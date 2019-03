DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

"BİR KİŞİYİ BİZ ÇIKARTTIK, 4 KİŞİ İÇERİDE BAĞIRIYORDU" Yangın sırasında yardıma koşan Fatih Kalp, o anları şöyle anlattı: "Sabahleyin bir baktık ki içerisi yanıyor. Daha sonra durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine ildirdik. İçeride 5 kişi vardı. İçeride 4 kişi mahsur kaldı. Bir kişiyi biz çıkarttık, diğer 4 kişi içeride bağırıyordu. Yangın şu anda devam ediyor. 4 kişi şu an içeride. Biz karşı binada kalıyoruz. Biz gurbetçiyiz, hafif dumanlar geliyordu. Biz hemen yardıma koştuk. Kapının önünde bir kişi vardı. Biz de onu hemen çekip dışarı çıkardık. Alevler çok olduğu için biz içeri giremedik. İçeride bağırış sesleri vardı" dedi. Yangının çıktığı binada incelemeler sürüyor.

Eren ERMİŞ/İSTANBUL, (DHA) SİLİVRİ'de konuşan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehirde gençler için hiçbir şey yapılmamış" dedi. Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Silivri'de sivil toplum kuruluşu, meslek odaları, yöre derneği temsilcileri ve muhtarlar ile buluştu. CHP Silivri Belediye Başkanı ve CHP'nin Silivri Belediye Başkan adayı Özcan Işıklar ile toplantının yapıldığı düğün salonuna giren İmamoğlu, "Silivri'nin gerçek sahipleri hepinizi sevgiyle selamlıyorum" diyerek konuşmasına başladı. İstanbul'un tümünü kapsayan bir anlayışla hizmet edeceğini belirten İmamoğlu, "İnsanları ötekileştiren, paramparça eden, 'sen daha az seviyorsun ben daha çok seviyorum' diyen bir anlayışı kabul etmiyorum. İnançları ölçen bir anlayışta olmayacağım. Ben her vatandaşımı çok seviyorum. Nereden olursa olsun. Bu şehirde yaşayan her insanı mutlu etmek istiyorum. Bana oy vermesinin hiçbir önemi yok. Vermese de onu da mutlu etmek istiyorum. Benim insana eşit hizmet verme anlayışını sağlamak arzusundayım"

HER OYUNUZ İSTANBUL'A YÖN VERİR İmamoğlu, gençlere önem veren projeler geliştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti: "Kent yoksulluğu yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Ben geziyorum ve görüyorum içim yanıyor. Gençlerimizin umutsuzluklarını gördükçe gerçekten üzülüyorum. Bu şehirde gençler için hiçbir şey yapılmamış. 30 yıl aynı felsefenin yönettiği bir yerde İstanbul'un en kötü şehrini yaptıysanız hesap vereceksiniz. Yok öyle yağma. Ben kendimi mesul hissediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda Bağcılar'ı, Esenler'i Sultanbeyli'yi nasıl mutlu ederim onun için çalışacağım. Suç oranı en yüksek sizin yönettiğiniz yerde, eğitim oranı en düşük sizin yönettiğiniz yerde, okuma yazma bilmeyenlerin en yüksek sayısı sizin yönettiğiniz yerde. Başarı nerede Allah aşkına? Köprü yapmak mı başarı? Tünel yapmak mı başarı? Ben bu hizmetleri milletin cebindeki parayı koruyarak yaparım. Dolayısıyla sizi 19. yüzyılın aklıyla yönetmek haksızlıktır. Biz 21. yüzyıldayız. Bu kadar zeki bir şehre güzel çevre vereceksiniz. Çocuklara geleceğe umutla bakmaları için iyi bir eğitim almalarını sağlayacaksınız. Çocuklarımızı 2-3 yaşında okul öncesi eğitimi nasıl alabilirler, bunu sağlayacaksınız. Bilimle akılla dünyada nasıl yarışabilirler bunu sağlayacaksınız.

Bu şehir bu ülkenin önemli şehridir. Bu şehirde motor iyi çalışırsa Türkiye daha iyi çalışır. Eğer motor çalışmazsa Türkiye durur. Biz sadece İstanbul'un yaşayanları değiliz, Türkiye'ye moral verecek bireyleriz. Her oyunuz kıymetli. İstanbul'a yön verir, aynı zamanda Türkiye'ye yön verir. Uzun yıllardır bu şehri yöneten aklın yorgun olduğunu biz değil kendileri söylüyor. Görevden aldıkları kişilerin yorgun olduklarını kendileri söylüyor. Bu şehre ihanet ettiler mi? Ettiler. Ben ettiklerine şahidim. Türkiye'ye yön verecek seçimlerde atacağımız oyun önemini bilelim. Yeni nesil belediyeciliğin varlığı Türkiye'ye moral verecek. 'Oh beni dinleyen biri var' diyecek insanlarımız. 16 milyon insanın talimatıyla şehri yönetecek bir belediye başkanı geliyor. 1 kişinin talimatıyla değil." Silivri Belediye Başkanı ve CHP'nin Silivri Belediye Başkan adayı Özcan Işıklar da " "Biz biriyle o, 39'uyla dertlenmek için yola çıktı. 'Ben bu şehri daha yaşanır kılarım' diyen bir kardeşimiz var. O'na yolu açık olsun diyorum" dedi.

