DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

(ÖZEL)

1- OTOMOBİLİN KONTROLÜNÜ KAYBEDİNCE ÖNÜNE ALDIĞI İŞÇİYLE DUVARI YIKTI - Avcılar'da otomobil servisinde yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA

Avcılar'da otomobil servisinde çalışan bir kişi tamire gelen bir aracı servise çekmeye çalışırken, aracın kontrolünü kaybederek aynı işyerinde çalışan başka bir işçiye çarptı. Kazada önüne aldığı çalışanı sürükleyen otomobil, yıkama bölümünün duvarını yıktı. Yaralanan çalışan hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Firuzköy Mahallesi Mezarlık Altı Caddesi'nde bulunan bir oto tamirhanesindeki olay geçen salı günü yaşandı.

Ercan Polat aracını tamir için buraya getirdi. İşyeri çalışanı Ali Osman Avcı arızalı aracı servis alanına götürmek için çalıştırdığı sırada aracın kontrolünü kaybederek, yine aynı işyerinin oto yıkama bölümünde çalışan Rıfat Dimetokalı'ya çarptı. Dimetokalı'yı önüne alan araç yıkama bölümünün duvarını yıktı. Duvarla aracın arasında sıkışan Dimetokalı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis otomobil sahibin ve Dimetokalı'ya çarpan Avcı'nın ifadesini aldı. Yaralı Dimetokalı'nın kendisine çarpan iş arkadaşı Avcı'dan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tamire gelen aracı çalıştıran Avcı, oto yıkamanın önünde temizlik yapan Dimetokalı'ya hızla çarpıyor. Dimetokalı aracın önünde oto yıkama bölümüne doğru sürükleniyor. Kazayı görenler oto yıkamacıya doğru koşuyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Kaza anı

-Aracın adamı sürüklemesi

-Çevredekilerin kaza yerine doğru koşmaları

-Ambulansın gelmesi

(AKTÜEL)

-Kazanın yaşandığı işyerinden görüntüler

-Kaza yapan otomobil

-Kazadan sonra çekilen fotoğraflar

-Duvarı yıkan otomobil

-Yerde yatan Dimetokalı

-Genel ve detaylar

11.04.2019 - 09.40 Haber Kodu : 190411013 ================================== (ÖZEL)

2- BEŞİKTAŞ'TA FASLI SEVGİLİLERİN KAVGASI - Birbirlerini yaralayıp hastanelik oldular Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Beşiktaş'ta aynı evi paylaşan Faslı biri kadın 2 kişi kavga ederek biribirlerini yaraladı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Ortaköy Mehmetçik Sokak 40 Numaralı apartmanın giriş katında dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Türkiye'de bir şirkette finans müdür olarak çalışan Faslı bir kişi ile aynı evi paylaştığı vatandaşı kız arkadaşı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ikili birbirini darp etti. Kavga sırsında evde bazı camlar ve eşyalar kırıldı. Kadın, eline geçirdiği kesici bir cisim ile finans müdürünü sırtından yaraladı. Erkek arkadaşının yere düştüğünü gören kadın paniğe kapılarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İKİSİDE AYNI AMBULANS İLE HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri; yüzünden, ayaklarından ve sırtından yaralanan finans müdürü ve darptan yaralanan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından iki yaralı aynı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kavga ile ilgili soruşturması başlattı. Görüntü Dökümü:

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- Apartmandan detay görüntü

-Sağlık ekiplerinin apartmana girişi

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Yaralanan erkekten detay görüntü

-Yaralı erkeğin ambulansa alınması

-Yaralı kadının ambulansa alınması

-Ambulansın gidişi

-Genel ve yakın detaylar

11.04.2019 - 09. 35 Haber Kodu : 190411011_ 3- KARTAL'DA ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ İDDİANAME KABUL EDİLDİ - TAHLİYE EDİLEN SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği bina çökmesiyle ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame kabul edildi. Olaydan sonra tutuklanan ve 12 Mart'ta tahliye edilen Suzan Çayır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Kartal'da 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan Yeşilyurt apartmanının çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucu 3 kişi hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul ederek duruşma günü verdi.

