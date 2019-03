DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

(ÖZEL)

1- PİLOT: TÜRBÜLANS VAR ALÇALIYORUZ

Haber - Kamera: İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, (DHA)

New York seferini yapan Türk Hava Yolları'na (THY) ait yolcu uçağı, New York JFK Havalimanı'na inişi sırasında türbülansa yakalandı.THY pilotu ile hava trafik kontrolörünün konuşmaları kayıtlara yansıdı. THY'nin TK-01 sefer sayılı Boeing 777 tipi uçağı New York Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada türbülansa yakalandı. Olay nedeniyle 28 yolcu ve 2 kabin görevlisi yaralanırken, uçağın inişi öncesi THY pilotu ile hava trafik kontrolörünün konuşmaları kayıtlara yansıdı. 34 bin feette türbülansa yakalanan uçağın pilotu, hava trafik kontrol kulesiyle irtibata geçerek önce 28 bin feet daha sonra 24 bin feete alçaldı bilgisini verdi. türbülans ile ilgili olarak hava trafik kontrolörü ile iletişime geçen THY pilotu, bir kabin görevli ile ve yolcuların yaralandığını aktararak ambulans talep ettiklerini söyledi.

İşte o konuşmalar :

KULE: 34 bin feette orta şiddetli türbülans var

PİLOT: Direkt alçalıyoruz. Türbülans var 28 binden feetten 24 bin feete alçaldım türbülanstan kurtulmak için.

PİLOT: 1 tane hostesimiz yaralandı. İnişten sonra bir tane ambulans ve sağlık ekibi lazım.

KULE: Uçakta doktor var mı?

PİLOT: Var, hostese müdahale ediyor.

KULE: Yolcuların durumu nasıl?

PİLOT: Ekibimiz detaylı bilgi aldı hemen hemen 10 yolcumuz yaralandı.

KULE: Kaç ambulans istiyorsunuz?

PİLOT: Hemen hemen 10 kişi olarak biliyorum.