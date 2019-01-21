DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYECİNİN ÇATIDAN DÜŞME ANI KAMERADA Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul/DHA

Tuzla'da yangına müdahale eden itfaiye erlerinden biri kırılan çatından düşerek yaralandı.

Tuzla Meclis Mahallesi Özçiçek Sokak'ta bulunan bir tavuk çiftliğinde yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kısa sürede söndüren itfaiye soğutma çalışmaları başlattı. Tek katlı yapının çatısında soğutma çalışması yapan itfaiye erlerinden biri çatının çökmesiyle içeriye düştü. Düşen itfaiyecinin yardımına meslektaşları koştu. Yaralı itfaiyeci Osman Taşdemir ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşdemir'in çatıdan düşme anı kameraya yansıdı. Görüntü Dökümü

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- İtfaiye araçlarının görüntüsü

- Yangına müdahale eden ekipler

- İtfaiyecinin düşme anı

- Yardıma koşan itfaiyeciler

- Ambulansla götürülmesi

- Detaylar ================================== 2- YARIYIL TATİLİNDE MAHKUMLAR OKULLARDA BOYA BADANA YAPACAK Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL,(DHA

Denetimli serbestlik kapsamında cezalarının son iki yılını cezaevi yerine kamu hizmeti yaparak çeken mahkumlar, okulların tatile girmesiyle okullardaki boya badana, tadilat, temizlik işleri için kolları sıvadı. Mahkumların çalışmalarını denetleyen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, yarıyıl tatilinde oluşan boşluğu değerlendirerek, okulların boya, badana, temizlik gibi işlerini, denetimli serbestlikten yararlanan mahkumlara yaptıracaklarını söyledi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı yetki alanına giren 74 okulda denetimli serbestlik kapsamında cezalarını kamu hizmeti yaparak geçiren 586 mahkumun katıldığı bir etkinliğe imza attı. Mahkumlar, yarıyıl tatili boyunca okullarda boya, badana, temizlik ve tadilat işleri ile görevlendirildi.

Pendik'te bulunan Ercan Görür İlk ve Ortaokulu'nda 10 mahkumun katılımı ile yapılan faaliyete, Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Cezaevlerinden Sorumlu Başsavcıvekili Hacı Murat Gökşen de hazır bulundu.

KAYMAKAM ÜNSAL VE BAŞSAVCI UÇAR MAKMULARIN ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİLER

Okula gelen mahkumlar, yarıyıl tatili boyunca yapacakları temizlik, boya ve tadilat işlerine başladı. Başsavcı İsmail Uçar ve Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal mahkumların çalışmalarını yerinde inceledi. İSMAİL UÇAR AÇIKLAMA YAPTI

Bugün Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün yapmış olduğu faaliyetlerin startını vermek için toplandıklarını söyleyen İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, "18 Ocak 4 Şubat tarihleri arasında okullar yarı yıl tatiline girdi. Biz de denetim serbestlik müdürlüklerinin faaliyetleri kapsamında bu boşluğu değerlendirip boya, badana, tadilat ve temizlik faaliyetleri yapmak istedik" dedi. 12 İLÇEDE 74 OKULUN BOYA BADANA İŞLERİ YAPILACAK

2018 yılında Denetimli Serbestlik faaliyetleri kapsamında 2 bin 726 kişinin eğitim gördüğünü söyleyen Başsavcı Uçar, "2019 itibariyle 586 yükümlümüz eğitim görmekte, faaliyetlerimize katılmaktadır. Yarıyıl tatilindeki boşlukta da 12 ilçede 74 okulda 586 hükümlümüzle birlikte faaliyette bulunacağız" dedi.

