DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

Beşiktaş Kuruçeşme semtinin 165 metre açığında bulunan ada, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Saray Başmimarı Serkis Kalfa'ya hediye edildi. Serkis Kalfa, adanın üstüne üç katlı bir köşk inşa ederek buraya taşındı. Bu nedenle ada, 1.Dünya Savaşı yıllarına kadar "Serkis Bey'in Adasıö olarak anılıyordu. Dünyaca ünlü ressam Ayvazovski, 1874 yılında Sultan Abdülaziz 'in davetlisi olarak Kuruçeşme Adası'nda Serkis Kalfa'nın misafiri olmuş ve Padişah'la tanıştırıldı. Ayvazovski, Sultan Abdülaziz tarafından Dolmabahçe Sarayı için sipariş edilen tabloları bu adada yaptı. 1.Dünya Savaşı'ndan sonra ada, Serkis Bey'in varisleri tarafından "Şirket-i Hayriye Vapur İşletmesiöne kiraya verildi ve uzun yıllar kömür deposu olarak kullanıldı. Ada, 1957 yılında Galatasaray Spor Kulübü tarafından satın alınarak sosyal tesis yapılmıştı.

HAMİLELİĞİNDE 28 HAFTA GERİDE KALDI Hamileliğimin ilk başlarında her hamile kadında olan mide bulantısı gibi birtakım sıkıntılar dışında sorun yaşamadığını söyleyen Bilgin, "Onun dışında bir sorun yaşamadım. Şu anda 28 haftalık hamileyim, bebeğin olması çok zor denildikten sonra ilk kalp atışını duymak heyecan verici. Bu süreçte eşimin ve Cem hocanın desteği çok önemliydi. Şu an heyecanla bebeğimizi bekliyoruz. Erkek çocuğumuz olacak adı 'Pars' olsun diye düşünüyoruz" dedi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Z.K. ve B.M. hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem başlatılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

8- OSMANLI SARAYI'NDA İFTAR MENÜSÜ

Sinem ERYILMAZ - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) -

Et ve meyvelerin bir arada kullanıldığı, Osmanlı Sarayı'nda iftar sofralarının favorileri arasında yer alan Zirva, tarihi ve tarifi ile dikkat çekiyor. Bir asra yakın Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'ye ait olan Zirva, 15. ve 16. yüzyılda Osmanlı saray mutfağından Fatih Sultan Mehmet'e sunulan baş yemekler arasında yer alan Mutancana isimli yemeğe büyük benzerlik gösteriyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üy. Dilistan Shipman, bütün bir ramazan boyunca şeker kaybı yaşayanlar için et ve meyvelerin bir arada kullanıldığı, Osmanlı Sarayı'nda iftar sofralarının favorileri arasında yer alan Zirva yemeğinin tarihi ve tarifini anlattı.

Bir yanda kuzu eti, bir yanda meyveler… Ramazan ayında vücudun tüm ihtiyacını karşılayacak protein ve vitamin dolusu bir Osmanlı yemeği 'Zirva'… Bir asra yakın Osmanlı'ya başkentlik yapan Edirne'ye ait olan Zirva, 15. ve 16. yüzyılda Osmanlı saray mutfağından Fatih Sultan Mehmet'e sunulan baş yemekler arasında yer alan Mutancana isimli yemeğe büyük benzerlik gösteriyor. Et ve meyvelerin bir arada kullanılması dolayısıyla Osmanlı Saray Mutfağı kadar Mevlevi mutfağı izleri de taşıyor.

Zirva'nın Fatih Sultan Mehmet'in favori yemekleri arasında olan Mutancana ile benzerliğine dikkat çeken İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üy. Dilistan Shipman, yemeğin tarihini ve tarifini anlattı.

"Bu yemek kuzu eti ile yapılıyor, günümüzde tavukla yapan da var" diye konuşan Dilistan Shipman, "İçinde kuru erik, kuru incir, kayısı, üzüm gibi birtakım meyveler var. Meyvelerin pişmesiyle helmelenen bir yemek. Bu yemeğin en güzel özelliği ramazan sırasında yapılıp, sonrasında imarethanelerde dağıtılıyor. Edirne'de Beyazıt imarethanesinde, İstanbul'da da Süleymaniye imarethanesinde dağıtılıyor. Sizi hem meyvelerle besliyor, hem de protein ihtiyacını karşılıyor. Ayrıca bütün bir ramazan boyunca şeker kaybınız da olacağı için onu önlüyor" dedi.