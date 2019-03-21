DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 (ek bilgilerle)

1- BEYAZIT'TA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZASI :3 YARALI - Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerle - Otobüs sürücüsünün araçta teknik arıza oluştuğunu söylediği öğrenildi. Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Hüseyin COŞKUN - Zeki GÜNAL - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA

Beyazıt'ta özel halk otobüsünün kaza yapması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Beyazıt'ta meydana geldi. Özel halk otobüsü sürücüsü Yüksel Kostuk, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yeşil alana da giren otobüs 5 araca çarptı. Kazada yaralananlar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay gelen ambulanslarla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 65 yaşındaki Çin vatandaşı Cuichan Zhou, Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Mine Sarsağ Gümüş ise Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İki ayağı koptuğu öğrenilen Gümüş'ün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

TEKNİK ARIZA DEĞERLENDİRİLİYOR

Gözaltına alınan sürücü Yüksel Kostuk'un ilk ifadesinde araçta sıkıntı oluştuğunu ve kontrolü kaybettiğini söylediği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılar

-Yaralılara müdahale

-Hasarlı araçlar

-Kaza yerinin havadan görüntüsü

-Detaylar

21.03.2019 -10.18 Haber Kodu : 190321044

21.03.2019 -10.21 Haber Kodu : 190321046

21.03.2019 -10.40 Haber Kodu : 190321053

21.03.2019 -10.43 Haber Kodu : 190321056(havadan)

21.03.2019 -10.53 Haber Kodu : 190321066

21.03.2019 -10.54 Haber Kodu : 190321067(havadan)

21.03.2019 - 11.01 Haber Kodu : 190321072

21.03.2019 - 11.12 Haber Kodu : 190321073(havadan)

21.03.2019 - 11.37 Haber Kodu : 190321084(kazanın hemen ardından çekilen görüntüler) ============================= 2- FRANSIZ MAYIN GEMİSİ BOĞAZ'DAN GEÇTİ Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Fransa donanmasına ait mayın avlama gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Fransa donanmasına ait M 653 Borda numaralı 'FS Capricorne' dün Çanakkale Boğazından geçerek Marmara Denizine açılmıştı. Bugün saat 10.15 sıralarında boğaza giren mayın gemisine sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Yaklaşık 1 saatte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına ulaşan geminin güvertesinde çok sayıda Fransız askerinin olduğu görüldü. Bazı askerlerin ağır silahların başında nöbet tuttuğu görülürken bazı askerler de Boğaz'ı izledi. 45 mürettebatı bulunan mayın gemisi yaklaşık 1.5 saatte boğaz geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Fransız mayın gemisinden genel ve yakı detaylar

-Gemide bulunan askerlerden detay görüntü

-Gemideki silahlardan detay görüntü

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

-Mayın gemisinin FSM Köprüsünün altından geçişi

-Geminin gidişi

21.03.2019 -12.12 Haber Kodu : 190321095 =========================== 3- KÜÇÜKÇEKMECE'DE 9'UNCU KATTAN DÜŞEREK ÖLÜMDE 1 GÖZALTI Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Küçükçekmece'de 14 katlı rezidansın 9. katından düştükten sonra ölen kişinin Ebru Erdem (18) olduğu tespit edildi. Olayın gerçekleştiği sitenin güvenliğine "Ebru adlı bir kız kendisini aşağı attı." diyerek ortadan kaybolduğu iddiasıyla aranan Serkan T. polise teslim oldu. Adli Tıp Kurumunda yapılan ilk incelemede Ebru Erdem'in üzerinde herhangi bir darp, silah yarası gibi bir iz bulunamadı. Bıçak yarası olarak değerlendiren izlerin ise kemik kesiği olduğu tespit edildi. Küçükçekmece İnönü Mahallesinde 14 katlı bir rezidansta önceki gün meydana gelen olayda 9. kattan bir kadın düşmüştü. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre sitenin güvenliğinin yanına gelen telaşlı bir kişi "Ebru adlı bir kız kendisini aşağı attı." dedikten sonra ortadan kaybolmuştu. Site güvenliği yaptığı araştırmada genç kızın cesedini bulmuştu. Polis tarafından olayla ilgili yapılan soruşturmada, hayatını kaybeden kişinin 18 yaşındaki Ebru Erdem olduğu belirlendi.

