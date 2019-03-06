DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ÜMRANİYE EVİNDE BIÇAKLANAN KADIN ÖLDÜ (1) Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)

Ümraniye'de bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Olay Esenevler Mahallesi Nişancı Sokak'taki binada meydana geldi. Bir çocuk annesi Arzu Özkan sabah saatlerinde eşini işe uğurladı. Bir süre sonra evden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadını kanlar içinde buldu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri bıçaklanan kadının öldüğünü belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor. Görüntü dökümü:

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-Binanın görüntüsü

-Polis ekipleri

-Arkadaşları ve yakınları

-Kadının fotoğrafı ========================================= (ÖZEL)

2- 225 BİN LİRASINI GASP EDİP ARAÇLARINDA SÜRÜKLEDİLER - Çekmeköy'de gasp...

- Aracına çarptıkları kişinin 225 bin lirasını gasp ettiler.

- Gaspçıların aracına tutunan kişi yaklaşık 50 metre sürüklenerek yaralandı. Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Çekmeköy'de evini satan bir kişi gaspçıların hedefi oldu. Tapu dairesinden çıkan Rüstem Karagöz'ün aracını çarpan 2 kişi, 225 bin lirayı gasp etti. Gaspçıların aracının kapısında asılı kalarak yaklaşık 50 metre sürüklenen Karagöz yaralandı.

Olay Taşdelen mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde meydana geldi. Rüstem Karagöz evini 225 bin liraya satışını yaptıktan sonra tapu dairesinden ayrıldı. Otomobiliyle yola çıkan Karagöz'ü plakası alınamayan bir araçta bulunan 2 şüpheli takip etmeye başladı. Şüpheliler takip ettikleri araca, Turgut Özal Bulvarı üzerinde arkadan çarptı.

50 METRE SÜRÜKLENDİ

Karagöz, kaza olduğu düşüncesiyle kapıyı kilitlemeden aracından indi. Bu sırada gaspçıların biri Karagöz'ü oyalarken diğer gaspçı içinde 225 bin lira bulunan çantayı aldı. Parasının çalındığı anlayan Karagöz ile gaspçılar arasında arbede yaşandı

Yaşanan arbede sonrası gaspçılar plakası alınamayan araçlarına bindi. Karagöz kaçan aracın kapısına tutarak gaspçıların kaçmasını engellemeye çalıştı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen Rüstem Karagöz yere düşerek yaralandı. Çantayı alan gaspçılar izlerini kaybettirdi. Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, başından ve kolundan yaralanan Karagöz'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. "KAPIDA ASILI KALDIM AMA DURDURAMADIM"

Olayı anlatan Rüstem Karagöz, "Daire satmıştım 225 bin liraya. Tapudan geliyordum arkadan çarptılar. Araçtan indim aracımı kilitlemeye çalıştım. O esnada araçta bulunanlardan biri kapıyı açıp çantayı aldı. Kaçan aracın kapısının kolundan tuttum, sürüklemeye başladılar Yaklaşık 50 metre sürüklediler. Kapıda asılı kaldım. Kapının kulpu kırılınca yere düştüm. Durduramadım onları" diye konuştu. Yaralı Karagöz ambulansla hastane kaldırılırken güpegündüz meydana gelen gaspla ilgili polisin araştırması sürüyor

Görüntü Dökümü:

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-Gaspa uğrayan kişinin görüntüsü

-Başından ve kolundaki yaralar

-Olayı anlatması

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Yaralı kişinin polise bilgi vermesi

-Karagöz'ün aracından görüntü

-Gaspçıların kaçan aracının kopan kulpu

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Yaralının ambulansa bindirilmesi

-Görgü tanıkları ile röp

-Genel ve detay görüntüler ==================================== 3- ÇARPTIĞI KADINLA BİRLİKTE BAHÇEYE UÇTU - Başakşehir'deki ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

- Otomobil çarptığı kadınla birlikte site bahçesine uçtu.

