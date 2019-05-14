DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2

1- ATATÜRK HAVALİMANI TAŞINDI, BASIN EKSPRES'TE TRAFİK RAHATLADI Gökhan ÇELİK - İlkay DİKİCİ - Onur MERİÇ, İSTANBUL, (DHA) Atatürk Havalimanı'nın 5 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na taşınmasının ardından Basın Ekspres yolundaki trafik yoğunluğu da büyük ölçüde azaldı. Trafiğin yoğun sabah ve akşam saatlerinde sürücüler rahat nefes aldı. Bölgede trafik rahatlığının orta vadede devam edeceğini belirten Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Kargül, uzun vadede yoğunluğun sona ermesi için bütüncül planlara ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Sürücüler de daha önce yüzde 70'lere varan yoğunluğun, havalimanı taşınmasının ardından yüzde 30'lara kadar düştüğünü söylediler.

Atatürk Havalimanı'ndan başlayarak E5 Otoyolu'nu TEM Otoyolu'na bağlayan ve İkitelli, Bağcılar, Güneşli ve Yenibosna gibi tekstil ve sanayi kuruluşlarının yoğunlukta olduğu bölgeye ulaşımda önemli yer tutan Basın Ekspres Yolu, son yılların en büyük rahatlamasını yaşıyor. Sürücüler, özellikle sabah işe gidiş ve akşam mesai bitimi gibi saatlerde trafiğin durma noktasına geldiği Basın Ekspres yolunda, 5 Nisan'da Atatürk Havalimanı'nın taşınmasının ardından derin bir nefes aldı.

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Oktay Kargül, Atatürk Havalimanı'nın kent merkezinde kalması nedeniyle özelikle pik saatlerde ciddi bir trafik sorununa neden olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yaşamak için en kötü 10 kent (Özel) 2 bin 500 yüzyıllık antik havuzda günde 2 bin turist tarihe yüzüyor Sultangazi'de 8 patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

"Atatürk Havalimanı belli bir trafik yoğunluğuna neden oluyordu. Basın Ekspres de bundan en çok etkilenen güzergahlardan birisiydi. Şu an burada bir rahatlama görünüyor. Fakat ne kadar uzun vadeli olacağını bilmiyoruz. Çünkü çok planlı yapılan bir çalışma olmamıştı. Belli yollar açıklığa kavuşsa bile belli yollarda tıkanıklıklar olacak. Şu an Basın Ekspres güzergahındaki rahatlatma orta vadede bu şekilde devam edecek gibi görünüyor. Fakat havalimanın taşınmasından sonra alınacak olası yapılaşma kararları tekrar Basın Ekspres yolunda yoğunluklara neden olabilir. Tabii şu an çok normal bir durum. Oradaki o yoğunluk şu an yok. Kargo seferlerinin yanında VİP uçuşlar yapılıyor. Bu da doğal olarak Basın Ekspres yolunda rahatlamaya neden oldu. Bizim Şehir Plancıları Odası olarak talebimiz, İstanbul'u parçacıl değil, bütüncül olarak ele alın" "TRAFİK ÖLÇÜMLERİ YAPAN BELLİ APLİKASYONLARDA O RAHATLAMALARI İZLEYEBİLİYORUZ" Oktay Kargül, bölgedeki trafiğin tam olarak ne kadar rahatladığının tespit edilmesi için belli bir süreç geçmesi gerektiğini belirterek, "Net bir rakam olmasa bile özellikle trafik ölçümleri yapan belli aplikasyonlarda o rahatlamaları izleyebiliyoruz. Onların yıllık raporları oluyor. O raporlarda da onları karşılaştırdığımızda rahatlamanın kaç dakikalık bir İstanbul'a etkisi olduğunu görebiliyoruz. Ama şu an çok yeni olduğu için sağlıklı bir ölçüm yapamayız." ifadelerini kullandı.

