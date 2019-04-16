DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 1-BEYOĞLU'NDA METRUK BİNADA YANGIN (1) Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-İtfaiye merdiveni

-Genel ve detaylar

16.04.2019 -12.14 Haber Kodu : 190416068 ====================================== 2- AMBULANSA YOL VERMEYEN SÜRÜCÜNÜN 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Haber:Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de ambulansın önüne geçerek yol vermemeye çalışan sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş (23) hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüpheli Muhammed Efkan Yetişmiş'in sirenlerini çalarak yol almak isteyen ambulansa kasten yol vermediği, ambulansın geçtiği şeride geçerek fren yaptığı, önüne aracını kırdığı, kamu görevi görmekte olan ambulansın görev yerine dönüşünü-gidişini ısrarla yol istemesine rağmen cebir ve tehdit kullanmak suretiyle engellediği, trafik akışını tehlikeye soktuğu belirtildi.

İDDİNAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 28 Şubat 2019 tarihinde Bahçelievler'de meydana gelen olay şöyle oldu: Şüpheli Muhammed Efkan Yetişmiş, E-5 Kuzey yan yol mevkiinde uyarı ve ikaz lambaları yakarak geçiş hakkı talep eden ambulans aracına yol vermedi. İçerisinde hasta bulunan ambulansın görev yapmasına engel olduğu, yolda trafiğin olağan akışına aykırı olarak şerit değiştirmek suretiyle de tehlikeli araç kullandığına dair polise ihbar yapıldı. Şüphelinin eylemi bazı sosyal medya, basın ve yayın kuruluşlarında video olarak yayınlandı. Videoda yer alan araç plakasından Yetişmiş'in kimliği tespit edildi. Hakkında idari ve adli tahkikat başlatılan Yetişmiş, mahkemedeki ifadesinde, "Ambulans sirenleri öttürdü. Önümdeki gri renkli araç korktu ve benim üstüme kırdı. Ben daha sonra gaza bastım. Ambulans arkama geldiğinde sirenlerini söndürmüştü. Daha sonra yanıma geldi. Ben de sirenlerini kapatınca içinde hasta olmadığını düşündüm ve ambulansa dönerek bağırdım. Daha sonra kızdım ve içinde biri olmadığını düşündüğüm ambulansa yol vermedim. Olay nedeniyle pişmanım, yapmamam gereken bir hareketi yaptım" ifadelerini kullandı. Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği de şüpheli Yetişmiş'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

"AMBULANSA KASTEN YOL VERMEDİ"

Soruşturma sonunda iddianame hazırlayan savcılık, şüpheli Yetişmiş'in üzerine atılı suçları işlediğine şüphe bulunmadığı belirtti.

İddianamede, sirenlerini çalarak yol almak isteyen ambulansa kasten yol vermediği, ambulansın geçtiği şeride geçerek fren yaptığı, önüne aracını kırdığı, kamu görevi görmekte olan ambulansın görev yerine dönüşünü-gidişini ısrarla yol istemesine rağmen cebir ve tehdit kullanmak suretiyle engellediği, trafik akışını tehlikeye soktuğu belirtildi. Şüpheli Yetişmiş hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Yetişmiş, önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. PARA CEZASI DA KESİLMİŞTİ

Öte yandan Yetişmiş' e olay günü "Saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "Geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL, "Şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan ise 108TL olmak üzere toplam 324 lira idari para cezası kesilmişti.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv

16.04.2019 -11.22 Haber Kodu : 190416044 =========================================== 3- GAZETECİ HASAN CEMAL'İN 9 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)

Yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle yargılanan gazeteci Hasan Cemal hakkında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, gazeteci Cemal'in, "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci celseye, tutuksuz yargılanan Hasan Cemal, avukatı Fikret İlkiz ile birlikte katıldı. Duruşmada savcı Hasan Adalı, esas hakkındaki mütalaasını bildirdi.

Mütalaada, PKK'nın silahlı bir terör örgütü olduğu belirtilerek sanık Hasan Cemal'in 4 Aralık 2015 tarihinde t24 adlı sitede "Silvan'dan: Bizi acılara ve ölümlere o kadar alıştırdılar ki…" başlıklı köşe yazısı yayımladığı anlatıldı. Sanık Cemal'in bu yazısında, silahlı terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasının cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaparak "Terör örgütü propagandası yapma" suçunu işlediği belirtildi. Mütalaada, sanık Cemal'in daha önce 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de "Örgüt propagandası" suçundan ceza aldığı, ancak o cezanın kesinleşmesi nedeniyle bu davaların birleştirilmesinin hukuken mümkün olmadığı da ifade edilerek 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hasan Cemal'in avukatı Fikret İlkiz, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti, son savunmasını yapmak üzere Hasan Cemal'e süre vererek duruşmayı erteledi.

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4-HAYDARPAŞA'DA RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA SON DURUM - Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın Haydarpaşa Garı'ndaki yangını akıllara getirdi. - Restoran çalışmalarının sürdüğü garda, işçiler yangına karşı bir kez daha uyarıldı. - Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi. Ali AKSOYER-Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ /İSTANBUL,(DHA) - PARİS'te bulunan tarihi Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın

Haydarpaşa Garı'ndaki yangını akıllara getirdi.

