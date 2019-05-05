DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 (ÖZEL)

1-KAFEDE KİMLİK SORAN POLİSE SİLAH DOĞRULTAN ŞÜPHELİ KAMERADA *Kendisine kimlik soran polise silah doğrultan şüpheli tutuklandı.

*Şüphelinin silahını çektiği anda yaşanan arbede ve kafede oturanların panikle kaçmaları kameralara yansıdı. Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta kafede oturduğu sırada kendisine kimlik soran polislere silah doğrultan kişi, gözaltına alındı. Kafede oturanların korkuyla kaçtığı o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Fatih Mahallesinde geçen cuma günü meydana gelen olayda, M. G., kız arkadaşı olduğu öğrenilen F. M. ile Bahçeyolu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede buluştu. İkili otururken kafe çalışanı garson masada oturan genç kızın tedirgin olduğunu fark etti. Bir süre olan biteni gözlemleyen kafe çalışanı M.G.'nin belindeki silahı fark etti. Durumdan şüphelenen çalışan durumu önce iş yeri müdürüne daha sonra da polise bildirdi. Kafeye gelen polis M.G.'den kimlik istedi. Bunun üzerine şüpheli belindeki silahı çıkararak, polise doğrulttu. Polis şüpheliyi etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Diyarbakır esnafı Ramazan yoğunluğundan memnun İzmir'de, Hıdırellez konserleri iptal

MÜŞTERİLERİN KORKUYLA KAÇMASI KAMERADA

Kafede yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde polisler M. G.'ye kimlik soruyor. Bu sırada M.G. de kimliğini verdikten sonra ayağa kalkarak bir anda belindeki silahını çekiyor. Polisler önce davranarak M. G.'yi etkisiz hale getirirken, kafede oturan müşteriler de büyük panikle kaçışıyor. Görüntülerin devamında ise polis ekipleri şüphelinin elindeki silahı alarak delil torbasına koyduğu ve yere yatırdığı M.G.'ye kelepçe takarak gözaltına aldığı görülüyor. Bu sırada şüphelinin yanında bulunan F. M'nin ise olan biteni korku dolu anlarla izlediği görülüyor. ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Emniyetteki işlemleri biten M.G. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.G'nin tutuklandığı öğrenildi. Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

- Olayın meydana geldiği kafe

- Polis ekiplerinin gelmesi

- Şüphelinin silahını çekmesi

- Polis ekiplerinin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi

- Şüphelinin gözaltına alınması

(AKTÜEL)

- Mahkemeye sevk edilen şüphelinin emniyetten çıkarılması

05.05.2019 - 09.48 Haber Kodu : 190505015

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Fatih Haliç'te kullanılmayan 2 teknede yangın çıktı.

Ayvansaray sahilde kenara çekilmiş kullanılmayan 2 teknede saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknelerin yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanmakta olan 2 tekneyi kısa sürede söndürdü. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri de denizden olay yerine gelerek yangını kontrol etti. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmaları sürüyor. Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi

-Deniz polisinden görüntü

-İtfaiye ekibinin teknede bazı yerleri kırması

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

05.05.2019 -12.09 Haber Kodu : 190505056 ==================================================== 3- SANCAKTEPE'DE EVİNE ÇAĞIRDIĞI ARKADAŞINI BIÇAKLA REHİN ALDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)

Sancaktepe'de çalışma arkadaşını bıçakla rehin alan bir kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Olay, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adem U.(33). konuşmak için iş arkadaşı Mustafa D'yi eve çağırdı. Evde buluşan ikilinin arasında bir süre sonra tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adem U., Mustafa D.'yi yere yatırarak bıçakla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polise haber verildi. Polis, Adem U.'nun bir anlık boşluğundan faydalanarak şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Adem U., Sancaktepe Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Rehin alınan Mustafa D. evden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin evin önünde beklemesi

-Sağlık ekiplerinin beklemesi

-Özel harekat ekiplerinin gelmesi

-Ambulansın içindeki rehine

-Adem U'nun evden çıkarılması

-Adem U'nun ekip aracına bindirilmesi

-Genel ve detay

05.05.2019 -12.02 Haber Kodu : 190505054

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İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda 400 adet gelincik derisi ve 25 bin adet sülük ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda yapılan operasyonda 25 bin sülük, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yapılan operasyonda ise 400 gelincik derisi ele geçirildi.

