DHA İSTANBUL BÜLTENİ 2

1- İSTANBUL'DA KAR BAŞLADI (1) Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR - Savaş ATAK - İstanbul DHA

İstanbul'da kar başladı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah karla karışık etkisini sürdürdü. Karla karışık yağmur zaman zaman yerini kara bırakıyor. Kentin batısında ise kar yağışı etkili oluyor. Çatalca kısa sürede beyaza büründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kar küreme ve yol temizleme araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çatalca'dan kar görüntüsü

-Mecidiyeköy'den kar görüntüsü

- Yağmura yakalananlar

- D-100 Karayolu Yenibosna'dan görüntü

- D-100 karayolunda ilerleyen otomobiller

- D-100 Karayolunda hazır bekleyen kar kürüme araçları

- Metrobüs üstgeçidinden görüntüler

- Genel ve detaylar =============== 2- KADIKÖY'DE BİR GARİP OLAY… - Durağa yanaşan otobüsün altında yatan kişiyi görenler kaza sanarak polise ihbarda bulundu.

- Olay yerine gelen polis, otobüsün altındaki kişiyi çıkarmak için uzun süre çaba sarf etti.

- İkna olmayan kişi zorla otobüsün altından çıkarıldı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA

Kadıköy'de otobüsün altına giren bir kişi polisi seferber etti. Polisin zor kullanarak otobüsün altında çıkardığı kişi gözaltına alındı.

Olay saat 07.45 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Ataç'ın kullandığı özel halk otobüsü yolcu indirmek için durağa yanaştı. Bu sırada otobüsün altındaki kişiyi görenler kaza olduğunu sanarak polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiyeden kurtarıcı araç ve sağlık ekipleri sevk edildi. OTOBÜSÜN ALTINDA BEBEĞİM VAR

Olay yerine ekipler yaptıkları ilk incelemede otobüs altındaki kişinin sıkışmadığını anladı. İsmi öğrenilemeyen kişi, 'otobüsün altında bebeğim var' diyerek buradan çıkmadı. Polis ekipleri otobüsün altına giren kişiyi çıkarmak için uzun süre dil döktü. Yapılan tüm ikna çabalarına rağmen otobüsün çıkmayan kişiyi polis zor kullanarak çıkardı. Gözaltına alınan kişi, İskele Polis Merkezine götürüldü. Olayın kaza olmadığının anlaşılmasını ardında itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Otobüs sürücüsü Ali Ataç, "Durakta yolcu indiriyordum. Bir kişi otobüsün altına girdi 'bebeğim var' diyerek çıkmadı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüsün altındaki kişi

-Vatandaşların ve polisin ikna çalışmaları

-İtfaiye, polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Polisin zor kullanarak çıkarması

-Gözaltına alınan kişinin polis otosuna bindirilmesi

-Otobüs sürücüsü ile röp

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler ================================ (ÖZEL)

3- BOŞANMAK İSTEYEN KIZ KARDEŞİNİ BIÇAKLADI Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane'de, Durmuş G. adlı kişi, eşinden boşanmak isteyen kız kardeşini önce dövdü sonra bıçakladı. Kardeşinin yanındaki kadına da saldıran Durmuş G., olayın ardından kaçtı. KARDEŞİNE RASTLADI

Olay, Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, boşanmak isteyen kadın eşinin yanından iki hafta ayrılarak bir kadın arkadaşının yanına yerleşti. Ailesinin tüm ısrarlarına rağmen evine dönmeyen kadın, yanına yerleştiği arkadaşıyla motosikletle gezerken ağabeyi Durmuş G.'ye rastladı. Kadınların yanına giden Durmuş G., kız kardeşiyle konuşmaya başladı. Konuşma bir süre sonra iki kardeş arasında tartışmaya dönüştü. Tartışma sırasında ağabeyi, motosikletin arkasında oturan kız kardeşine yumruk atarak yere düşürdü.

