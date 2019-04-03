DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 1- BEYKOZ'DA GEÇERSİZ OYLARIN YENİDEN SAYIMINA BAŞLANDI Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ Seçim Kurulu, pazar günü yapılan yerel seçimlerde geçersiz sayılan 5 bin 352 geçersiz oyun yeniden sayımına başladı.

Sayım, Beykoz İlçe Seçim Kurulu'nun bulunduğu Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılıyor. Sayım nedeni ile partililerden çok sayıda milletvekilinin İlçe Seçim Kurulu'na gelerek sayımda hazır bulundukları öğrenildi

Okulun giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan polis, sadece öğrenci, öğretmen ve görevli personelin okula giriş ve çıkışlarına izin veriyor. Sabah saatlerinde başlayan sayım sürüyor. Görüntü Dökümü:

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-ilçe seçim kurulu önünden görüntüler

03.04.2019 - 11.52 Haber Kodu : 190403057 ==================================== 2- ULAŞTIRMA BAKANI TURHAN, İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMA SÜRECİNİ AÇIKLADI (1) *Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Taşınma süreci 5 Nisan'da gece saat 03.00'da başlayacak. 6 Nisan gecesi saat 23.59'da tamamlanacaktır. Taşınma süreci toplam 45 saat sürecektir"

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Atatürk Havalimanı'nın taşınma sürecine ilişkin açıklama yaptı. Turhan, "Planlanan taşınma süreci 5 Nisan'da gece saat 03.00'da başlayacak. 6 Nisan gecesi saat 23.59'da tamamlanacaktır. Taşınma süreci toplam 45 saat sürecektir" dedi.

Turhan, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Atatürk Havalimanı'nda yapılan tüm operasyonların Cuma günü itibariyle İstanbul Havalimanı'na taşıyacak olmamız nedeniyle sizlerle bugün bir aradayız. Güçlü bir ülke olmanın müreffeh ve söz sahibi bir ülke olmanın en etkin bileşenlerinden birisi ulaşım… Bu sektör diğer bir çok sektörün tetikleyicisi. Ulaşım altyapımızda son yıllarda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımları Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği ve çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretiyle gerçekleştirildi. Özellikle havacılık alanında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi Türkiye oldu. Türkiye havacılığı bugün dünyanın en itibarlı havayolu sektörlerinden biri haline geldi. Havayolu tam anlamıyla halkı yolu oldu. Yeni yapılan havaalanlarımız yarınlara bırakabileceğimiz birer sanat eseri haline geldi. Son 10 yılda uluslararası hava taşıma sektöründe Türkiye dünya ortalamasının 3,5 katı büyüdü. Havacılık sektöründe ülkemizin yaşadığı büyümeden en çok payı ise kuşkusuz İstanbul aldı" dedi.

TOPLAM 45 SAAT SÜRECEK

Taşınma süreciyle ilgili yaptığı açıklamada Turhan, "5-6 Nisan tarihinde gerçekleştireceğimiz taşınma sürecine ilişkin bilgi vermek istiyorum. Planlanan taşınma süreci 5 Nisan'da gece saat 03.00'da başlayacak. 6 Nisan gecesi saat 23.59'da tamamlanacaktır. Taşınma süreci toplam 45 saat sürecektir. Bu süre içerisinde trafiğe kapatacağımız yollarımız ve kapanış süreleri saatleri şu şekilde olacaktır. Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti 5 Nisan 22.00 ile 6 Nisan saat 23.59 arasında 26 saat trafiğe kapatılacaktır. Bunu tekrar etmek istiyorum. Atatürk Havalimanı Yeşilyurt Havuzlu Kavşağı ile Mahmutbey Batı Kavşağı arası 5 Nisan saat 22.00 ila 6 Nisan saat 23.59 arasında 26 saat trafiğe kapatılacaktır. Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı İstikameti 5 Nisan saat 22.00 ila 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapatılacaktır. 3. Koridorumuz İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspres yolu Mahmutbey Batı Kavşağı ile Yeşilköy Havuzlu Kavşağı İstikametinde 6 Nisan gecesi saat 01.00 ila 6 Nisan saat sabah 10.00'a kadar 9 saat trafiğe kapatılacaktır. Yine 4. Güzergâhımız Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de içinde bulunduğu Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı İstikameti'nde 5 Nisan saat 22.00 ila 6 Nisan saat 10.00 arası gidiş ve geliş yönünde 12 saat trafiğe kapatılacaktır. Bu yoları kullanacak olan sürücülerin alternatif yol güzergâhlarını kullanmalarını önemle rica ediyoruz. İstanbullulara şimdiden anlayışlarına ve işliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Turhan'ın açıklaması

