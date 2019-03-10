DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

(ÖZEL)

1- PİLOT: TÜRBÜLANS VAR ALÇALIYORUZ Haber - Kamera: İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, (DHA)

New York seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, New York JFK Havalimanı'na inişi sırasında türbülansa yakalandı.THY pilotu ile hava trafik kontrolörünün konuşmaları kayıtlara yansıdı. THY'nin TK-01 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağı New York Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada türbülansa yakalandı. Olay nedeniyle 28 yolcu ve 2 kabin görevlisi yaralanırken, uçağın inişi öncesi THY pilotu ile hava trafik kontrolörünün konuşmaları kayıtlara yansıdı. 34 bin feette türbülansa yakalanan uçağın pilotu, hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek önce 28 bin feet daha sonra 24 bin feete alçaldı bilgisini verdi. türbülans ile ilgili olarak hava trafik kontrolörü ile iletişime geçen THY pilotu, bir kabin görevli ile ve yolcuların yaralandığını aktararak ambulans talep ettiklerini söyledi. İşte o konuşmalar :

KULE: 34 bin feette orta şiddetli türbülans var

PİLOT: Direkt alçalıyoruz. Türbülans var 28 binden feetten 24 bin feete alçaldım türbülanstan kurtulmak için.

PİLOT: 1 tane hostesimiz yaralandı. İnişten sonra bir tane ambulans ve sağlık ekibi lazım.

KULE: Uçakta doktor var mı?

PİLOT: Var, hostese müdahale ediyor.

KULE: Yolcuların durumu nasıl?

PİLOT: Ekibimiz detaylı bilgi aldı hemen hemen 10 yolcumuz yaralandı.

KULE: Kaç ambulans istiyorsunuz?

PİLOT: Hemen hemen 10 kişi olarak biliyorum.

10 YOLCUNUN TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTEDİR

Bu arada THY uçağında yaşanan olay nedeniyle yaralanan yolcular hakkında bir açıklama yapan Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği, "TK-01 sefer sayılı İstanbul-New York uçuşumuzda öngörülmeyen olumsuz hava koşulları (türbülans) nedeniyle 28 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen 28 yolcumuzun 18'i tedavilerin ardından taburcu edilmiş 10 yolcumuzun kontrolleri ise devam etmektedir. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Ses kaydından görüntü

-Genel ve detaylar 10.03.2019 - 12.39 - Haber Kodu : 190310051 ================================ 2- YILDIRIM: İMAR REVİZYON DOSYALARI ÖNCELİKLİ KONULAR ARASINDA OLMAYACAK Haber- Kamera: İdris TİFTİKCI / İSTANBUL DHA