TAHLİYE EDİLEN SANIK HAKKINDA TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İddianameyi kabul eden İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Haziran tarihine duruşma günü verdi. Olaydan sonra tutuklanan, 12 Mart tarihinde de tahliye edilen Suzan Çayır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu sanık Uğur Mısırlıoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, tutuksuz sanık Arzu Baran'ın duruşmada hazır edilmesi için zorla getirilmesine hükmetti. ÜÇ KİŞİYE DAVA AÇILMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bilirkişi raporunda binanın çökmesinde asli kusurlu bulunan binanın proje sorumlusu Suzan Çayır, binanın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, yapı ruhsatının 'mesuliyet alan' bölümünde sürvayen olarak görünen Arzu Keleş Baran hakkında dava açılmıştı. Üç şüphelinin, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv

11.04.2019 - 10.20 Haber Kodu : 190411027_ 4- BAKAN SELÇUK: EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARINI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMEK ZORUNDAYIZ Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı konferansta, "Eğitimin temel kavramlarını yeniden gözden geçirmek zorundayız" dedi.

Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen "Avrupa'da Özel Okulların Geleceği ve Öğrenci Katılımı" başlıklı konferansa katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasına 13 ülkeden özel eğitim kurumlarının temsilcileri ve öğrencilerini İstanbul'da buluşturan Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal ve katılımcılara teşekkür ederek başladı. Selçuk, "Şimdiye kadar, dünyadaki eğitim sisteminin nereye gittiği, nasıl bir yolculuk içinde olduğu çok tartışıldı. Bugün dünyadaki eğitim sisteminin nereye gittiği eskiye göre önem arz ediyor. Çünkü eğitim, artık kendi kavramsal çerçevesinde kalmayıp, bilim, endüstri ve kişisel hayatın belirgin bir parçası haline geldi. Eğitim seviyesi dünyada artıkça, dünyadaki obezite ve açlık aynı anda artıyor. Çok ilginç, eğitim seviyesi yükseldikçe çevre kirliliği daha da artıyor. İlimin gücü arttıkça ölümün gücü artıyor. Bu temel soruları kendimize sormamız gerektiğini gösteriyor. Eğitim eğer etik temele sahip olmazsa, insanlara ve insanlığa zarar veren bir kurum haline de dönüşebilir. Eğer etik bir hizadan yoksunsa verilen eğitim, bunun insanlığın yararına olduğunu söylemek zordur" dedi.

"EĞİTİMİN, ENDÜSTRİYE HİZMET ETMENİN YANI SIRA İNSANIN KENDİ VAROLUŞUNA DA HİZMET ETMESİ SAĞLANMALI"

Selçuk, "Dünyada yapılagelen eğitim, endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamaya dönükse bu eğitimi yeniden yorumlamaya ihtiyacımız var. Eğitim endüstriye belirli beceri sevklerine sahip olan bir birey yetiştirmeyi amaçlayan bir kurum değil. Eğitim, endüstriye hizmet etmenin yanı sıra insanın kendi varoluşuna da hizmet etmesini de sağlamalı. İnsanın maddi ve manevi alanın birlikte kuşatması gereken bir kurum haline gelmelidir. Şayet bu olmazsa, o zaman eğitim sadece tek kanatlı olarak küresel sermayenin emrine girmiş olan bir bilimin aracı haline dönüştürülür." ifadelerini kullandı. "EĞİTİMİN TEMEL KAVRAMLARINI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRMEK ZORUNDAYIZ"

Bakan Selçuk, "Bir arz politikası var. Yani, çocukların ne istediğine, toplumun ne istediğini bazı kurumlar, kuruluşlar ve yetişkinler karar veriyor. Bir talep politikası göremiyoruz. Arz talep arasındaki dengenin yeniden sağlanması lazım. Eğer biz çocukların ne istediğini sormazsak, sadece müfredat adı altında özel okullarda çocukların zihninden aşağı bir kova su boşaltıyoruz gibi, çocuklara müfredat boşaltırız. Aslında eğitim insana dışarıdan içeriye dönük verilen bir kurum değil. Eğitim içeriden dışarıya doğru yeşermesi gerek bir harekettir. Eğer bizim eğitim ile ilgili temel kavramları tekrar gözden geçirmemiz söz konusu olmaz ise, o zaman eğitimin aslında demokratikmiş gibi görünen ama aslında tamamen formatlama amaçlı ve belirli küresel politikaların yürütülmesi için amaçsal değil, araçsal bir pozisyona sürüklenmesi söz konusu olacaktır. Bu anlamda eğitimin temel kavramlarını yeniden gözden geçirmek zorundayız" şeklinde konuştu.

