DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

Haber-Kamera: Özgür EREN/Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA) Sarıyer'de, bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü. Mahalle sakinleri, yoğun koku yüzünden nefes almakta zorlandıklarını söyleyerek şikayetçi oldu. Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerinde dün akşam meydana gelen olayda, bir kamyondan yola kimyasal madde döküldü. Yoğun koku yüzünden nefes almakta zorlandıklarını belirten mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu. Ağızlarını bezle kapatan mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Bazı kamyon sürücülerinin özellikle gece saatlerinde bilerek yola kimyasal madde döktüklerini iddia eden mahalle sakinlerinden Asiye Çakır, "Bir kamyon arkayı açmış, döke döke gitti buradan. Ben tansiyon hastasıyım. Bu her zaman böyle olur mu? Aynı bembeyaz, aynı yoğurt gibi yola döke döke gitti" dedi. Asiye Çakır'ın eşi Yusuf Çakır ise, "Adam buraya asit döktü, kaçtı gitti. Yoğurt falan yedik midemiz anca yerine geldi. Yağmur yağmaya başlayınca biraz etkisi azaldı ama hala kokuyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Asiye Çakır ile röportaj

-Yusuf Çakır ile röportaj

-Sokak içerisinden detay görüntü

-Yolda biriken beyazlıktan detay görüntü

-Sokak sakinlerinin ağızlarını kapatarak dolaşması

-Sokakta dolaşan kediden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

DHA FEED

====================

4 - MUHTEREM NUR'DAN MÜSLÜM FİLMİNİN YAPIMCISINA SUÇ DUYURUSU

Haber-Kamera: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA

Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yılın en iyileri ödül töreninde eşine ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğü satışa çıkardıkları gerekçesiyle Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve vakıf hakkında suç duyurusunda bulundu. Satışa çıkarılan gömlek ve yüzüğün sahte olduğunu belirtern Nur, "Eşimin yaşamı boyunca parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğü olduğu iddia edilerek açık artırma ile satılan yüzük, şu an benim parmağımdadır ve ölene dek çıkmayacaktır. Gömlek ise Şanlıurfa'da müzededir" dedi.

İstanbul'da bir otelde 8 Ocak günü Engelsiz Yaşam Vakfı'nın yılın en iyileri ödül töreninde yapılan açık artırmada, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in yüzük ve gömleğinin açık artırmayla satılması üzerine eşi Muhterem Nur savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukatı Bahar Can Milli ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Muhterem Nur şikayet dilekçesinde, "Eşine ait olduğu iddia edilen gömlek ve yüzüğün sahte olduğunu ve satışa çıkarılarak hem kamuoyunun, hem satın alanların, hem de şahsının aldatıldığını" belirtti. Yapımcı Mustafa Uslu ve Engelsiz Yaşam Vakfı hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan şikayette bulunan Nur savcıya verdiği ifadesinde, "Eşimin yaşamı boyunca parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğü olduğu iddia edilerek açık artırma ile satılan yüzük şu an benim parmağımdadır ve ölene dek çıkmayacaktır. Gömlek ise Şanlıurfa'da müzededir" dedi.