"Aynı şekilde Yemen ve Libya'daki savaşların durdurulması için bu sene çok daha fazla çaba sarf edeceğiz. Kardeş ülkelerde gözyaşının ve akan kanın durdurulması için Türkiye her zaman yoğun çaba sarf edecektir"

"Bugüne kadar Filistin Devleti'ni tanımayan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere her ülke nezdinde bundan sonra da temaslarımızı sürdüreceğiz"

"Türkiye, uluslararası arenada Filistin davasının müdafaası konusunda her zaman ön planda yer almaktadır"

"FİLİSTİN ZORLU SINAMALARDAN GEÇMEKTEDİR" Çavuşoğlu, Avrupa Ülkelerinde Görevli Filistin Büyükelçileri İstişare Toplantısı'na katıldı, burada bir konuşma yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, vefat eden Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Abdulkerim Hatip'e ve tüm Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başladı. Çavuşoğlu, açılışını yaptıkları konferansın Filistin'in dış ilişkilerinin geliştirilmesi ve özellikle Filistin davasının dünyaya aktarılması bakımından müspet neticeler vereceğine inandığını belirterek "Filistin zorlu sınamalardan geçmektedir. Karşı karşıya olduğumuz meselelerin sayısı azalmamış, bilakis artmıştır. İsrail Hükümeti'nin, Filistin halkının tarihi ve meşru haklarını hedef almasının yanı sıra diğer bazı aktörler de tek taraflı ve yasa dışı fiilleriyle bölgenin istikrarını bozmayı amaçlamaktadır. Türkiye, uluslararası arenada Filistin davasının müdafaası konusunda her zaman ön planda yer almaktadır. Geçtiğimiz dönemde İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde İstanbul'da Filistin konulu iki olağanüstü İslam Zirvesi tertipledik. Ayrıca çok değerli kardeşim Bakan Riyad Malki ile birlikte BM Genel Kurulu'nu harekete geçirerek, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye yönelik her girişimi hükümsüz kılan bir kararın ezici bir çoğunlukla kabul edilmesini sağladık. Aynı şekilde İsrail güvenlik güçlerinin tekrar eden saldırıları karşısında Filistinli sivillere korunma sağlanması konusunda da yine BM Genel Kurulu'nda ezici çoğunlukta bir karar çıkarmayı birlikte başardık" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL YAŞANANLARDAN DERS ALMAK YERİNE AYNI HATALARI TEKRARLAMAKTADIR Çavuşoğlu, Filistin davasının uluslararası toplumun gündeminde muhafaza edilmesinin önemine değinerek, "İsrail yaşananlardan ders almak yerine aynı hataları tekrarlamaktadır. Gazze'deki insanlık dışı ablukayı sürdüren İsrail, iki devletli çözümü devre dışı bırakmaya yönelik şiddetten beslenen pervasız bir kampanya yürütmektedir. Geçen yıl İsrail Parlamentosu'nda kabul edilen sözde Ulus Devlet Yasası da bu zihniyeti yansıtan yeni bir örnek olmuştur. Bu tür girişimlerin, diyalog ve diplomasi yoluyla adil ve kalıcı bir barışa ulaşma hedefimizi gölgelemesine asla izin vermeyeceğiz. İsrail, yasa dışı faaliyetlerini yoğunlaştırdıkça biz uluslararası sahada barış ve adalet için daha fazla çaba göstereceğiz. Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünün muhafazası, dış politikamızın önceliklerinden bir tanesidir. Bu, bizim için kutsal bir davadır. Kudüs'teki adaletsizliğe uluslararası toplumun dikkatini çekmek için her türlü çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.

"REFAH VE HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK FİLİSTİN HALKININ TARİHİ VE MEŞRU HAKKIDIR"

Çavuşoğlu İsrail'in Kudüs'te yeni oldu bittiler yaratma gayretlerini endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Kudüs'ün statüsünün tek taraflı fiillerle değiştirilmesi mümkün değildir, buna da asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasının bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "Kendi topraklarında işgal ve abluka altında değil, refah ve huzur içinde yaşamak Filistin halkının tarihi ve meşru hakkıdır. Hiçbir ülkenin bu hakkı gasbetmeye gücü yetmeyecektir. Sahadaki durum bakımından Orta Doğu barış sürecinin acilen canlandırılması gerekmektedir. Daha önce pek çok kez ifade ettiğimiz gibi uygulanması mümkün olmayan Filistinlilerin haklarını gözardı edecek hiçbir barış planı, uluslararası kamuoyu nezdinde kabul görmeyecektir. Çözüm iddiası taşıyan her girişimin yapıcı, dengeli, samimi olması önem taşımaktadır. Filistin'de statükonun sürdürülemeyeceği aşikar olmuştur. İki devletli çözümü savunduğunu söyleyen her ülkenin İsrail'i tanıdığı gibi artık Filistin Devleti'ni de tanıması gerekmektedir. Bu yönde çok çaba sarf ediyoruz. Bugüne kadar Filistin Devleti'ni tanımayan başta Avrupa ülkeleri olmak üzere her ülke nezdinde bundan sonra da temaslarımızı sürdüreceğiz" dedi. Çavuşoğlu, Filistin halkı için tüm imkanlar ve kurumlarla seferber olmaya devam edeceklerini, Türkiye'nin 2005 yılından bu yana Filistin'e yaptığı yardımın 460 milyon doları aştığını, TİKA Filistin Ofisi'nin 2006'dan itibaren hayata geçirdiği projelerin sayısının 550'ye ulaştığını, bu projelerle Filistin'in dış desteğe ihtiyaç duymayacak şekilde güçlü ve sürdürülebilir ekonomiye kavuşmasını hedeflediklerini belirtti. Çavuşoğlu, Filistin'e verdikleri desteğin önemli bir bölümünü de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) katkılarının teşkil ettiğini, UNRWA'nın son dönemde hedef tahtası haline geldiğini, ABD'nin bu kuruluşa anlaşılması güç bir siyasi motivasyonla yaklaşarak katkısını sonlandırma kararı almasının zorlu bir süreci başlattığını söyledi.