"CEP OTOGARLARI İSTANBUL İÇİN ÇOK DOĞRU TERCİHLERDEN BİRİSİDİR"

Şehir plancısı Kargül, İstanbul trafiğine ciddi bir yoğunluk katan ve Esenler Otogarı olarak da bilinen 15 Temmuz Demokrasi Otogarı için de alınacak bazı kararların bölgede rahatlamaya neden olacağına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Uzun süredir, Esenler Otogarı, özellikle de çok yoğun olduğu dönemlerde ciddi tıkanıklara neden olmuştur. Bunun temel etkenlerinden biri çevre yapılaşmasının Esenler Otogarı'ndan bağımsız olarak yapılaşmasıydı. Diğeri de mevcut nüfus büyüklüğüne entegre bir şekilde planlanmamış olmasıydı. Çünkü yapıldığı dönem itibari ile kapasite nüfusu ile şu an ki kapasite nüfusu kesinlikle eş değer değil. Cep otogarları İstanbul için çok doğru tercihlerden birisidir. Sadece Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş bile 3 saat sürebiliyor ki Ankara güzergahını düşünelim, İstanbul'dan en çok gidilen güzergahlardan birisidir. 5 saatlik ulaşabileceğini bir noktada Anadolu Yakası'na 3 saatte ulaşamıyorsunuz. Bu nedenle bu otogarların yapılması İstanbul'u trafiğini rahatlatacak etkenlerden birisidir. Esenler, Bayrampaşa çok artık kendi yapılaşması ile birlikte sıkışmış bir bölge."

"HAVALİMANI TAŞINDIKTAN SONRA BİR RAHATLAMA HİSSEDİYORUM"

Özel bir şirkette çalışan ve iş gereği her gün Basın Ekspres yolunu kullanan Suat Gündoğmuş de, "Bayağı bir yoğundu ama şimdi havalimanın taşındıktan sonra rahatlamayı hissediyorum. Bundan evvel navigasyonda yüzde 60 - 70'lerdeydi yoğunluk. Ama şimdi baktığımda yüzde 40 - 30'lara düşmüş. Memnunum bu halde olmasından" ifadelerini kullandı. Görüntü dökümü

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-Basın Ekspres yolunda gündüz akan trafik

-Basın Ekspres yolunda gece akan trafik

-Havadan görüntüler

-Basın Ekspres yolundan genel ve detaylar

-Şehir Plancısı Oktay Kargül ile röportaj

-Sürücü ile röportaj

-Muhabir anonsu

-Taşınma ile ilgili arşiv görüntüler ========================

2- TEM OTOYOLU'NDA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

TEM Otoyolu Sadabat 2 viyadüğü girişinde, arıza nedeniyle güvenlik şeridinde duran kamyonete motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken TEM Otoyolu FSM Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza TEM Otoyolu Sadabat 2 viyadüğü girişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) istikametinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 DH 1486 plakalı kamyoneti kullanan Mehmet Ali Yıldız kamyonetin arızalanması nedeniyle aracı güvenlik şeridine çekti. Bir süre sonra 34 EH 9836 plakalı motosikleti kullanan sürücü, kamyonete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirlenen sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünden geriye ise yola savrulan ayakkabıları kaldı.

ARAÇTAN İNDİĞİMDE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YERDE YATIYORDU

Aracı arızalanan Mehmet Ali Yıldız, "Ben arabada oturuyordum geldi bana vurdu. Bir ses geldi bende aşağıya indiğimde motosiklet sürücüsü yerde yatıyordu" dedi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu FSM Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan motosiklet ve kamyonetten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kamyonet sürücüsünden görüntü

-Kamyonet sürücüsü ile röp.

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Genel ve detaylar =========================== 3- ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU KAMERADA Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Çekmeköy'de markete giren maskeli bir kişi, çalışanları silahla tehdit ederek kasadan aldığı paralarla kaçtı. Polis şüpheliyi, kamera görüntülerinden oturduğu mahalleye kadar takip ederek yakalandı.