YOL ORTASINDA KAVGA ETTİLER

Yerden kalkan kadın, kafasındaki kaskı çıkararak ağabeyine fırlattı. Bunun üzerine Durmuş G., cebinden çıkardığı bıçakla kız kardeşine saldırdı. Bel, diz ve elinden yaralanan kadın yere yığılırken, Durmuş G., bu kez de kardeşinin arkadaşına bıçak savurdu. Kadın, bıçağın, üzerindeki yeleğe denk gelmesi sayesinde yara almazken saldırgan yaya olarak kaçtı. Ağabeyinin saldırısı sonucu yaralanan kadının ilk yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Bir esnaf tarafından iş yerine alınan kadın daha sonra haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, olayın ardından kaçan Durmuş G.'yi bulmak için çalışmalara başladı.

Yaralı kadına yardım eden vatandaşlardan Alper Sarı, "Biz sadece bıçakladığını gördük. Kaçtı, millet peşine düştü ama kimse yakalayamadı. Yanındaki kadını da bıçaklamaya çalıştı. Üstündeki yelekten dolayı girmedi bıçak. Ama ona da salladı yine. Ona bir şey olmadı, kardeşi bıçaklandı sadece. Belinden bıçakladı ve de eli kesildi" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı kadının ambulanstan indirilişi

-Yaralı kadından detay görüntü

-Yaralı kadının hastaneye girişi

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar

-Motosikletten detay görüntüler

- Alpay Sarı ile röpotaj ====================== 4 - ANKARA'DA TRAFİKTE ÖLÜMÜNE KAVGA KAMERADA - Kamyon sürücüsü önce otomobilin üzerine direksiyon kırdı, sonra bıçak çekip saldırdı.

- Dehşet dolu anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi Haber: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA

Ankara'da, bir otomobil sürücüsü ile kamyon sürücüsü, yolda seyir halindeyken birbirleriyle tartıştı. Kamyon sürücüsü, seyir halindeyken otomobil sürücüsünün üzerine direksiyon kırdı, ikisi de araçlarını durdurduklarında ise kamyon sürücüsü diğer sürücüye bıçak çekti. O anlar arkalarından gelen bir otomobilden saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. ÜZERİNE DİREKSİYON KIRDI

Olay, Ayaş Yolu Organize Sanayi Bölgesi istikametinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü ile kamyon sürücüsü yolda seyir halindeyken yol verme nedeniyle tartıştı. Kamyon sürücüsü yan şeritte seyreden otomobil sürücüsünün üzerine direksiyon kırdı. Otomobil sürücüsü şerit değiştirerek olası bir kazadan kurtuldu. Bir süre sonra iki sürücü araçlarını durdurdu.

BIÇAKLA SALDIRDI

Kamyon sürücüsü, aracından inip koşarak otomobilin yanına geldi. Kamyon sürücüsü, elinde tuttuğu bıçağı otomobildeki sürücüye doğru salladı.Otomobil sürücüsünün bu sırada aracın içinde kendini yana attığı görüldü. Bir süre sonra aracına dönen kamyon sürücüsünün yanına bu sefer otomobildeki kişiler geldi. Kamyondaki sürücü ile otomobilden inip gelenler arasında burada da tartışma yaşandı.

O anlar arkalarından gelen bir otomobildeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerası;

-Yolda seyir halindeki otomobil ile kamyon

-Kamyon sürücüsünün otomobile doğru direksiyon kırması

-Otomobil sürücüsünün aracını yan şeride kaçırması

-Her ikisinin araçlarını durdurması

-Kamyon sürücüsünün aracından inerek koşup otomobilin yanına gitmesi

-Kamyon sürücüsünün otomobildeki sürücüye doğru bıçak sallaması

-Otomobil sürücüsünün araç içinde yana doğru kaçması

-Kamyon sürücüsünün aracına dönmesi

-Otomobildekilerin kamyonun yanına gelerek sürücüsü ile tartışması

Detaylar

============================== 5 - 7 MART'TA İBADETE AÇILACAK ÇAMLICA CAMİİ'NDE SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) - TEMELİ 2013'te atılan Çamlıca Camii'nde sona gelindi. Cami 7 Mart'ta ibadete açılıyor. Regaib kandilinde ibadete açılacak camide kütüphane, konferans salonu gibi sosyal alanlar ise resmi açılış töreninin ardından halkın kullanımına açılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013'te temelleri atılan Çamlıca Camii'nde artık sona gelindi. İnşaat işlerinin tamamlandığı cami de artık dışarıda 100 dönümlük arazide peyzaj çalışmaları sürüyor. Caminin çevresi ise havuzlar ve şelalelerle süslenecek, vatandaşlar için oturma alanları ile çocuk oyun alanları bulunacak. REGAİP KANDİLİNDE İBADETE AÇILIYOR

Çamlıca Camii'nin açılış tarihi de belirlendi. Regaib kandiline denk gelen 7 Mart'ta cami ibadete açılacak. Sabah ezanıyla ibadete açılacak camide akşam da mevlit okunacak. Cami kompleksi içinde bulunan kütüphane, konferans salonu, sanat galerileri gibi sosyal alanların resmi açılışın ardından halkın kullanımına açılacağı belirtildi.

