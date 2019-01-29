DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 (havadan görüntüyle)

1-BOĞAZ'A GİRİŞTE "TANKER KUYRUĞU" İDDİASI Ali AKSOYER - İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL ve Çanakkale boğazlarında 2014'ten beri Rusya ve Kazakistan petrolüyle dolu en uzun tanker kuyruğunun görüldüğü öne sürülüyor. İddia Tribeca Shipping liman operatörüne dayandırılıyor. İddiaya göre, tankerler Karadeniz'den ayrılmak için normalden iki kat fazla olarak 13 gündür bekliyor. Geri dönebilen gemiler ortalama 15 gün bölgede beklemek zorunda kalıyor. Gemilerin bekleme nedeni ise Türkiye'nin Eylül 2018'de getirdiği yeni geçiş kuralları olduğu iddia ediliyor. Kuyruktaki tankerlerin Akdeniz'deki limanlara yaklaşık 40 milyon varil petrol götüreceği kaydediliyor . Günlük küresel tüketim ise yaklaşık 90 milyon varil. YENİ DÜZENLEMEYLE GELİŞİGÜZEL GEÇİŞ YAPILAMIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Türk boğazlarından geçişlerle ilgili risklerin artması ve güvenlik nedeniyle yeni kurallar getirilmişti. Kaptanlar Boğazlar'a 3.2 km kala gemisindeki güvenlik ve teknik donanımını içeren listeyi Liman başkanlıklarına (İstanbul ve Çanakkale) bildirmesi gerekiyor. 300 metreden uzun yolcu ve konteyner gemileri Boğazlar'a girmeden en az 10 gün önce bilgi vermesi gerekiyor. Gelişigüzel geçiş yapılamıyor. Ulaştırma Bakanlığı deniz ve boğazların trafik seyrini izlemek ve yönetmek amacıyla yerli ve milli yazılımları da önceki yıl devreye sokmuştu.

LPG YÜKLÜ GEMİLER

Yapılan ilave madde ile LPG yüklü 150 metre üzerindeki gemilerin boğazlardan geçişleri gündüz, kılavuz kaptanlı, römorkör eşliğinde yapması şartına bağlandı. Boyları 150-200 metre arası olan LPG gemilerinin en az 60 ton çeken, 200 metre üzerinde olan gemilerin ise en az 90 ton çekebilen römorkörlerin eşliğinde geçebilmesi kuralı getirildi. Nükleer güçle çalışan ya da nükleer atık taşıyan gemilerin geçiş şartları da denizdeki akıntı verileri göz önünde bulundurularak tek yönlü olarak yapılacak. ABD ETKİNLİĞİNİ ARTTIRDI

Uzmanlara göre, Karadeniz'de tanker trafiğinde artan birikime yurtdışı ve diplomatik çevreler hassasiyet duyuyor. Cebelitarık ve Süveyş'ten başka Ege ve Karadeniz'de ABD ile İngiltere'nin tatbikat ve diğer uygulamaları strese neden oluyor. ABD, Akdeniz'de 'koruma' adı altında askeri etkinliklerini arttırmış durumda. Türkiye'nin Boğazlar girişinde 'sıkılaştırma' uygulaması ABD'nin başlattığı etkinliğin bileşeni olması bakımından sorgulanıyor. Görüntü Dökümü:

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-Karadeniz'den Boğaz'a girmek için bekleyen gemiler

-Gemilerin havadan görüntüleri

25.01.2019 -10.52- Haber Kodu : 190125036 (havadan görüntüyle)

2-ŞİLE'DE KARAYA OTURAN GEMİ 37 GÜNDÜR KURTARILMAYI BEKLİYOR

- Gemideki çalışmalar devam ediyor Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL, (DHA) ŞİLE Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan Comoras bandralı Natalia adlı kargo gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında gemideki yakıt tamamen boşaltılırken, dalgıçlar geminin su altında kalan bölümündeki hasarı tespit etmek için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından geminin yeniden yüzdürülüp yüzdürülmeyeceğine karar verilecek.

