DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sri Lanka'da meydana gelen terör saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Sri Lanka'da Paskalya ayinleri sırasında meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum. Bu menfur hadiseden dolayı, Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

Görüntü dökümü:

----------------

-Rus savaş gemisinden FSM Köprüsünün altında geçişi

-Rus savaş gemisinden genel ve yakın detaylar

-Sahil güvenlik botundan detay görüntü

-Savaş gemisinde bulunan silahlardan detay görüntü

-Gemide nöbet tutan silahlı askerlerden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

21.04.2019 - 10.31 - Haber Kodu : 190421026

(ÖZEL)

6- SANCAKTEPE'DE OTO YIKAMACIDA İKİ KİŞİNİN KURŞUNLARA HEDEF OLMASI KAMERADA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA

Sancaktepe'de oto yıkamacıdan çıkan 2 kişi silahlı saldırı sonucu yaralandı. Kimliği belirsiz saldırganlar plakası alınamayan bir araçla kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan Saldırı anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan oto yıkamacıdan dün saat 18.00 sıralarında çıkan ve akraba oldukları öğrenilen Emre C. ve Hasan C. otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Emre ve Hasan C. kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheliler geldikleri araçla hızla uzaklaştı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralılar, otomobille yakında bulunan Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan C.'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Olay yerini şerit çekerek, kapatan polis çevrede delil aradı. Ekipler, görgü tanıklarının ifadesine başvurarak, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.