DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Yolcu otobüsünden dumanların çıkması

-Yolcuların yol kenarından beklemesi

-Otobüsteki yolcu ile röportaj

-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları

-Oluşan trafikten detay görüntü

-Otobüsün şoföründen detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

20.01.2019 - 10.32 - Haber Kodu : 190120023

20.01.2019 - 10.37 - Haber Kodu : 190120024

20.01.2019 - 10.58 - Haber Kodu : 190120031

20.01.2019 - 11.04 - Haber Kodu : 190120032

======================

2- EKREM İMAMOĞLU MUHTARLARLA BULUŞTU

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Onur Meriç / İstanbul DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, muhtarlarla buluşmasında "Söze buradan şunun sözünü veriyorum. Kıymetli muhtarlarımız şahsım olarak 31 Mart sürecine kadar kampanyanın her aşamasında, her ortamda polemikten uzak olacağım. Hiç kimseye İstanbul konuları dışında tek bir cümlem olmayacak. Kim nereye çekmek isterse istesin hiçbir zaman o kirli siyasetin, kibrin, ya da anlamsız çatışmacı dilin asla bir unsuru olmayacağım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul Şişli'de bir otelde muhtarlarla buluştu. İmamoğlu, çok sayıda partili, muhtarın katıldığı kahvaltılı toplantıda yaptığı konuşmada muhtarların İstanbul'un her noktasının en güçlü sesi olduklarını söyledi. İmamoğlu, "Bu muhtarlar buluşmamıza 961 mahallesinin muhtarının katılım göstermesi, bizimle beraber olması ve bu sürece olan inancını bizimle paylaşması bizim için onurdur. Bu güzel toplantıya hoş geldiniz" dedi.

Muhtarların görevlerini çok önemsediklerini söyleyen İmamoğlu, "Hatta muhtarlarımızı demokrasinin en önemli, en hassas başlangıç anı olarak görüyoruz" dedi.

Muhtarların saygınlığının ve varlığının kuvvetlenmesi, koşullarının sağlıklı hale getirilmesinin demokrasinin kuvvetlenmesi anlamına geleceğini söyleyen İmamoğlu, "İstanbul'un sokağına, mahallesine verdiğiniz katkılar için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.