DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 1- MALTEPE'DE OY SAYIM İŞLEMİ SÜRÜYOR İstanbul DHA

Maltepe'de oy sayım işlemi sürüyor.

Maltepe'de 1080 sandığın yeniden sayılması YSK tarafından onaylanmıştı. Maltepe'de oy sayım işlemi devam ediyor Görüntü Dökümü:

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-Oy sayımının yapıldığı kültür merkezi önündün görüntüler

12.04.2019 - 12.21 Haber Kodu : 190412068 ========================= 2- BAKAN SOYLU'YA HAKARET ETTİĞİ BELİRTİLEN 2 KİŞİYE 2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ... Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Üsküdar'da halka hitaben konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bağırarak hakaret ettiği belirtilen 2 kişi hakkında "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıl 4'er aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 17 Mart 2019 tarihinde Üsküdar'da halka hitap ettiği, bu sırada Rıdvan Ç. ve Yıldıray Ç.'nin, Bakan Soylu'yu hedef alarak bağırarak hakaret ettikleri belirtildi. 2 kişinin, Bakan Soylu'nun Saadet Partisi'ne ilişkin söylemlerine karşı çıkmakla beraber, hakaret içerikli bir söz söylemediklerini ifadelerinde belirttikleri iddianamede yer aldı. Olaya tanık olan 3 polis memurunun ise, şüphelilerin hakaret ettiklerini belirttikleri anlatılan iddianamede, 2 şüphelinin üzerlerine atılı suçu işledikleri ifade edildi. İddianamede Rıdvan Ç. ve Yıldıray Ç.'nin "Kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar ayrı ayrı hapisleri talep edildi. İddianame kabul edildi, 2 şüpheli önümüzdeki günlerde Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

============================== 3- THY TAM KAPASİTEYE GEÇTİ.... İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN TOPLAM 1151 SEFER YAPILACAK Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

Taşınmanın ardından Türk Hava Yolları(THY)'nın tam kapasiteye geçişi ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan bugün toplam 1151 iniş kalkış gerçekleşecek. Bir yandan İstanbul Havalimanı'ndaki sefer sayıları kademeli olarak artarken, bir yandan da sabah saatlerinden itibaren yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

THY, taşınma sonrası sefer sayılarını kademeli olarak artırdığı İstanbul Havalimanı'nda bugünden itibaren tam kapasiteye geçti. THY'nin 895 iniş kalkış yapacağı İstanbul Havalimanı'nda diğer havayolu şirketlerinin seferleriyle toplam sefer sayısı 1151 olacak.

Sabah saatlerinden itibaren terminale gelenler, zaman zaman güvenlik noktalarında ve check-in kontuarlarında yoğunluğa neden oldu. Havalimanında görevli personeller, yolcuların herhangi bir sorun yaşamaması için bilgilendirme ve yönlendirme yapıyor.

Pasaport kontrolleri tamamlanan yolcular, uçuşlarının yapılacağı körüklere giderken, uçuşlarını bekleyen bazı yolcular da yeni açılan havalimanını dolaşarak fotoğraf çektiriyor.

Görüntü Dökümü

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-Havadan görüntü

-Havalimanı yoğunluk

-Terminale giriş yapanlar

-Umre grupları

-Pasaportta kuyruklar

-Terminal içinde yolcu yoğunluğu

-Genel ve detaylar

12.04.2019 - 11.23 Haber Kodu : 190412044_ ================================= 4- BAŞAKŞEHİR'DE 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNDE 'MAVİ BALİNA' İDDİASI Haber-Kamera: Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL,(DHA)

Başakşehir'de 14 yaşındaki çocuğun ölümünde 'Mavi Balina' şüpheli üzerinde duruluyor.

Olay Başakşehir Kayaşehir'de bulunan bir site meydana geldi. İddiaya göre, internette "Mavi Balina" oyununu oynadığı iddia edilen 14 yaşındaki Veysel Çetin, 15. kattaki dairelerinin penceresinden atlayarak intihar etti. Çocuğun kanlar içerisindeki halini gören site sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından küçük çocuğun olay yerinden hayatını kaybettiğini tespit etti. 8. sınıf öğrencisi Veysel Çetin'in cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Adli tıptan görüntü

-Veysel Çetin'in okuduğu okuldan görüntü

-Genel ve detaylar

12.04.2019 -12.32 Haber Kodu : 190412073 ========================================= 5- ÜSKÜDAR'DA OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İstanbul DHA