Güngören Mahallesi, İkbal sokak üzerinde bulunan bir markette 5 Mayıs 2019 tarihinde saat 20.35'de meydana gelen olayda maskeli ve silahlı bir kişi içeri girerek D.D. ve H.M. adlı çalışanları etkisiz hale getirdi. Kasada bulunan paraları alan şüpheli, daha sonra hızla marketten çıkarak izini kaybettirdi.

KAMERALARDAN OTURDUGU MAHALLEYE KADAR İZLENDİ

Market çalışanlarının haber vermesiyle harekete geçen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları incelemesinde soygun anının saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından şüpheliyi yakalamak için yüzlerce saat güvenlik kamerasını inceledi. Olaydan sonra maskesini çıkaran silahını beline takan şüpheli oturduğu mahalleye kadar kamera görüntüleri yardımıyla izlendi. Bu mahallede yapılan çalışmada şüphelinin Volkan T.(25) olduğu tespit edildi. Evi tespit edilen Volkan T., yapılan baskınla gözaltına alındı. TUTUKLANDI

Daha önceden suç kaydı bulunmayan şüpheli Volkan T. çıkarıldığı Anadolu Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görüntü dökümü:

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelinin gelişi

-İçeri girmesi

-Silahla tehdit etmesi

-Paraları alması

-Dışarı çıkması

-Sokaklardaki görüntüsü

-Aktüel görüntü

-Şüphelinin emniyetten çıkarılışı

-Genel ve detaylar 14.05.2019 - 10.15 - Haber Kodu : 190514022 4- TEM OTOYOLU'NDA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

TEM Otoyolu Sadabat 2 viyadüğü girişinde, arıza nedeniyle güvenlik şeridinde duran kamyonete motosiklet arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken TEM Otoyolu FSM Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza TEM Otoyolu Sadabat 2 viyadüğü girişi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) istikametinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 DH 1486 plakalı kamyoneti kullanan Mehmet Ali Yıldız kamyonetin arızalanması nedeniyle aracı güvenlik şeridine çekti. Bir süre sonra 34 EH 9836 plakalı motosikleti kullanan sürücü, kamyonete arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybettiği belirlenen sürücü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünden geriye ise yola savrulan ayakkabıları kaldı.

ARAÇTAN İNDİĞİMDE MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YERDE YATIYORDU

Aracı arızalanan Mehmet Ali Yıldız, "Ben arabada oturuyordum geldi bana vurdu. Bir ses geldi bende aşağıya indiğimde motosiklet sürücüsü yerde yatıyordu" dedi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu FSM Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan motosiklet ve kamyonetten görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kamyonet sürücüsünden görüntü

-Kamyonet sürücüsü ile röp.

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Genel ve detaylar ====================== 5- TUZLA'DA POLİSİN DURDURDUĞU ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)

Tuzla'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu madde ve 18 şırınga çıktı. Polis, gözaltına aldığı 2 kişiden birinin evinde yaptığı aramada da 81 gram eroin ele geçirdi.

Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 Mayıs'ta şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı kontrollerde yarım gram eroin, ve 1'i kullanılmış 18 şırınga ele geçirdi. Polis ekipleri araçta bulunan 33 yaşındaki B.C. ve 35 yaşındaki H.H.Ö.'yü gözaltına aldı. Polis ekipleri ertesi gün gözaltına alınan H.H.Ö.'nün Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde evi bulunduğunu uyuşturucu maddeyi bu adreste sakladığını değerlendirerek eve baskın düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 81 gram eroin, 3 uyuşturucu hap, 4 kullanılmamış şırınga ile içinde yaklaşık 3 gram uyuşturucu madde bulunan şırınga, 7 kırmızı reçeteli hap, 145 poşet, 2 kullanılmış alüminyum folyo, 2 hafıza kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.C. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, H.H.Ö. ise, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.