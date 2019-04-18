DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- EKREM İMAMOĞLU İLK MESAİ GÜNÜNDE BELEDİYE BİNASINA GELDİ (1) Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Alper KORKMAZ - Onur MERİÇ - Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki belediye binasına geldi.

İlk mesai gününde belediye binasında açıklama yapan İmamoğlu, şeffaflık adına radikal kararlar alacaklarını söyledi. Görüntü Dökümü:

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-İmamoğlu'nun gelişi

-Karşılanması

-İçeriye girişi

-Açıklamaları DHA FEED ======================= 2- İMAMOĞLU, GÜLİZAR BİÇER KARACA'YI HASTANEDE ZİYARET ETTİ Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu'ndan yaşanan izdiham sonucu kırılan cam nedeniyle sol kolundan yaralanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'yı hastanede ziyaret etti. Çağlayan'daki özel bir hastanede yaklaşık yarım saat kalan İmamoğlu daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına geçti. Görüntü dökümü:

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-Ziyaretten fotoğraflar

-İmamoğlu'nun hastaneye gelişi

-İmamoğlu'nun hastaneden çıkışı

-Hastane çalışanlarının İmamoğluyla fotoğraf çekmesi

-Genel ve detaylar Bunlar da ilginizi çekebilir Lise öğrencileri en güzel yemeği yapmak için yarıştı Yozgat’ta leylek kurtarma operasyonu Örnek muhtar gençlerle buluştu

18.04.2019 - 12.29 - Haber Kodu : 190418078

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(Geniş haber) 3-SÖZCÜ GAZETESİ DAVASINDA MÜTALAA Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)

Sözcü Gazetesi yazar ve çalışanlarının terör örgütü FETÖ'ye yardım davasında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar hapisleri talep etti. Öte yandan mahkeme heyeti, gazetenin sahibi olan sanık Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlemlerin başlatılmasına karar verdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7'nci celsesi görülen davaya, tutuksuz sanıklar Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Yonca Yücekaleli, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Necati Doğru ve Yücel Arı katıldı. Sanık Emin Çölaşan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

SAVCI MÜTALAASINI YAZILI SUNDU

Savcı Alaattin Çolak'ın 17 Nisan'da 17 sayfalık mütalaasını dosyaya sunduğu belirtildi. Bunun üzerine söz verilen sanıklar mütalaa için tebliğ almadıklarını belirterek inceledikten sonra beyanda bulunmak üzere süre talep ettiler. Bunun üzerine mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere ara verdi. Sanıklar ve avukatlar, kısa bir aranın ardından tekrar içeri alındılar. BURAK AKBAY HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

Mahkeme heyeti, mali yönden yeniden bir araştırma yapılması konusundaki soruşturmanın genişletilmesi taleplerini reddetti.17 sayfalık mütalaanın sanık avukatlarına elden tebliğine karar veren heyet, hakkında yakalama kararı olan Burak Akbay hakkında yurtdışına yaşamış olduğunun yapılan araştırmalarda tespit edilmesi sebebiyle kırmızı bülten çıkartılmasına ilişkin usuli işlemlerin başlanılmasına da karar verdi. Duruşma 14 Haziran'a ertelendi. AVUKAT CELAL ÜLGEN'DEN TEPKİ

Ara kararlarının okunması üzerine söz alan gazetenin avukatlarından Celal Ülgen, "Mütalaa daha bize tebliğ edilmeden bir gazetenin sitesinde yayımlanmıştır. Böyle bir şey olabilir mi? Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerisiniz. Biz bunları FETÖ'de de yaşadık. Suç duyurusunda bulunulsun" diyerek tepki gösterdi.

MÜTALAADAN

17 sayfalık mütalaanın sonuç kısmında, şekli olarak FETÖ'ye karşı olmak, ağır şekilde eleştirmek, davalı/davacı olmak, hatta açıkça FETÖ'ye hakaret etmenin başlı başına FETÖ'yü desteklememek sonucunu doğurmayacağını belirtildi. Sözcü Gazetesi'nin yaklaşımının örgütün karşısındaymış görüntüsünü vermediği gibi örgütün yayın organlarından önemli bir farkının olmadığı, zaman zaman örgütün yayınlarından bile daha çok kamuoyunda etki oluşturmaya açık ve algı oluşturabildiği de mütalaada yer aldı. Mütalaada sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep edildi. Sanık Mediha Olgun hakkında ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması da talep edildi. Savunması alınamayan sanık Burak Akbay'ın dosyasının ise ayrılması istendi. DAVANIN GEÇMİŞİ

