

arasında kalan bölgede birden fazla olacak şekilde yaraladı. Şüpheli Kenan Demirdağ, eşi Alime'yi o şekilde bıraktı ve Bakırköy Adalet Sarayı'na giderek teslim oldu. Olay yerine giden sağlık ekipleri Alime Demirdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma sonunda Kenan Demirdağ hakkında "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.