- Bu sırada balkondaki bir kişi paniğe kapılarak balkondan atladı. Anıl UÇAN /İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de bir sürücünün çarptığı kadınla birlikte bir sitenin bahçesine uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Başakşehir Kayaşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sitenin girişine doğru ilerleyen sürücü, fren yerine gaza basında yol kenarındaki kadına çarptı. Kadını da önüne alan araç sitesinin bahçesine uçtu. Bu sırada giriş kattaki dairenin balkonundaki kişi de aracın üzerine geldiğini görünce balkondan atladı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Araç sürücüsü ile balkondan atlayan kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Otomobilin ilerlemesi

-Yol kenarındaki kadına çarpması

-Aracın site bahçesine uçması

-Balkondan atlayan kişi 06.03.2019 - 10.26 Haber Kodu : 190306035_ISTANBUL- 4- DİNİ KİTAP SATAR GİBİ YAPIP AYAKKABI ÇALDI Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA)

KAĞITHANE'de bir apartmana dini kitap satar gibi giren bir kişi ayakkabıları çalarak kaçtı

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Kağıthane Gültepe'deki bir apartmanda meydana geldi. Elindeki Yasin kitabını satar gibi sokakta ilerleyen bir kişi, apartmana girdikten sonra bir katta durdu. Hırsız, ayakkabıları tek tek inceledikten sonra iki çift ayakkabıyı aldı.

Ayakkabı çiftlerinden birini çantasına atan diğerini de eline alan hırsız hızla apartmandan çıkarak uzaklaştı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Hırsızın merdivenlerden çıkması

-Elinde yasin kitabı bulunan hırsızın ayakkabıları tek tek incelemesi

-Markasına kadar bakması

-Kameraya bakması terini silmesi

-Ayakkabılardan bir çifti çantasına koyması

-İkinci çifti de eline alıp olay yerinden kaçması

06.03.2019 - 10.17 Haber Kodu : 190306028 (geniş haber)

5- PENDİK'TE EMNİYET ŞERİDİNDEKİ MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)

Pendik'te emniyet şeridinde park halindeki minibüse arkadan çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı. Kaza Pendik Sanayi Mahallesi Kurtköy-Pendik bağlantı yolunda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cuma Akkaya lastiği patlayan 34 LKP 493 plakalı servis minibüsünü emniyet şeridine çekti. Akkaya yedek lastiği bagajdan çıkmaya çalışırken, Murat Topal yönetimindeki 34 FD 7945 plakalı araç park halindeki minübüse arkadan çarptı. Topal araç içinde sıkıştı. Akkaya kazayı yara almadan atlatırken, sıkışan sürücü için hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Ağır yaralı Topla ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Akkaya ile röp

-Genel ve detaylar

06.03.2019 - 09.00 Haber Kodu : 190306015 6- AVCILAR'DA BAĞIMLILIĞA KARŞI TİYATRO OYUNU İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Bağımlılığa karşı mücadele etmek amacıyla Avcılar'da sahnelenen tiyatro oyunu öğrencilerin ilgisini çekti. Oyunda gerçek yaşamdan kesitlerin yer aldığı, sonları ölüm ile biten 3 uyuşturucusu bağımlısını dramı izlendi.

Bağımlılığa Karşı Eğitim,Yardımlaşma ve Koruma Derneği (Bağ-Der), Avcılar Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte proje hazırladı. Öğrencilerin ilgisini çekmek amacıyla Neno Tiyatro Grubu oyuncuları Alas Metin, Zeynep Necili, Kaan Basmacıoğlu, Seyithan Cabri'nin rol aldığı "İnsana sonsuz, bağımlılığa sıfır tolerans" sloganlı 'Pranga' isimli oyun özel bir okulda sahnelendi. Salonu dolduran öğrenciler, gerçek yaşamdan kesitlerin yer aldığı, sonları ölüm ile biten 3 uyuşturucusu bağımlısını dramını dikkatle izledi ve oyun sonunda birlikte fotoğraf çektirdi. Bağ-Der Başkanı Öztürk Karahan, bu konuda destek beklediklerini anlatırken, şöyle dedi: "Arkadaşımız, yaşanmış hayatları, dramları canlandırıyorlar, salonda bulunanlar etkileniyor. Avcılar'dan sonra Esenyurt'ta 2 oyun oynatacağız. Sponsor bulursak her yere yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Tiyatro, seminerlerden çok etkili. Tiyatro, televizyon gibi etkili. Oyun ile mesajlar alıyorlar. Önleyici çalışmalar önemli. Bir çocuğu bağımlılıktan kurtarmak çok masraflı ve her zaman başarılı sonuç vermeyebiliyor"