"7 MART TARİHİNDE İBADETE AÇIYORUZ"

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "2013 yılından bu yana devam edilen çalışmalarımızın artık sonuna geldik. Bahçe kısmında süren peyzaj çalışmalarının dışında şu anda çalışmalar tamamlandı. 5,5 yıldır devam eden çalışmalarda 500 bin metrekarelik bir alan içinde 200 bin metrekaresi kapalı alanda betonarme inşaat çalışması yaptık. 7 Mart 2019 tarihinde artık vatandaşlarımızın ibadetine açıyoruz" dedi. ÇAMLICA CAMİNİN BAZI ÖZELLİKLERİ ŞÖYLE

Çamlıca Camii külliyesinde vatandaşların rahat hareket etmeleri için 24 yürüyen merdiven ile 27 asansör de yerlerine yerleştirildi. Yürüyen merdivenlerin camiye yaya olarak gelen vatandaşları rahatlıkla caminin içine ulaşmalarını sağladığı belirtildi. Asansörleri kullanan vatandaşların ise otoparktan direkt caminin içine ulaşabildikleri belirtildi. 17 BİN METREKARE HALI SERİLDİ

Caminin içinde 17 bin metrekarelik alan deseni Çamlıca Camii için tasarlanan özel yapım halı ile kaplandı. Halının altında elektrikli ısıtma sistemi bulunuyor.

7 TON AĞIRLIĞINDA AVİZESİ VAR

Bu arada daha önceden Çamlıca Camii'nin dev kubbesinin altına yerleştirilen 7 ton ağırlığında 3 kattan oluşan dev avize ise testleri tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi. İç içe geçmiş halkalar şeklinde olan dev avizenin en geniş bölümü 32 metre çapında, diğer halkalar ise 24 ve 16 metre çapında. Camide ayrıca 10 metre çapında 4 avize daha bulunuyor. CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK CAMİ

En büyük cami kompleksi olacak Çamlıca Camii, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Komplekste ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları, 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor. DÜNYANIN EN BÜYÜK ALEMİNE SAHİP

Çamlıca Camisi, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. Çamlıca cami ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fetih Suresi"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami 4'ü 107.1 metre, 2'si ise 90'ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip. Çamlıca Camii bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlandı.

Görüntü Dökümü:

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-Caminin içinden dışından görüntüler

-Havadan görüntüler

-Külünk'ün açıklaması ====================== (ÖZEL)

6- SİBEL CAN'IN DOLANDIRILMASI DAVASI: SAVCI MÜTALAASINI DEĞİŞTİRDİ - Sanığa "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ceza istedi Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Ünlü şarkıcı Sibel Can'a ikinci el otomobilin sıfır olarak satılması davasında yeni bir gelişme yaşandı. Duruşma savcısı otomobili satan şirketin sahibi Şahin Mehmet Çelik hakkında beraat istediği mütalaasını değiştirdi. Gebze Gümrük Müdürlüğü'nden gelen yazı ve belgeleri dikkate aldığını belirterek mütalaasını değiştirdiğini belirten savcı, sanık Çelik hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Şahin Mehmet Çelik ile şikayetçi Sibel Can katılmazken; tarafları avukatları temsil etti. SAVCI MÜTALAASINI DEĞİŞTİRDİ

