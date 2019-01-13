DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

1- BAKAN KURUM ÇAMLICA CAMİSİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNDU Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - Akın ÇELİKTAŞ, İSTANBUL(DHA) ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Çamlıca tepesinde yapımı devam eden Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu. Cami yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Kurum, "7 gün 24 saat İstanbul'a hizmet verecek camimiz, bu dönemin bir mührü olarak inşallah ecdadın bize bıraktığı mirasın bir benzeri olarak gelecek nesillere aktarılacaktır" dedi. Sabah saatlerinde Çamlıca Camisi'ne gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 11.00 sıralarında beraberindeki heyet ile birlikte camiyi gezdi. Bakan Kuruma Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve cami projesinde görev alan yetkililer de eşlik etti. Gezi sırasında Bakan Kurum'a bilgi veren yetkililer, camide son aşamaya gelindiğini kaydetti. Kurum ve beraberindekiler, Cami avlusunu, Cami içini, Konferans Salonu ve çocuk kütüphanesini gezdi. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Çevre Bakanı Murat Kurum, "Bugün Çamlıca Cami'sini ziyaret ediyoruz. Camiler, sosyal hayatın merkezinde insanların buluştuğu ve bir araya gediği merkezlerdir. Mimar Sinan Payitahta vurduğu mühürlerden sonra Cumhurbaşkanımızın fikir babalığı yaptığı Çamlıca tepesinde 50 bin kişinin namaz kılabileceği Çamlıca Camisi'nde bugün bizim dönemimizde de mühür olabilecek ve Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'nı selamlayan Çamlıca Camisi'ni hep birlikte ziyaret ettik. Bu projenin hamisi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Öncelikli olarak sayın cumhurbaşkanımıza bu projeyi İstanbul'a kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

"7 GÜN 24 SAAT İSTANBUL'A HİZMET VERECEK CAMİMİZ..."

Çamlıca Camisi'nde yalnızca ibadet yapılmayacağını belirten Kurum, "İbadetin dışında konferans salonları, kültür aktivitelerinin yapılacağı mekanlar, kütüphaneler yer alıyor. Kütüphanelerin içinde çocuklarımızın eğitim alabileceği, hoş vakit geçirebileceği mekanlar da yer alıyor. Aynı zamanda bin 50 kişi kapasiteli konferans salonu var. 7 gün 24 saat İstanbul'a hizmet verecek camimiz, bu dönemin bir mührü olarak inşallah ecdadın bize bıraktığı mirasın bir benzeri olarak gelecek nesillere aktarılacaktır. Biz ayrıca Çamlıca Camisi'nin etrafında da bir düzenleme çalışması yapıyoruz. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi ile birlikte projeler yürütüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte cami etrafında hem Çamlıca tepesinin çevre düzenlemesi, antenlerimizin nakli ve Libadiye kavşağından direk buraya ulaşımı sağlayacak tünel projesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi. Böylece Çamlıca, Libadiye ve bölge trafiği rahatlayacak ve buraya ulaşımı sağlayacak tünel projesi de son aşamaya geldi" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KISA SÜREDE TAMAMLANDI"

Cami etrafında millet bahçeleri ve millet kıraathanelerinin de olacağını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı, "Diğer taraftan cami etrafında millet bahçelerinin ve millet kıraathanelerinin olduğu çok güzel, yaşam alanları var. Bu alanlarda da cemaatimiz ve halkımız vakit namazının dışında her türlü sosyal aktiviteleri yapabilecekler." şeklinde konuştu.

