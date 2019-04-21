DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SRİ LANKA'DAKİ SALDIRIYI KINADI

İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sri Lanka'daki patlamalarla ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı, Twitter'dan yazdığı mesajda şunları kaydetti: "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı'na denk getirilen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Bu saldırı tüm insanlığa karşı yapılmıştır. Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm Sri Lanka halkına şahsım ve Milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

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2- ERDOĞAN: (SRİ LANKA'DAKİ TERÖR SALDIRILARI) NEFRETLE KINIYORUM VE EN SERT BİÇİMDE LANETLİYORUM

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sri Lanka'da meydana gelen terör saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Sri Lanka'da Paskalya ayinleri sırasında meydana gelen terör saldırılarında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Dini mabetlerde de gerçekleştirilen insanlık dışı bu saldırıyı nefretle kınıyorum ve en sert biçimde lanetliyorum. Bu barbarca saldırı, terörün her türüyle kararlı bir mücadelenin gereğini bir kez daha ortaya koymuştur. İnsanlığın ve küresel barışın ortak düşmanı olan teröre karşı Sri Lanka ile dayanışma içinde olacağımızı ifade ediyorum.

Bu menfur hadiseden dolayı, Sri Lanka halkına ülkem ve şahsım adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.