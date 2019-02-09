DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KARTAL'DA ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL(DHA)

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerinde ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor. Çöken binanın çevresinde oluşturulan güvenlikli bölgede ise enkaz altında kalanların yakınları ile basın mensuplarının bekleyişi sürüyor. İstanbul Valiliği tarafından Çaka Bey İmam hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kriz merkezi de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinde polisin güvenlik alması

-Olay yerindeki çalışmalar

-Ambulans ve sağlık ekiplerinden ayrıntı

-Vatandaşların bekleyişi ====================== 2 - BAKAN SOYLU ENKAZDA İNCELEMELERDE BULUNDU Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kartal'da çöken binanın enkazında incelemelerde bulundu. Bakan Soylu İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile birlikte çöken binanın enkazına gelerek arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında incelemelerde, buradaki ekiplerden bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:

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- Bakan Soylu ve beraberindekiler

- Enkazdan görüntüler

- Detaylar ============================== 3- O ASTRONOT İSTANBUL SOKAKLARINA ÇIKTI Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul DHA

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde gündem konusu olan astronot bugün İstanbul sokaklarına çıktı.

Yeşilay'ın projesi hafta içi çok konuşulmuştu. Metrobüs durağında astronot kıyafetliyle görüntülenen kişi, 9 Şubat 'Sigara Bırakma Günü'nde yani bugün İstanbul sokaklarına çıktı. Kadıköy İskelesi'nde sabah saatlerinde gelen astronot sigara bağımlılığına karşı "Sigara havanızı bozmasın" yazılı broşür dağıttı. Sigara bağımlılığına ve pasif içiciliğe dikkat çeken astronota vatandaşların ilgisi de büyük oldu Görüntü Dökümü:

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- Astronotun görüntüsü

- Broşürden görüntü

- Broşür dağıtılanların görüntüsü

- İskeleden görüntüler

- Detaylar 09.02.2019 - 10.49 - Haber Kodu : 190209033 ========================== 4- AVCILAR'DA KAZA YAPAN MOTOSİKLET ALEV ALDI, 2 OTOMOBİL YANDI Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)

Avcılar'da ters yöne giren bir otomobil gazete dağıtan motosikletli kuryeye çarptı. Metrelerce sürüklenerek alev alan motosiklet 2 otomobilin yanmasına neden oldu. Alev alev yanan otomobiller cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SAĞLIKÇILARDAN YARDIM İSTEDİ

Olay sabah saatlerinde Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Tek yönlü sokağa ters giren bir otomobil karşı yönden gelen motosikletli kuryeye çarptı. Motosiklet sürücüsü yere düşerek hafif şekilde yaralanırken, motosiklet metrelerce sürüklenerek alev aldı. Sızan yakıtla birlikte daha da büyüyen alevler yol kenarına akarak bir otomobilin tamamen bir başka otomobilin ise kısmen yanmasına neden oldu. Bu sırada sokaktan geçen bir kişi, sokak üzerinde bulunan bir özel ambulans şirketinde çalışan sağlıkçılardan yardım istedi. Sağlık çalışanları daha büyük bir tehlikeyi önlemek için içerisinde oksijen tüpü gibi çok sayıda yanıcı madde olan ambulansları olay yerinden uzaklaştırdı. Yangın söndürme tüpleriyle de alevlere müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan araç ve motosiklete müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yere düşerek hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek olayla ilgili çalışma yaptı. Polis kaçan otomobil sürücüsünü arıyor

"AMBULANSLARIMIZI KURTARMAYA ÇALIŞTIK"

Yaşanan olayı anlatan ve yangına ilk müdahalede bulunan sağlıkçı Serdar Sekizkardeş, " Camlara vurup biri kaçtı bizi uyandırdı. olay zaten ilk biz müdahale ettik. Araçlara doğru ilerleyen alevlere yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştık daha sonra itfaiyeyi aradık. Ambulanslarımızı kurtarmaya çalıştık. Motosiklet sürücüsü hafif yaralıydı" diye konuştu. Görüntü Dökümü

