DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- TEM SEYRANTEPE'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI (1) Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

TEM Seyrantepe Mevkii Edirne istikametinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza TEM Seyrantepe Mevkii Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre karayolları ekiplerinin sağ şeritte yol çizgisi çalışması yaptığı sırada kamyonete arkadan gelen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet en sol şeride savrulurken, arkadan gelen başka bir araç da hafif ticari araca çarptı. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralı ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılma çalışması devam ediyor. Görüntü dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Çekiciye yüklenen araç

-Kamyonetin görüntüsü

-Trafik polisleri

-Araç kuyrukları

-Genel ve detaylar ============================== 2- KAĞITHANE'DE ÇÖKME VE YIKIM SONRASI SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yaşayan en karizmatik erkek seçilmişti! Hayranları hayal kırıklığına uğradı Vali Şahin, çocukları makamında kabul etti Lületaşı ve yumurta kabuğundan yapay kemik dokusu üretti

Haber-Kamera: Ali AKSOYER /İSTANBUL DHA

Kağıthane'de çöken binanın yan tarafında bulunan ve tahliye edilen 5 katlı binanın yıkımı tamamlandı. Çevredeki 19 bina ise tahliye edildi. Ekiplerin, 2 yıl önce inşaat temeli açılan ve risk oluşturan çukur için başlattığı dolgu çalışması ise devam ediyor. Alandaki son durum havadan görüntülendi. Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntülerle son durum ================= 3- KAĞITHANE'DE YIKILAN BİNANIN SAKİNLERİ ENKAZ BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL DHA

Kağıthane'de çöken binanın yan tarafında bulunan ve tahliye edilen 5 katlı binanın yıkımı tamamlandı. Ekiplerin, 2 yıl önce inşaat temeli açılan ve risk oluşturan çukur için başlattığı dolgu çalışması ise devam ediyor.

Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak'ta dün saat 14.15 sıralarında çöken 4 katlı binanın yan tarafında bulunan 5 katlı binanın yıkım çalışmaları sona erdi. Yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından altı boşalan ve risk oluşturan 5 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Büyük bir risk oluşturan 5 katlı binanın yıkılması devam ederken başlayan ve 2 yıl önce açılan inşaat temelinin oluşturduğu çukur alanda başlatılan dolgu çalışması ise devam ediyor. Ekipler inşaat yapılması için açılan çukuru doldurmak için kamyonlarla hafriyat taşıyor. Bu arada yıkılan binalarda oturan bazı kişiler enkaz başında gözyaşı döktü.

Görüntü dökümü:

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-Göçük bölgesinden genel görüntü

-Hafriyat kamyonunun inşaat çukuruna toprak boşaltması

-İş makinesinin çalışması

-Ağlayanlar ============================== 4- VALİ YERLİKAYA KOLTUĞUNU İLKOKUL ÖĞRENCİSİ ZEYNEP YİĞİT'E DEVRETTİ Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Yiğit'e devretti.

Vali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla valiliğe gelen Tacirler Eğitim Vakfı İlkokulu, Dr. İlhami Faydagör Ortaokulu ve Fındıklı İlkokulu'ndan öğrencileri kabul salonunda karşıladı. Yerlikaya, konuklarıyla tek tek ilgilendi. Ardından Vali Yerlikaya sabah düzenlenen törende koltuğunu Tacirler Eğitim Vakfı 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Zeynep Yiğit'e devretti. "KADİM VE GÜZEL ŞEHİR İSTANBUL'A VALİLİK YAPMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"

Vali Yerlikaya'nın koltuğuna oturan Zeynep Yiğit, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşları ve şehitleri sevgi ve minnetle andıklarını belirtti. Zeynep Yiğit, "İki kıtayı birbirine bağlayan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim ve güzel şehir İstanbul'a valilik yapmaktan dolayı mutluyum. Gelecekle ilgili hedefim İstanbul için en iyi şeyleri yapmak. İstanbul'u daha güzel bir şehir haline getirmek. Huzur olsun, insanlar birbirini incitmesin" diye konuştu.