Üsküdar Çamlıca'da cami etrafında kentsel dönüşüm projesinin olduğuna dikkat çeken Murat Kurum, "Üsküdar Belediyesi ve Bakanlığımız bu bölgede 180 dönüm alan üzerinde bir kentsel yenileme projesi yapıyoruz. Caminin etrafında bizim kültürümüze uygun yaşam alanlarına uygun yapılma suretiyle kentsel dönüşüm projesini başlattık. İnşallah Nisan ayı itibari ile burada temek atarak, cami ve çevresinde yaşam alanlarının da seviyesinin yükseltilmesi ile bu dönüşüm projesini de gerçekleştirmiş olacağız. Bu sayede Çamlıca Üsküdar, örnek bir belediyecilik anlayışı taşıyacak ve gelecek nesillere bırakacağımız, ecdadın bize bıraktığı bir eserlerin bir benzeri olacak. Tarihimizi, kültürümüzü ve medeniyetimizi yansıtacak bu projeyi de İstanbul'a kazandırmış olacağız. Bu süreçte 2013'de başladı camimiz. Bu tarihten 2019 Ocak ayına geldiğimizde çok kısa sürede tamamlandı. Bu süreçte emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDAN UYGUN BİR TARİH BEKLİYORUZ"

Bakan Kurum, "Cami ne zaman açılacak sorusuna ise, "Açılış tarihi Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile gerçekleşecek. Sayın Cumhurbaşkanımızdan uygun bir tarih bekliyoruz" şeklinde cevap verdi. Görüntü dökümü:

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-Kurum'un caminin içini gezmesi

-Konferans salonunu gezmesi

-Bahçeyi gezmesi

-Kütüphaneyi gezmesi

-Avludan genel ve detaylar

-Açıklaması

-Camii içinden detaylar

-Havadan arşiv görüntüler 13.01.2019 - 13.44 - Haber Kodu : 190113082

13.01.2019 - 13.46 - Haber Kodu : 190113083 ====================== 2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HELİKOPTER İLE SAKARYA'YA GİTTİ Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helikopterle Sakarya'ya gitti. Kısıklı'daki evinden çıkarak helikopter pistine gelen Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti. Görüntü dökümü:

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-Erdoğan'ın helikoptere binişi

-Hulusi Akar ve Süleyman Soylu

-Helikopterin kalkışı 3- BİNALİ YILDIRIM SABAH NAMAZINI AMİNE HATUN CAMİİ'NDE KILDI Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik'te Amine Hatun Camii'nde sabah namazı kıldı. Vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, ardından Amine Hatun Külliyesi'nin yemekhanesinde vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı. Camidekilerle sohbet eden Yıldırım, cami çıkışında vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Görüntü dökümü:

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-Yıldırım'ın gelişi

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Kahvaltıdan detaylar

-Fotoğraf çektirmesi

-Genel ve detaylar 13.01.2019 - 12.00 - Haber Kodu : 190113060

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(ÖZEL)

4- 30 YILLIK İMAM 'SES TERAPİSİ' İLE SESİNE GERİ KAVUŞTU Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA) - DİN görevlileri, öğretmenler, avukatlar, politikacılar, oyuncular, tiyatrocu ve şarkıcılar gibi sesini yoğun kullanan meslek grupları ses hastalıklarının tehdidi altında. Bunlardan biri de sesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan imam Şükrü Koç. 30 yıldır imamlık yapan ve şan sesi terapisiyle sağlığına kavuşan Koç, "Tedaviyle ses tellerimin güçlendiğini fark ettim" dedi.

Ses kısıklığı, nezle ve grip sonrası geçici olarak görülebileceği gibi uzun süreli de yaşanabiliyor. Uzmanlar iki haftayı geçen ses kısıklıklarında mutlaka bir hekime başvurulması gerektiğini belirtiyor. Sakarya'da yaşayan 30 yıllık imam Şükrü Koç da, ses kısıklığı nedeniyle görevini yerine getirmekte zorlanmaya başladı. Okumalarını istediği gibi gerçekleştiremediğini anlatan Şükrü Koç, "Görevimi tam olarak yerine getiremiyor, kelimelerde kırılmalar oluyordu. Ses düşüklüğü ve ses kırılmalarından dolayı tedavi yoluna başvurdum" diye konuştu.

"SES TERAPİSİYLE SESİME KAVUŞACAĞIM"

Sesini istediği gibi kullanamadığından imamlık görevini yapmakta zorlandığını ifade eden Koç, "Sesimi makam olarak kullanmaya başladığımda sıkıntı yaşıyordum. Nefesim yetmiyor, iki kelimeyi art arda söylemekte zorlanıyordum. Doktorum önce ilaç tedavisi verdi. Ayrıca, diyafram çalışmaları ve ses kullanma hareketleriyle ses tellerimi güçlendirdik. Diyafram hareketlerimde başlangıç ve sonuç arasında ciddi fark var" ifadelerini kullandı. SES SORUNLARI EN ÇOK HANGİ MESLEKLERİ ETKİLİYOR?