2010 yılında çatısında çıkan yangının ardından büyük hasar gören tarihi binada o günden bu yana restorasyon ve yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle çatısında süren ve aslına uygun olması için ahşap malzemenin kullanıldığı çatı katında süren çalışmalarda, işçilerin yangına karşı bir kez daha uyarıldığı öğrenildi. ÇATI TAMAMEN YANMIŞTI

Kadıköy'de bulunan tarihi Haydarpaşa Garı 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan yangın sonucu çatısı hasar görmesinin ardından restorasyon sürecine girmişti. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün tarihi garın orijinal haline sadık kalarak hazırladığı restorasyon projesine, Kadıköy Belediyesi onay vermişti. Anıtlar kurulu tarafından da onaylanan proje tüm binanın restore edilmesine karar verilmişti. Bu amaçla çalışmalar 2016 yılı içinde başlamıştı.

İŞÇİLER YANGINA KARŞI UYARILDI

Haydarpaşa garında restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Binanın çatı kısmında çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Binanın ön kısmında bulunan kuleler ve çevresindeki çalışmalar ise tüm hızıyla sürüyor. Paris'te yaşanan yangının ardından özellikle ahşap malzemenin kullanıldığı bu bölümde çalışan personelin yangına karşı bir kez daha uyarıldığı öğrenildi.

Restorasyon sırasında temel, çevre, bodrum kat taşıyıcılarının elden geçiriliyor. Ayrıca binada hasar gören vitray camlarında aslına uygun olarak yenileniyor. Şu anda yapılan çalışmalarda binanın tavan süslemelerinde restorasyon sürüyor. Ayrıca binanı içinde bulunan parke taşları da yenileniyor. PERONLARIN ALTINDA TARİHİ KALINTILAR

Öte yandan Haydarpaşa garının peronlarının altında bulunan tarihi kalıntılar ise gün yüzüne çıkarılıyor. Peronların olduğu bölümde yapılan çalışmalarda tarihi kalıntıların üzerindeki toprak kaldırılarak temizleniyor. Görüntü Dökümü;

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-Gardaki son durumun HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

-Haydarpaşa Garı'ndan genel ve detaylar

-Haydarpaşa Garı içinden ayrıntılar

-Gar içinde tavan süslemesi yapan işçiler

-Çatıda çalışan işçiler

-Dış cephede kullanılan taşlardan görüntü

16.04.2019 - 12.05 Haber Kodu : 190416062

16.04.2019 - 12.08 Haber Kodu : 190416063

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5-TAKSİSİNDE UNUTULAN 30 BİN EURO'YU SAHİBİNE TESLİM ETTİ Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Havalimanı'ndan aldığı Tunus uyruklu 2 turistin taksisinde unuttuğu içinde 30 bin euro bulunan çantayı sahibine teslim eden taksi şoförü Hakan Kanat, "Vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Turistler beni görünce boynuma sarılıp beni öpmeye başladı. O bana yeter zaten" dedi.

Şişli'de bulunan bir otelin taksi durağında çalışan Hakan Kanat İstanbul Havalimanı'ndan taksisine aldığı Tunus uyruklu 2 turisti alarak Kumkapı'da bir otele bıraktı. Daha sonra otelden ayrılan Kanat, taksisine başka bir müşteri aldı. Bu sırada arka koltukta bulunan çantayı fark etti. Kanat, içinde 30 bin euro olan çantayı sahibine ulaştıramadan, 2 turist güvenlik kamera görüntülerinden aldıkları taksinin plakasından Kanat'a ulaştı. Polis merkezinde turistlere çantayı teslim eden Kanat'a, turistler 100 euro verdi. "BU BİZİM GÖREVİMİZ, ÇOCUĞUMUZA HARAM LOKMA YEDİRMEYİZ"

Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirten taksi sürücüsü Hakan Kanat, "Ben Şişli'den havalimanına yolcu götürmüştüm. Yolcumu indirdikten sonra iki turist taksime bindi. Turistleri Aksaray'da bir otele götürdüm. Otelin önünde iki turisti indirdikten sonra oradan ayrıldım. Arabada çanta olduğunu fark etmemiştim. Yenikapı İDO'nun oradan başka bir yolcu aldım. O sırada çantayı fark ettim. Çantayı koltuğumun yanına koyarak taksiye binen yolcuyu gideceği yere bıraktım. O sırada çantanın sahibi turistler, otelin kamerasından plakamı tespit ederek kardeşime ulaşmışlar. O da beni aradı, çantayı getireceğimi söyledim. Sonra karakola gittik orada parayı teslim ettim. Çantanın içerisinde 30 bin euro vardı. Para dolu çantasını iade ettiğim turist teşekkür hediyesi olarak paranın içinden 100 euro verdi. Biz paranın peşinde değiliz, aracımızda unutulan bir eşya olduğunda sahibine ulaştırırız. Bu bizim görevimiz, çocuğumuza haram lokma yedirmeyiz" dedi.

"TURİSTLER BENİ GÖRÜNCE SEVİNÇTEN BOYNUMA SARILIP ÖPMEYE BAŞLADI"

Kanat, "Turistler beni görünce boynuma sarılıp öpmeye başladı. O bana yeter zaten, o şekilde teslim ettim paralarını. Ben görevimi yaptım, sahibine ulaştırdık parasını. O da mutlu oldu ben de rahatladım" dedi. Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu görüntüsü

-Taksici Kanat ve Tunuslu turistlerin görüntüsü

-Kanat'ın parayı teslim etmesi

-Aktüel görüntüler

-Taksici Hakan Kanat ile röp.

-Hakan Kanat'ın taksi içindeki görüntüsü

-Genel ve detaylar

16.04.2019 -10.09 Haber Kodu : 190416021 ================================== (Ek bilgilerle)

6-İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 152 GÖZALTI Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin genelinde uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılar ile haklarında arama kararı olan kişilere ait 150 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında aranmaları da bulunan 152 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul genelinde 150 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Saat 04:30 sıralarında başlayan operasyona Özel Harekat Polisi de destek verdi.