Polis tarafından aranan, genç kızın düştüğünü ihbar eden Serkan T. de Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu. Ebru Erdem ile bir süredir birlikte oturdukları öğrenilen Serkan T.'nin verdiği ilk ifadesinde, Ebru Erdem'in pencere pervazında oturduğunu, odaya girdiğinde ise bir anda kendisini boşluğa bıraktığını söylediği öğrenildi. Yetkililer ölümle ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söylediler. Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-Olayın yaşandığı binanın görüntüsü

-Adli tıp görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

21.03.2019 -12.03 Haber Kodu : 190321089 ============================== (ÖZEL)

4-AVCILAR'DA RÖGAR KAPAĞI ÇALAN KAĞIT TOPLAYICISI KAMERADA Haber- Kamera: Ersan SAN / İstanbul, (DHA)

Avcılar'da, rögar kapakları hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 5 kağıt toplayıcısı gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin çaldığı rögar kapağını götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine Merkez ve Denizköşkler Mahallelerindeki 8 adet rögar kapağının çalınmasının bildirilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Gece Kartalları olarak bilinen gece bekçileri, boş olmasına rağmen zorlukla aracını çeken bir kâğıt toplayıcısından şüphelendi. Yapılan kontrolde kağıt toplanan el arabasında 1 rögar kapağı bulundu. Gözaltına alınan kağıt toplayıcısının Avcılar Asayiş Büro Amirliği'nde alınan ifadesinde, diğer rögar kapaklarını arkadaşlarının çaldığını söyledi. Verdiği isimlere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi daha gözaltına alınırken 7 rögar kapağı ile çalıntı olduğu belirlenen çok sayıda kamyon aküsü ele geçirildi. Polisteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Öte yandan bir kağıt toplayıcısının çaldığı rögar kapağını taşıyarak, arabasına koyma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelinin çaldığı rögar kapağını taşıyarak götürmesi

(AKTÜEL)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi ========================================== 5-TEKNE FACİASI DAVASINDA 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Beylikdüzü'nde denize açıldıktan sonra alabora olan ve 2 kişinin öldüğü tekne faciasına ilişkin açılan davada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık Yılmaz Badur'un "Taksirle iki kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Tekne faciasında vefat eden Hüseyin Karaman'ın kardeşi Ziynet İmir olay tarihinde hava şartlarının kötü olduğunu söyleyerek, "Küçücük bir tekneyle, kendisi (sanık) balıkçı kıyafeti giyerek, yanında çalışan ağabeyim Hüseyin Karaman ve İlyas Bostancı'nın hiçbir önlem alınmadan işe çıkmasına izin verdi. Ağabeyimin ölümüne sebebiyet verdiği için ben en kısa zamanda Yılmaz Badur'un tutuklanmasını istiyorum. Adalet yerini bulsun" dedi. SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Yılmaz Badur ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaaya göre 9 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen olay şöyle oldu: Ambarlı Limanı açıklarında saat 05.30 sıralarında bir tekne suya gömüldü. Teknede bulunan İlyas Bostancı ve Hüseyin Karaman hayatını kaybetti. İlyas Bostancı olay günü, Hüseyin Karaman'ın ise olaydan bir ay sonra cesedi bulundu. Sanık ise olayda sağ kurtuldu. Bununla ilgili yapılan soruşturma sırasında Hüseyin Karaman'ın yakınları, Hüseyin ve İlyas'ın sanığın yanında çalıştıklarını, olay günü de yine sanık birlikte avlanmak için tekne ile açıldıklarında kazanın meydana geldiğini, gerekli tedbirler alınmadığından dolayı kazanını meydana geldiğini belirterek sanıktan şikayetçi oldu. Sanık ise ölenlerin daha önce kendisinin yanında çalıştığını ancak kaza geçiren teknenin kendisine ait olmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti. Eski ifadesinde "Tekne ortak kiralandı" şeklindeki beyanına ilişkin de "Neden o şekilde bir ifade oraya yazıldığını bilemiyorum" dedi. Soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporunda teknenin sahibinin sanık olarak kabul edilmesi halinde sanığın asli, ölenlerin ise tali kusurlu olduklarının mütalaa edildiği kaydedildi.

"ASLİ KUSURLU OLARAK OLAYA SEBEBİYET VERDİ"

