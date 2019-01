DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

OTOMOBİLİN MOTORU YOLA UÇTU Bu sırada, otomobilden fırlayan motor, Maslak yönünden Sarıyer yönüne giden iki taksi ile bir otomobile çarptı. Motorla çarpışan otomobil, kontrolden çıkarak yaya yoluna savruldu. Kazada yaralanan Sefa İngeç, yan yatan otomobilinden kendi imkanlarıyla çıktı. İngeç, olay yerine gelen ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı. Aracın ve yola fırlayan motorun kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Haber-Kamera: Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK - Can EROK / İSTANBUL,(DHA) - Sanat için tuvaller yerine kurşun kalem uçlarını kullanan 32 yaşındaki micro-art kurşun kalem helkeltıraşı Nihat Özcan dünyanın bu alanda sayılı isimlerinden biri. Çıplak gözle milimetrik ölçülerde bazen çeşitli figürleri, bazen de sadece bir fikri somutlaştırarak kalem uçlarına işleyen sanatçının eserleri arasında birçok dünya mirası yapıların yanı sıra tek bir kesitte işlenmiş yekpare zincir halkaları, dumanı tüten bir tren, kulplu bir kahve fincanı, yekpare kesitte işlenmiş iç içe kalpler, çeşitli hayvan figürleri ve eşi olmayan doğaçlama eserleri de bulunuyor.

SPONSORLARDAN DESTEK BEKLİYOR Çalışmaları için bir sponsorunun olmadığını dile getiren Özcan, çok ciddi araştırmalar ve başvuru dönemlerinin olduğunu ancak olumlu dönüş alamadığını belirtti. "Küçük bir iş gibi gözükse de epey büyük projelerim var fakat sponsor bulamadığım için devam edemiyorum" diyen Özcan bu konuda destek bekliyor. "Her şey planladığım gibi giderse ileride bu sanat adı altında bir atölye açmayı planlıyorumö diye konuşan Nihat Özcan, "Çalışmalarımı dünya çapında paylaşımlar halinde devam ettirmek, eğitimler vermek istiyorum. Yolculuğumuz o noktalarda iyiye doğru giderse bunların da gerçekleşmesini planlıyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

7- KÖPEĞİNİ ÖLDÜRMEKLE SUÇLANAN KİŞİYE "KOVUŞTURMAYA YER YOK" KARARI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da kazlarından birini öldürdüğünü iddia ettiği köpeğini, av tüfeği ile vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli hakkında kanıt bulunmadığı gerekçesiyle savcılık tarafından "Kovuşturmaya yer yok" kararı verildi.

Sosyal medyada 15 Ocak tarihinde Firuzköy Mahallesi'ndeki Gölboyu Caddesi'ndeki bir at çiftliğinin sahibi Ali Rıza 'nın kendisine ait 'Çin Arslanı' cinsi "Chow Chow' ismini verdiği köpeğini başından vurarak öldürdüğüne yönelik bir video yayınlanmıştı. Görüntülerde, Ali Rıza A'nın, arazide ölü köpeğinin başına giderek, "Tanesi 150 liradan iki tane kaz. Şimdi kaybolacaktı zor buldum. Bir tanesi kayboldu, Üç tanesi 450 milyon yapıyor. Ben kazları yemek için satmıyorum. Toplaşıp yeriz, Chow Chow kazları yiyor, koparıyor kafasını üstüne çöküyor, uçuruyor, kaçırıyor. Eeee, Chow chow efendi; her şey olacağına varırmış. Sen burada rahat uyu. Chow Chow'un eseri, kazın biri kayıp, komple kayıp. İkisi de burada. Taa aşağıya uçmuş bahçıvanların tarlasına. Chow Chow da layığını buldu. Çektiği adrese ulaştırdım chow chow'u" dediği görülüyordu..

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ihbar üzerine aynı gün akşam saatlerinde köpeğini vurduğu iddia edilen Ali Rıza A.'yı gözaltına aldı. At yetiştiricisi şüpheli videoyu kendisinin çektiğini ancak, köpeği kendisinin vurmadığını ileri sürdü. Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen şüpheli burada da suçlamaları kabul etmedi. Şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.