DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- İSTANBUL VALİLİĞİ: 90 GÜNLÜK SÜRECİN BAŞLADIĞI BİLDİRİLDİ Haber: İstanbul,(DHA)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak, riskli binaları öncelikli olarak dönüştürecek projesiyle ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "90 günlük sürecin başladığı 20 Şubat 2019 tarihli yazımızla Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerine bildirilmiştir" denildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 2023 Kentsel Dönüşüm Vizyonu doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için yeni bir süreç başlattı. 19 Şubat 2019 tarihli Bakanlık genelgesiyle Kentsel Dönüşüm Süreci'nin ilke ve esasları bütün valiliklere bildirildi. Buna göre bütün yurtta il ve ilçe bazında 'Afet Riski' en yüksek alanlar tespit edilerek Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanacak ve 3 ay içerisinde Bakanlık makamına sunulacak" ifadeleri yer aldı. "ÇALIŞMALAR HEMEN BAŞLANACAK"

"İstanbul Valiliği olarak genelgede belirtilen ilke ve esaslar ile 90 günlük sürecin başladığı 20 Şubat 2019 tarihli yazımızla Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar ve ilçe belediyelerine bildirilmiştir" denilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizce 'Afet Riski' en yüksek alanların tespiti ve Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin hazırlanması çalışmalarına hemen başlanacak, kaymakamlıklarımız da bu çalışmaları koordine ederek destek olacaklar. İlimizde 'Afet Riski' en yüksek alanların tespiti ve Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi'nin sağlıklı bir şekilde ve zamanında hazırlanmasının Valilik olarak takipçisi olacağız. İstanbul'da kentsel dönüşüm hedeflerine ulaşılması ve olası afet riskine karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi konusunda hep birlikte gayret göstereceğiz" denildi.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv görüntü

-Havadan görüntüler =========================== 2- BOĞAZ SİS ALTINDA; YÜZLERCE GEMİ GEÇİŞ İÇİN BEKLİYOR Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İstanbul DHA

İstanbul Boğazı'nda günlerdir sis kabusu yaşanıyor. Sis nedeniyle Boğaz'dan geçemeyen yüzlerce gemi, Karadeniz ve Marmara'da bekliyor.

İstanbul Boğazı'nda 3 gündür sis nedeniyle transit gemi geçişlerinde aksama yaşanıyor. Boğaz'ın kapatılmasıyla Kuzey ve Güney girişinde yüzlerce gemi geçiş için beklemek zorunda kaldı. Uzun süreli beklemeler küçük ölçekli gemilerde yakıt, kumanya ve su sorunu oluşturuyor. Gemi şirketleri taahhüt ettikleri sürede mevcut yüklerini götüremedikleri için de yüzbinlerce dolar zarar ediyor.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında da İstanbul Boğaz'ında 5 günlük sis kabusu yaşanmıştı. Boğaz'ın 70 saatten fazla transit gemi geçişlerine kapatılmasıyla 351 gemi uzun süre beklemek zorunda kalmıştı. Görüntü Dökümü:

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-Radardan bekleyen gemilerin oluşturduğu yoğunluk

-Dün akşam ve gündüz çekilen sis görüntüleri

-Geçen yıla ait görüntüler

======================= 3- 'ARAP EMRAH' SAKLANDIĞI GECEKONDUDA YAKANLANDI Çağatay KENARLI/İstanbul,(DHA)

'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever, Sultangazi'de bir gecekonduya yapılan operasyonda yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Arap Emrah' lakabıyla bilinen suç örgütü lideri Emrah Sever'in yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri Sever'in Sultangazi'de bir gecekonduda saklandığını belirledi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde yaptığı ortak operasyonda Emrah Sever'i yakalayarak gözaltına aldı. Sever'in yapılan sorgulamasında '4 cinayet', 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kasten yaralama', 'Mala zarar verme' ve 'Ruhsatsız silah taşımak' suçlarından işlem yapılacağı öğrenildi. Görüntü dökümü

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-Arşiv görüntüler 4- BAĞCILAR'DA TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Bağcılar'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 07.15 sıralarında Mahmutbey Mahallesi Tanyeli Sokak'ta bulunan 4 katlı tekstil ürünlerinin baskısının yapıldığı bir iş yerinde çıktı. Atölyeden henüz bilinmeyen nedenle alevler yükseldi. Alevlere ilk olarak iş yeri çalışanları yangın tüpüyle müdahale etti. Çalışanların müdahalesinin yetersiz kalması üzerine durum itfaiye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Dumanlardan görüntü

-İşçilerden görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Caddeden görüntü

-Röportaj

-Diğer detaylar =================================== 5- ÇOCUKLARDA KOLESTEROLÜN ÇARESİ: TÜRK TİPİ BESLENME * Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu'dan ailelere uyarı... " Fast food tarzı beslenme kan yağı yüksekliğini artırır. Klasik Türk tipi beslenme obezitenin ve kolesterolün yenilmesinde iyi bir çözümdür" "Çocuğun aktivesini artırmalı. Buna risk oluşturacak televizyon, tablet, cep telefonundan interneti kısıtlamak lazım" İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- KOLESTEROL probleminin erişkinlerde olduğu gibi çocukların da yüzde 20'sinde görüldüğünü belirten Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, aileleri uyardı. Fast food tarzı beslenmenin kan yağını yükselttiğini belirten Süleymanoğlu, "Klasik Türk tipi beslenme obezitenin ve kolesterolün tedavisinde iyi bir yöntemdir" dedi.

