DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

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1- BİNALİ YILDIRIM İLE EKREM İMAMOĞLU TOKALAŞTI Gülseli KENARLI- Gökhan ÇELİK - Güven USTA- Onur MERİÇ- istanbul DHA - 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı anma töreninde karşılaşan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu tokalaştı.

Anma töreninin ardından Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile birlikte Adnan Menderes'in anıt mezarına yürüdü. Bu sırada Turgut Özal'ın mezarına giden Ekrem İmamoğlu, Yıldırım'ı gördü. İmamoğlu, Yıldırım'ın yanına giderek tokalaştı. İmamoğlu, Yıldırım'a "Nasılsınız?" diye sordu, Yıldırım da teşekkür ederek "Siz nasılsınız?" dedi. İmamoğlu, teşekkür ettikten sonra, "Allah kabul etsin" dedi. Yıldırım "Sağol" diyerek yoluna devam etti. Görüntü Dökümü:

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-Tokalaşma (farklı açılardan

-İmamoğlu'nun gelişi

-Yıldırım'ın görüntüsü

-Yıldırım ile İmamoğlu'nun tokalaşması

-Detaylar

17.04.2019 - 10.57 Haber Kodu : 190417056_I

17.04.2019 - 10.46 Haber Kodu : 190417051_

17.04.2019 - 10.36 Haber Kodu : 190417044_ Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti CRI Türk, ’En iyi tematik radyo’ seçildi Hakkari- Van karayolu düşen dev kayalar nedeniyle kapandı

=================================== 2- İMAMOĞLU: 'MERHABA' DEME İHTİYACI HİSSETTİM Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile tokalaşmasıyla ilgili, "Yürüdüğünü görünce arabadan indim ve 'merhaba' deme ihtiyacı hissettim" dedi.

Ekrem İmamoğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölüm yıldönümünde mezarını ziyaret etti. Anıt mezardan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Yıldırım ile tokalaşmasıyla ilgili, "Aslında ben yürüdüğünü görünce arabadan indim ve 'merhaba' deme ihtiyacı hissettim. Biraz daha duraksasaydı kucaklardım açık söyleyeyim. Çünkü milletin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Devlet törenine davet almadım, alsaydım gelirdim. Ben zaman dilimini öğrenmeye çalıştım ve geldim, duamı ettim. Nereye davet alırsam oraya da giderim" diye konuştu.

Maltepe sayımlarının tamamlanmasıyla ilgili bir soru üzerine ise Ekrem İmamoğlu, "Bildiğim kadarıyla Maltepe'de birleştirme tutanakları tutuldu. Yazılmak üzereydi buraya girerken. Sürecin yasal işleyişi belli. Şimdi İstanbul'un birleştirme tutanağı netleştirilecek. Netleştiği an, mazbatanın bir anlamı kalmıyor. Güzel bir ifade var. Nikah kıyıldı, nikah defteri mazbata. Birleştirme tutanağı tutulduğu andan itibaren biz artık görevimizi almışız demektir. Yasa böyle" ifadelerini kullandı. Daha sonra merhum Başbakanlardan Adnan Menderes'in de anıt mezarına uğrayan İmamoğlu, beraberindekilerle dua etti.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun açıklamaları

-İmamoğlu'nun anıt mezarda dua etmesi

-Genel ve detay görüntüler

17.04.2019 - 11.33 Haber Kodu : 190417071_ 3- TURGUT ÖZAL ÖLÜMÜNÜN 26. YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILDI * Binali Yıldırım, "Turgut Özal sadece bir lider, sadece bir siyasetçi değil Türkiye'yi dünyaya açan, Türkiye'de ekonomide siyasette ve Türk insanının tüm dünyada öz güven kazanması için reformlar gerçekleştiren büyük bir insandır" Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 26. yılında Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anıldı.