Önceki duruşmada sanık hakkında beraat kararı verilmesini talep eden savcı Enver Fatih Çimrin, Gebze Gümrük Müdürlüğü'nden gelen yazı ve belgeler üzerine esas hakkındaki görüşünün değiştiğini belirtti. Savcı değiştirdiği mütalaasında, Gebze Gümrük Müdürlüğü'nün yazısına yer vererek aracın sıfırmış gibi beyan edilerek gümrükten girişinin yapıldığını, ancak daha sonra Gümrük ve Ticaret Müffetişlerinin incelemesi sonucunda aracın ikinci el olduğunun anlaşıldığının tespit edildiğini belirtti. Amerika'daki şirketin de faturada aracın 2008 model olarak yazdığı, oysa sanığın aracı satarken faturayı 2009 model olarak kestiğinin anlaşıldığı kaydedildi. Mütalaada, sanığın gizlenen bilgiler ve aldatmacalarla gerçeğe aykırı olarak 2008 model ve kullanılmış aracı 2009 model ve sıfır araç olduğunu söyleyerek Sibel Can'a satarak "Nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediği anlatıldı. Savcı, sanığın TCK'nin 158 /1-h maddesi uyarınca 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

DURUŞMA SON SAVUNMA İÇİN ERTELENDİ

Sibel Can'ın avukatı Bülent Ernas, mütaalaya katıldıklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Şahin Mehmet Çelik'in avukatı Çağatay Uygun ise önceki beraat yönündeki mütalaaya göre savunma hazırladıklarını belirterek süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatına son savunmasını yapması için süre vererek duruşmayı erteledi. Görüntü Dökümü:

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-Arşiv ============================ 7- KONUŞMAYA UTANIYORDU, YENİ SESİYLE YENİDEN DOĞDU İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- ŞANLIURFALI 21 yaşındaki Mehmet Ökten, sesinin ince olması nedeniyle yıllarca birçok sorun yaşadı. Öyle ki telefonda konuşurken kadın olduğu dahi zannedildi. 'Ses estetiği' operasyonuyla yıllar sonra istediği sese kavuşan Ökten, "Kendime güvenim, yürüyüşüm, mimiklerim, hatta gülüşüm bile değişti. Yeni sesimle birlikte yeniden doğdum" dedi.

Şanlıurfa Siverek'te dünyaya gelen Mehmet Ökten, ergenlik dönemiyle birlikte sesinin akranlarına göre daha ince çıktığını fark etti. Üstelik konuşmaları da tam olarak anlaşılamıyordu. Çözüm ararken başvurduğu uzmanlar, sorunun soğuk algınlığından kaynaklandığını, zamanla düzeleceğini söylese de öyle olmadı. Mehmet, İstanbul'da, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla gerçek sesine kavuştu.

"SESİMİ DUYAN KADIN ZANNEDİYORDU"

Sesinin, özellikle telefon konuşmalarında kadın sesine benzetildiğini bu nedenle toplum içinde de konuşmakta zorluk yaşadığını belirten Mehmet Ökten, "İstanbul'da okumaya geldiğimde, arkadaşlarım 'Sesin tuhaf. Söylediklerin anlaşılmıyor' demeye başladı. Yıllarca sesimdeki hem bu farklılık, hem de kısıklığın nedeni bulunamadı. Kendimi ifade edemediğim için de rahatsız oluyordum. Bu durum öyle bir noktaya geldi ki özgüven eksikliği yaşamaya başlamıştım. Hem özel, hem de sosyal hayatım etkilenmeye başladı" diye konuştu. "HAYATA KÜSMÜŞTÜM YENİDEN DOĞDUM"

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Kulak Burun Boğaz & Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Alkan tarafından gerçekleştirilen 2 saatlik ses estetiği operasyonuyla 21 yıl sonra gerçek sesini duyan Mehmet Ökten, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

"Zeynep Hoca ses tellerimin birbirinden çok uzak olduğunu tespit etti. Sorunun ameliyatla çözülebileceğini anlattı. Önce burnumdaki deviasyon sorunu için ameliyat oldum. Ardından ses teli ameliyatı oldum. 20 gün içinde günlük yaşamıma geri döndüğüm gibi, hayatım da tamamen değişti. Ameliyat sonrası sesimi iyi kullanabilmek için ses terapisine başladım. Hala evde ses egzersizlerime devam ediyorum. Ama bu ameliyat beni tamamen değiştirdi diyebilirim. Arkadaşlarımla bir araya gelmekten daha çok keyif alır oldum. Uzun bir konuyu artık bir nefesle anlatabiliyorum. Özgüvenimi geri kazandım. Hayata küsmüştüm, yeniden doğdum."