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Yanan araçlar AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Sokaktan görüntü

-Kazaya karışan motosiklet ve otomobilden görüntü

-Polis,sağlık ve itfaiye ekiplerinden görüntü

-Yanan araçlardan görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Diğer detaylar ============================= 5 - KABLO HIRSIZLARI ESKİ FABRİKADA YANGIN ÇIKARDI Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA

Arnavutköy'de boş bir fabrikaya gündüz vakti giren 4 kişi, elektrik panolarındaki kabloları çalmaya çalışırken yangına neden oldular.

Olay Arnavutköy'e bağlı Hicret Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım Beyazıd Caddesi üzerinde bulunan ve birkaç ay önce boşaltılan çivi fabrikasına giren 4 kişi, elektrik tesisatındaki kabloları çalmaya çalıştılar. Elektrik panosunu kıran hırsızlar, patmamalar üzerine paniğe kapılarak olay yerinden kaçtılar. Elektrik panosundaki patlamalar yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını kısa sürede söndürürken fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Fabrikada meyrdana gelen patlamalar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar ============================= 6 - 6 YIL SÜREN ZORLU SÜRECİ BEYİN PİLİ AMELİYATIYLA ATLATTI - Yaşlılık hastalığı olarak bilinen Parkinson'a 35 yaşında yakalandı.

- Günden güne titremeleri artan, yürümek ve konuşmakta zorlanan Günay Gündoğdu önce işini, ardından sosyal hayatını kaybetti.

- Gündoğdu'nun 6 yıl süren kabusu beyi pili ameliyatıyla sona erdi. 41 yaşındaki Gündoğdu, "Hayatım yeniden başladı" diyor. İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- YAŞLI hastalığı olarak bilinen Parkinson'a 35 yaşında yakalanan Günay Gündoğdu, hastalık nedeniyle önce işini, ardından sosyal hayatını kaybetti. Hareketleri kısıtlanan genç adam, 6 yıllık ilaç tedavisinin ardından beyin pili ameliyatıyla adeta yeniden doğdu.

İstanbul'da yaşayan Günay Gündoğdu (41), Parkinson hastalığı ile 35'inde tanıştı. Özel bir şirkette çalışan evli ve 2 çocuk babası Gündoğdu'nun şikayetleri elleri ve vücudunun uyuşmasıyla başladı. Şikayetleri artan genç adam, birçok hastane ve doktorun kapısını çaldı. Parkinson hastalığının 6 ay sonunda teşhis edildiğini anlatan Gündoğdu, 6 yıl boyunca ilaç tedavisiyle ayakta durdu. Günden güne titremeleri artan, yürümek ve konuşmakta zorlanan Gündoğdu, Medipol Üniversitesi Parkinson ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh ve ekibi tarafından uygulanan 'beyin pili' ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

"6 YIL ÇOK ZOR GEÇTİ"

Parkinson hastalığına yakalandığını ilk duyduğunda çok korktuğunu söyleyen Günay Gündoğdu, "Daha önce duyduğum, bildiğim bir hastalık değildi. Çok zor bir hastalık ve 6 yıl çok zor geçti. 6 yıl boyunca ilaç kullandım. Ancak ilaçların yan etkileri çok fazlaydı. Konuşmakta, yürümekte zorlanıyordum" dedi.