Anma törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, merhum Özal'ın eşi Semra Özal, oğulları Ahmet ve Efe Özal, torunları ve çok sayıda kişi katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Benim için bir cumhurbaşkanı ama aynı zamanda bir amcaydı. Bana hediye ettiği bir cep bilgisayarı vardı. Beni teknolojiyle tanıştırdı. Çoluk çocuk demeden etrafındaki herkesle ilgilenen, vatanını, milletini çok seven biriydiö dedi. Pakdemirli, "Ülkenin prangalarını kırması açısından çok büyük faydaları olmuştur. 70'li yıllarda Türkiye yönetilemiyordu. Kuyruklar vardı. Temel ihtiyaç maddelerinin hepsi neredeyse sırayla, kuyrukla alınıyordu. Özal geldi, ne petrol ne altın bulundu ama bir anda Türkiye iyi yönetilmeye başlandı" şeklinde konuştu.

Anma töreni öncesinde kısa bir açıklama yapan Binali Yıldırım da "Turgut Özal sadece bir lider, sadece bir siyasetçi değil Türkiye'yi dünyaya açan, Türkiye'de ekonomide siyasette ve Türk insanının tüm dünyada öz güven kazanması için reformlar gerçekleştiren büyük bir insandır. Hayatı boyunca kendisini ülkemize hizmete adamış, hem bürokraside, hem siyasette unutulmaz hizmetleri Türkiye'ye kazandırmıştır. Onun yaptığı işler sağlığında kısmen anlaşılmış ama vefatından sonra Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini, Türkiye'yi bir dünya ülkesi yaptığını bütün millet görmüştür. Nitekim vefatında milyonların cenazesine katılması ve 'sivil cumhurbaşkanı', 'dindar cumhurbaşkanı' gibi sloganlar onun ülke ve millet açısından ne anlama geldiğini en iyi şekilde göstermiştir. Allah rahmet eylesin, mekanını nur etsin. Türk milleti Turgut Özal'ı asla unutmayacak" diye konuştu.

Binali Yıldırım daha sonra Adnan Menderes'in mezarı başında dua ederek, buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Anıt mezardan görüntüler

- Yıldırım'ın açıklamaları

- Pakdemirli'nin açıklamaları

- Törenden görüntüler

- Yıldırım'ın yürümesi

- Menderes'in mezarında dua etmesi

- Detaylar

17.04.2019 - 11.01 Haber Kodu : 190417058 (ÖZEL)

4- EYÜPSULTAN'DA TERS YÖN KAZASI SONRASI TERS YÖNDE İLERLEYEN SÜRÜCÜYE CEZA * Ters yönden gelen bir sürücünün neden olduğu kazada, olay yerindeki çalışma yapan polis ekipleri, aynı şekilde başka bir aracın tersten yola girdiğini gördü. Aracı durduran polisler sürücüye hemen işlem uyguladı. Haber-Kamera: Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)

Eyüpsultan'da meydana gelen kazada ters yönde ilerleyen bir cipe çarpmamak için manevra yapan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak, ters döndü. Cip sürücüsü olay yerinden kaçarken, kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen trafik polisleri çalışmaları sırasında kazaya neden olan ciple aynı şekilde ters yönden gelen bir aracı görünce, sürücüye ceza kesti. ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI TAKLA ATTI

Kaza Eyüpsultan Sultangazi-Arnavutköy Yolu'nda meydana geldi. Arnavutköy istikametinden Sultangazi istikametine gitmekte olan cip, Fenertepe Kışlası önünde kırmızı ışık ihlali yaparak ters yöne girdi. Sultangazi'den Arnavutköy istikametine gitmekte olan 52 NF 100 plakalı aracın sürücüsü ters yöne giren cipe çarpmamak için ani manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atıp, ters döndü. Meydana gelen kazada takla atan otomobil içerisinde bulunan kadın sürücü ile yanında bulunan arkadaşı yaralandı.

KAÇAN SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANARAK, GÖZALTINA ALINDI

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerce kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cip sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazanın ardından olay yerine gelen polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda, kaçan sürücü ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. "TERS YÖNDEN GELEN CİPİ GÖREN DİĞER SÜRÜCÜ PANİK YAPTI"

Bir görgü tanığı, "Sultangazi'den Arnavutköy'e doğru giderken, diğer araç kırmızı ışıktan geçip ters yöne girdi. Ters yöne giren araca çarpmamak için, diğer araç sürücüsü manevra yaptı ve direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Araçta iki kişi vardı. Çok durumları ağır değildi" dedi.

