DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 

1- KÜÇÜKÇEKMECE'DE LÜKS CİPLE ÇOCUK KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA) Küçükçekmece'de lüks ciple dolaşan kişiler 9 yaşındaki bir kız çocuğunun bileklerinden tutup sürükleyerek araca bindirmeye çalıştı. Çocuğun çığlıklarını duyan annesinin bağırmasıyla panikleyen şüpheliler, çocuğun elinde bulunan telefonu alarak kaçtı. Aynı kişiler bir başka sokakta bir kadının yanına ciple yanaşarak elinde bulunan çantayı alıp hızla olay yerinden uzaklaştı. Kadının çantasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle sıralarında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evinin önünde oyun oynayan 9 yaşındaki F.Ç.'nin lüks ciple yanına yaklaşan kişi yada kişiler F.Ç.'nin bileklerinden tutup araca bindirmeye çalıştı. Çocuğun çığlık atması üzerine elindeki telefonu alan şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.

Aynı saatlerde mahallede dolaşan şüpheliler bir kadının yanına ciple yanaşarak çantasını alıp hızla uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Cevabı gören şoke oldu! Kim Milyoner Olmak İster'deki en ilginç sorular 104 yıl sonra aynı ruhla Çanakkale’de Bağımlılığa dikkat çekmek için pedal çevirdiler

"KIZIMI KAÇIRIYORLAR DİYE ÇIĞLIK ATTIM, BEBEĞİM KUCAĞIMDA KOŞMAYA BAŞLADIM"

Kızının çığlığını duyan Anne Gülserin Ç. "Biz kapıya çıktık bebeğim vardı kucağımda, geldik yürümeye başladık oğlumun elinde top vardı. Top yokuştan aşağı düştü kızım da peşinden gitti. Kızım yokuştan aşağı inince araba da hareket etti. Kızım yokuştan inince araçtakiler kızımı tutup sürüklemeye başladı. 5-10 metre sürüklediler. 'Kızımı kaçırıyorlar' diye çığlık attım, bebeğim kucağımda koşmaya başladım. Koşmaya başlayınca o tabii panikledi. Dizlerinin üzerine düştü, kalktı kızımı bıraktı telefonu aldı. Hırsızlık süsü vermeye çalıştı" dedi. "EŞİM PEŞİNDEN GİTMESEYDİ KIZIMI KAÇIRMIŞ OLABİLİRLERDİ"

Baba Ayhan Ç. da "9 yaşındaki kızım dışarıda abisi ile oynuyor. O sırada lüks bir araba geliyor. Lüks arabadaki genç kızımın iki elinden tutarak kaçırmaya çalışıyor. Sürüklüyorlar baya bir. Kızım çığlık atıyor. Bağırdıktan sonra eşim ve oğlum peşlerinden koşuyor. Kızımı boğuşunca alamadı, bu sefer yere düşüyorlar. Sonra elindeki telefonu alarak kaçıyor. Olaya gasp süsü vermeye çalışıyor. Kızımın elinde morluklar var. Eşim olmasaydı, peşine gitmeseydi kızımı kaçırmış olabilirlerdi. Şikayetçi olduk. Darp raporlarımız da var. Avukatımız da var gerekli tüm tahkikatı yaptıracağız. Aynı araç buradan gittikten sonra bir kadının elindeki çantasını alıp kaçmışlar. Görüntüler var" dedi.

"İKİ BİLEĞİMDEN TUTARAK BENİ ARABAYA DOĞRU SÜRÜKLEDİ"

Lüks ciple gelen şüphelilerin kaçırmaya çalıştığı F.Ç "Abimin topu elinden kaçtı, Annemin telefonu da benim elimdeydi. Top kaçınca ben peşinden gittim. Orada araba yanıma yaklaştı. Arkadan da birisi koştu. İki bileğimden tutarak beni arabaya doğru sürükledi. Sonra annem arkadan bağırınca elimdeki telefonu görüp aldı. Arabayı hızlı bir şekilde sürüp gittiler" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Otomobildekilerin yolda yürüyen kadına yaklaşarak, çantasını almaları (AKTÜEL)

-Olay yerinden görüntü

-F.Ç.'nin ağabeyi röp

-Kaçırılmaya çalışılan 9 yaşındaki F.Ç röp

-Avukat Röp.

-Anne Gülserin Ç. ile röp

-Baba Ayhan Ç.ile röp

-Genel ve detaylar 2- (ÖZEL) BIÇAKLANDIĞINI KAN GELİNCE FARK ETTİ Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Beşiktaş'ta kendisine omuz atan kişi ile kavga eden genç, koltuğunun altından kan gelince bıçaklandığını anladı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay, Dolmabahçe Meydanı trafik ışıklarında dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Ümit A. ve 3 arkadaşı Dolmabahçe Caddesinde yürüdükleri sırada karşı yönden gelen 2 kadın 1 erkek ile karşılaştılar. İddialara göre karşılaştıkları kişilerden erkek olan Ümit A.'ya omuz attı. Ümit A. da neden omuz attığını sordu. İkili bir süre yumruklu kavgaya tutuştu. Ümit A.'yı koltuğunun altından bıçaklayan saldırgan arkadaşlarıyla birlikte olay yerinden hızla kaçtı.