Şile açıklarında 19 Aralık 2018'de, Natalia adlı kuru yük gemisi 04.30 sıralarında yardım çağrısında bulunmuştu. Şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya doğru sürüklenen gemi sabah saat 09.00 sıralarında Karaburun mevkiinde karaya oturmuştu. Gemide bulunan 16 personel Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerce kurtarılmıştı. O tarihten bu yana karaya oturduğu yerde bulunan Natalia adlı kargo gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda geminin depolarında bulunan yakıt tamamen boşaltılırken şu anda dalgıçlar tarafından geminin su altında bulunan kısmındaki hasar tam olarak tespit edilmeye çalışılıyor. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından geminin tekrar yüzdürülüp yüzdürülmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Geminin havadan görüntüleri

-Gemideki inceleme

-Olay günü çekilen görüntüler

25.01.2019 - 09.39-Haber Kodu : 190125011 3-BREZİLYALI KADININ MİDESİNDE UYUŞTURUCU DOLU 115 PREZERVATİF ÇIKTI Haber-Kamera: Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

Atatürk Havalimanı'nda Brezilyalı kadının midesinde kokain dolu 115 prezervatif çıktı. Tutuklanan kadının havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Ocak'ta Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı'na gelen bir kadının uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Brezilya uyruklu 40 yaşındaki A.D.S.L'yi yolcu köprüsünden çıktığı sırada durdurularak evraklarını kontrol etti. Ekiplerle birlikte Atatürk Havalimanı'nda bulunan polis noktasına geçen A.D.S.L.'nin üstünde ve valizinde arama yapıldı. KAPSÜL HALİNE GETİRİLMİŞ İÇİ KOKAİN DOLU 115 PREZERVATİF YUTMUŞ

Ekipler yapılan aramada A.D.S.L.'nin uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendirerek Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi çekilerek kontrol edilen Brezilya uyruklu kadın A.D.S.L.'nin içinde kokain bulunan kapsül şekline soktuğu 115 prezervatifi yuttuğu belirlendi.

ÇIKARTILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Hastanedeki tedavisinin ardından Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen A.D.S.L. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 21 Ocak'ta sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. A.D.S.L.'nin havalimanında polis ekipleri tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Şüpheli A.D.S.L'nin havalimanındaki görüntüsü

-Midesinden çıkan kokain kapsülleri

-Genel ve detaylar

25.01.2019 -10.23- Haber Kodu : 190125026 =================================================== (ÖZEL)

4-KARTAL'DA OTOMOBİL REFÜJE ÇARPTI; TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL DHA)

Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak, yola savruldu. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan annesi yaralandı.

Kaza sabah saat 09.00 sıralarında D-100 Karayolu Kadıköy istikameti Kartal Mevkiinde meydana geldi. Hakan Demirkıran yönetimindeki 58 YG 568 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçta sürücü Demirkıran'ın annesi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Demirkıran'ın annesi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerine gelen çekicinin aracı kaldırmasının ardından trafik yoğunluğu normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralının ambulansa yüklenmesi

-Aracın kopan lastiği

-Ambulanstan görüntü

-Polis aracından görüntü

-Araç yoğunluğu

-Genel ve detaylar =================================== 5-SİLİVRİ'DE SOKAK KÖPEĞİ TÜFEKLE VURULDU Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL DHA

Silivri'de alkollü olduğu öne sürülen bir kişi sokak köpeğini tüfekle vurdu. Vücuduna çok sayıda saçma isabet eden köpek tedavi altına alındı.