Sözcü Gazetesi'ne açılan davanın ilk iddianamesinde gazetenin sahibi firari şüpheli Burak Akbay'ın "Silahlı terör örgütünü yönetme" ve "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 16,5 yıldan 30 yıla kadar hapsi isteniyor. Gazetenin İzmir muhabiri Gökmen Ulu ile eski İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli'nin ise "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçlarından ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri talep ediliyor. İlk davayla birleştirilmesine karar verilen ikinci iddianamede ise Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, Sözcü Gazetesi İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı, yazar Necati Doğru ve yazar Emin Çölaşan hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla beraber örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Arşiv 18.04.2019 - 11.32 - Haber Kodu : 190418053 4- "ÇİNGENE ÜMİT" VE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 50 GÖZALTI Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 ilde eş zamanlı olarak bir suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 50 kişiyi gözaltına aldı. Elebaşılığını "Çingene Ümit" lakaplı Ümit Yalçın'ın da aralarında bulunduğu suç örgütü şüphelilerinin emniyette sorgusu sürüyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen şikayetler üzerine, Bağcılar, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan vatandaşları silah zoruyla tehdit ederek, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen şüphelilerin kurduğu bir suç örgütü hakkında çalışma başlattı. Polis ekipleri iddiaya göre elebaşılığını Ümit Yalçın'ın yaptığı şüphelilerin bölgede hakimiyet kurabilmek için silahlı bir suç örgütü kurduklarını ve bölgede söz sahibi olmak için uyuşturucu ticareti yaptıkları ve buna karşı çıkanları silahla tehdit ederek pek çok eyleme karıştıklarını tespit etti.

15 TABANCA, 2 TÜFEK VE UYUŞTURUCU MADDE

Organize polisleri sabah saatlerinde 3 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda hakkına yakalama kararı bulunan 50 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 tabanca, 1 av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, çelik yelek, 2 sahte nüfus cüzdanı ve bir miktar uyuşturucu madde ile 2 bin 215 mermi ve fişek ele geçirdi. 50 KİŞİ EMNİYETTE SORGUDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerde 4'ünün 'Kasten adam öldürmek', 2'sinin 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etmek' ve 3'ünün ise 'Kasten yaralama' suçlarına karıştığı belirlendi. Gözaltındaki 50 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor. Görüntü dökümü:

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-Ümit Yalçın'ın fotoğrafı

-Arşiv 18.04.2019 - 12.07 - Haber Kodu : 190418064 5- ESENYURT'TA EVİNİN ELEKTRİKLERİNİ KESMEYE GELEN ÇALIŞANI BIÇAKLADI Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)

Esenyurt'ta borcunu ödemediği için dairesinin elektriğini kesmeye gelen elektrik firması çalışanını bıçakladı. Hastaneye kaldırılan çalışanın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, saldırgan ve babası gözaltına alındı.

Olay, İncirtepe Mahallesi'nde 235 sokakta 09.40'da meydana geldi. İddialara göre, elektrik dağıtım firması çalışanı 26 yaşındaki Ömer B. sokak üzerinde bulunan apartmandaki bir daireye geldi. Ömer B. daire önünde inceleme yaparken, daireden çıkan Şehmuz G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşürken, Şehmuz G. evdeki bıçakla Ömer B.'ye saldırdı. Ömer B. kalçasından ve dizinden yaralandı. Ömer B.'yi kendisiyle birlikte apartmana gelen iş arkadaşları hastaneye kaldırdı. Ömer B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipler olayın faili olduğu iddia edilen Şehmuz G. ile babası Ali G.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Hastanenin görüntüsü

-Şehmuz G.'nin sağlık kontrolüne götürülmesi

-Genel ve detaylar 18.04.2019 - 11.59 - Haber Kodu : 190418061_ 6- UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDE ZİNCİRLEME KAZA: YARALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YOLDA YARDIM BEKLEDİ Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Unkapanı köprüsü üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü yaralandı. Motosikletin çarptığı araç sürücüsü, yaralıyı teselli etmek için başını okşadı.

Kaza Unkapanı Atatürk Köprüsü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Taksim istikametinde ilerleyen bir otomobil ani fren yapınca arkadaki otomobil duramayıp çarpınca kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kask ve diğer koruyucu ekipmanları takılı olan motosikletli kazadan ciddi yara almadan kurtuldu. Ağzında ve yüzünde kanamalar olan motosikletli için kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Motosikletin çarptığı araç sürücüsü, yaralıyı teselli etmek için başını okşadı. Kaza nedeniyle Taksim istikametinde yoğun trafik oluştu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Yaralı daha sonra ambulansa alınarak tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü dökümü

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KASK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Unkapanı Atatürk köprüsü

-Kazaya karışan araçlar

-Yerdeki yaralı motosiklet sürücüsü

-Motosikletin çarptığı araç sürücüsünün telefonda polisle konuşması

-Yaralı ve çarptığı aracın sürücüsü arasında geçen diyaloglar

-Motosikletin çarptığı araç sürücüsünün teselli etmek için yaralının başını okşaması

-Ambulansın gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesi

-Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

-Genel ve detay görüntüler 18.04.2019 - 12.09 - Haber Kodu : 190418062 7- THY'NİN "YABANCI KABİN MEMURLARI" İLK UÇUŞ İÇİN SABIRSIZ Enver ALAS - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)