Gündoğdu, beyin pili ameliyatı sonrası yaşadıklarını ise şu sözlerle anlattı:

"Beyin pili ameliyatından önce çok korkuyordum. Bu korkumu yendim. Bir ay önce ameliyat oldum. Şu anda hastalığa ilk yakalandığım gibiyim. Hastalığın daha ilerlemediği durumdayım, en başa dönmüş oldum. Hastalığın ileriki aşamalarıyla şu anki durumum karşılaştırılamaz. Çok büyük bir değişiklik var. Şu an hastalığın başlangıç noktasına geri döndüm diyebilirim." "HAYATIM AMELİYAT SONRASI YENİDEN BAŞLADI"

6 yılda işini ve sosyal hayatını kaybeden Gündoğdu, bu kadar zamanın ardından tekrar ailesiyle vakit geçirmeyi planladığını ifade ederek, "Artık ailemle zaman geçirmek, onlarla sinemaya gitmek, gezmek istiyorum. Spor yapmak ve yüzmeye başlamak gibi bir hedefim var. Hayatım yeniden başladı. O yüzden çok hayalim, hayata dair planım var. İnsanlar korkmasın tedavi olsunlar. Hayatım beyin pili ameliyatı sonrası yeniden başladı. Tedavim sona erdiğinde işe de başlayacağım. Şu an kendimi çok iyi ve rahat hissediyorum" diye konuştu.

Hastalık süresince eşinin yanında olan ve yaşadığı zorlukları yakından gören Sevinç Gündoğdu ise, "Maddi ve manevi çok zorlu anlar yaşadık. Zorlu süreçleri ameliyatla atlattık. Ben 6 yıl öncesini şu an silmek istiyorum. Bu hastalık çok zor, yaşadıklarımı anlatamıyorum" dedi.

"HASTALARIN YÜZDE 10'UN 40 YAŞ ALTI"

Gündoğdu'nun ameliyatını gerçekleştiren Medipol Üniversitesi Parkinson ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, Parkinson'un ileri yaş hastalığı olduğuna dikkat çekti. 62-65 yaş arasında her 300 kişiden birinde bu hastalığın görüldüğünü ifade eden Op. Dr. Ali Zırh, "Parkinson 40 yaşın altında görünür ise 'genç yaşta görülen Parkinson hastalığı' diyoruz. Toplam hastaların ortalana yüzde 10'unda 40 yaşın altında görülüyor" dedi. "AMELİYATI KONUŞA KONUŞA YAPTIK"

Op. Dr. Ali Zırh, genç yaşta bu hastalığa yakalanan Gündoğdu'ya uygulanan tedavi hakkında ise şunları aktardı:

"Parkinson pilleri, beyin içerisine yerleştirdiğimiz iki ince elektrot, göğüste cilt altına yerleştirdiğimiz pil ve onları birbirine bağlayan iki uzatma kablosundan oluşuyor. Amaç beynin içine elektrik akımı vererek hastalık bulgularını düzeltmeye çalışmak. Parkinson ve distoni gibi aşırı vücut kasılması olan hastalar olmak üzere en çok hareket bozukluklarında başarıyla kullanılıyor. Pozisyonel tremor ya da esansiyel tremor dediğimiz el titremelerinde de çok başarılı sonuçlar veren bir tedavi yöntemi. Bu tedaviye artık tıbbi tedavinin yetersiz kaldığı veya tıbbi tedavinin yanıt vermediği hastalarda uyguluyoruz. Biz bu ameliyatları uyanık, konuşa konuşa hastayla sohbet ederek yapıyoruz. Kafa tasına birer küçük delik açıyoruz. Beynin içerindeki hücrelerin yerlerini tespit ediyoruz. Elektronik düzeneklerle hücreleri dinliyoruz. Hastalıktan sorumlu hücrelerin yerlerini dinliyor ve elektrot ucundan elektrik akımı vererek uyanık hastanın ona verdiği cevaplara bakıyor ve böylelikle seksen mikrondan az bir hata payıyla hastalıktan sorumlu hücreleri buluyoruz."

İstem dışı hareketler ve hastalık bulgularının artması nedeniyle Günay Gündoğdu'ya beyin pili ameliyatı yaptıklarını anlatan Op. Dr. Zırh, "Ameliyat sonrasında ise pil tedavisi ilaçları taklit ettiği için neredeyse hiç ilaç almamaya başladı. Artık bütün günü rahat geçiyor. Vücudundaki o dalgalanmaların getirdiği istem dışı hareketleri yaşamıyor" dedi.