Çeltik Mahallesi'nde dün akşam saat 19.00 sıralarında alkollü olduğu öne sürülen Zafer B., tüfekle sokak köpeğine ateş etti. Çevredeki vatandaşların Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği'ne ihbar etmesi üzerine Silivri Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri yaralı hayvana müdahale etti. Sokak köpeği rehabilitasyon merkezinde bakıma aldı. Nöbetçi veteriner hekim Mete Dörtyol'un incelemesinin ardından köpeğin çekilen röntgeninde, baş ve vücut kısmına isabet etmiş çok sayıda saçma tespit edildi. SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Hayvanları Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Erman Paçalı, Silivri İlçe Jandarma Karakolu'na gelerek Zafer B. hakkında suç duyurusunda bulundu. Paçalı, "Ağır yaralı olarak bakıma alındı. Tedavisi devam eden köpeğimizin vücudunda 100'den fazla saçma tespit edildi. Şahıs hakkında şikayetçi olduk" dedi. Olayla ilgili araştırma başlatıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı köpeğin bakım merkezine getirilmesi

-Veterinerin müdahalesi

-Röntgen çekilmesi

-Dernek başkanı ile röportaj

25.01.2019 - 10.58- Haber Kodu : 190125038 (ÖZEL)

6-KIZ ARKADAŞINI İNTİHARA YÖNLENDİRDİĞİ İDDİA EDİLEN SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Kumkapı'da eğlenceden döndüğü kız arkadaşı Nazan Dedeoğlu'na "atlayamazsın" diyerek üst geçitten atlamasına neden olduğu iddia edilen Umut Berkutay Y. hakim karşısına çıktı. Hakkında "intihara yönlendirme" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis istenen sanık Umut Berkutay Y. "Nazan'a kesinlikle 'atlayamazsın, atlarsın' şeklinde bir konuşma yapmadım" diyerek suçlamayı reddetti. 23 yaşındaki kızını kaybeden anne Şöhret Dedeoğlu ise, "Kızım hayat doluydu. İntihar ettiğini düşünmüyorum" diyerek sanıktan şikayetçi oldu.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan 26 yaşındaki sanık Umut Berkutay Y. ve ölen Nazan Dedeoğlu'nun annesi Şöhret ve babası Nazif Dedeoğlu katıldılar. Hakim celse arasında sanığın ifadesini verdiğini ve bu ifadesinin ardından hakkındaki karakola giderek imza verme şeklindeki adli kontrol kararının kaldırıldığını belirtti.

CELCE ARASINDA SAVUNMASINI YAPTI

Sanık Umut Berkutay Y. celse arasında verdiği savunmasında, kuzenini gezdirmek için kız arkadaşı Nazan Dedeoğlu ile Beyoğlu'na gittiklerini söyledi. Sanık Umut Berkutay Y., "Alkollüydük. Kız arkadaşım Nazan ile eve gitmek üzere ayrıldık. Yaya olarak Avrasya Tüneli'ne yakın olan üst geçidin bulunduğu yere gittik. Taksi çağırmıştım. Nazan üst geçidin orta kısmında oturdu. Kalkmak istemedi. Kendisini çekiştirip yürütmek istedim. Yine de kalkmadı. Üst geçitten indim. Nazan'a da inmesini söyledim. Kafamı çevirip baktığımda Nazan'ı korkuluklara sarılı vaziyette gördüm. Onu o halde görünce iki-üç basamak üst geçide doğru çıktığım sırada Nazan kendini bıraktı. Ve yolun orta şeridine sırt üstü düştü. Aramızda hiçbir sorun yaşanmamıştı. Eğlenceden dönmüştük. Ben Nazan'a kesinlikle 'atlayamazsın, atlarsın' şeklinde bir konuşma yapmadım. Alkol alsam da ben kendimdeydim. Zaten 112'yi ben aradım. Polisi de ben aradım" dedi. "HERHANGİ BİR DARP OLAYI YAŞANMADI"

Sanık Umut Berkutay Y. mahkemede de "Olay tarihinde maktul ile eğlenmeye gitmiştik. Çok alkol aldı, yürümekte zorluk çekiyordu. Ben de alkol almıştım. Kendisini taşımak istedim. Olay tarihinde herhangi bir darp olayı yaşanmadı" dedi.