"BİLİMİN GÜCÜ ARTTIKÇA, SAVAŞLARIN VE AÇLIĞIN ARTIYOR OLMASI BENİ RAHATSIZ EDİYOR"

Selçuk, "Bilimin gücü arttıkça, savaşların ve açlığın artması beni rahatsız ediyor. Bilimin doğru kullanılıp kullanılmıyor olması konusunda bir sorgulamaya ihtiyacımız var. Bu anlamda yurttaş yetiştirmek, bu tür kavramların da yeniden ele alınması gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından, Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a plaket takdim etti. Daha sonra program, 13 ülkeden gelen eğitim kurumlarının sunumları ile devam etti. Görüntü Dökümü

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-Salondan genel ve detay görüntüler

-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması

-Bakan Selçuk'a plaket takdim edilmesi =================== 5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FERAGAT ETTİ, BANKA GENEL MÜDÜRÜNE BERAAT KARARI ÇIKTI Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) GEZİ olayları sırasında Twitter hesabından bir tweeti retweet eden HSBC Bank Genel Müdürü Süleyman Selim Kervancı hakkında, o tarihte başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Hakim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının davadan feragat ettiklerine dair dilekçe sunduklarını tutanağa geçti. Mahkeme sanığın suç kastı ile hareket etmediğini gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

"HERHANGİ BİR PAYLAŞIM YAPMADIM"

İstanbul Anadolu 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan sanık Süleyman Selim Kervancı ve avukatları Deniz Ketenci ile Aslı Kibar katıldı. Hakim Hilal Körüklü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının davadan feragat ettiklerine dair dilekçe sunduklarını tutanağa geçti. Savunmasını yapan Kervancı, HSBC bankasının genel müdürü olduğunu belirterek, "Halen işime devam etmekteyim" dedi.

Olay tarihinde Twitter'e girdiğinde bir gazetecinin bir videoyu tweet olarak paylaştığını gördüğünü Kervancı, "Günün yoğunluğu nedeniyle izleyemeyeceğim için kaydetmek amacıyla retweet ettim. Amacım sadece videoyu kaydedebilmek, sonrasında da günün yoğunluğu bittiğinde dönüp izlemekti. Zaten söz konusu tarihte de Twitter'da 30 takipçim vardı. Herhangi bir paylaşım yapmadım. Video ile ilgili yorum yapmadım" dedi. "KESİNLİKLE HAKARET KASTIM YOKTUR"

Bir süre sonra Eskişehir'den bir kişinin hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Kervancı, "Bunun üzerine soruşturma başlatılmıştır. Benim herhangi bir hakaret kastım yoktur. Odama giren personelime bile son derece saygılı davranırken bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem söz konusu dahi olamaz. Şikayeti yapan şahıs ya da başkaları sahte mail ile hesap oluşturarak hakkımda karalama kampanyası düzenlemiştir. Söz konusu soruşturma ile ilgili HSBC firmasına mail atarak Cumhurbaşkanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na ve BDDK'ya kadar hakkımdaki soruşturma ile ilgili yazı yazmışlardır. Hatta ben bu nedenle BDDK ile görüşme yaptım. Bana sorun olmadığı söylendi. Tanınan, bilinen bir şahıs olduğum için bana güvendiklerinden dolayı halen görevimi yürütmekteyim. HSBC yabancı bir banka olup Türkiye'de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Bu süreçte çeşitli nedenlerle yollarımızı ayırmak zorunda kaldığımız arkadaşlarımız olmuştur. Bu kişiler tarafından karalama kampanyası yürütülmüş olabileceğini düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kesinlikle hakaret kastım yoktur. Beraatimi talep ederim" dedi.

Söz alan Kervancı'nın avukatları müvekkillerinin suç kastı ile hareket etmediğini belirterek beraatine karar verilmesini istediler. Son sözü sorulan Kervancı, "Ben uluslararası bir bankada çalışıyorum. Burada verilecek ceza kararı hem benim kariyerime hem de ülkeme zarar verecek niteliktedir. Böyle bir hakaret kastım kesinlikle olamaz. Hayatımda ilk defa duruşmaya katılıyorum. Kimseye husumetim yoktur, beraatimi talep ediyorum" dedi. Kararını açıklayan mahkeme sanığın suç kastı ile hareket etmediğini gerekçe göstererek beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan idddianamede, sanığın, Gezi olaylarının yaşandığı 6 Haziran 2013 tarihinde bir gazetecinin Twitter üzerinden paylaştığı videoyu retweet ederek o tarihte Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirtiliyordu. İddianamede şüpheli Kervancı'nın, "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu. =========================== 6- İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'HANUTÇULUK' YAPTIRILMAYACAK Haber: Enver ALAS-İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği, iç ve dış hat terminallerinde hanutçuluk, çığırtkanlık ve bagaj simsarlığı yapan kişilere, güvenlik görevlileri tarafından adli ve idari işlem yapılacağını, bu kişilerin bir daha terminallere alınmamak üzere havalimanından uzaklaştırılacağını bildirdi.