Bir başka görgü tanığı ise, "Habibler istikametinden Arnavutköy istikametine giderken ters yönden bir cip geliyor. Ters yönden gelen cipi görünce sürücü panik yapıyor. Korkuyor. Direksiyonu kırıyor, takla atıyor. Ters yönden gelen diğer araç kazadan sonra olay yerinden kaçtı" diye konuştu.

TERS YÖNDE GELEN BAŞKA BİR SÜRÜCÜ POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Kaza sonrası başka bir araçta ters yöne girdi. Ters yönde ilerleyen aracı gören bir trafik polisi şaşkınlığını gizleyemedi. Aracı durduran ve sürücü hakkında işlem yapan polis, takla atarak ters dönen aracı işaret ederek, "Az önce bu hatadan dolayı kaza oldu" dedi. Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Ters dönen araç

-Polisin çalışmaları

-Tersten gelen araç

-Polisin aracı durdurması

-Polisin işlem yapması

-Sürücünün belgelerini göstermesi ============================ (ÖZEL)

5- TARLABAŞI'NDA KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN KİŞİYE OTOMOBİLİN ÇARPMASI KAMERADA Haber: Hakan KAYA- Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan kişi, otomobilin camına çarparak yere düştü. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Tarlabaşı Bulvarı'nda 22 Şubat'ta saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Taksim istikametine seyir halinde olan bir otomobil, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmek için yola çıkan yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kişi otomobilin ön camına çarparak yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Kırmızı ışıkta geçen yayalar

-Bir yayanın aniden yola atlaması

-Yayaya otomobilin çarpması ve yayanın havada takla atarak yere düşmesi ================================= 6- ESENLER'DE EVDE KENDİNİ YAKAN KİŞİ ÖLDÜ Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Esenler'de ailesiyle birlikte yaşadığı evde kendini yaktığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi 1004 Sokakta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın giriş katında ailesiyle birlikte oturan Mustafa Erik eve geldi. İçeri giren Erik, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında getirdiği bidonda bulunan yanıcı maddeyi üzerine dökerek kendisini ateşe verdi. Alevler içinde kalan Erik'e ilk müdahale evde bulunan yakınları tarafından yapıldı. Battaniye ile Erik'in yanmasını engelleyen aile evde çıkan yangına ise engel olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Evde bulunan yakınları tarafından üzerine battaniye örtülerek kurtarılan Mustafa Erik'in ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Görüntü dökümü:

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-Ambulansta bulunan yaralı

-Mahalle sakinlerinin olay yerine gelmesi

-İtfaiye ekipleri

-Polis ekipleri

-Olayın gerçekleştiği bina

-Genel ve detay görüntüler ====================== 7- İSTANBUL'DA MÜCEVHERAT KUTUSU OPERASYONU İstanbul DHA

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda değeri 1 milyon 500 bin lira olan 142 bin 260 adet kaçak mücevherat kutusu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Türkiye'ye transit olarak geçen ve riskli görülen araçlar, Araç Takip Sistemi üzerinden anlık olarak takip ediliyor. Bu takip sırasında Kapıkule Gümrük Müdürlüğü'nden Sarp Gümrük Müdürlüğüne giden bir TIR'ın Araç Takip Sistemi'nin söküldüğü belirlendi. Bunun üzerine İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Kaçakçılıkla Mücadele Mobil Ekiplerine bilgi verildi. MOBESE DEVREYE GİRDİ

Kaçakçılıkla Mücadele Mobil ekiplerince Araç Takip Sistemi'ninuydu üzerinden son sinyal verdiği noktada bırakıldığı görüldü. Aracın yerinin tespit edilmesi amacıyla gidebileceği istikamete ilişkin MOBESE kayıtları üzerinden araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde MOBESE görüntülerinde söz konusu TIR'ın belirli noktalarda temas ettiği bir binek aracın sahibi tespit edildi. Savcılıktan alınan talimat neticesinde araç sahibi ile birlikte olayla ilgili toplam 6 şüpheli belirlendi ve şüphelilerden 4'ü yakalanarak ifadesi alındı.