AK Parti'nin İstanbul Büyük Şehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart'ta belediye başkanı seçilmesi halinde, imar revizyon dosyalarının İBB Meclisi'nin öncelikli konuları arasında olmayacağını söyledi. Yıldırım, "Şehri çirkinleştiren en önemli yanlış burada Birisi gözüne bir arsa kestiriyor. Plandaki yeri, sağlık, yeşil, eğitim, sağlık alanı. 'Burası çok güzel. Şu kadar katlı bir bina yaparsa voleyi vururum' diyor. Altan girip üsten çıkıyor. Dosyasını mecliste geçiriyor. Şehir kirleniyor, ucube haline dönüyor." dedi. Yıldırım, " İstanbul'da en büyük problem trafik ve ulaşımdır. Raylı sistemin payını yüzde 48'e çıkaracağız" diye konuştu. Binali Yıldırım eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Bakırköy'de Malatyalı İş Adamları Derneği (MİAD) tarafından bir otelde düzenlenen toplantıda konuştu. İstanbul'da 500 bine yakın Malatyalı olduğunu, pek çoğunun da Bakırköy'de ikamet ettiğini söyledi. Yıldırım, Belediye Başkan Adayı Mehmet Umur'a destek isteyerek, İstanbul'da yaşayan herkesin hem geleneklerini yaşattıklarını hem de memleket hasretini gönüllerinde besleyerek evlatlarına aşıladıklarını dile getirdi. Yıldırım, "Nereli olursak olalım, bizim ortak geleceğimiz, evimiz İstanbul' diyoruz. İstanbul için birlikte çalışacağız. İstanbul'u hep birlikte Türkiye ekonomisinin lokomotif yapmaya devam edeceğiz. O yüzden İstanbullu bilincini güçlendirmek ve yaşam kalitesini artırmak birinci görevimiz olacak. İstanbul'da en büyük problem trafik ve ulaşımdır. Raylı sistemin payını yüzde 48'e çıkaracağız. Bakırköy de şüphesiz bundan faydalanacaktır. Bakırköy, banliyö hattına kavuşuyor. Ayın 12'sinde Sayın Cumhurbaşkanımızın iştirakiyle bu hattı açacağız. Hayırlı uğurlu olsun. 4 metro hattı Bakırköy'den geçecek." dedi. Seçime Cumhur İttifakı olarak girdiklerini dile getiren Yıldırım, bu ittifakın, bayrak, toprak, memleket, vatan için bir araya geldiğini belirterek, "Ne olduysa işler, Malatya'da başımıza geldi. Cumhurbaşkanımızla birlikte Malatya'da bir toplantıya katıldık. Açık hava toplantısında dedik ki, 'Allah'ına kurban Malatya. Gadanızı alayım Malatya' Ondan sonra kendimizi Başbakanlık koltuğunda bulduk. Bugün de bir seçim arifesindeyiz. Malatyalı hemşehrilerimize güveniyorum. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine birlikte çıkaracağız." dedi. Toplantıya AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK parti İstanbul İl başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Bakırköy İlçe Başkanı Tülin Mazlumoğlu Kestane, MHP Bakırköy İlçe Başkanı Turgut İnan ve çok sayıda MİAD üyesi katıldı. MİAD Başkanı Yunus Aktaş, Yıldırım'a bir tablo hediye etti.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detay

-Yıldırımın konuşması

-Toblo hediye edilmesi

-Genel ve Detaylar 3- ARNAVUTKÖY'DEKİ LCD TELEVİZYON HIRSIZLARI KAMERADA Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Arnavutköy'de bir iş yerinden bilgisayar ve LCD televizyon çalan hırsızlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Merkez Mahallesi'nde 26 Ocak'ta bir iş yerinden bilgisayar ve LCD televizyon çalınması üzerine zerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik kamera görüntülerindeki 4 hırsızdan birinin M.A. olduğunu belirleyen ekipler, M.A.'yı Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde 26 Şubat'ta gözaltına aldı. M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin diğer şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor. Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Hırsızların gelmesi

-Kapıyı zorlamaları

-Televizyon ve bilgisayarı araca koymaları

-Kaçmaları

-Genel ve detaylar 10.03.2019 - 12.36 - Haber Kodu : 190310050 ====================== 4- AVCILAR'DAKİ KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI... VATANDAŞLAR ACİL SAĞLIK EKİBİNE BÖYLE YARDIM ETTİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Avcılar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 112 ekipleri yaralıyı sedyeye alacağı sırada, sağlık ekiplerine çevrede toplananlar da yardım etmek istedi. Görevliler, yardımı kabul ederken, vatandaşlardan yaralının kemerden, dizlerden ve omuzdan dikkatli biçimde kaldırılmasını istediler

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Denizköşkler Caddesi'nde meydana geldi. Market işleten Dursun D, 34 VIS 30 plakalı kapalı kasa minibüsü ile giderken, belediye işçisi Sebahattin Tezcan'a çarptı. Tezcan, çarpmanın etkisiyle düşünce başını çarpıp yaralandı. İhbar üzerine 112 Acil ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Sevk edilen görevliler, başı kanayan Tezcan'a ilk müdahaleyi yaptı. 112 ekipleri yaralıyı sedyeye alacağı sırada, sağlık ekiplerine çevrede toplananlar da yardım etmek istedi. Görevliler, yardımı kabul ederken, vatandaşlardan boyunduruk taktıkları yaralının kemerden, dizlerden ve omuzdan kaldırılmasına dikkat etmelerini istedi. Yaralı sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından dikkatli bir biçimde sedyeye konuldu. Ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza yerinde tespit yaptı.