03.04.2019 -11.55 Haber Kodu : 190403059 ========================================= 3- ESENYURT'TA ORGAN TİCARETİ OPERASYONU Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt'ta bir hastaneye organ ticareti iddiasıyla düzenlenen operasyonda 1'i İsrailli 4 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organ ticareti iddiasıyla Esenyurt'ta özel bir hastaneye operasyon düzenledi. Hastaneye yapılan baskında, böbrek alıcısı olduğu saptanan İsrail uyruklu A.A., böbreğini İsrailli alıcıya satmak isteyen Ürdün uyruklu M.A.S.A., organ ticareti yapan organizatör C.G. ile bu kişilere aracılık ettiği tespit edilen C.Ö. adlı 4 şüpheli suçüstü yakalandı. 4 şüpheliden İsrail uyruklu A.A. savcılık talimatı ile böbreğini satışa çıkaran Ürdünlü M.A.S.A. ise savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Organ ticaretinde 'organizatör' olarak gözaltına alınan C.G. ile bu kişilere aracılık ettiği tespit edilen C.Ö. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi ======================================== 4- ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Atatürk Havalimanı'nda, valizinde tatlı paketlerine gizlenmiş 254 bin 784 captagon hap bulunan Suudi Arabistan uyruklu yolcu

tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 11 Mart'ta, Suudi Arabistan'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na gelen erkek yolcu T.G.A'yı (39) şüphe üzerine takibe aldı. Terminalde durdurulan Suudi Arabistan uyruklu şüphelinin valizinde yapılan aramada, tatlı paketlerine gizlenmiş, 42 kilo 464 gram ağırlığında 254 bin 784 captagon hap tespit edildi.

Gözaltına alınan T.G.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-T.G.A'nın bavuluyla yürürkenki görüntüsü

-Polis kamerası

-Polislerin bavulu açması

-Tatlı paketleri

-Paketlerin açılması

-Uyuşturucu hapların görüntüsü

03.04.2019 -11.27 Haber Kodu : 190403046

======================== 5-SİLİVRİ'DE KAMYON DEVRİLDİ, SÜRÜCÜSÜ YARALANDI Haber: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

Silivri'de yol yapım çalışmaları sırasında mıcır yüklü kamyon devrilirken, kamyon sürücüsü yaralandı.

Silivri, TEM otoyolu Kınalı mevkinde yol yapım çalışmalarında kaza meydana geldi. Mıcır yüklü kamyon yükünü boşaltırken, bilinmeyen bir nedenle devrildi. Sürücü Ramazan Zeyrek kamyonda sıkışarak, yaralandı. Zeyrek, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırdı. Görüntü Dökümü:

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-devrilen kamyon (cep telefonu)

03.04.2019 -12.30 Haber Kodu : 190403062 ====================== 8- SEREBRAL PALSİ HASTASI YUSUF'A YARDIM ELİ İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

AVCILAR'da akülü sandalyesi olmadığı için her gün annesi Sevim Orhan tarafından bebek arabasına konularak okula götürülen Serebral Palsi (beyin felci) hastası Yusuf İslam (8) için İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf İslam, bir günde iki ameliyata alındı.

Yeşilkent Mahallesi'nde oturan Sevim Orhan, her gün bebek arabasına oturttuğu oğlu Yusuf İslam'ı Leyla Bayram İlkokulu'ndaki 1/A özel eğitim sınıfına götürüp- getirirken, yaşadıkları zorlukları anlattı. Anne Orhan, vücut hareketleri ve kaslarında uyumlu kullanım bozukluğu olan oğlunun 7.5 aylık olarak doğduğunda doktorların "Yaşamaz, ölürö dediklerini söyledi. Sevim Orhan, uzun süre iş bulamayan eşi Medeni'nin,üç ay önce İstanbul Havalimanı'nda işçi olarak çalışmaya başladığını, oğlunu okula akülü araba ile getirmek istediklerini ancak, ekonomik durumları iyi olmadığı için alamadıklarını ifade etti. Sevim Orhan, oğlunun tedavi edilebileceğine inandığını anlatırken, şöyle dedi: "İmkanlarımız bu kadarına el verdi. Sigortamız bile yoktu. Hastanede fizik tedavi görmesi gerekiyordu, göremedik. Kas hastalığı nedeniyle kendisini çok kasıyor. İmkansızlıktan doğru dürüst bir doktora götüremedik. Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürmek istiyoruz, götüremiyoruz. Daha iyi yerlere götürebilsek belki de yürüyebilirdi. Doktorlar net bir şey demedi, ilaç bile vermedi. "

Annenin oğlu Yusuf İslam'ı sağlığına kavuşturma ve okutma çabasının haber olması üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan araştırmaların ardından Yusuf İslam Orhan, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tetkiklerde, Yusuf İslam'da Serebral Palsi hastalığına bağlı kalça kemiğinde uzaklaşma belirlenince cerrahi müdahale ekibi oluşturuldu. Başarılı geçen ameliyatlara giren uzmanlardan Op.Dr.Osman Nuri Özyalvaç, şöyle dedi:"Yusuf İslam'ın hastalığa bağlı kalça kemiğinde uzaklaşma vardı. Zamanında bunu tespit ederek kalça kemiği yerinden çıkmadan ameliyat ile gerekli önlemleri aldık. Daha geç tespit edilse kalça kemiğini yerinden çıkarmak zorunda kalacaktık. İnşallah, bundan sonra bir sorun olmayacak. Eklemini rahat biçimde kullanabilecek. Yürümesi ameliyattan ziyade kendisinin çabası ve fizik tedavi uygulamasıyla yürümesi sağlanabilir. Bu hastalıkta esas sorun beynin gördüğü hasar. O hasarı bizim tedavi etme şansımız yok.ö Koyu Galatasaray taraftarı Yusuf İslam, evini, okul ve öğretmenlerini özlediğini söyledi.