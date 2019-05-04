DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

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1- BEYAZIT'TAKİ OTOBÜS DEHŞETİ SONRASI HASTANEDE GEÇEN 45 GÜN - İKİ BACAĞINI KAYBEDEN ÖĞRETİM ÜYESİ KONUŞTU Haber-Kamera: Ümit UZUN - Harun UYANIK / İSTANBUL DHA - Beyazıt'ta 21 Mart'ta meydana gelen özel halt otobüsü kazasında iki bacağını kaybeden İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Mine Sarsağ Gümüş'ün hastanedeki tedavisi sürüyor. Mine Sarsağ Gümüş yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Eşini 3,5 yıl önce trafik kazasında kaybeden Gümüş, "Ölümden döndüm. Hayatım değişti. Bu benim başıma geldi, başkalarına da gelebilir" dedi. Gümüş, avukatı aracılığıyla otobüs firmasına 300 bin liralık tazminat davası açtığını söyledi. "HAYATIM DEĞİŞTİ, ARTIK ESKİSİ GİBİ OLAMAYACAĞIM"

Beyazıt'taki kazanın ardından 45 gündür tedavisi süren öğretim üyesi Mine Sarsağ Gümüş, "Elimde malzemeler vardı. Öğrencilere destek olmak için güzel bir ders yapacaktık ama Allah böyle nasip etti" dedi. Olay anını hatırlamadığını belirten 56 yaşındaki Gümüş, "Seri ameliyatlar geçirdim. İki bacağım müthiş bir şekilde hasar görmüş. Önce sağ bacağımı kestiler, omzumdan sırtımdan ameliyat yaptılar. Sol bacağımı kurtarmak için 6 saat ameliyat geçirdim. Bu kritik bir kaza olduğu için, bakteriler de üremiş ve en sonunda sol bacağımda kesildi. İki bacağımdan da mağdur oldum. Çok koşturan, öğrencilerine, mesleğine düşkün bir insanım. Hayatımın düzeni değişti. Artık gerektiği gibi çalışamayacağım, eskisi gibi olamayacağım" diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Beyazıt'taki otobüs dehşeti sonrası hastanede geçen 45 gün Ağrı'da kardeşler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

"RUH HALİ KÖTÜYSE TRAFİĞE ÇIKMAYACAK"

"Ölümden döndüm" diyen Gümüş, "Allah bana şans verdi ve hayata döndürdü. Hayatta olmayabilirdim. Bu benim başıma geldi, başkalarına da gelir" ifadelerini kullandı. Eşini 3,5 yıl önce trafik kazasında kaybettiğini söyleyen Mine Sarsağ Gümüş, "Şoförün başka cezaları da varmış. Hadi ben kurtuldum. Yaşam hakkı kolay bir hak değil. Trafik kuralları niye koyulmuş. Onlara uygun ve son derece dikkatli bir şekilde, insanların hayatını elinden almadan görevlerini yapmalılar. Çocuk oyuncağı değil bu. İşin ucunda insan hayatı var. Eğer o gün ruh hali kötüyse, psikolojik bir sorunu varsa çıkmayacak trafiğe. Kendine değil, otobüsü şuradan şuraya götüreyim bitsin iş diye değil, insanları düşünecek. Avukatımız olayı takip ediyor, sonuna kadar da götürecek" dedi.

Öğrencilerini çok sevdiğini belirten Gümüş, "Öğrencilerim çok üzülmüşler, Allah nasip etti, beni hayata döndürdü. Yine öğrencilerimle beraber olacağım. Yine üniversitemde hizmete devam edeceğim. Bu şekilde hayatımı devam ettirmeye çalışacağım" dedi.

"AKILLARA ZİYAN BİR OTOBÜS KAZASI"

Mine Sarsağ Gümüş'ün avukatı Ümit Bilgiç ise, "Akıllara ziyan bir otobüs kazası oldu. Böyle büyük bir kazada verilen ifadeler, diyor ki adam 'direksiyon kilitlendi'. İfadelere göre, arabada biri diyor ki 'saatinde kalkmadı, hareket et' sinirleniyor. İnanılmaz bir şey, 100 metre kadar yukarı çıkıyor, orada birkaç arabayı parçalıyor, tekrardan yön değiştiriyor ve deniyor ki 'direksiyon kilitlendi. Şu anda dosya savcılıkta bilirkişi aşamasında, bunların ne olduğu ortaya çıkacak" diye konuştu.

Kaza yeri krokisi üzerinden olayı anlatan avukat Bilgiç, "Bu olayın direksiyon kilitlenerek olduğunu kabul etmemiz mümkün değil. Burada şoförün bir sinir krizi geçirip, bu olaya sebep olduğunu düşünüyoruz" dedi. "300 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇTIK"

Bilgiç, "Müvekkilimin iki bacağı ampute oldu, diğeri ölümden döndü, tutuklanmadı bile. Bu cezalarla bu şekilde nasıl başa çıkacağız. Bu olayların tekrarını nasıl engelleyeceğiz. Biz gerekenleri yapıyoruz. Ayrıca bu kazaya sebebiyet veren otobüsün firması hakkında 300 bin liralık tazminat davası açtık" ifadelerini kullandı.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

Beyazıt Meydanı'nda 21 Mart günü saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan özel halk otobüsü yaya yoluna girmiş ve çarptığı 3 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Güvenlik kameralarına, halk otobüsünün yayaların kullandığı yoldan hızla gelerek, park halindeki araçlara çarparak ilerlediği ve merdivenlerden aşağı doğru indiği sırada bir araca çarparak durduğu yansımıştı.