Türk Hava Yolları (THY), yolcu memnuniyetini artırmak için hayata geçirdiği 'yabancı kabin memuru istihdamı projesi' kapsamında Kolombiyalı 31, Mauritiuslu 25, Litvanyalı 3 ve Ukraynalı 1 kabin memurunu işe başlattı. Mesleki eğitimlerini tamamlayan yabancı kabin memurları, üniformalarını giydi. İlk uçuş öncesi Demirören Haber Ajansı (DHA)'ya konuşan, kendi ana dillerinin konuşulduğu hatlarda görev yapacak çiçeği burnunda kabin memurları, THY'de çalışmaktan dolayı oldukça heyecanlı olduklarını belirterek, "İlk uçuş için sabırsızlanıyoruz" dediler.

Dünyada en çok ülkeye sefer yapan havayolu şirketi olan THY, yolcularına daha iyi hizmet verebilmek amacıyla çeşitli yabancı dilleri bilen kabin memuru sayısını hızla artırıyor. Daha önce Fas, Kazak ve Kırgız uyrukluları işe başlatan THY, bu kez Kolombiya, Mauritus, Litvanya ve Ukraynalılardan oluşan bir grup kabin memurunu daha işe aldı. THY'nin Florya'daki merkezinde mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayan yabancı kabin memurları, üniformalarını giydi. ANA DİLLERİNİN KONUŞULDUĞU HATLARDA UÇACAKLAR

Kabin ekiplerinden Kolombiyalılar, daha çok İspanyolca'nın konuşulduğu Güney Amerika ülkelerine yapılan uçuşlarda görev alacak. Mauritiuslular ise Madagaskar-Mauritius hattının yanı sıra Fransızca'nın konuşulduğu bazı Afrika uçuşlarında yer alırken, Litvanyalılar ve Ukraynalı kabin personeli de ağırlıklı olarak Baltık ülkeleri, Rusya ve Ukrayna hattında çalışacak. UÇAKLARDA GÖREV ALMAK İÇİN HAZIRLAR

Uçuş için hazır duruma gelen kabin personeli, eğitim süreçlerini ve İstanbul'daki yeni hayatlarını DHA mikrofonlarına anlattı. THY'nin ilk Latin kökenli kabin memurları arasında yer alan Kolombiyalı Dany Pulido, en büyük hedefinlerinden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Pulido, "Böyle büyük bir firmada çalıştığım için kendimi mutlu ve gururlu hissediyorum. Bu bir rüya. Her zaman böyle uluslararası bir firmada çalışmak istemiştim ve şimdi bu hedefimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. İstanbul inanılmaz büyük bir şehir. Ama benim şehrim de büyük olduğu için kendimi kaybolmuş gibi hissetmiyorum. Burayı çok beğendim. Burada farklı bir kültür ile karşılaştık. 2 aydır İstanbul'dayız. Gerçekten şu ana kadar herşey çok güzel geçiyor. Trafik biraz deli gibi. İnsanlar çok sıcak. Şimdilik zor olan dil ve iletisim ama yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Burada kendimi evimde gibi rahat ve güvenli hissediyorum." dedi.

Bir başka Kolombiyalı Ulises Arevalo ise ülkesinde THY'nin iş ilanını gördüğünde bu fırsatı kaçırmak istemediğini ve hemen başvurduğunu söyledi. Arevalo, "THY, dünyanın en fazla destinasyonuna uçan hava yolu. THY'de çalışmak benim kişisel gelişimim için çok büyük bir fırsat. Büyük bir gurur duyuyorum" şeklinde konuştu. "THY İLE UÇMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Litvanyalı Jurgita Lunyt ise Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek "THY'de çalışma fırsatını yakaladığım için çok gerçekten çok mutluyum. Türkiye'ye daha önce 3 kez geldim. THY'den önce Litvanya'da 'low cost' (düşük maliyetli) havayolu şirketinde, kabin memuru olarak çalıştım. Ancak THY, gerçekten çok müthiş bir şirket. THY 'de çalışacağım için çok heyecanlıyım ve uçmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. "İSTANBUL HAVALİMANI DÜNYANIN HAVACILIK MERKEZİ OLDU"

Kabin memurluğu tecrübesi olan Ukraynalı Iryna Potash, iş için geldiği İstanbul'da 4 yıldır yaşamını sürdürüyor. Bu süreçte Türkçe konuşmayı da öğrenen Potash, THY'de çalışmanın kendi kariyerine çok şey katacağını aktardı. Potash, "İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte İstanbul, dünyanın havacılık merkezi oldu. THY'nin de buraya taşınması beni çok mutlu ediyor. 4 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'u çok seviyorum. Tarihi ve kültürüyle önemli bir şehir. Burası ikinci evim gibi. İstanbul'da gerçekten gezecek çok yer var. Karaköy, Sultanahmet ve Kadıköy favori yerlerim arasında" ifadelerini kullandı.