DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

Murat DELİKLİTAŞ-İdris TİFTİKÇİ-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA) Her yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. Awards 2019 Etkinlik ve Toplantı Ödülleri sahiplerini buldu. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda dün akşam gerçekleştirilen 7'nci ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, eski bakanlardan Egemen Bağış, İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç, Yıldırım Mayruk, Suzan Kardeş, Wilma Elles, Tan Sağtürk, Saba Tümer, Ivana Sert, Ahmet San, Çiğdem Tunç, Tuğba Özerk, Aslı Şafak ve Ömür Gedik'in de aralarında bulunduğu siyaset, iş, medya ve sanat dünyasından isimler katıldı.

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri de şunları söyledi: " ICE of M.I.C.E., Türkiye'de toplantı, kongre, etkinlik ve insentive, yani MICE diye adlandırdığımız çok önemli bir endüstri. Turizmin ana çatısı altında, bu saydığım başlıkları kapsayan bir endüstri. Bu gece ICE of M.I.C.E.'de, bir yıl süresince yapılan çalışmalarıyla ödül almak üzere, yarışmaya adaylıklarını koyan meslektaşlarımızın kendi kategorilerinde önemli bir jüri tarafından değerlendirmeleri ve finalistler arasından bir kişinin ödül almasıyla neticelendirilecek bir gece. TÜRSAB olarak M.I.C.E. endüstrisinde hizmet veren seyahat acentalarımızı, turizm sektöründe yarattıkları katma değerli hizmetleri için çok önemsiyoruz. Bu ihtisasta faaliyet gösteren acentalarımız, turizm sektöründü çok önemli işler yapıyorlar. Ulusal alanda, tatil sezonunun tam tersi olan bahar ve kış aylarında düşük turizm sezonunda ulusal toplantı, etkinlik ve kongre organizasyonlarını gerçekleştirirken, doluluk oranları düşük olan otellerimizi dolduruyorlar. Aynı zamanda 40'tan fazla sektöre iş imkanı ve istihdam yaratıyorlar. Ülke ekonomimize böylesine önemli katma değer yaratan acentalarımız, turizm sektörünün sessiz kahramanlarıdır.

ÖDÜL ALAN FİRMA VE İSİMLER

İnsan ve yapay zekanın birleşmesiyle dans şovu ve sahne performanslarının da sergilendiği törende, Etkinlikler ve Etkinlik/Toplantı Yönetim Firmaları adı altında 2 ana başlıkta dağıtılan ödülleri kazanan isim ve firmalar şunlar oldu:

Onur Ödülü - Türk Hava Yolları, Şekip Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

En İyi Etkinlik - Figür Turizm

En İyi Etkinlik Jüri Ödülü - Heymo The Eşperience Design Company

Portaxe En İyi Davet Etkinliği - Loby Event Factory

MICE Sektörüne Katkı Ödülü - Elif Balcı Fisunoğlu (ICCA Derneği Avrupa Bölge Direktörü)

Başarı Ödülü - Yeliz Gül Ege (Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Müdürlüğü

D&R En iyi Gerilla Etkinliği - Proset Event

En İyi Yurt Dışı Turizm Yatırımı - Merit Grand Mosta Hotel

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi - Vestel

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi Jüri Özel Ödülü - Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD)

Ramada Kazdağları En iyi İncentive Etkinliği - Semtur

EtsMICE En İyi Etkinlik Teknolojisi - Ouchhh Yeni Medya Ajansı

En İyi Stant Ödülü - Maestro DMC

En İyi Spor Etkinliği - Uzunetap Tanıtım Organizasyon

En İyi Spor Etkinliği Jüri Özel Ödülü - Nirvana Plus

En İyi Festival - Ark Organizasyon & Bebekliler Derneği

En İyi Festival Jüri Özel Ödülü - Ceo Event

SKYhub En İyi İncentive Firması - Pronto MICE DMC

W İstanbul En iyi Uyarlama Etkinlik - Heymo The Eşperience Design Company

En iyi Roadshow - Atölye Grup

Lionel Hotel İstanbul En iyi Sahne Tasarımı - Illusionist

En İyi Konser - Tema Menajerlik

En İyi Etkinlik Prodüksiyonu - Hezarfen Danışmanlık

En İyi Çocuk Etkinliği - Elli5 Event

En İyi Stant ve Etkinlik Alanı Tasarımı - BRF MICE

Ramada Plaza By WYNDHAM İstanbul Airport Asia En iyi Lansman Etkinliği - Capital Event

En İyi Etkinlik/Toplantı Yönetimi Firması - Krea MICE

Canon En İyi Ses-Görüntü-Işık Uygulaması - Tema CC

En İyi Çıkış Yapan Etkinlik/Toplantı Yönetimi Firması - Heymo The Eşperience Design Company

Türkkan Turizm En İyi Teknolojik Altyapı - Biletino

En İyi AVM Etkinliği - Kamp Pozitif & Outdoor