Davaya konu batan teknenin kaydının olmayıp, kaçak çalıştığının anlaşıldığı belirtilen mütalaada, bazı tanıkların geminin kime ait olduğunu bilmediklerini, bazı tanıklar ise ölenlerin sanığın işçisi olduğunu, teknenin sanığa ait olduğunu söyledikleri anlatıldı. Mütalaada dosyadaki delillerin değerlendirildiğinde katılanların yakınlarının beyanında maktullerin kimin yanında işçi olduğunu bilebilecek durumda oldukları, beyanlarının samimi olduğuna kanaat getirildiği, dinlenen bir kısım tanıkların sanığın işveren olduğu yönünde anlatımda bulundukları sanığın soruşturma aşamasında sanığın bu tekneyi beraber kiraladık (kendimize ait balıkçı teknesini diyerek) dedikten sonra rücu ettiği ifade edildi. Batan gemide sanığın da bulunması ve kurtarılması, sanığın balıkçılar kooperatifinde kayıtlı işveren olması, ölenlerin bu yönde kayıtlarının olmaması karşısında sanığın kayıtsız olarak tekne çalıştırdığı, ölenlere iş verdiği, olay günü bilirkişi raporunda da belirtildiği şekilde asli kusurlu olarak olaya sebebiyet verdiği belirtildi. Sanık Yılmaz Badur'un "Taksirle iki kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi. Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunması için sanık ve avukatına süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

"ADALET YERİNİ BULSUN"

Duruşmanın ardından konuşan Hüseyin Karaman'ın kardeşi Ziynet İmir de olayın üzerinden 2 yıl 3 ay geçtiğini ve ağabeyisinin ölümüne sebep veren kişinin ise hala elini kolunu sallayarak dışarıda gezdiğini söyledi. Gözyaşı döken İmir olay tarihinde hava şartlarının kötü olduğunu, büyük firmaların dahi seferlerinin iptal ettiğini söyleyerek, "Küçücük bir tekneyle, kendisi (sanık) balıkçı kıyafeti giyerek yanında çalışan ağabeyim Hüseyin Karaman ve İlyas Bostancı'nın hiçbir önlem alınmadan işe çıkmasına izin verdi.Ağabeyimin ölümüne sebebiyet verdiği için ben en kısa zamanda Yılmaz Bodur'un tutuklanmasını istiyorum. Adalet yerini bulsun"

dedi. Görüntü Dökümü:

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-Ziynet İmir'in konuşması

-Adliyeden görüntü

-Genel ve detaylar ============================== 6- İLK KEZ HİNTLİ BİR HAVA YOLU ŞİRKETİ İSTANBUL UÇUŞLARINA BAŞLADI Enver ALAS / İSTANBUL (DHA)

HİNDİSTAN merkezli IndiGo Havayolları, Yeni Delhi-İstanbul arasında karşılıklı tarifeli seferlere başladı. İlk kez Hintli bir havayolu şirketinin Türkiye uçuşlarına başlatmasının ardından ilk sefer dün Yeni Delhi-İstanbul arasında gerçekleşti. IndiGo Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı William Boulter, "İki güzel ülkeyi birleştirdiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

IndiGo Havayolları'nın İstanbul seferlerinin başlatılması nedeniyle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, IndiGo Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Willy Boulter, THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat, IndiGo İstanbul Terminal Müdürü Ejder Alper ile bazı davetliler katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan IndiGo Ticaret Müdürü Willy Boulter, Yeni Delhi İstanbul uçuşlarının başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'de bulunduğumuz için çok mutluyum. İki güzel ülkeyi birleştirdiğimiz için çok mutluyuz" dedi. Boulter, açılışı 29 Ekim'de yapılan istanbul Havalimanı'nın önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "İstanbul Havalimanı, sadece Türkiye için değil dünya havacılığı için önemli bir yatırım. Oraya geçtiğimizde günde 1 olan sefer sayımızı günde 2'ye çıkaracağız" diye konuştu. "CODE SHARE YAPILAN İLK YABANCI FİRMA THY OLDU"

Türk Hava Yolları (THY) ile yapılan 'code share' (ortak uçuş anlaşması hakkında bilgi veren Willy Boulter, "THY ile ortak uçuş ( Code Share) anlaşması yaptığımız için çok mutluyuz. THY bizim code share yaptığımız ilk yabancı firma oldu. THY, Delhi'den 6 noktaya uçuş yapacak biz de İstanbul'dan 24 noktaya uçuş yapacağız. Bu bizim için çok güzel bir şey." dedi. "HİNTLİ YOLCULARI TAŞIMAK İÇİN KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Boulter, zengin Hintlilerin özellikle düğün yapmak için Türkiye'yi tercih etmeleri hakkında bir soru üzerine, "Türkiye'de düğün yapmak için çok güzel yerler var. Bu amaçla gelecek Hintli yolcuları taşımak için kendimize güveniyoruz. Uçuşlarımız başladıktan sonra bu amaçla gelen vatandaşları da taşıyacağız. Şu anda İstanbul'a sefer yapacağız. Buna odaktandık. İlk uçuşumuza göre bizim için iyi bir rakam. Türkiye ve Hindistan arasında turist ve iş amaçlı gelin giden yolcular var" ifadelerini kullandı.