Vali Yerlikaya da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlu olmasını dileyerek, "Bugün dünyaya örnek bir bayramımız var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, hayırla, minnetle anıyoruz, böyle güzel bir günü gözbebeğimiz çocuklarımıza armağan ettiği için. 23 Nisan sadece bizim ülkemize değil dünya çocuklarına da armağan edilmesiyle dünyaya çok güzel bir mesaj veriyoruz. Bu makam ve mevkileri gelecekte onların içerisinden çıkacak pırıl pırıl, yürekleri temiz, bayrak, vatan millet, devlet aşkıyla kaynayan bu yavrularımıza emanet edeceğiz" dedi. KENDİ ŞİİRİNİ OKUDU

Vali Ali Yerlikaya'nın, "Basın mensupları aracılığıyla mesajını ne mesaj vermek istersinö demesi üzerine Zeynep Yiğit, "Bizim bu güzel konuşmalarımızı tüm ülkemize yaydığınız için sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, babası gazi olan Dr. İlhami Faydagör Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencilerinden Nehir Morgil ise kendi yazdığı "15 Temmuzö şiirini okudu. Programın sonunda Vali Yerlikaya, çocuklara hediye verdi.

Görüntü Dökümü:

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- Valinin çocukları karşılaması

- Vali ve öğrencilerin sohbeti

- Valinin açıklamaları

- Zeynep Yiğit'in konuşması

- Şiir okunması

- Öğrenciler ve Valinin el sallaması

- Öğrencilere hediye verilmesi

- Detaylar ============================== 5- EKREM İMAMOĞLU KOLTUĞUNU ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNE DEVRETTİ Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ, İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında makam koltuğunu 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Halil Efe Kaya'ya devretti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin farklı ilçelerindeki okullardan gelen öğretmen ve öğrencileri makamında kabul ederek bir süre görüştü. İmamoğlu daha sonra makam koltuğunu Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Halil Efe Kaya'ya devretti. Makamda kısa bir açıklama yapan Kaya, çocukların sağlıklı bir çevrede yaşamaları için çevre temizliğine hassasiyet göstereceklerini, çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak içinde kentin 4 bir yanına kültür sanat merkezlerinin açacaklarını söyledi. Daha sonra telefonla özel kalem müdürünü arayan Halil Efe Kaya, Eyüpsultan'da yapılması planlanan parklarla ilgili raporu hafta başı makamında beklediğini söyledi.

Ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Halil Efe Kaya'ya ilk icraatı ve ilerde ne olmak istediği soruldu. Kaya, "Eyüpsultan'da yıkım kararı çıkmış bir okul var. Zekai Dede İmam Hatip Ortaokulu. Bu okulun yapımına katkı sunmak istiyoruz. İlerde de öğretmen olmak istiyorum" dedi. İmamoğlu daha sonra makamında kabul ettiği diğer çocukların da taleplerini tek tek dinleyerek, bu taleplerin yerine getirilmesi için sürecin takipçisi olacağını kaydetti. Açıklamaların ardından Ekrem İmamoğlu ve Halil Efe Kaya İBB Çocuk Meclisi Başkanı Dilara Kıymaz Çocuk Meclisi Özel Oturumu için meclis toplantı salonuna geçti. Mecliste çocuklara hitap eden Ekrem İmamoğlu bir kez daha tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti. Programdan sonra İmamoğlu mecliste çocuklarla toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun öğrencileri kabul etmesi

-İmamoğlu'nun koltuğu devretmesi

-Halil Efe Kaya'nın açıklamaları

-Halil Efe Kaya'nın özel kalemi araması

-İmamoğlu'nun çocuk meclisine girmesi

-İmamoğlu'nun meclisteki konuşması

-Çocuk Meclisi Özel Oturumu'ndan genel ve detaylar

-İmamoğlu'nun çocuklarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesi

=================================== 6- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN KOLTUĞUNU 3. SINIF ÖĞRENCİSİNE DEVRETTİ Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu Kuzey Yılmaz'a bıraktı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Bakırköy Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 10 öğrenci İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ı makamında ziyaret etti. Çalışkan, koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Kuzey Yılmaz'a devretti. Yılmaz, temsilen Emniyet Müdürü Çalışkan'ın makam koltuğuna oturdu. OKUL ÇEVRELERİYLE İLGİLİ GÜVENLİK KONULARI HAKKINDA BİLGİ ALDI

İlk olarak bilgi almak için Çocuk Şube Müdürü Serkan Gömce'yi makamına çağıran Yılmaz, okul çevrelerinde çocukların güvenliği için alınan önlemleri sordu. Çocuk Şube Müdürü Gömce de alınan tedbirlerle ilgili olarak yapılan ve devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. GÖREVDE OLAN POLİSLERİN ÇOCUKLARININ BAYRAMINI KUTLADI

sınıf öğrencisi Kuzey Yılmaz, polis telsizinden görev yapan polis ekiplerinin çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Okul müdürü Kürşat Arzuoğlu, öğretmen ve öğrenciler emniyet Müdürü Çalışkan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Çalışkan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Görüntü Dökümü:

