DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

(ÖZEL)

1- BEYOĞLU'NDA BİR KADIN KARNINDAN BIÇAKLANDI Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN /İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu'nda, Cem B. adlı kişi, evine çağırdığı kadın arkadaşı A.A.'yı karnından bıçakladı. Polis tarafından gözaltına alınan saldırganın, delil kalmaması için giysilerini çamaşır makinesinde yıkadığı öğrenildi.

Olay, Cihangir Kılıçali Paşa Mahallesi Akarsu Çıkmazı 1/1 numarada dün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.A. isimli kadın, geçtiğimiz hafta bir eğlence mekanında tanıştığı Cem B.'nin daveti üzerine evine gitti. Cem B., kapıyı açar açmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle kadını karnından ve elinden bıçakladı. Bıçaklandığını ilk anda anlayamayan kadın, karnındaki ıslaklığın kan olduğunu fark edince kendini dışarı attı. Polisi ve sağlık görevlilerini telefonla arayıp haber veren kadın, daha sonra bir yere oturarak eliyle karnına tampon yaptı. ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Saldırının ardından, üzerine kan sıçrayan giysilerini, delil kalmaması için çamaşır makinesinde yıkadığı öğrenilen Cem B. ise Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

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-Bıçaklanan kadının merdivenlerde oturması

-Sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi

-Kadını bıçaklayan kişinin gözaltına alınması

-Gözaltına alınan kişinin polis aracına bindirilmesi

-Bıçaklanan kadının ambulansa bindirilmesi

-Bıçaklanan kadının yakınlarının ambulansa binmesi

-Ambulansın gidişi

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Polis araçlarından detay görüntü

-Apartmandan detay görüntü 18.11.2018 - 10.14 - Haber Kodu : 181118012 (ÖZEL)

2- MOTOSİKLETİN PLAKASINI SÖKTÜLER VE... *Trafik magandası motosiletçinin trafikte yaptıkları DHA kamerasına işte böyle yansıdı. *Sürücüde kask yok, arkasında oturanda var. *Hız... Makas... Tek teker... Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)

D-100 Karayolu'nda motosikletle seyir halinde bulunan iki kişi, İstanbul trafiğinde adeta terör estirdi. Trafik magandalarının, motosikletin plakasını söktüğü ve tek teker üzerinde trafiği tehlikeye attığı anlar DHA kamerasına yansıdı.

İstanbul'un trafiğinin en işlek yollarından biri olan D-100 Karayolu'nda gece saatlerinde kaydedilen görüntüler trafik terörünü bir kez daha gözler önüne serdi. Edirne istikametinde seyir halinde bulunan bir motosiklette bulunan iki kişiden arkada oturan, önce motosikletin plakasını söktü. Bu sırada DHA kamerası kayıttaydı. Motosiklet sürücüsü ise o andan sonra, Okmeydanı Mevkii'nde motosikletle makas atmaya başladı. Seyir halindeki bir otomobille yarışmaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı. Öte yandan Haliç Köprüsü'nün tek teker üzerinde geçen gençler, daha sonra gözden kayboldu.

Görüntü dökümü:

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-Motosikletin plakasını sökme anları

-Motosikletin makas atarak ilerlemesi

-Motosiklettekilerin seyir halindeki diğer araçlarla yarışma çabası

-Motosikletle tek teker şovu

-Detaylar 18.11.2018 - 11.28 - Haber Kodu : 181118030 3- ABD'DEN SINIR DIŞI EDİLEN FETÖ'CÜ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA)

ABD'de "çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak sınır dışı edilen ve Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Mehmet Salih Gözegir sağlık kontrolünden geçirildi.

ABD'de yargılandıktan sonra Türkiye'ye gönderilen ve Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Gözegir, Terörle Mücadele ve Şube ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Göregir, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. Görüntü dökümü:

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-Zanlının sağlık kontrolüne getirilmesinden görüntü

-Zanlının çıkışından görüntü

18.11.2018 - 11.45 - Haber Kodu : 181118033 4- BAKAN KASAPOĞLU, KİTAP FUARINI ZİYARET ETTİ Haber-Kamera: Özden ATİK - İlkay DİKİCİ / İstanbul, DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Kitap stantlarını gezen ve fuara gelen çocuklarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizin kitaba olan ilgisi bizi geleceğimiz adına ümitlendiriyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Kitap stantlarını gezen ve bazı kitapları inceleyen Bakan Kasapoğlu, basın mensuplarının soruları üzerine "Kitap fuarlarını mümkün olduğunca ziyaret etmeye çalışırım. Bugün de hem gençlerle bir araya gelmek, hem kitapseverlerle buluşmak, hem de yeni çıkan kitapları görmek, onları öğrenmek için fuarı ziyaret ettim. Her yıl yoğun bir fuar oluyor, bugün de çok yoğun. Gençlerimizin kitaba olan ilgisi bizi geleceğimiz adına ümitlendiriyor. Bizde hem 700 bine yakın yurt öğrencimiz var, kredi yurtlarımızda kalan. Hem gençlik kamplarımız, hem gençlik merkezlerimiz var. Bu birimlerimizdeki gençlerimizin kitapla haşır neşir olması için kitap dünyasını çok ciddi takip ediyoruz. Kitap okumayı teşvik etme yönünde çalışmalarımız var. Yine okullarımızla yaptığımız kütüphaneleri destekleme çalışmalarımız var. Kitap kafeleri, millet kütüphanelerini destekleme çalışmalarımız var. Bu anlamda kitap dünyası bizim için önemli. Bugünkü fuardaki izdiham da ümit verici" dedi. Stantları gezen Bakan Kasapoğlu'na vatandaşların yoğun ilgisi oldu. Bazı vatandaşlar Bakan Kasapoğlu ile selfie çektirdi. Bakan Kasapoğlu da aileleriyle fuara gelen çocuklarla sohbet etti. Kasapoğlu gençlere hediye etmek üzere çok sayıda kitap aldı.