Beslenme, genetik faktörler ve obezite çocuklarda görülen kolesterolün üç nedeni arasında gösteriliyor. Günümüzde özellikle çocuklar arasında hızla artan yanlış beslenmenin kan yağı düzensizliğine neden olduğunu ifade eden Emsey Hospital Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

"ÇOCUKLARIN YÜZDE 20'SİNDE GÖRÜLÜYOR"

Kan yağındaki düzensizliğin ilerleyen dönemlerde çocuklarda kalp damar hastalıklarına yol açabileceğini anlatan Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu, "Kan yağı düzensizlikleri; trigliserid, LDL (kötü kolesterol), total kolesterol yüksekliği, HDL'nin (iyi kolesterol) düşük olması şeklinde ortaya çıkıyor. Günümüzde de sıklığı oldukça yüksek. Kan yağı düzensizlikleri çocuklarda da sık görülüyor. Çocukların yüzde 20'sinde kan yağı dengesizlikleri görülüyor. Türkiye'de HDL düşüklüğü diğer ülkelere göre biraz daha fazla görülüyor. Ama genel olarak kan yağı dengesizliği ve düzensizliği ülkemizde sık rastladığımız bir hastalık" diye konuştu. OBEZİTEYE DİKKAT

Son yılların sağlık probleminin obezite olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Süleymanoğlu, "Genetik kan yağı yüksekliği yapan hastalıklar var. Diyetle ve bazı hastalıklarla ilişkili olan hastalıklar var. Son zamanların sık rastlanan problemi obezite. Kan yağı düzensizliğinin önemli nedeni obezite. Kan yağı yüksekliği ilerde kalp damar hastalıklarına yol açar. Yaşanan bu sağlık problemi ailenin sorunu olarak görülmeli ve ailecek bir önlem alınmalıdır. Ailenin çocuklarının aldığı yağ oranını azaltmaları lazım. İkinci basamak da çocuğun aktivesini artırmak olmalı. Buna risk oluşturacak televizyon, tablet, cep telefonundan interneti kısıtlamak lazım. Çocukta yemek bozukluğuyla ilgili ruhsal sıkıntı ya da depresyon varsa bunun altında yatan sebebin bulunup düzeltilmesi önemli" ifadelerini kullandı.

TEDAVİ DÜZENLİ BİR EGZERSİZ VE TÜRK TİPİ BESLENMEDE

Okul çağı öncesinde çocuğa düzenli bir egzersiz programı hazırlanması tavsiyesinde bulunan Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selami Süleymanoğlu ailelere Türk tipi beslenmeyi çocuklarına öğretmeleri uyarısında bulundu ve ekledi:

"Egzersiz programı sürdürülebilir ve kolay erişilebilir olmalı. Yürüyüş en kolay yöntemlerden bir tanesi. Fast food tarzı beslenme kan yağı yüksekliğini artırır. Klasik Türk tipi beslenme obezitenin ve kolesterolün yenilmesinde iyi bir çözümdür. Türk tipi beslenme dengelidir, yağı proteini ve karbonhidratı dengeli dağılmıştır, çeşitliliği vardır. Klasik Türk tipi beslenmeyi hastalarıma öneriyorum. Fast food kan yağını yükseltmede belirleyici ve artırıcı bir nedendir." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çocukların muayene detayları

-Çocuklardan kan alma detayları ========================== 6- SAVCININ KIZINA "CİNSEL SALDIRIYA TEŞEBBÜS" DAVASI; SANIĞA 5 YIL HAPİS VERİLDİ Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

Cumhuriyet Savcısı Ferhat Bozkurt'un kızı E.B.B.'ye yönelik olarak nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs suçundan tutuklu yargılanan C.G.E., 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, kararla birlikte C.G.E.'nin tahliyesine karar verdi.

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık C.G.E. (25) ve avukatları ile müşteki Ferhat Bozkurt ve avukatları katıldı. Mağdur E.B.B. (21) ise duruşmaya katılmadı. Esas hakkındaki savunmasını yapan C.G.E., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Benim vicdanım rahat. Ortada bir suç yok. Beraatımı dedi. Son sözü sorulan C.G.E., başka bir diyeceği olmadığını söyledi.

5 YIL CEZA ALDI

Mahkeme, C.G.E.'yi, "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Suçun teşebbüs aşamasında kalmasını gerekçe gösteren mahkeme, cezayı 6 yıla indirdi. "İyi hal" indirimi ile ceza 5 yıla düşürüldü. Diğer suçlardan sanığın beraatınae karar veren mahkeme, kararla birlikte sanığın tahliyesine hükmetti. Tutuksuz sanıklar Ş.Ş. ve Y.A.'nın ise beraatına karar verildi. İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, müşteki E.B.B.'nin arkadaşı Ş.Ş.'nin daveti üzerine aralarında Y.A. olduğu halde şüpheli C.E.G.'nin Ataşehir'de bulunan evine gittiği belirtiliyor. Tarafların evde alkol aldıkları bilgisine yer verilen iddianamede, E.B.B. ile şüpheli C.E.G.'nin yatak odasına geçtikleri, şüphelinin burada rızası dışında müştekiye yönelik cinsel istismarda bulunmaya kalkıştığı, müştekinin şüphelinin elinden kurtularak bağırdığı ve banyoya gittiği, kapıyı kilitlediği belirtiliyor.

Şüphelinin, "Nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 4 yıl 6 aydan 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanması isteniyordu.