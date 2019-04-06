DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: SONUCU YÜKSEK SEÇİM KURULU BELİRLER (1) Haber-Kamera: Ümit UZUN- Harun UYANIK - İstanbul DHA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da yabancı basın kuruluşlarının temsilcileriyle biraraya geliyor.

Çelik, toplantı öncesi gazetecilerin seçimle ilgili sorularını yanıtladı. Ömer Çelik, "Seçim sürecinin bir parçası olan itiraz

süreci devam etmektedir. Batı'nın pek çok demokrasisinde gayet olağan karşılanan bu süreci maalesef bazı grupların, bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu yanlış bir tutumdur" dedi.

İtiraz süreciyle ilgili soruya cevap veren Çelik, "Gayet olağan bir durumdur, Türkiye'de her seçimden sonra siyasi partiler itiraz ederler ve bu itirazlar neticesinde bir tablo ortaya çıkar. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler" diye konuştu. Görüntü Dökümü:

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-Çelik'in açıklamaları ===================== (havadan görüntülerle)

2- ATATÜRK HAVALİMANI TAŞINMASI NEDENİYLE KAPATILAN TÜM YOLLAR TRAFİĞE AÇILDI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Atatürk Havalimanı'nın, İstanbul Havalimanı'na taşınması nedeniyle kapatılan tüm yollar trafiğe açıldı. Görüntü dökümü:

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-Basın Expres ve TEM Otoyolu'ndan

-Havadan görüntüler

-Yolların açılması

-Dubaların kaldırılması

-Genel ve detaylar ======================= 3- İSTANBUL'DA KAPALI YOLLAR NEDENİYLE SABAH SAATLERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı'nın taşınması nedeniyle kapatılan yollar sabah saatlerinde trafik yoğunluğuna neden oldu. Saat 10.30 sıralarında kapalı yolların trafiğe açılmasıyla yoğunluk azaldı. Görüntü Dökümü:

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-Trafik yoğunluğundan görüntüler ================================= 4- ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN İSTANBUL HAVALİMANI'NA TAŞINMANIN YÜZDE 94'Ü TAMAMLANDI İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunun sabah 08.00 itibariyle yüzde 94'e geldiği açıklandı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada taşınma operasyonunun yüzde 94'ünün bu sabah saat 08.00 itibariyle tamamlandığını açıkladı. Bu süreçte 896 TIR seferi yapıldı.

5 Nisan saat 03.00'dan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na başlayan Büyük Göç, 6 Nisan 23.59'da tamamlanacağı açıklanmıştı.

================================ 5- İSTANBUL HAVALİMANI YOLCULARA KAPILARINI AÇTI Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA)

Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara kapatılması ve büyük taşınmanın büyük oranda tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı saat 10.00 itibariyle yolculara kapılarını açtı.

Taşınma operasyonu kapsamında Atatürk ve İstanbul Havalimanı'nda 12 saat uçuşların durdurulmasının ardından bugün saat 14.00 itibariyle Türk Hava Yolları'nın (THY)'nin Ankara seferiyle uçuşlar yeniden başlayacak. Taşınmanın büyük oranda tamamlanmasının ardından İstanbul Havalimanı'nın kapıları saat 10.00 itibariyle yolculara açıldı. Havalimanına gelen yolcular check-in kontuarlarına gelerek bilet işlemlerini halletti. Bu arada havalimanına gelen Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcularla sohbet etti. Barselona'ya gitmek için havalimanına gelen ve ilk check-in işlemini yaptıran Gürkan Ateş'e biletini teslim eden THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yolcularımızı karşıladık. İlk check-in yapan yolcumuzla sağ olsun foto çektirdik' paylaşımında bulundu.

YOLCULARDAN HAVALİMANINA TAM NOT

Torunlarını görmek için Kanada'ya giden Cem Eralp, "Yeni havalimanımız hem milletimize hem ülkemize hayırlı olsun. Atatürk Havalimanı'nı daha önce kullandık. Burası çok güzel harika bir havalimanı olmuş. Gururlanabileceğimiz bir havalimanı olmuş" dedi. Eşi Songül Eralp ise "Güzel ve rahat bir havalimanı olmuş. Biraz tereddüt olmasına rağmen havalimanına rahat geldik. Ülkemiz için çok seviniyorum. Bundan sonra tercihimiz burası" diye konuştu. Yolculardan Kurban Aşkın ise, "Bu havalimanı çok gerekiyordu. Gerçekten Atatürk Havalimanı artık yetmiyordu. İlk kez buraya geliyorum ve İstanbul Havalimanı'nı çok beğendim. Burayı yapan herkesten Allah razı olsun. Süper bir şey. Uçuşumuzdan 4 saat önceden geldim. Televizyonlarda erken gelin denilince bizde erken geldik" şeklinde konuştu. Havalimanına sabah saatlerinde gelen yabancı yolcular ise İstanbul Havalimanı'nı çok beğendiklerini dile getirerek, "Muhteşem bir havalimanı olmuş. Dubai Havalimanı'na benziyor" dediler.