Ümit A. bıçaklandığını fark etmedi ve arkadaşlarıyla birlikte bir süre yürüdükten sonra koltuğunun altından kanlar geldiğini fark etti. Bıçaklandığını anlayan Ümit A. yere yığıldı ve arkadaşları yakın noktada bulunan trafik polislerinden yardım istedi. Trafik polisleri durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Şişli Hamidiye Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri saldırganın eşkalini belirlemek için yaralının arkadaşlarından bilgi almaya çalıştı. Polis ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Görüntü Dökümü

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-Ambulansın gelişi

-Sağlık ekiplerinin yaralının yanına koşması

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Yaralının sedye ile ambulansa alınması

-Yaralının arkadaşlarından detay görüntü

-Ambulansın gidişi

-Genel ve yakın detaylar ========================== 3- KASAYI SOYAN OTOMOBİLİ ÇALAN HIRSIZIN YAKALANMA ANI KAMERADA Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) ÇEKMEKÖY'de hırsızlık için girdikleri evde kasada bulunan 60 bin dolar değerinde 3 adet saat, 40 bin dolar nakit para ile çok miktarda mücevher çalan şüpheli Bünyamin K.(38) polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin evden aldıkları kontak anahtarı ile birlikte çaldıkları lüks otomobil de operasyonda ele geçirildi.

Çekmeköy, Selimiye caddesinde 20 Nisan'da saat 00.10'da polise başvuran mağdur R.K.(75) evine giren hırsızların içerde bulunan kasadaki 60 bin dolar değerindeki 3 adet saat ile 40 bin dolar para ve çok sayıda mücevheri çaldığını söyleyerek polise başvurdu. R.K. kasada tam olarak ne kadar mücevher olduğunu bilmediğini söyledi.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin olay günü mağdura ait otomobili alıp kaçarken site güvenlik görevlisiyle karşılaştıklarını ve silah göstererek onu korkutup kaçtıklarını belirledi. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin birinin kimliği tespit edildi. Daha önceden de hırsızlık suçundan gözaltına alındığı öğrenilen Bünyamin K., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin yakalandığı yerde evden çalınan mağdura ait otomobile de el konuldu.

Poliste işlemleri tamamlanan adliyeye sevk edilien şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntü dökümü:

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-Hırsızın yakanma anları

-Emniyetten çıkarılışı 4- (ÖZEL) ABART EGZOZLA DRİFT YAPAN SÜRÜCÜ MAHALLE SAKİNLERİNİ CANINDAN BEZDİRDİ Haber: Emin YEŞİL-Kamera: İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi'de sık sık cadde ortasında drift yapan ve sokak aralarında abart egzozla (yüksek ses çıkaran gürültülü egzoz) dolaşan sürücü mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Habipler Mahallesi sakinleri aracına taktığı abart egzozla sokaklarda dolaşan ve drift yapan sürücüden yaka silkti. Vatandaşlar gürültü yapan sürünün çeşitli zamanlarda yaptığı drift anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde sürücünün cadde ortasında trafiğe aldırış etmeden drift yaptığı görülüyor.

Görüntü dökümü

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-Drift anı cep telefonu görüntüleri 5- 1 MAYIS ÖNCESİ TAKSİM MEYDANI'NA BARİYERLER GETİRİLDİ Haber-Kamera: Hakan KAYA-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi Taksim Meydanı'nda önlemler alınmaya başlandı. Önlemler kapsamında güvenlik çemberi oluşturulması amacıyla Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi. Gezi Parkı çevresi, Taksim Cumhuriyet anıtı önü, İstiklal Caddesi girişine konulan bariyerlerin önümüzdeki günlerde yerleştirilmesi bekleniyor. Görüntü dökümü:

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-Taksim meydanı ve çevresine konulan bariyerler

-Genel ve detaylar ======================== (Havadan görüntülerle)

6- İÜ-CERRAHPAŞA VETERİNER FAKÜLTESİ'NİN KURULUŞ TARİHİ 83 YIL GERİYE ALINDI İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Senatosu Veteriner Fakültesi'nin kuruluş tarihini 1972 yerine, İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un kayıt yaptırdığı tarih olan 1889 olarak tescil etti. İÜC'ye bağlı Veteriner Fakültesi'nin kuruluş tarihi, İstiklal Marşı'nı kaleme alan milli şair Mehmet Akif Ersoy adının 12 Mart'ta bir amfiye verilmesi töreninde gündeme gelmişti. Öğretim üyesi Dr. Altan Armutak, törende İÜC Veterinerlik Fakültesi kuruluş tarihinin 1972 olarak göründüğünü, buna karşılık Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin kuruluş tarihinin 1842 olarak yazıldığını anlattı. Dr. Armutak, gerçekte o tarihte Ankara Üniversitesi'nin bulunmadığını, 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ilk hükümetlerin bölgedeki hayvan varlığı yeterli olmadığını göz önüne alarak Halkalı'daki Baytar Mektebi'ni Ankara'ya taşıma kararı aldıklarını anlatırken, şöyle dedi:

"İstanbul'da 1842'de askeri baytar mektebi olarak açılan 1889'da ise sivil hale getirilen okul, 1933'te kapatılıyor. Veteriner Fakültesi 91 yıl İstanbul'da hizmet vermiştir. Öğrenciler, öğretim üyeleri, sehpalar, hayvan iskeletleri trenlerle Ankara'ya taşınıyor. Bu okul, 1970'li yılların başına kadar Ankara'da tek veteriner fakültesi olarak kalıyor. Kuruluş tarihi olarak 1842 yazan bu okulun yöneticileri, 'İstanbul'daki okulun mirasçısıyız' diyor. Elazığ'da Fırat Üniversitesi 1970'te kurulduktan sonra 1972'de İstanbul'da veteriner fakültesi açılıyor. Düşünebiliyor musunuz? 1933-1972 arasındaki 39 yılın gecikmişlik bize 130 yıla mal oluyor. 1972 kuruluş tarihi fakültemize yakışmıyor." İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, bu görüşler üzerine DHA muhabirine, Veteriner Fakültesi logosunda 1972 yazıldığını hatırlatırken, "Oysa fakülte tarihimiz 1889'da İstanbul Halkalı'daki Baytar ve Ziraat Mektebi'ne dayanıyor. İÜC Veteriner Fakültesi'nin tarihini güncellerken fakülte kuruluşundaki gerçek tarih olan ve Mehmet Akif'in de ilk mezun olduğu fakülte hüviyetine kazandırmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışıyoruz" demişti.

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı da, Türkiye'de veteriner hekimliğin tarihinin İstanbul'da 1833'teki askeri veterinerliğe dayandığını, 1889'da yine İstanbul'da Halkalı'da sivil veterinerlik fakültesi kurulduğunu söyledi. Prof.Dr. Kaşıkçı, Türkiye Cumhuriyeti ilanı ardından yapılan düzenleme ile veteriner fakültesinin Ankara'ya taşınma kararı alındığını, bu nedenle İÜC'deki fakültenin kuruluş tarihinin 1972 olarak yazıldığını söyledi. Dekanlığını yaptığı fakültenin kuruluş tarihinin güncellenmesi konusunda bir süreden bu yana sürdürdükleri çalışmaların tamamlandığını açıklayan Prof. Dr. Kaşıkçı, şöyle dedi: "Rektörümüz Prof. Dr. Nuri Aydın'ın da destek vermesi ile hazırlıklarımızı tamamlayıp, konuyu İÜC Senatosu'na taşıdık, oy birliğiyle kabul edildi.. Artık fakültemizin kuruluş tarihi 1972 değil, 1889. Bu tarih; Mehmet Akif Ersoy'un birincilikle bitirdiği ilk sivil veteriner fakültesinin kuruluş yılıdır. Böylece; Türkiye'nin ilk sivil veteriner fakültesi unvanını aldık. Flama ve logomuzu değiştirdik, tarihimizle ilgili işlemleri 1889 olarak değiştirmeye başladık."

Görüntü Dökümü:

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-İÜC Veteriner Fakültesi tanıtım videosunda Veteriner Fakültesi ve kampus alanının drone ile görüntüleri

-Fakülte tarihi ile ilgili görüşleri anlatan öğretim üyesinin sözleri

-İÜC Rektörünün konuşması

-İÜC Veteriner Fakültesi dekanının konuşması ================== 7- (Ek bilgilerle yeniden) EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VEREN HÜSEYİN ÖĞRETMENİN KALBİ 1 HAFTA SONRA DURDU İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ'nde bir ilkokulda öğretmenlilk yapan Hüseyin Yaman (55), kalp krizi sonucu evinde öldü. Yaman'ın geçen hafta emekli olmak için dilekçe verdiği ortaya çıktı. Ailesi ve torunları ile daha fazla vakit geçirmek isteyen ve geçen hafta emekli olabilmek için dilekçe veren Beylikdüzü'ndeki Büyükşehir İlkokulu 3/E sınıf öğretmeni Hüseyin Yaman, edinilen bilgilere göre önceki akşam Avcılar'daki evlerinde torunu ile yan yana uyuduktan sonra dün sabah namazını kılmak için uyandı. Daha sonra uyanan Hüseyin Yaman'ın torunu saat 10.30 sıralarında seccadenin başında onu hareketsiz buldu. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen 112 Acil ekibi, Hüseyin Yaman'ın öldüğünü belirledi. Yaman'ın hiçbir sağlık sorunu olmadığı göz önüne alınarak, Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne de bilgi verildi. Polis, ekibi eve gelerek araştırma yaptı. Hüseyin Yaman'ın sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kalp krizinden öldüğü belirlendi.