Yürütülen çalışmalarda araçtaki eşyaların kamyonetlere aktarılarak İstanbul'un Güngören ilçesinde bir depoya boşaltıldığı bilgisine ulaşıldı. Söz konusu depoda yapılan aramada toplam değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olan 142 bin 260 adet mücevherat kutusu ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon ve ele geçirilenler

17.04.2019 - 11.36 Haber Kodu : 190417062 8- BAĞCILAR'DAKİ MİNİBÜSÇÜ CİNAYETİNDE BERAAT KARARINA ANNE FERYADI Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İSTANBUL DHA

Bağcılar'da geçen yıl amatör futbol oynayan, sakatlandığı için minibüs şoförlüğüne başlayan 23 yaşındaki Mustafa Yağcı'nın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, olay günü eylemin meşru savunma sınırları içerisinde gerçekleştirdiği gerekçesiyle 2 tutuksuz sanığın beraatlerine karar verdi. Karara tepki gösteren Anne Yurdagül Yağcı, "Ben anneyim hakkımı istiyorum. Benim bir tanecik yavrumu yediler. Soy ismimizi sildiler. Bütün büyüklerimden yardım istiyorum" diyerek feryat etti. Abla Yeliz Yağcı ise "Böcek ölmedi, Allah rızası için evlat öldü evlat" diyerek gözyaşı döktü. SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Mehmet Yalçın ve Sabahattin Yalçın katılmazken, hayatını kaybeden Mustafa Yağcı'nın Ailesi "şikayetçi" sıfatıyla hazır bulundu. Duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, mütalaasında olayın minibüsler arasında yolcu alma ve aynaya çarpma meselesinden çıktığını, Mustafa Yağcı'nın telefonla yardım isteyerek başka bir otodan pala aldığını ve kapalı yolda sanıkların gidebilecekleri bir yer olmadığı belirtti. Mütalaada, sanıkların kendilerine karşı yapılan saldırıdan kaçma mecburiyetlerinin olmadığından, palaya karşı aynı basitteki bıçakla karşılık verdiklerini

belirtti. Mütalaada, her iki sanığın kendilerine karşı haksız saldırıyı def etmek amacıyla hareket ettikleri ifade edilerek ayrı ayrı beraatlerine karar verilmesi istendi.

"ADALETE GÜVENİYORUM"

Şikayetçi Yağcı Ailesi'nin avukatı, mütalaaya katılmadığını belirterek, müvekkilin kendini korumak üzere canını verdiğini belirtti.

Baba Erol Yağcı da "Yüce adalete güvendik, saygımız sonsuzdur. Oğlumun hakkını yiyen herkesi devletimiz ve yüce rabbimiz görecektir. Allahıma ve yüce devletin adaletine güveniyorum" dedi. SANIKLAR BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Sabahattin Yalçın ve Mehmet Yalçın hakkında "Kasten öldürme" suçundan kamu davası açıldığını belirterek, eylemin meşru savunma sınırları içerisinde gerçekleştirdiğinden sanıklar Sabahattin Yalçın ve Mehmet Yalçın'ın ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. AİLE BERAAT KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Davanın ardından adliyenin önünde Mustafa Yağcı Ailesi açıklama yaptı. Anne Yurdagül Yağcı, "Ben anneyim hakkımı istiyorum. Benim bir tanecik yavrumu yediler. Soy ismimizi sildiler. Mustafa... Yardım istiyoruz. Bütün büyüklerimden yardım istiyorum. Başbakanımdan yardım istiyorum" diyerek feryat etti. Anne Yağcı, "Ne arıyormuş içlerinde keskin bıçak. İkisi bir çocuğumu bıçaklayıp öldürdüler. Koluna, kanadına niye vurmamışlar. Direkt niye benim yavrumu öldürmüş caniler" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a seslenen Anne Yurdagül Yağcı, "Yalvarıyorum size. Biz sizin arkanızdayız siz de bizim arkamızda durun. Yalvarıyoruz" dedi.