Sanığın avukatı, müvekkili ile maktulenin 4 yıldır birliktelikleri olduğunu öne sürerek "Evlilik derecesinde yakınlıkları vardır. Bu talihsiz olayın halen etkisi altındadır. Müvekkilim de sevdiği bir insanı kaybetmiştir. Müvekkilim olay günü 170 promil alkollü olduğunu söylemiştir. Buna rağmen kendisiyle ilgili 'atlarsın atlamazsın' şeklinde tutulan tutanağa imza atmamıştır. Emniyette bu yönde bir söylemi de olmamıştır" diye konuştu.

ANNE VE BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Nazan Dedeoğlu'nun annesi Şöhret Dedeoğlu olayın nasıl meydana geldiğini görmediğini belirterek "Kızım hayat doluydu. Olaya ilişkin kamera kayıtlarını izledim. Kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Sanıktan şikayetçiyim. Kızımın cep telefonu ve çantası halen yoktur" dedi. Baba Nazif Dedeoğlu da "Kızım sanık tarafından darp edilmiştir. Kızımın sanık tarafından daha önce de darp edildiğini düşünüyorum" diyerek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Şikayetçilerin avukatı ise "Söz konusu görüntülere ilişkin rapor alınmasını talep ediyoruz. Maktulün vücudunda çeşitli kimyasal olduğu tespit edilmiştir. Ne tür kimyasal olduğu yönünde araştırma yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. TANIK DİNLENDİ

Duruşmada, olayı ambulansa haber verdiğini söyleyen tanık Murat Köse dinlendi. Köse, "Avrasya Tüneli'nden araç ile çıkarken karanlıkta sağ tarafta sahil bölümünden bağırarak koşan bir şahıs gördüm. Önüme atlayacak diye korktum hızımı yavaşlattım. Durma aşamasına geldiğim noktada üst geçitteki bayan aracımın yaklaşık bir metre yakınına düştü. Üst geçide doğru baktım, yukarıda kimseyi görmedim. Daha önce gördüğüm bağıran şahıs, düşen kişinin yanına geldi. 'Aşkım, aşkım' diye bağırmaya başladı. Bir taraftan da 'Ne yaptın' deyip ağlıyordu. Maktulün üstü başı açıldığı için üstüne kapanmıştı. 112'yi aradım. Avrasya Tüneli'deki ekibe haber verdim. Sonrasında polisler geldi" dedi.

TUTANAĞI DÜZENLEYEN POLİSLER DİNLENECEK

Şikayetçilerin davaya katılma taleplerini kabul eden mahkeme, tutanağı düzenleyen polislerin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Olay anına ilişkin görüntülerin yeniden görüntü inceleme konusunda uzman bilirkişiye gönderilerek net ve fotoğraflı olarak adım adım olay anına kadar görüntülerin dökümünün istenilmesine de karar verildi. Maktulün vücudundaki kimyasal maddelerin incelenmesi yönündeki talebi reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi. İDDİANAME

İddianamede, 16 Nisan 2018'de Kumkapı'da eğlenen sanık Umut Berkutay Y. ve Nazan Dedeoğlu'nun Avrasya Tüneli'ne doğru yaya olarak yürümeye başladıkları ve üst geçidin olduğu yere geldiklerinde burada aralarında "Atlayamazsın, atlarsın" şeklinde konuşmalar geçtiği anlatıldı. Sanığın üst geçitten indiği, Nazan Dedeoğlu'nun ise kendini üst geçitten yola bıraktığı, yola düşen Dedeoğlu'nun hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi. İddianamede, atılı suçun sanık tarafından işlendiği hususlarını mahkemenin değerlendirilmesine bırakıldı. Sanık hakkında "Başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

================================ 7-MAHKUMLAR, "EĞİTİME VE GÖNÜLLERE RENK KATIYOR" PROJESİYLE OKULLARI BOYUYOR Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)

Denetimli Serbestlik Yasası kapsamındaki hükümlüler, "Eğitime ve gönüllere renk kat" adı verilen proje kapsamında sömestr tatilinde İstanbul'un 12 ilçesinde 6 okulu boyuyor, 39'unu temizleyip, tamir ediyor.

Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün yargı alanında bulunan Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Zeytinburnu ilçelerinde, hükümlülerin cezalarının son bölümünü kamuya yararlı işlerde çalıştırılması kararlaştırıldı. Mesleki eğitime alınan ve yasa uyarınca 2 saatlik çalışmaları 1 günlük hapis cezasına eş kabul edilen iyi halli hükümlülerin bir bölümünün kamu yararına sömestr tatilinde 12 ilçedeki 6 okulu boyaması ve 39 okulda temizlik ile tamirat işlerinin yapılması kararlaştırıldı. Avcılar Kaymakamlığın imzaladığı protokol kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait okullarda 3 yıldan bu yana yaz aylarında uygulanan "Eğitime ve gönüllere renk kat" projesi kapsamında boyama ve temizlik yapan hükümlülerin bunu sömestr tatilinde sürdürmesi benimsendi. Daha önceden boya-badana konusunda eğitim gören ve usta hükümlülerin de görevlendirilmesi ile beceri sahibi olan 25 hükümlü, Firuzköy Mahallesi'ndeki Ali Karay Ortaokulu'nu boyayarak, ikinci dönem eğitime yetiştirmek için hummalı çalışmayı sürdürüyor.

Avcılar Kaymakamı Ömer Yaran ile Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, okula giderek çalışmaları izledi. Kaymakam Yaran, özgürlüklerine kavuşmadan önce meslek öğrenen, okul boyama gibi toplum yararına işlerde görevlendirilen hükümlülerin gösterdiği bu çabanın çok önemli olduğunu söyledi. Milli Eğitim Müdürü Emin Engin de, bakanlık olarak büyük önem verdikleri bu örnek proje ile 3 yıldan bu yana birçok okulu boyayan ve temizleyen hükümlülerin meslek sahibi olurken aynı zamanda bir şeyler üretmenin tadını aldıklarını anlattı. "BÖYLE İŞLERDE GÖREVLENDİRİLMEKLE İNSANLARIN BİZE BAKIŞ AÇILARI DEĞİŞİYOR"

Geçen yaz mevsiminde Avcılar'daki çeşitli okullarda boya-badana çalışmalarına katılan hükümlülerden Özgür Sına, "Kader mahkumu olsak da cezaevinden çıktığımızda sosyal yaşama uyum sağlayabilmemiz için hazırlanan bu projeye bizi dahil edenlere teşekkür borçluyuz. Bir nevi kadrolu işçi durumundayız. Dışarıda iş sıkıntısı olsa da, artık geçici işlerde boya-badana yapabilecek durumdayız. Cezaevi çok kötü. İnsanlar bir şeyi yaşayamayınca değerini anlayamıyor" dedi. Daha önce boya yapmayı bilmediğini belirten hükümlülerden Timuçin Hatır ise, mahkum oldukları için dışarıdan bakıldığında ötekileştirildiklerini ancak bu proje ile kendilerine güvenlerinin geldiğini söyledi. Hatır, "Böyle işlerde görevlendirilmekle insanların bize bakış açıları değişiyor. Okullar açıldığında aileler, öğrenciler burayı bizim boyadığımızı öğreneceklerdir. Bu okulu boyamak bu işleri yapmak meşaketli bir iş. İnsan bunu yapmayabilir. Ama bunu bütün arkadaşlarım severek yapıyor. Bu çok önemli bir şey. Biz hata yapmış olabiliriz. İnsanın donanımında hata vardır. İnsan dünyaya geldiğinde hatalarla başlar ve bunları düzeltmeye başlar. Biz de bunu yapıyoruz. Arkadaşlarım da bundan memnunlar." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Boya yapan mahkumlardan görüntüler