16 aracın hasar gördüğü kazada gözaltına alınan otobüs şoförü Yüksel K. ifadesinde, araçta teknik bir sorun olduğunu, direksiyonun kilitlenerek, gaz pedalının takılı kalması sonucunda kazanın gerçekleştiğini söylemişti. Savcılık tarafından 'birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Yüksel K. hakkında, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mine Sarsağ Gümüş konuşması

-Muhabir anonsu

-Genel ve detaylar

-Avukat Ümit Bilgiç konuşması

-Arşiv

================================== 2- ARNAVUTKÖY'DE BİR KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA SONRASI HAFRİYAT KAMYONU İSYANI - Yolu kapatıp eylem yaptılar Haber-Kamera: Taylan ERGÜN / İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de hafriyat kamyonunun altında kalan 73 yaşındaki Selahattin Ergün hayatını kaybetti. Her gün çok sayıda hafriyat kamyonunun geçtiği Tayakadın Mahallesi sakinleri kazanın ardından yolu trafiğe kapattı, kazaya karışan hafriyat kamyonunu taşladı.

Olay Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Camiden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Selahattin Ergün, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selahattin Ergün, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ergün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. . Kazaya karışan kamyon şoförü ise jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza sonrası olay yerinde toplanan Tayakadın Mahallesi sakinleri kazaya karışan hafriyat kamyonunun camlarını taşladı. Jandarmanın güçlükle sakinleştirdiği vatandaşlar daha sonra yolu trafiğe kapatarak hafriyat kamyonlarının geçişine izin vermedi.

Tayakadın sakinleri her gün yüzlerce hafriyat kamyonunun mahallelerinden geçtiğini belirtti. Mahalle sakinlerinden bir kişi, "İlle de bir canımızın mı hayatını kaybetmesi gerekiyordu. Defalarca dile getirdik. Bu araçların köy içinde geçmesi sıkıntı olacak. Çocuklarımız ve yaşlılarımız karşıdan karşıya geçemiyorlar. Vızır vızır geçen kamyonlar tehlike arz ediyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Araca saldıranlar

-Hasarlı araç

-Jandarmanın görüntüsü

-Mahalle sakinleri ile röp

-Detaylar =============================== 3- GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSUNDA MAHSUR KALAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul- DHA

Kadıköy'de geri dönüşüm kutusunda mahsur kalan 12 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay Acıbadem Caddesi Dar sokakta meydana geldi. Sokak girişinde bulunan geri dönüşüm kutusuna oyuncak almak için eğilen S.B. (12), bir anda içeriye düştü. Geri dönüşüm kutusunun kapağının kapanmasıyla S.B. mahsur kaldı.

Geri dönüşüm kutusundan gelen yardım seslerini duyan çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yeren itfaiye ekipleri, kapağı açarak çocuğu kurtardı. Kurtarılan çocuk, "hiç korkmadım ki" dedi. Çocuğun yardıma koşanlardan bir kadın, "Sokakta yürürken sesleri duyduk, ekiplere haber verdik. Oyuncak almak için girmiş" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Geri dönüşüm kutusundan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Kapağın açılması

-Çocuğun çıkarılması

-Görgü tanığı ile röp

-Çocuğun soruları cevapsız bırakması

-Sokaktan uzaklaşması

===================================== 4- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE MAKAS ATARAK BÖYLE İLERLEDİ İstanbul DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atarak ilerleyen sürücü kameraya yansıdı.

Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 15 Temmuz köprüsünde ağır ağır ilerleyen trafikte araçlar arasından hızla makas atarak ilerleyen sürücü arkadan gelen araçtakiler tarafından görüntülendi. Trafik magandası kendisinin ve diğer sürücülerin hayatını hiçe sayarak makas attı. Görüntü Dökümü:

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-Makas atarak ilerleyen araç =========================== 5- DİZDAR: RAMAZAN'DAN KİLO ALARAK ÇIKMAYIN İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, Ramazan ayında birçok kişinin oruç tutmalarına rağmen kilo aldıklarını hatırlatırken, açlık duygusu ile aşırı yemekten kaçınılmasını istedi.

Avcılar Süleyman Nazif Anadolu Lisesi'ndeki etkinliğe Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar da katıldı. Dizdar, lise öğrencilerine sürekli yediği yoğurdun neden ekşimediğine hiç kafa yormadığını yıllar önce tesadüfen okuduğu bir yazının kendisini daha derinlikli düşünmeye yönelttiğini anlattı. Dizdar,"45 yaşına kadar bunu hiç düşünmemiştim. O yaştan sonra neden yoğurdun ekşimediğine kafa yorup düşünmeye başladım" dedi. Tanınmış uzman Dizdar, bilim insanlarının bir anlamda ayna görevi görmeleri, bilgilerini paylaşmaları gerektiğini anlatırken, gençlere ilgi duydukları her konuyu araştırıp, dünyaya bakış açılarını katarak, zekaları ile yorumlamalarını önerdi. Uzman Yavuz Dizdar, olumsuz birçok durumun bu sayede değiştirilebileceğini, hızla gelişen dünyada gelişmelere ayak uydurulmadığı takdirde öğrenilen bilgilerin bile kısa sürede güncelliğini yitirebildiğini vurguladı. Yakın gelecekte birçok mesleğin geçersiz kalacağını anlatan Dizdar, sanayide insanların yerini giderek daha fazla makine ve robotların aldığını ifade etti.