'SUÇA KARIŞMA RİSKİNİ ORTADAN KALDIRMA AMAÇLI BU TÜR FAALİYETLERİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞU KANAATİNDEYİZ'

İlhan Ünsal, "Suç işleyen kişilerin toplumda barış ve kardeşlik içinde yaşamaları, bundan sonraki hayatlarında suça karışma riskini ortadan kaldırma amaçlı bu tür sosyal faaliyetlerin çok önemli olduğu kanaatindeyiz" dedi. Görüntü dökümü:

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-Mahkumların okulda boya ve temizli işleri yapması

-Mahkumlarla röportaj

-Temizlikten genel ve detay görüntü

-Başsavcı İsmail Uçar ve Pendik Kaymakamı İlhan Ünsal'ın okulun bahçesinde açıklama yapması

-Başsavcı İsmail Uçar ve İlhan Ünsal'ın mahkumların temizlik çalışmalarını incelemesi

-Başsavcı Uçar ve Kaymakam Ünsal'ın mahkumlarla çalışma sırasında kısa diyalogları

-Okulun genel görüntüsü ===================== 3- BAŞSAVCI VEKİLİ KOÇ: HÜKÜMLÜLERİMİZİN KAMUYA KATKILARININ BİR ÖRNEĞİ OLACAKTIR Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Hükümlüler, kamuya yararlı işlerde çalıştırılmalarına ilişkin imzalanan protokol kapsamında Sultangazi Atatürk Çifliği İlkokulu'nu boyadı, tadilat ve temizlik işlerini yerine getirdi. Okula gelen İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Zafer Koç, 81 il merkezinde aynı anda bir çalışma yapıldığını belirterek, "15 tatil süresince tüm Türkiye'de hükümlülerimizin denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı hizmet yükümlüğü kapsamında okullarımızın bakımı, onarımı ve boyanması ile ilgili bir kampanya başlanmıştır. Çok faydalı bir çalışma olmuştur. Bu durum kamu yararlı hizmet yapılması cezasına çevrilen hükümlülerimizin kamuya katkılarının bir örneği olacaktır. Gayet güzel çalışmalar bu okulumuzda da devam etmektedir" dedi. Hükümlüler ise okul boyadıkları için mutlu olduklarını, çalışmaların iyi gittiğini, daha önce boya yapmadıklarını, meslek öğrendiklerini belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Hükümlülerle röp

-Başsavcı vekili Zafer Koç ile röp

-Okuldan görüntü

-Hükümlülerden görüntü

-Genel ve detaylar ==================================== 4- RESTORANDAKİ KAŞLA GÖZ ARASINDAKİ CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA Haber: Çağatay KENARLI-Kamera: İstanbul DHA

Fatih'te bir restoranda yemek yiyen şüpheli, arka masasında oturan adamın sandalyedeki asılı paltosunun cebinden cep telefonunu çaldı. o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 17 Ocak'ta Haseki Tramvay durağında durumundan şüphelendiği bir kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri şüphelinin Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Çırpıcı Sokak'ta bulunan bir işyerine girdiğini görerek çıkışını bekledi. Şüphelinin işyerinden çıktığını gören polis ekipleri yaptığı üst aramasında 2 cep telefonu ele geçirdi. Şüphelin yapılan kimlik kontrolünde Libya uyruklu 31 yaşındaki M.B. olduğu belirlendi. ARKA MASASINDAKİ ADAMIN CEP TELEFONUNU ÇALMASI KAMERADA

Polis ekipleri yaptığı incelemede şüpheli M.B.'nin Fatih'te yemek yediği restoranda arkasındaki masada yemek yiyen F.T.'nin paltosunun cebinden cep telefonunu çaldığını işyerinin güvenlik kameralarını inceleyerek belirledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Libya uyruklu M.B. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

-Şüpheli M.B.'nin yemek yemesi

-M.B.'nin paltonun cebinden telefonu alarak kalkması

-Genel ve detaylar =================== 5- İNTERNET KAFEDEKİ CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Avcılar'da bir internet kafeden cep telefonu çalınması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Avcılar Ahmet Kaya Caddesi'nde bir internet kafeden cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, internet kafenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Cep telefonunu hırsızlığını 26 yaşındaki B.K.'nın gerçekleştirdiğini belirleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli B.K.'nın yapılan üst aramasında olayda çalınan cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

-Şüphelinin internet kafede gezmesi

-Şüphelinin masada bulunan cep telefonunu çalması