Ses sorunlarının bazı meslek gruplarını yoğun şekilde etkilediğini kaydeden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sevtap Akbulut, şu değerlendirmede bulundu:

"Avukatlar, çağrı merkezi çalışanları, politikacılar, sahne önünde çalışan herkes, oyuncular, tiyatrocular, şarkıcılar, müzisyenler gibi meslek nedeniyle sesini çok kullanan kişilerde aşırı kullanıma bağlı yorulmaya bağlı ya da yükün artmasına bağlı ses sorunları görülebiliyor. Öğretmenler, din görevlileri, imamlar, müezzinlerin yorgunluğa bağlı sorunları ortaya çıkabiliyor. Ya da sesleri doğru teknikle kullanmadıkları için bir ses sorunu şeklinde karşımıza gelebiliyor. Din görevlileri çok sık geliyor. Çünkü belli bir aşamadan sonra sesleri yoruluyor. İstedikleri ses kalitesine ulaşamıyorlar. Bu nedenlerle görevlerini tam olarak yerine getiremiyorlar. Nasıl ki bir futbolcuda menüsküs problemi daha sık görülüyorsa, bu meslek gruplarında da ses sorunları daha sık görülüyor. Bu iş yükünün doğal bir sonucu. Ayrıca, kişi birtakım teknikleri doğru uygulayamıyorsa o kişinin o teknikleri öğrenmesini sağlamak amacımız oluyor."

GÜNDE İKİ LİTRE SU İÇİN

Ses kısıklığının birçok nedeni olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Sevtap Akbulut, sağlıklı ses teli için gün içinde içilen su miktarına dikkat etmek gerektiğini belirtti. 'Ses tellerinin sağlıklı çalışması ıslaklık ve nemlilikle mümkün' diyen Doç. Dr. Sevtap Akbulut, "Düzenli su içmemiz gerekiyor. Gün içerisinde 2 litreye kadar su tüketmeye çalışmalıyız. İkincisi ise, sigara kullanıma dikkat etmek gerekiyor. Sigara, başta ses telleri olmak üzere birçok hastalığa yol açıyor. Ses teli nodüllerinde sigara en temel risk faktörüdür. Sigara içen birisi her zaman hastalığa hazırdır. Bunun yanı sıra tüm tütün ürünleri ses tellerine zarar verir. Sesi, aralığı dışında kullanmak da sese zarar verir. Besinlerin de ses tellerine olumsuz etkileri var. Yiyeceklerle ses telleri arasında yakın bir ilişki var" ifadelerini kullandı. İKİ HAFTA ÖNEMLİ BİR SÜRE

Ses kısıklığının süresine dikkat edilmesi konusunda uyaran Doç. Dr. Sevtap Akbulut, şöyle devam etti: "Ses kısıklığının süresi 2 haftayı geçiyorsa mutlaka hekime görünmek gerekiyor. Bir cihaz yardımıyla hastanın ses tellerine yakından bakıyoruz. Tanının ardından tedavi başlıyor. Ses problemlerinde ilaç tedavisi tek başına yeterli olmuyor. Şan sesi terapisi ile kişiye sesini sağlıklı bir şekilde kullanması öğretiliyor. Zarar veren şeylerden uzak durması ya da bu alışkanlıklarını kırmasını, onun yerine sağlıklı alışkanlıklar geliştirmesini sağlıyoruz. Terapi bizim önemli bir tedavi alternatifimiz. Bazı durumlar da ise cerrahi tedavi gerekebiliyor. Kanser benzeri nodüllerden şüphelenirsek bunları almamız gerekiyor. Boğazında herhangi bir hastalık, enfeksiyon yokken sesin tonunun değişmesi, bir hastalık uyarısı olmalıdır. Kişi bunu sadece yorgunluğa bağlamamalıdır."

