DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ'de D-100 karayolu İstanbul ve Edirne yönlerinde üst geçit olmasına rağmen akıcı trafik arasında yayalar canları pahasına bariyerlerden atlayarak karşıdan karşıya geçiyor. Birçok trafik kazasının meydana geldiği yollarda bariyerleri aşarak karşıdan karşıya geçenler yürekleri ağıza getiriyor. D-100 karayolunda araçların arasından bariyerleri aşarak geçenler arasında, yol kenarından Silivri Devlet Hastanesi'ne gitmeye çalışanlar da yer alıyor. Bir başka görüntüde 70 yaşlarında bastonlu bir kadının da olası kazaya aldırmadan bariyerden atlayarak karşıdan karşıya geçtiği görülüyor. Yolda yayalar için uyarı tabeları da yer alıyor ancak umursayan yok. Bazıları da bisikletle yolun karşısına geçiyor. Kazaya davetiye çıkaranları her dakika görmek mümkün.

"DOĞDUĞUNDA ÇOCUĞUMU GÖREMEDİM"

Hasan bebeğin 27 haftalık ve 910 gram ağırlığında doğduğunu ifade eden Yılmazer, "Doğduğunda çocuğumu göremedim, çok acı bir şey. Her annenin yeni doğum yaptığında anlattığı, çocuğunu kucağına almasını,koklamasını ben yapamadım. Hastaneden çıktıktan 1 hafta sonra çocuğumu gördüm. Anlatırken çok hızlı geçmiş gibi duruyor. Ama zaman hiç geçmedi" diye konuştu.

"ALDIĞI HER GRAMDA BÜYÜK MUTLULUK YAŞADIK"

10 dakika bile olsa çocuğunu görmek için her gün hastaneye geldiğini söyleyen Yılmazer, "Ben güçlü olursam çocuğum da güçlü olur, hep buna inandım. Yoğun bakımda 3 gram verip 4 gram aldı, 5 gram verdi 6-7 gram aldı, günlerimiz böyle geçti. Her 1 gramda büyük mutluluk ve sevinç yaşadık" ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇTE SABRETMEYİ ÖĞRENDİM"

Sürecin zor geçtiğini ve sütünün kesildiğini belirten Yılmazer, "Annelik bana sabretmeyi öğretti. Her gün hastaneye gelerek oğlumu 15 dakika olsa bile gördüm. Üzüntüden sütüm kesildi. Şu anda kontroller devam ediyor, şükür herhangi bir problemimiz yok. Anne olmak zor ama çok güzel bir duydu" dedi.