-Mahkumlar, okul boyama ve Denetimli Serbestlik ile ilgili konuşurken

-Avcılar Kaymakamı mahkumlarla görüşürken ve DHA muhabirine konuşurken

-Avcılar Milli Eğitim Müdürü mahkumlarla ve konuşurken

-Genel ve detaylar

25.01.2019 - 09.55- Haber Kodu : 190125014 8-KUZENİNİ ÖLDÜRMEKTEN YARGILANMASINA BAŞLANDI Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy'de teyzesinin oğlu İbrahim Yüce'yi bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklu bulunan Muhammet Deniz'in yargılanmasına başlandı. Olayda yaralanan Tayfun Yüce, bıçak darbesiyle yere düşen dayısı İbrahim Yüce'nin elinde bıçakla başında bekleyen sanığın, "Bu burada ölecek, yardımcı olanı da öldürürüm" dediğini öne sürdü.

İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Muhammet Deniz ve avukatı ile öldürülen İbrahim Yüce'nin yakınları katıldı. OLAY ANINI ANLATTI

Kimlik tespitinden sonra sanığın savunmasına geçildi. Teyzesinin oğlu maktül İbrahim Yüce ile aralarında para nedeniyle sorunlar bulunduğunu söyleyen Muhammet Deniz, "Olay günü yürüdüğüm esnada İbrahim ve Tayfun Yüce geldi. İbrahim kolumdan tuttu, enseme vurmaya başladı, sinkaflı küfürler etti. Ben de onu sakinleştirmeye çalıştım. Sonra elini belime attı. Belimde bıçak vardı, onu çıkarmaya çalıştı. Başımı çevirdiğimde Tayfun başıma yumruk indirdi. Bıçağı da maktulle ben karşılıklı tutmuştuk. Onun çekmesiyle bıçak, maktulün boynuna girdi. Tayfun arkadan bana vurmaya devam ettiği için arbede esnasında o da yaralandı. Sonra ikisi kaçmaya başladı. Onlar kaçınca ben de arabama doğru yürüyecektim. İbrahim tekrar üstüme doğru geldi, kendimi savunmaya çalıştım. Korkutmak için bıçağı salladım. Bıçak omuzuna isabet etti. Tayfuna, 'ambulans çağırın' dedim. Polis geldi, olayı anlattım" dedi.

YARALANAN TAYFUN YÜCE OLAY ANINI ANLATTI

Olayda yaralanan Tayfun Yüce de müşteki/mağdur sıfatı ile ifade verdi. Alacaklarını almak için Muhammet Deniz'in olacağını tahmin ettikleri Kadıköy'e gittiklerini söyleyen Tayfun Yüce "Kadıköy'de Muhammet'i gördük, dayım yanına gitti. Ben de peşinden gittim. Dayım sanığın kolundan tutarak, 'Hem paramızı vermiyorsun, hem de telefonlarımızı engelliyorsun' dedi. Muhammet direk maktule kafasıyla vurdu. O sırada belinden bıçağı çıkarıp dayımı boyun ve omuz bölgesinden rastgele bıçakladı. Dayım yaralandıktan sonra bu sefer benim üzerime gelerek, sol omuzumdan bıçakladı. 'Dayı kaç bu bizi öldürecek' dedim, aşağı doğru kaçmaya başladık. Peşimizden küfür ederek koştu. Dayımı yakaladı, dayım ona yalvardı ancak sanık boynuna bıçağı vurdu. Sonra dayıma tekme attı. "Bu burada ölecek, yardımcı olanı da öldürürüm' diyerek bıçakla yerde yatan dayımın yanında bekledi. Çevredekilerin tepki göstermesiyle olay yerinden kaçtı" dedi.

Maktül İbrahim Yüce'nin ailesi söz alarak sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.