Görüntü dökümü:

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-İmam Şükrü Koç'un ses terapisi tedavisinden detaylar

-Piyano eşliğinde şan dersi

-İmam Şükrü Koç'un röportajı

-Doç. Dr. Sevtap Akbulut'un röportajı

-Doç. Dr. Sevtap Akbulut'un İmam Koç'u muayene detayları 13.01.2019 - 13.40 - Haber Kodu : 190113081 (ÖZEL)

5- KAĞITHANE'DE TELEFON HIRSIZI KAMERAYA YAKALANDI İstanbul DHA

Kağıthane'de cep telefonu hırsızlığı güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, Kağıthane, Sultanselim Mahallesi Şahinler Caddesi üzerinde bulunan elektronik eşya servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dükkana telefonla konuşarak giren bir kişi çalışanların yoğunluğunu fırsat bilerek masanın üzerine şarja bırakılmış telefonu önce telefonu kendine çekti. Ardından telefonu alıp soğukkanlı bir şekilde dükkandan çıkarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Şüphelinin telefonla konuşarak dükkana girmesi

-telefonu alması

-Dışarı çıkması 13.01.2019 - 10.24 - Haber Kodu : 190113031 =====================

6- FATİH'TE SİLAHLI İNTİHAR GİRİŞİMİNE POLİS MÜDAHALESİ Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ/İSTANBUL, (DHA)

Fatih'te bir kişi evinde silahla intihar girişiminde bulundu. Müzakereci ekiplerin ikna edemediği 45 yaşındaki Yaşar E., özel harekat polislerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

Olay saat 08.30 sıralarında Kocamustafapaşa Mahallesi, Pamukçu Sokak üzerinde bulunan bir binanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Yaşar E.(45) , çevreye birkaç el ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Yaşar E'nin bulunduğu daireye çıktı. Ekipler, sokağın giriş ve çıkışını kapatarak çevrede güvenlik önlemi aldı. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de geldi. Daireye çıkan ekipler, Yaşar E'nin silahla intihara kalkıştığını gördü. O sırada bina ve mahalle sakinleri panik yaşadı. Tedbir amaçlı bina boşaltıldı. DEVREYE ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ GİRDİ

Yaklaşık iki saat süren müzakereci ekiplerin ikna çabaları yetersiz kalınca durum özel harekat ekiplerine bildirildi. Özel harekat ekipleri, kilitli kapıyı koçbaşı ve levyeyle kırarak içeri girdi. . Daireye giren özel harekat ekipleri, Yaşar E'inin silahını alarak ekiplere teslim etti.

Görüntü dökümü:

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- Olay yerinden görüntü

- Özel harekat ekiplerinden görüntü

- İntihar etmek isteyen şahsın polis arabasına bindirilmesi

- Şahsın intihara kalkıştığı silahtan görüntü

- Genel ve detaylar 13.01.2019 - 11.28 - Haber Kodu : 190113052 7- "UZEL TRAKTÖR"ÜN ESKİ ÇALIŞANLARINDAN FABRİKA ÖNÜNDE TAZMİNAT PROTESTOSU Haber-Kamera: Murat SOLAK- Melih OKUMUŞ / İSTANBUL,(DHA)

2008 yılında üretimi tamamen durduran Uzel Traktör Fabrikası çalışanları 11 senedir tazminatlarını alamadıklarını belirterek fabrika önünde eylem yaptı. Fabrika önünde toplanan grup "11 yıl oldu. Tazminatlarımızı alamadık. Sadaka değil alınterimizi istiyoruz. Alacağız" yazılı pankart açarak, "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Tazminat hakkımız söke söke alırız" sloganları attı.

Grup adına basına açıklaması yapan fabrikanın eski çalışanlarından Suat Bektaş, "On bir yıldır alamadığımız tazminatlarımızı ve beş aylık maaşlarımız burada duruyor. Biz bunları istiyoruz, sadaka istemiyoruz. Çoluk çocuğumuzun hakkını istiyoruz. Devlet büyükleri de artık lütfen kulaklarını açsın, bu konuya eğilsinler" dedi.