Üsküdar'da bir otomobil alev alev yandı

D-100 Karayolu Üsküdar Altunizade mevkiinde 15 Temmuz Şehitler köprüsüne doğru ilerleyen bir otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobile müdahale için olay yerine itfaiye sevkedildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu otomobil söndürülürken yangın nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan otomobil

12.04.2019 - 12.33 Haber Kodu : 190412074

12.04.2019 - 12.34 Haber Kodu : 190412075 ===================================== 6- SULTANGAZİ'DE 'FATURA ÖDEME MERKEZİ' DOLANDIRICILIĞI Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Sultangazi'de fatura ödeme merkezinde çok sayıda kişi dolandırıldı.

Olay, Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödemek için fatura ödeme merkezine para yatıranlar, bir süre sonra aldıkları makbuzların sahte ve faturaların ödenmediğini fark etti. Yaklaşık 7 yıldır işletildiği öğrenilen fatura merkezine akın eden vatandaşlar, ödeme merkezinin kapalı olduğunu ve merkezi işleten kişinin kayıplara karıştığını öğrendi. Polis merkezine giden fatura mağdurları, polise durumu anlatarak kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kişiden şikayetçi oldu. Polis, çok sayıda şikayetçinin bulunduğu olaya ilişkin soruşturma başlattı.

TAHSİLAT MAKBUZUNDA VEZNEDAR 'ABD' YAZIYOR

Dolandırıldığını söyleyen Nazlı Demir, "1 Nisan öncesi faturamın yatırılmadığını gördüm. Buraya gelip, neden yatırılmadığını sordum. Sistemden düştüğünü söyledi. 2 gün sonra geldim bir sürü faturası yatırılmamış mağdurları gördüm. Ben de bu mağdurlar arasında kaldığım için çok üzüldüm. 4 Nisan'da yatırdığım faturalar sistemden düşmemiş. Sabah gelmiş, kapıyı açık bırakıp kaçmış. Üzüldüm. Elektriğim kesildi. Yeniden gidip yatırdım. Şu anda su faturam gelmiş bugün. Üç fatura gözüküyor, yatırılmamış. 6-8 Nisan tarihleri arasında burada bir sürü insan vardı. Kiminin 3 bin, kiminin 5 bin liralık faturaları yatırılmamış. İnsanlar akşama kadar beklediler, sonra çekip gittiler. Çoğu insan karakola başvurmuş, savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Dükkan sahibini de dolandırmış. Yaklaşık 2 aylık kirayı ödememiş. Tahsilat makbuzlarında veznedar olarak 'ABD' yazıyor. Biz 'Amerika Birleşik Devletleri' diye dalga geçiyoruz şimdi aramızda. Tahsilat makbuzunda mühür yok, 'banka anlaşmalı' diye bir ibare yok. İnsan buna güvenerek parasını yatırdı. Ben uyandım ama geç uyandım" dedi. Didem Canpolat ise, "Sabah çocuğu banyo yaptırdım. Bugünde kınamız vardı. Geçen ay faturamı burada yatırdım. Sabah gelmişler, elektriği kesmişler. Haberim yok. Başka bir yere gidip fuara sorgulattığımda geçen ay ödediğim faturanın yatırılmadığını öğrendim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Fatura ödeme merkezinden detaylar

-Mağdurlardan detaylar

-Mağdurların elindeki faturalar

-Mağdurlarla röp.

-Genel detaylar

12.04.2019 - 1038 Haber Kodu : 190412029 7-AVM'LERDE TURİSTLERİN ÇANTALARINI BÖYLE ÇALDILAR *AVM'lerde turistleri hedef alarak, yankesicilik yapan 1'i çocuk 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL DHA

İstanbul'da alışveriş merkezlerinde turistleri hedef alan yankesicilik çetesi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Turistleri hedef alan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da bulunan alışveriş merkezlerinde artan yankesicilik olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekipler şüphelileri tespit ederek takibe başladı. Yaklaşık bir buçuk aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler operasyon için düğmeye bastı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i çocuk 9 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 1 adet pompalı tüfek ve 1 adet otomobile el konuldu.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Çete üyelerinin alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği yankesicilik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerin alışveriş merkezlerinde hedef olarak seçtikleri turistlere yaklaşarak onları oyaladıktan sonra çantalarını alarak kayıplara karıştı. Görüntülerde şüphelilerden birinin turist kadınların yanına oturduğu, ikinci şüphelinin ise çocukları sevme bahanesiyle kadınları oyaladığı görüldü. Bu esnada turist kadının yanına oturan şüpheli çantayı alıp giderken, diğer şüphelinin fotoğraf çektirme bahanesiyle turistleri oyalamaya devam ettiği anlar kameralara yansıdı. ÇETE ÜYELERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından sorguya alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Çete lideri olan S.D.'nin 24, lider yardımcısı olan Y.S.'nin 6, diğer şüphelilerden A.İ.'nin 6, F.A.'nın 6, E.K.'nın 25, R.C.'nin 25 ayrı suçtan kayıtlarının bulunduğu kaydedildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-AVM'deki hırsızlık anları