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-Çocukların makama gelişi

-Kuzey Yılmaz'ın makam koltuğuna oturması

-Yılmaz'ın Çocuk Şube Müdürünü çağırması

-Çocuk Şube Müdürü Serkan Gömce'nin görüntüsü

-Yılmaz'ın telsiz anonsu

-Genel ve detaylar ================================== 7- TAKSİM'DE 23 NİSAN TÖRENİ Murat DELİKLİTAŞ-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene,, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasi parti il temsilcileri, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlkokul öğrencilerinin halk oyunları gösterileri sergilediği törende anıta, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü çelengi konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi.

Tören sonrası, siyasi parti temsilcileri de Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Görüntü dökümü:

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-Çocukların gösterileri

-İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı

-İmamoğlu'nun görüntüsü

-Saygı duruşu istiklal marşı

-Çelenk konması

-Vatandaşların görüntüsü

-Genel ve detay

==================================== (Havadan görüntülerle)

8- MASLAK'TA GÖKDELENLER KIRMIZI-BEYAZ Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA)

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Maslak'ta birçok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Kırmızı-beyaza bürünen Maslak havadan görüntülendi. Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Gökdelenler

-Asılan bayraklar ====================== (ÖZEL)

9- D-100'DEKİ FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ - D-100'de kaza sonrası aracın arkasında duran 2 kadına otomobilin çarptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)

Bahçelievler D-100 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde D100 Karayolu Bahçelievler mevkii Şirinevler istikametinde meydana geldi. Sultan Özdemir direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazayı yara almadan atlatan Özdemir ve yanındaki Fatma Zehra Kılıç orta şeritte duran araçtan indi. Yanlarında reflektör yada başka bir uyarıcı levha olmadığı için kadınlar diğer araçların kendi otomobillerine çarpmaması için otomobillerinin arkasına geçti. Sürücüleri uyarmak için otomobillerinin arkasında bekleyen iki kadına, Armağan Eryılmaz'ın kullandığı araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan kadınlar için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Armağan Eryılmaz'ı gözaltına alarak polis merkezine götürürken, ağır yaralanan ve durumlarının ciddi olduğu öğrenilen Sultan Özdemir ve Fatma Zehra Kılıç ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

O ANLAR KAMERADA

Kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde hasarlı aracın arkasında bekleyen iki kadın görülüyor. Bir süre sonra arkadan gelen bir araç önce kadınlara sonra araca çarpıyor. Sürücü hemen aracından inerek kadınlara yardım etmeye çalışıyor. Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası

-Kaza anı

-Sürücünün yardım etmesi

-ARŞİV GÖRÜNTÜLER

-Kadınların aracın arkasındaki fotoğraflı

-Kaza yerinden görüntü

-Hastaneden detay görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj ================================== (ÖZEL)

10 GAZİOSMANPAŞA'DA KAMYON KÖPRÜYE TAKILDI Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)

Gaziosmanpaşa'da Avrupa Otoyolu Köprüsü'ne asansör malzemesi taşıyan kamyon sıkıştı. Kamyon, lastiklerindeki hava indirilerek, hareketsiz kaldığı yerden kurtarılabildi. LASTİK HAVALARI İNDİRİLEREK KURTARILDI

Hadımköy'den yüklediği asansör malzemelerini taşıyan Aydın Kaya yönetimindeki 34 ACS 69 plakalı kamyon, dün akşam saat 20.30 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Cebeci Caddesi'nde üzerinde 4 metre yüksekliğinde olduğu belirtilen uyarı levhası bulunan Avrupa Otoyolu Köprüsü'nden geçmek istedi. Ancak, kamyonda yüklü olan asansör malzemelerinin aşırı yüksek olması sonucu, demir parçaları köprüye çarptı. Çarpma sonucu kamyon köprünün altına takılı kaldı. Sürücü Aydın Kaya, kamyonda bulunan arkadaşı Erkan Yıldız ve bazı vatandaşların yardımıyla lastik havaları indirilen kamyon hareketsiz kaldığı yerden 1 saatlik çaba sonucu kurtarıldı.