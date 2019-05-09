DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 (ÖZEL)

1-MUŞTALI SÜRÜCÜ DEHŞETİ Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isterken bir sürücüyle kısa süreli tartışan kişi 'muştalı' saldırı sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Örnek Mahallesi, Fikri Sönmez Caddesi'nde geçtiğimiz ay yaşanan olayın görüntüleri yeni ortaya çıktı. Suriyeli olduğu öğrenilen bir kişi, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada gelen aracı fark etmedi. Sürücü fren yaparak, durdu. Yanında bir kadın bulunan sürücü, camı açarak Suriyeli kişiye laf söyledi. Eliyle 'devam et' işareti yapan kişinin hareketine sinirlenen sürücü, araçtan inerek saldırdı.

Elinde muşta bulunduğu belirtilen saldırganı aynı araçtan inen kadın da durduramadı. Aldığı darbelerle yere yığılan kişinin yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan hiç bir şey olmamış gibi aracına binerek yoluna devam etti. Saldırı sonrası kaşı açılan ve kafasında yarıklar oluşan Suriyeli çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bunlar da ilginizi çekebilir Dünyaları tamamen dijital olan bir nesli nasıl koruyabiliriz? Fettah Tamince: Milyar dolarlık Land of Legends için 3 ülkeyle el sıkıştık Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Yolun karşısına geçmeye çalışan adam

-Otomobilin durması

-Adamın sürücüye 'geç' işareti yapması

-Otomobilden inen sürücünün adama saldırması

-Defalarca yumruk atması

-Araya girmeye çalışanlar

-Çevredekilerin adamı yerden kaldırması

-Saldırganın uzaklaşması

-Detaylar

09.05.2019 -09.53 Haber Kodu : 190509011 ================================ 2- ÇİFTLİK BANK DAVASINDA İLK DURUŞMA YARIN Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Çiftlik Bank davasının ilk duruşması yarın yapılacak.

Kurucusu Mehmet Aydın ile birlikte 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının ilk duruşması yarın görülecek.

İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın başlayacak olan duruşmaya, 13 Mayıs Pazartesi günü devam edilecek. Duruşmalar 17 Mayıs Cuma gününe kadar aralıksız sürecek. Yarın yapılacak ilk duruşmada sanıklara ve avukatlarına söz verilmesi bekleniyor. Sanıkların ifadelerinin tamamlanmasından sonra da 3 bin 762 mağdura söz verilecek. İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3.762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.

11 SANIK TUTUKLU 7 SANIK FİRARİ

30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Dava kapsamında 11 sanık tutuklu bulunuyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise firari. Görüntü Dökümü:

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-ARŞİV

09.05.2019 -11.20 Haber Kodu : 190509040 ========================================= 3-FATİH'TE DEFİNECİLER 500 YILLIK CAMİDE KAZILMADIK YER BIRAKMADI Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL DHA

Defineciler Fatih'te bulunan 500 yıllık Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camii'nde kazılmadık yer bırakmadı. Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasındaki anlaşmazlıktan dolayı restorasyonu yarıda kaldığı iddia edilen caminin, gündüzleri kağıt toplayıcıları, geceleri tinerciler tarafından da kullanıldığını belirten semt sakinleri durumdan rahatsız.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Kürkçübaşısı Ahmet Şemsettin tarafından 1511 yılında yaptırılan Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Cami, yapıldığı tarihten 2016'ya kadar ibadethane olarak hizmet verdi. 2016 yılında Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmaları kapsamında yalnızca caminin duvarlarında güçlendirme yapılabildi. Daha sonra müteahhit firma ile yaşanan anlaşmazlık sonucunda çalışmaların yarıda kaldığı, vakıflar ile söz konusu firmanın mahkemelik olması üzerine de restorasyon sürecinin uzadığı iddia edildi. Yaklaşık 3 yıldır tek bir çivi bile çakılmayan caminin korunması için yetkililer etrafını demir bariyerlerle çevirdi. Demir bariyerlerin kapısındaki kilidi kıran kağıt toplayıcıları buraya asma kilit takarak 5 asırlık cami avlusunu adeta bir depo gibi kullanmaya başladı.

"GÜNDÜZ KAĞITÇILAR İŞGAL EDİYOR, GECE DE TİNERCİLER KULLANIYOR"

Tarihi caminin başına gelenler bunlarla da sınırlı kalmadı. Özellikle sayıları son yıllarda giderek artan defineciler, cami avlusunda kazılmadık yer bırakmadı. Adeta köstebek yuvasını andıran kazılar en çok cami arkasında bulunan kabristan ile avluda bulunan 4 sütunun dibinde yoğunlaştı. Özellikle akşam karanlığında uzun bir süredir kazıların devam ettiğini belirten semt sakinlerinden Seyfettin Demiröz, "2 sene boyunca 2-3 kişi geldi ve kazma kürekle bir şeyler aradılar. 4-5 yıldır da gece tinerciler geldi, tiner içiyorlar içeride. Burası aynı zamanda kağıtçıların da mekanı oldu. Gündüz kağıtçılar işgal ediyor, gece de tinerciler kullanıyor. Ara sıra polis çağırıyoruz onlar geliyor müdahale ediyor. Biz bu durumdan rahatsızız" dedi. Bir başka semt sakini Metin Özkurt da, "Yaklaşık 4 yıldır yapılmıyor burası. Suriyelilerin mekanı oldu. Kağıtçılar, çöpçüler kimin yattığı belli değil buraya. Biz önceden beri buradaydık. Buranın cemaati de vardı ama 4 yıldır yapılamadı" ifadelerini kullandı.