-Turist kadına yaklaşan şüpheliler

-Kadını oyalamaları

-Çantasını almaları

(AKTÜEL)

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

12.04.2019 -11.55 Haber Kodu : 190412055 ============================= 8- BAKAN PEKCAN: TÜRK KÜLTÜRÜNÜ BÜTÜN DÜNYAYA TANITMA FIRSATI BULACAĞIZ Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yeşil Yaşa Daha İyi Yaşa" temasıyla Pekin'de gerçekleştirilecek "EXPO 2019 Pekin" ile ilgili hedefleri açıkladı. Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Pekcan, "Türkiye'nin köklü geçmişini, kültürünü uluslararası platformlarda tanıtmak için bütün platformlarda yer almaya gayret ediyoruz. Bu tanıtımı çok önemsiyoruz. Küresel ekonomide belirleyici olmanın rolünün, tanıtım ve algı yönetiminden geçiyor. Özellikle son zamanlarda hepimizin tanık olduğu üzere, bir ülkenin ne kadar güçlü olduğu kadar, ne kadar güçlü algılandığı da önemli. Biz de çalışmalarımıza bu yönde yön veriyoruz. EXPO'larda yer almanın, ülkemizin ekonomik ve siyasi başarılarının, çalışmalarının ve çabalarının daha etkin duyurulmasına fayda sağlayacağına inanıyoruz. EXPO'lar iş birliğini artıran, ülke tecrübelerinin paylaşıldığı alanlar. Son zamanlarda dünyada, sürdürülebilir bir kalkınma ve sürdürülebilir gelecek, insanların ortak noktası olmuş durumda. Ülkemiz de, EXPO'da iz bırakmak ve dünyaya mesaj vermek arzusundadır. Daha yaşanılabilir bir dünya, üstlendiğimiz sorumluluk çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmaları paylaşmak üzere, organizasyonda güçlü bir şekilde yerimizi almış bulunuyoruz. Türkiye ilk defa 1851 yılında Londra'da EXPO'ya katılım sağlamış. Çin'deki Pekin EXPO 2019'da bizim katılacağımız 20'inci EXPO olacak" dedi.

"PAVYONUMUZU ÇİN'E HEDİYE ETMEKTEN ONUR DUYACAĞIZ"

Pekcan, 2016 yılında Antalya'da düzenlenen EXPO'yu anımsatarak, oraya Çin'in çok geniş bir katılım sağladığını, bu katılımın iki ülkenin tarihi ve kültürel ilişkilerine önemli katkı sağladığını belirterek, "Biz de bu doğrultuda Pekin 2019'a katılıma son derece önem verdik ve çok kapsamlı bir çalışma yaptık" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Pekcan, "Çin bize bahçesini hediye ederken, bizim 2019 kapsamında yaptığımız çalışmalarda organizasyon tarafından Çin'de çok büyük takdir toplamış ve bizden kalıcı hale getirilmesini talep etmişlerdir. Biz de memnuniyetle kendi pavyonumuzu Çin'e hediye etmekten onur duyacağız. Türkiye-Çin dostluğunun etkileyici bir örneği olarak, Türkiye'nin, Türk ürünlerinin kalitesini, lezzetini bütün dünyaya tanıtacak bir fırsat olarak görüyoruz. Türk Tanıtım Grubu kanalıyla Türkiye'nin bütün yöresel ürünlerinin mücevherinden, fındığına, zeytinyağına bütün ürünlerin tanıtımı için de bir fırsat olacağını görüyoruz. Bu arada çeşitli zamanlarda ve platformlarda Türkiye'nin kültürel etkinlikleri de olacak, ürün tanıtımları olacak, lezzet tadımları olacak. Bunu değişik zamanlarda gerçekleştireceği hep beraber" dedi.