Ukrayna'dan İstanbul Havalimanı'na gelen iki kişiden şüphelenen ekipler şüphelileri takip altına aldı. İki kişi gümrük kontrol noktasını geçtikten sonra Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken durdurularak beraberlerindeki bagajları x-ray cihazına sevk edildi. Taramada valizlerin içinde şüpheli organik yoğunluklar görülmesi üzerine yapılan kontrollerde 25 bin adet sülük tespit edildi.

Bir diğer operasyon ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlendi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince Varış Öncesi Yolcu Programında yapılan analizlerde şüpheli 2 kişi tespit edildi. Şüphelilerden birinin Ukrayna'dan İstanbul aktarmalı olarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geleceğinin tespit edilmesi üzerine şüphelinin yaptığı işlemler takibe alındı. Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonunda kontrol edilen şüphelinin çantasının X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi. Şüphelinin valizinden 400 adet gelincik derisi ele geçirildi. Her iki olayla ilgili soruşturmaya başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyon anına ilişkin görüntüler

-Ele geçirilen deri ve sülükler

05.05.2019 - 11.13 Haber Kodu : 190505036 ================================================== 5-DÜNYANIN EN BÜYÜK AKVARYUMUNDA YILDA 25 TON BALIK TÜKETİLİYOR İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- DÜNYANIN en büyük tematik akvaryumu olarak bin 500 türden, 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum'daki canlılar yılda 25 ton besin tüketiyor.

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu olarak 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum, içinde yer alan canlıların beslenmesiyle de dikkat çekiyor. Dünyanın dört bir yanında yaşayan deniz canlılarının bir arada görülebileceği akvaryumda, canlıların yaşam alanına göre birbirinden farklı beslenme protokolleri uygulanıyor. Akvaryumdaki canlıların yılda 25 ton canlı balık tükettiğine dikkat çeken İstanbul Akvaryum İcra Kurulu Üyesi Dilek Çapanoğlu, "Canlıların geldikleri bölgelere göre kendilerine ait bir beslenme protokolleri var. Bu protokoller çerçevesinde beslenmelerini sağlıyoruz. Akvaryumdaki beslenme oranına bakarsak, yılda 25 ton taze, canlı balık tüketimi gerçekleşiyor. Balıklarımızın her geçen sene büyümesi ve yaşlarının ilerlemesiyle birlikte bu rakam daha da artıyor" diye konuştu.

"BİR İNSANIN 25 YILDA YİYECEĞİNİ BİR YILDA TÜKETİYORLAR"

Köpekbalıkları ve penguenlerin yılda 10 ton balık tükettiklerini anlatan Dilek Çapanoğlu, şunları söyledi:

"Akvaryumda geri kalan 17 bin canlının tükettiği besin 15 ton. Yani buradaki canlılar yılda 25 ton balık tüketiyor. Bu rakamı gözünüzde canlandırmanız gerekirse bir insan bir günde yaklaşık 2.5 kilograma yakın yemek yeme kapasitesine sahip. Bir insanın 25 yılda yiyebileceği besini akvaryumdaki balıklar bir yılda tüketiyorlar. Sadece balık değil, bunun yanında midye, kalamar, karides, kril dediğimiz kendi sularımızda yetişmeyen en küçük karidesi de tüketiyorlar. Deniz analarını beslediğimiz çok küçük boyutlu canlılarımız var. Vejetaryen balıklarımız da bulunuyor. Onlar da yılda 2.5 ton kadar sebze tüketiyor. Vejetaryen balıklar da okyanus ve denizlerde de deniz altı bitkileri ile besleniyorlar. Sebze ve balıkları birbirine eklediğimizde bu rakam bir yılda 28 tona ulaşıyor." "BALIKLARIN YÜZDE 70'İ YURT DIŞINDAN İTHAL EDİLİYOR"

Farklı bölge ve ülkelerde yaşayan canlılara özel balık ithalatı gerçekleştirdiklerini ifade eden Dilek Çapanoğlu, "Balıklarımızın yüzde 70'i yurt dışından ithal ediliyor. Bunlar, İspanya, Danimarka, Şili gibi ülkeler. Yüzde 30'u Türkiye'deki balık çiftliklerinden toplanarak buraya geliyor. Penguenler ve Panama Kanalı'nda yaşayan balıklarımız soğuk sularda yaşayan balıkları yemeyi tercih ediyorlar. Onların beslenmesi yurt dışından karşılanıyor" dedi.