"HEM KABİRLERİN HEM DE CAMİNİN AŞIRI BİR ŞEKİLDE TALAN EDİLDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Restorasyonun yarıda kalması ile ilgili daha önce Fatih Belediye Meclisi'ne soru önergesi veren önceki dönem Fatih Belediyesi CHP Meclis Üyesi Soner Özimer, şunları söyledi:

"Çok yakından takip ettiğim bir olay. 2016 yılında restorasyona başlanan bir cami burası. Üzüntü verici bir yanı restorasyon yarım bırakılıyor ve büyük ihtimalle restorasyonu üstlenen müteahhit orayı terk ediyor. Ama 2016'dan sonra yaklaşık 3 senedir atıl bir vaziyette. Daha önceden demir perdeler de yoktu, öncesinde daha kötüydü. Orada adeta tarihi eserlerin talan edildiği bir yer olarak gözüküyor. Bildiğimiz kadarıyla çok önemli bir yer. 1511 yılında yapılan bir cami, çok önem verilmesi gereken bir yer. Hem oradaki kabirlerin hem de caminin aşırı bir şekilde talan edildiğini görüyoruz. Üzüntü veren yanı yeni camiler yapılarak övünülürken bu ecdat yadigarı caminin atıl bir şekilde durması. Tamamen sahip çıkılması gereken bir yer ama verdiğimiz önergelerle yaptığımız çalışmalarla sonuç alamıyoruz. Oradan yaşayanları çok huzursuz eden bir yanı var. Umarım hem vakıflar hem de belediye bir an önce sahip çıkar. Ayrıca burada yapılan tahribatın da düzeltilmesi gerektiğini umuyoruz."

Görüntü dökümü:

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-Camiden genel ve detay görüntüler

-Cami avlusundaki kağıt toplayıcıların arabaları

-Definecilerin kazdığı yerler

-Restore edilmiş cami duvarları

-Muhabir anonsları

-Cami avlusundaki alkol şişeleri

-Semt sakinleri ile röportaj

-Eski Meclis üyesi Soner Özimer ile röportaj

09.05.2019 -11.18 Haber Kodu : 190509039 ===================================== (ÖZEL)

4-AVCILAR'DA TAKSİNİN İKİ OTOMOBİLE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA İstanbul, DHA

Avcılar'da bir taksi önündeki araca ardından da park halindeki otomobile çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Parseller Mahallesi'nde meydana geldi. Hızla ilerleyen taksi, önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolda ilerleyen taksinin bir anda yavaşlayan önündeki otomobile çarpıp, savrulduğu ve park halindeki otomobile çarparak durduğu görülüyor. Kazanın ardından çok sayıda kişinin olay yerine toplanması kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Taksinin yolda ilerlemesi

-Önünde bir anda yavaşlayan araca çarpması

-Savrularak park halindeki otomobile çarpması

-Vatandaşların kaza yerine toplanması

(AKTÜEL)

-Kaza yapan araçlar

-Taksi ve otomobilin duvara asılı kalması

-Aracın başında sürücüler

-Otomobilin çekiciyle yerinden alınması

-Taksinin itilerek yerinden çıkarılması

-Detaylar

09.05.2019 -10.13 Haber Kodu : 190509018 ============================================= 5-BAĞCILAR'DA SAHTE PARFÜM OPERASYONU İstanbul DHA

Bağcılar'da bir depoya düzenlenen operasyonda 20 bin 55 şişe sahte parfüm ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'da bulunan bir depoda sahte parfüm imalatı yapıldığı ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri salı günü belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon 270 bin lira olan 20 bin 55 şişe sahte parfüm ile 84 bin 121 parfüm ambalajı ele geçirildi. Operasyonda E.Ü. (28) isimli şüpheli gözaltına alındı. Hakkında "Kişilerin Hayat ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma" maddesinden işlem yapılan E.Ü. (28) savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Operasyonda ele geçirilen sahte parfümlerin fotoğrafları

09.05.2019 -10.48 Haber Kodu : 190509026 ==================================== 6-YOLA ÇIKAN KİŞİ MOTOSİKLETLİNİN KAZA YAPMASINA NEDEN OLDU Zeki GÜNAL/İSTANBUL DHA

Tekirdağ'da bir motosiklet sürücüsü, yola çıkan kişiye çarpmamak isterken kaza yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza geçen hafta Çorlu'da meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde eli bastonlu bir kişi, yaya geçidi olmayan noktada soluna daha sonra sağına bakarak yola iki adım atıyor. O anda sol tarafından hızla bir motosiklet geliyor ve yayaya çarpmak üzereyken takla atıyor ve sürücüsü yere düşüyor. Yaya ise son anda geri çekilerek çarpmadan kurtuluyor. Adının Tufan Mert olduğu öğrenilen ve hafif yaralanan sürücünün yardımına çevredekiler yetişiyor. Yaya ise oradan uzaklaşıyor.Kazayı hafif yaralı olarak atlatan ve haber verilmesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Tufan Mert, kazayla ilgili şunları söyledi:

"40-45 kilometre hızla seyir halinde gidiyordum. Yağmur yağıyordu kaskımın camı da biraz buğu yapmıştı. Yayanın yola birden çıkacağını tahmin edemedim,. Birden yola çıktığı için ön frene hafif dokunmam sonucu direksiyon kaydı ve kendimi yerde buldum. Yayaların sağına soluna bakmalarını istiyorum ve yaya geçidinden geçmeleri gerekiyor ama bizim insanlarımız bu kurala pek uymuyor" diye konuştu.