DHA İSTANBUL BÜLTENİ -2 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) Bağcılar'da bulunan bir ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Yangın sabah saatlerinde Bağlar Mahallesi Osmanpaşa Caddesi üzerine bulunan 4 binanın 2. katında meydana geldi. 4 katlı binanın 2. katında bulunan ayakkabı imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma yada can kaybı yaşanmazken imalathanede maddi hasar meydana geldi.

İlknur SARGUT - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) - LİBYA'DA geçirdiği trafik kazası sonrası beyninde meydana gelen hasar sonucu yatağa bağımlı kalan 13 yaşındaki Yumni Mohammed, İstanbul'da sağlığına kavuştu. 4 aylık rehabilitasyon sürecinin ardından ilk adımlarını atmaya başlayan Mohammed, "Her gün bir adım daha ilerlediğimi hissediyorum. Türk doktorlarına teşekkür ederim" dedi. Libya'nın başkenti Trablus'ta yaşayan Yumni Mohammed (13) geçtiğimiz eylül ayında ailesiyle bir trafik kazası geçirdi. Kazada annesi ve teyzesini kaybeden Yumni Mohammed, beyninde oluşan hasar sonucu komaya girdi. Vücudunun sol tarafı felç olan, yatağa bağımlı kalan, başını bile hareket ettiremeyen Mohammed, tedavi için Türkiye'ye geldi. Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Robotik Rehabilitasyon Merkezi'nde Prof. Dr. Engin Çakar ve ekibi tarafından tedavi altına alınan Yumni, 4 aylık rehabilitasyon süreci ardından yürümeye ve konuşmaya başladı.

"Her gün bir adım daha ilerlediğimi hissediyorum. Türk doktorlarına teşekkür ederim"

"LİBYA'YA SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE DÖNECEĞİM"

Kendisini her geçen gün daha iyi hissettiğini ifade eden Mohammed, "Kazadan sonra beni Türkiye'ye getirdiler. Burada, yaklaşık bir ay komada kaldım. Yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. Fizik tedavi sürecim başladı. İlerleyen süreçte daha iyi olacağıma inanıyorum. Şu an daha iyiyim ve her gün bir adım daha ilerlediğimi hissediyorum. Buradan sağlıklı şekilde ayrılacağım. Buradaki doktorlarıma teşekkür ediyorum. Libya'ya döndüğümde eğitimime devam etmek ve ileride onkoloji doktoru olmayı hedefliyorum" diye konuştu.

"SADECE GÖZ İLETİŞİMİ KURUYORDU"

Libyalı Yumni'nin trafik kazasına bağlı ağır beyin hasarı geçirdiğini anlatan Memorial Şişli Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Çakar, küçük kızın İstanbul'a ilk geldiğinde sadece gözleriyle iletişim kurabildiğini vurguladı. 4 aylık bir rehabilitasyon süreci olduğunu söyleyen Prof. Dr. Engin Çakar, "Yumni'nin durumunda bize dünyanın pek çok ülkesinden hastalar geliyor. Kendisi yoğun bakımda iken sadece gözle iletişim kurduğu sırada bize ulaştı. Biz de incelemeler sonucu rehabilitasyon sürecinden fayda göreceğini düşündük. Geldiğinde baş hareketi bile yoktu. Sadece hareketsiz şekilde yatıyordu. Yaklaşık 4 aydır bizde tedavi görüyor. Kapsamlı bir rehabilitasyon uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.