Taşınmanın ardından kademe kademe tam kapasiteye geçilen İstanbul Havalimanı için Mülki İdare Amirliği'nden hanutçulara yönelik açıklama yapıldı. Yazılı olarak yapılan açıklamada, dünyanın en modern havalimanlarından birisi olan İstanbul Havalimanı'nı büyük bir başarı ve gururla açıldığı, söz konusu havalimanının ülkenin imajına ve Türk misafirperverliğine uygun bir yer olması için, bazı tedbirlerin emniyet teşkilatı ve işletmeci kuruluş tarafından titizlikle ve tavizsiz uygulanmasının zaruri olduğu vurgulandı.

İç ve dış hatlar geliş katında bulunan tüm turizm acenteleri, araba kiralama firmaları ve benzeri işletmelerin çalışanlarının sadece kendilerine ait büroların içinde bulunabilecekleri aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ADLİ VE İDARİ İŞLEM YAPILACAK"

"Bu firmaların çalışanlarının büro önlerinde, koridorlarda ve yolcu karşılama alanlarında bulunmalarına asla izin verilmeyecektir. Bu kuralı ihlal eden kişilerin havalimanı giriş kartları derhal iptal edilecek ve bağlı bulundukları firmalara da her türlü adli ve idari yaptırım tavizsiz uygulanacaktır. Herhangi bir firmaya bağlı olmaksızın aynı yerlerde hanutçuluk, çığırtkanlık ve bagaj simsarlığı yapan kişiler ile ilgili de güvenlik görevlilerimiz tarafından adli ve idari işlem yapılacak ve bu kişiler derhal bir daha içeri alınmamak üzere havalimanından uzaklaştırılacaktır.

Geliş ve gidiş terminalleri önünde usulsüz park, uzun süre bekleme ve korsan taksicilik yapılması gibi trafik düzenini bozan ve haksız rekabete neden olan tüm faaliyetlere karşı emniyet trafik ve özel güvenlik ekiplerince etkin ve sürekli tedbirler alıncaktır."

Söz konusu tedbirlerin emniyet teşkilatı ve işletmeci kuruluşun tüm yöneticileri ve diğer sorumluları tarafından sistemli, sürekli ve kararlı bir biçimde uygulanması gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, bu konuda hassasiyet göstermeyen kamu görevlileri hakkında gerekli idari işlemlerin yapılması zorunluluğunun ortaya çıkacağının bilinmesi ve gereğinin yapılmasının istendiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Terminallerden görüntüler

-Yolcular

-Görevliler

-Genel detaylar ============================ 7- ÇOCUKLARIN KUMBARALARINI BİLE BOŞALTMIŞLAR Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Kadıköy ve Maltepe'de hırsızlık için girdikleri evlerden televizyon, ziynet eşyası, bilgisayar çalan, girdikleri evde çocukların kumbaralarını bile boşaltan 3 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin bir evden yaptıkları hırsızlık sırasında televizyonu çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı

Maltepe'de 21 şubat 2019 tarihinde mağdur S.Y.'nin evine giren hırsızlar evde bulunan televizyonun yanı sıra bilgisayar, akıllı saat ve tabletleri alarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin hırsızlık sırasında çocukların kumbaralarını bile açarak içlerini boşalttıkları ortaya çıktı. Polis bu olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken hırsızlar bu kez Kadıköy'de ortaya çıktı. 26 Şubat 2019 tarihinde Sahrayıcedit Mahallesi'nde mağdur H.Ü.'nün evine giren şüpheliler evde bulunan cep telefonları, tablet gibi eşyaları çaldıktan sonra buldukları kontak anahtarını kullanarak kapı önünde park halinde duran otomobili de alarak kaçtılar.