Minibüsü kullanan Dursun D, "Karşıdan bir araç geliyordu. Ondan kaçmak istedim. O sırada direksiyonu kırınca yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptımö dedi. Dursun D, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerindeki yaralı

-Yaralıya müdahale edilmesi

-Görevlinin yaralının sedyeye nasıl taşınacağını anlatması

-Sedyeye alınması

-Yaralı sedye ile ambulansa alınması

-Sürücünün polisle konuşması

-Sürücünün, kazayı gören bir kişi ile kazanın nasıl olduğunu konuşurkenki görüntüsü 10.03.2019 - 12.21 - Haber Kodu : 190310045 5- TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA İstanbul DHA

TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza, kazaya karışan bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza 3 Mart günü saat 13.15 sıralarında TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkii İstanbul istikametinde yaşandı. İddiaya göre makas atarak ilerleyen bir araç nedeniyle 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Makas atarak ilerleyen araç ise kaza sonrası kaçtı. Kazada yaralanma yada ölüm yaşanmazken kazı anı kazaya karışan bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntü dökümü:

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(ARAÇ KAMERASI)

-Araçların ilerlemesi

-Kaza anı

-Araç sürücülerin araçtan inmesi

-Detaylar 10.03.2019 - 10.37 - Haber Kodu : 190310027 6- GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU: 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haber- Kamera: İSTANBUL DHA

Göçmen Kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Göçmen Kaçakçılığı" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" konularında yapılan çalışmalar kapsamında İran uyruklu S.E., S.A. ve G.C.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin Beyoğlu'ndaki adreslerinde yapılan aramalarda ise 30 adet pasaport, 39 adet silikon mühür, 22 adet hudut giriş çıkış damga kalıbı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet cep telefonu ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Ele geçirilenler pasaportların fotoğrafı

-Genel ve detaylar 10.03.2019 - 10.29 - Haber Kodu : 190310024 7- EŞİ İÇİN ÖNCE 43 KİLO SONRA DA BÖBREĞİNİ VERDİ Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)

Cemile Ersoy, böbrek yetmezliği hastası eşinin hayatını kurtarabilmek için iki kez ameliyat oldu. Önce tüp mide ameliyatıyla 43 kilo veren kadın, ardından eşine böbreğini bağışladı. Vefakar eş, "Çektiğimiz sıkıntıları anlatmaya saatler yetmez. Ameliyat masasına eşim için yattım. Bir an önce kurtulsun istedim" dedi.

Ankara'da yaşayan 4 çocuk annesi Cemile Ersoy, 35 yıllık eşi için büyük bir vefa örneği sergiledi. Bundan tam 23 yıl önce halasından aldığı böbrekle sağlığına kavuşan Hasan Ersoy, 2013 yılında tekrar rahatsızlandı. Bu kez eşi Cemile Ersoy devreye girdi. Fazla kiloları nedeniyle böbreğini bağışlayamayacağı söylenen kadın, birçok diyet uyguladı. İstediği kiloya ulaşamayan Ersoy, soluğu ameliyat masasında aldı. Tüp mide ameliyatı olmaya karar veren kadın, eşine böbreğini bağışlayabilmek için 6 ayda tam 43 kilo vererek 120 kilodan 77 kiloya düştü. 2 yıl sonra tekrar ameliyat masasına yatan vefakar eş, bu kez böbreğini vererek eşinin hayatını kurtardı. "SIRF EŞİM İÇİN AMELİYAT MASASINA YATTIM"

Eşinin hastalığı boyunca ailecek sıkıntılı bir dönem geçirdiklerini anlatan Cemile Ersoy, "Çektiğimiz sıkıntıları anlatmaya inanın saatler yetmez. Bu çok zor bir hastalık. Allah kimsenin başına vermesin. İnsanın aile hayatı, sosyal yaşantısı bitiyor. Böbreğini ikinci kez kaybettiğini öğrendiğimde hemen böbreğimi bağışlamak istedim. O zaman 120 kilo olduğumdan böbreğimi bağışlayamadım. Geçirdiğim tüp mide ameliyatı sonrası 43 kilo verim. Sırf eşim için yattım o ameliyat masasına. Böbreğimi vereyim ve bir an önce kurtulsun istedim" diye konuştu. Organ naklinin yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Ersoy, "Diyaliz çok zor bir süreç. Böbrek naklinin hiçbir sakıncası yok. Bir insan tek böbrekle hayatını rahatlıkla sürdürüyor" dedi.