Görüntü dökümü:

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-Havalimanı yolculardan görüntüler

-Yolcuların güvenlik kontrollerinden geçişi

-Yolcuların check-in işlemleri yapması

-Detay görüntüler ================================ 6- ATATÜRK HAVALİMANI İÇ VE DIŞ HAT TERMİNALLERİNDE SESSİZLİK HAKİM Haber: Enver ALAS - Kamera: Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)

Milyonlarca yolcuya hizmet veren, Atatürk Havalimanı'nda bugün sessizlik hakim. Güvenlik noktaları ve pasaportlarda zaman zaman uzun kuyrukların olduğu iç ve dış hat terminallerinde, 'uçuş bilgi' ekranları karardı. Bundan sonra kimsenin uçağına yetişmek için koşturamayacağı, hiçbir anonsun yapılamayacağı Atatürk Havalimanı'na bugün çok az sayıda görevli personel geldi.

Türk sivil havacılığın ilk göz ağrılarından olan Atatürk Havalimanı, bu sabah gerçekleşen İstanbul-Singapur uçuşuyla son kez bir tarifeli sefere ev sahipliği yaptı. Bundan sonra ticari uçuşlara kapalı olacak Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerine de görevli dışında kimse alınmadı. Son uçuşun ardından terminaller de sessizliğe büründü. Son yolcularını uğurlayan havalimanında uçuş bilgi ekranlarındaki boş görüntü de dikkat çekti.

PERSONEL DIŞINDA KİMSE ALINMIYOR

Sabah saatlerinden itibaren havalimanına gelen az sayıdaki personel ise ofis, kafe ve mağazalarındaki eşyalarını, ürünlerini topluyor. Atatürk Havalimanı'nda sınırlı sayıda polis, gümrük memuru, jandarma ve özel güvenlik görevlileri bir müddet daha beraber görev yapacak. SON UÇUŞ İSTANBUL-SİNGAPUR SEFERİ OLDU

Türk sivil havacılığının önemli hizmetler veren Atatürk Havalimanı, THY'nin sabah 02.45'deki İstanbul-Singapur seferinin ardından ticari uçuşlara kapanmıştı. Öte yandan önceki akşam başlayan Atatürk Havalimanı'dan İstanbul Havalimanı'na 'büyük taşınma' operasyonu da devam ediyor. Ayrıca Atatürk Havalimanı'ndan çok sayıda THY uçağı da boş şekilde İstanbul Havalimanı'na intikal uçuşları yapıyor. Görüntü Dökümü

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-Boş terminallerden görüntüler

-Pasaport noktası

-Personelden görüntüler

-Kararan uçuş bilgi ekranları

-Kapanan dükkan, mağaza ve ofisler

-Taşınan malzeme ve eşyalar

-Terminallerdeki boş koltuklar

-X-ray cihazları

-Terminalden görünen park halindeki uçaklar

-Apronda hareket halindeki bir kargo uçağı

-İntikal uçuşu yapan uçaklar

-Genel ve detaylar

=========================== 7- ALİ KOÇ DA ATATÜRK HAVALİMANI'NIN TARİHİ ANLARINA TANIK OLDU Enver ALAS - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı'nın uğurladığı son yolcular arasında yer alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, bir yandan tarihi anlara tanıklık etti, bir yandan da yolcuların ve personelin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde dün gece tarihi günlerinden birini yaşayan Atatürk Havalimanı'nın yurtdışına giden son yolcuları arasında Ali Koç da vardı. Bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaporttan geçen Koç, saatler sonra kapanacak olan terminal içinde kısa bir süre gezindi. Başkan Koç'a bu sırada personel ve az sayıdaki yolcunun yoğun ilgisi oldu. "BURAYA 'ALLAHAISMARLADIK', YENİ HAVALİMANINA DA 'HAYIRLI UĞURLU OLSUN' DİYECEĞİZ"

Uçağına giderken, basın mensuplarının taşınma sürecinde Atatürk Havalimanı'ndan yaptığı son uçuş ile ilgili bir soru üzerine Koç, "Buraya 'Allahaısmarladık' diyeceğiz, yeni havalimanına da 'hayırlı uğurlu olsun' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.